Среди арестованных за подготовку госпереворота в ФРГ есть россиянка

Федеральный верховный суд Германии выдал 23 ордера на арест подозреваемых в подготовке госпереворота, включая россиянку, сообщается в заявлении генпрокуратуры Германии.

Из заявления следует, что 7–8 декабря в соответствиии с ордерами арестовали 22 гражданина Германии, а также гражданку России, передает ТАСС.

В Генпрокуратуре напомнили, что они были задержаны в минувшую среду. Еще в отношении двух немцев, задержанных в рамках дела о подготовке госпереворота в Италии и Австрии, «начата процедура экстрадиции», уточнили в ведомстве.

Газета ВЗГЛЯД писала, как в организации германского переворота искали русский след.

Напомним, в среду полиция Германии провела крупную операцию против правых экстремистов, планирующих штурмовать немецкий парламент.

СМИ сообщили, что в Германии задержана бывший депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии», которая после переворота должна была получить должность министра юстиции.