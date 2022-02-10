Лавров указал на попытки Запада обмануть Россию

Запад пытается обмануть Россию, пренебрегая своими обязательствами в рамках ОБСЕ по принципам неделимости безопасности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Британии Лиз Трасс.

Лавров считает, что западные коллеги «как под копирку» выучили сейчас термин «деэскалация» и вставляют его в любом контексте в отношении России, требуя от Москвы проведения соответствующей «деэскалации» и призывая Россию выбрать путь дипломатии, сообщает ТАСС.

«Мы целиком за дипломатию. Мы выбирали дипломатию все эти годы и по-прежнему хотим опираться на дипломатию. И Стамбульская хартия европейской безопасности 1999 года и Декларация Астаны 2010 года – это все продукты дипломатии, причем дипломатии на высшем уровне», – подчеркнул министр.

При этом министр указал, что реальным дестабилизирующим фактором на этом треке является позиция Запада.

«Нас обманывали не один раз уже после того, как объединялась Германия. Сейчас нас пытаются обмануть и с теми обязательствами, которые мы все согласовали и которые мы активнейшим образом приветствовали в рамках ОБСЕ о неделимости безопасности. <...> Есть пакет, который согласован, и из него выдирается только право на альянс, а обязанность не ущемлять безопасность другого просто игнорируется», – указал Лавров.

Такой же избирательный подход западных стран доминирует, по словам министра, и в отношении Минских соглашений.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.