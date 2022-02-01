Украина завершила разработку плана наступления в Донбассе

Генштаб Украины завершил разработку плана наступления в Донбассе, заявил замначальника управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.

По его словам, обстановка в регионе по-прежнему остается напряженной. Кроме того, Народная милиция ДНР зафиксировала рост интенсивности полетов украинских БПЛА на линии соприкосновения в Донбассе, сообщает РИА «Новости».

«По данным нашей агентурной разведки украинским генеральным штабом завершена разработка плана наступательной операции в Донбассе. О его подготовке мы ранее уже сообщали», – сказал представитель ведомства.

Он добавил, что на этой неделе должно состояться совещание под руководством начальника генштаба вооруженных сил Украины с участием командующего операций объединенных сил Украины и командующих оперативно-тактическими группировками «Север» и «Восток», в ходе которого будет представлен данный план.

Также Басурин заявил, что самопровозглашенная республика оставляет за собой право обратиться к России и другим странам за военной помощью в случае продолжения поставок летального оружия Киеву.

По информации Народной милиции ДНР, в ближайшее время 14 отдельная механизированная бригада вооруженных сил Украины из пункта постоянной дислокации во Владимир-Волынском (Волынская область) будет направлена в зону так называемой операции объединенных сил.

«На данный момент подразделения бригады осуществляют доукомплектование личным составом, ГСМ, вооружением, боеприпасами и другими материальными средствами», – сказал представитель ведомства.

Также фиксируется увеличение интенсивности полетов украинских БПЛА на линии соприкосновения в Донбассе. Представитель ведомства напомнил, что ведение разведки и применение БПЛА является прямым нарушением комплекса дополнительных мер по контролю за соблюдением режима прекращения огня.

Басурин заявил, что ДНР оставляет за собой право обратиться к России и другим странам за военной помощью, если Запад продолжит поставки летального оружия Киеву.

«Призываем страны Запада и международные организации, финансирующие украинскую агрессию против Донбасса, прекратить поставки летального оружия и заставить Киев выполнить Минские договоренности. В случае продолжения данных поставок оставляем за собой право обратиться к Российской Федерации и другим странам за оказанием нам военной и военно-технической помощи», – сказал он.

Ранее глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что Украина стягивает в Донбасс тяжелое вооружение и технику, стараясь скрыть перемещение от наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

В начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.

В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.

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