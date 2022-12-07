Депутат Бичаев: Российские волонтеры делом доказали, что они будущее нашей страны

Волонтеры приезжали в только что освобожденные в ходе СВО города, попадали под обстрелы, спасали людей из горящих зданий, вывозили стариков, ветеранов. Честь им и хвала за проявленную гражданскую позицию. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Артем Бичаев, комментируя итоги волонтерского форума «Мы вместе», состоявшегося в Москве.

«На освобожденных в ходе СВО территориях мы раздали десятки тысяч тонн гуманитарной помощи. Это не просто пакеты, а чьи-то спасенные жизни. Наши добровольцы – мальчишки и девчонки – могли заниматься чем-то более комфортным, развлекаться: ходить в кино и в кафе, ездить на море или на молодежные слеты. Но вместо этого ребята побросали свои личные дела – кто-то отпросился с учебы, сдавал экзамены экстерном – и поехали в зону СВО, туда, где трудно, где нужна их помощь. Поехали туда, где люди оказались в реальной опасности. Честь им и хвала за проявленную гражданскую позицию», – подчеркивает Артем Бичаев, депутат Госдумы, ответственный за гуманитарную миссию «Единой России» в Запорожье.

«Эти мальчишки и девчонки 19–20 лет, активисты «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской роты боевого братства», были на самых сложных участках вместе со мной. Секретарь генсовета нашей партии Андрей Турчак недавно назвал их «достойными пацанами». С моими коллегами-депутатами уже в середине марта мы все приехали в Мариуполь. Тогда город дымился от обстрелов, еще шли самые активные бои», – напомнил Бичаев.

«Волонтеры приезжали в только что освобожденные кварталы городов, попадали под обстрелы, спасали людей из горящих зданий, вывозили стариков, ветеранов. В Мелитополе террористы, отправленные киевским режимом, подорвали два гуманитарных центра, в которых работали добровольцы. В Бердянске тоже был подорван вход в гуманитарный центр, а в Энергодаре во время раздачи гуманитарных грузов над волонтерами кружил украинский дрон-камикадзе», – рассказал собеседник.

В среду в Москве состоялся заключительный день форума «Мы вместе» с участием тысяч волонтеров со всей страны. Ранее в рамках форума президент Владимир Путин принял участие в церемонии вручения премии «Мы вместе». Глава государства вручил статуэтку «Волонтер года – 2022» Владимиру Тараненко, руководителю народной дружины ДНР, который вместе с командой помогал мирному населению, в том числе участвовал в организации эвакуации 30 тыс. человек в Россию.

По мнению президента, «трудно найти слова, которые бы передали наше отношение к людям, которые бескорыстно, по зову сердца помогают тяжелобольным в хосписах, сопровождают крупнейшие спортивные соревнования, поддерживают правопорядок, заботятся о природе, вообще посвящают значительную часть своей жизни помощи другим – тем, кто нуждается в этой помощи».

«Президент Владимир Путин уделяет колоссальное внимание развитию добровольческого движения, – говорит в этой связи Бичаев. – Это, в частности, проявляется в создании Российского движения детей и молодежи, в поддержке социально ориентированных НКО и волонтерских организаций, получающих президентские гранты. Госдума тоже активно принимает решения по поддержке добровольцев. Недавно появилась норма по оплате за счет государства услуг связи участникам волонтерских миссий в Донбассе».

Всплеск волонтерского движения отражает национальный характер россиян, считает депутат. «Неслучайно, что именно этот год ознаменован резким ростом добровольческого движения. Ребята не словом, а делом доказали, что они будущее нашей страны. Наша сила в единстве. Когда приходит беда, мы все сплачиваемся вне зависимости от возраста, местожительства, социального статуса, вероисповедания или политических взглядов. Задача сейчас одна – помочь бойцам, которые с оружием в руках защищают нашу землю», – подытожил Бичаев.