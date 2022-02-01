В ДНР рассказали о готовых оказать Донбассу военно-техническую помощь странах

Замначальника управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин в эфире канала «Россия 1» рассказал, что кроме России, есть и другие страны, готовые оказать Донбассу военно-техническую помощь.

«Я сегодня уже сделал заявление, что мы будем вынуждены обратиться к нашим друзьям, которые бы нам помогли военным и военно-техническим способом остановить ту агрессию Украины по отношению к жителям Донбасса... Я думаю, самое первое, что необходимо, сказать, что она (помощь) будет. Ни что именно, а сам факт, что будет заявлено нашими друзьями, это же не только Российская Федерация. Хотел бы подчеркнуть, что есть и другие страны, которые готовы нам оказывать военно-техническую помощь», – цитирует его РИА «Новости».

Басурин не стал называть страны, которые могут оказать Донбассу военно-техническую помощь. По его словам, существует много непризнанных государств, которые «положительно относятся к тому, когда люди борются за свою независимость».

Он добавил, что провокации в Донбассе готовятся на средства США и Великобритании. Также Басурин отметил, что у Киева уже есть целенаправленный план по вторжению на территорию Донбасса.

«В жизни готовится большая война по отношению жителей Донбасса», – заключил он.

Ранее Басурин заявил, что генштаб Украины завершил разработку плана наступления в Донбассе. По его словам, на этой неделе должно состояться совещание под руководством начальника генштаба вооруженных сил Украины с участием командующего операций объединенных сил Украины и командующих оперативно-тактическими группировками «Север» и «Восток», в ходе которого будет представлен данный план.

Ранее глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что Украина стягивает в Донбасс тяжелое вооружение и технику, стараясь скрыть перемещение от наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

В начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.

В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.