Трутнев призвал усилить военную подготовку в российских вузах

Взгляд
7 декабря, среда  |  Последнее обновление — 16:05  |  vz.ru
Разделы

Почему уникально крепкий рубль останется только в 2022 году

Ослабление рубля – это лишь вопрос времени Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Российский рубль в 2022 году стал одной из немногих валют, которая опережала доллар. Крепкий рубль серьезно помог нашей экономике и Центробанку, однако он начинает постепенно слабеть. Возврат доллара к 70 рублям и выше – это лишь вопрос времени, считают эксперты. Как крепкий рубль помог экономике в этом году и почему в 2023 году его сила будет только мешать? Подробности...
Перейти в раздел…

На собственность США в России стали искать управу

США применяют против России «изощренный инструментарий по аресту дипломатической собственности» Вячеслав Прокофьев/ТАСС
В России может появиться закон, с помощью которого можно будет обращаться с американской дипломатической собственностью так же, как американцы обращаются с нашей, наплевав на все международные нормы. Для российской дипломатической традиции это почти революция. Как и всякая революция, она подразумевает издержки. Подробности...
Перейти в раздел…

Телеканал «Дождь» погубила эмиграция

«Дождь» оказался просто ненужным. По сути, бесполезным для Запада Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press
Власти Латвии лишили «Дождь» лицензии на вещание в стране, а значит, и во всем Евросоюзе. Оппозиционный властям России телеканал, признанный Минюстом РФ иноагентом, проработал в Прибалтике всего несколько месяцев. Почему на Западе никто не стал защищать уехавших из России журналистов? Подробности...
Перейти в раздел…

Американцы перестают поддерживать Украину

Рядовые американцы боятся, что конфликт вокруг Украины перерастет в Третью мировую Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press
Доля американцев, требующих принудить Киев к компромиссу с Москвой пусть даже ценой территориальных уступок, существенно выросла. Об этом свидетельствуют итоги свежего опроса. Для американцев все важнее становятся внутренние проблемы, а помощь Киеву многие из них расценивают как личный коррупционный проект Байдена. В какой момент перемены в общественном мнении начнут отражаться на позиции Белого дома по Украине? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
Перейти в раздел…

Не надо ставить идеологию впереди реальности

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Если есть какое-то действительно массовое движение, объединенное общими целями, как ополчение Минина и Пожарского или революционные процессы 1917 года, идеология для него находится быстро. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

«Творческая элита» не политически активна, а профнепригодна

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Люди искусства в России оказались патологически нечувствительны к переменам. В начале спецоперации все они достали старые русофобские мантры и думали, что эти мантры окажутся тут снова к месту. Но что-то поменялось. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Украина плотно сидит на игле информационной наркоты

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Не стоит надеяться, что украинцы вдруг очнутся и вылечатся сами. Немцы, нация гораздо более рациональная и рассудительная, нежели романтичные и кипешные украинцы, до самого мая 1945 года веровали в вундерваффе и решительный перелом. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
Перейти в раздел…

Как отнять имущество США в России

«Дождь» познал русофобию

У друзей России попытка революции

Перейти в раздел…

Владимир Путин проехал по отремонтированному Крымскому мосту

Владимир Путин посетил Крымский мост, где идут восстановительные работы после теракта, произошедшего в октябре. Глава государства выслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина и выразил надежду, что поврежденный железнодорожный путь на мосту окончательно восстановят к середине летнего сезона
Подробности...

Собянин побывал в зоне проведения специальной военной операции

Мэр Москвы Сергей Собянин побывал на линии обороны в зоне специальной военной операции (СВО). Градоначальник лично проверил, как бойцам помогают обустроить рубежи: противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи. По его словам, у мобилизованных из Москвы военных «настроение боевое»
Подробности...

При крушении самолета Beechcraft 55 Baron в Армении погибли российские пилоты

При крушении самолета В55 в Армении, летевшего в Астрахань, погибли два российских пилота. Самолет разбился вблизи деревни Джрабер Котайкской области, в 26 км к северу от Еревана. После падения машина развалилась на части и загорелась. Прибывшие на место трагедии пожарные потушили возгорание спустя 20 минут
Подробности...
Перейти в раздел…
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
Подробности...
Перейти в раздел…
Является ли для вас авторитетным мнение Аллы Пугачевой?
  • Да

  • Нет
Вы верите в будущее российского автопрома?
  • Да

  • Нет
Насколько надежным союзником России является Казахстан?
  • Надежным

  • Относительно надежным

  • Ненадежным

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: В России оценили версию о «русском следе» в подготовке госпереворота в Германии
    В ДТП с военным грузовиком и микроавтобусом в ДНР погибли 16 человек Пушилин рассказал о продвижении ВС России на угледарском направлении В Кремле отвергли причастность России к «подготовке госпереворота» в Германии СМИ: Запрет на российскую нефть обернулся для Евросоюза энергетической «бомбой»
    Высокоточным ударом в Кривом Роге уничтожено более 70 ракет РСЗО HIMARS Россия выразила обеспокоенность ситуацией с нефтяными танкерами Стало известно о резком увеличении экспорта российского угля В Литве запретили владеть оружием живущим в республике россиянам
    За сутки уничтожено более 340 украинских военных на четырех направлениях Пригожин пообещал проверить принадлежность к ЧВК «Вагнер» напавшего на полицейских в Новошахтинске Генсек НАТО поддержал попытки атак ВСУ на аэродромы России Посольство России в Литве раскритиковало демонтаж шести скульптур Мемориала советским воинам

    Главная тема


    На собственность США в России стали искать управу

    «не по-людски»


    Лавров рассказал об увиденных в Швеции гендерно-нейтральных туалетах

    связь с заговорщиками


    Генпрокуратура Германии заявила о роли России в организации госпереворота

    фиксация стоимости


    В России подготовили три варианта ответа Западу на потолок цен на нефть

    Видео

    курсы валют


    Почему уникально крепкий рубль останется только в 2022 году

    вердикт Запада


    Телеканал «Дождь» погубила эмиграция

    «чужие проблемы»


    Как меняют мнение казахстанцев о спецоперации

    угольный «майдан»


    Кому нужна монгольская революция

    угроза атаки


    Тыловые аэродромы России требуют усиления защиты

    найти предлог


    Владимир Можегов: Повод для вторжения на Украину Польше даст Тайвань

    принять решение


    Ирина Алкснис: Главный ресурс России в СВО – время

    русофобия и нацизм


    Игорь Караулов: Цель Запада – перепрошивка наших мозгов

    на ваш взгляд


    Является ли для вас авторитетным мнение Аллы Пугачевой?

    Трутнев призвал усилить военную подготовку в российских вузах

    Полпред президента РФ в ДФО Трутнев считает, что нужно усилить военную подготовку в вузах России

    7 декабря 2022, 15:44

    Текст: Вера Басилая

    Военная подготовка в учебных заведениях России достаточно сильно ослабла и нуждается в возрождении, этому будут способствовать центры Российского союза боевых искусств (РСБИ), заявил вице-премьер – полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев на форуме «Мы вместе».

    Трутнев заявил, что военная подготовка в вузах России достаточно сильно ослабла, ею охвачено всего 1,4% обучающихся, потенциал Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту снизился в 80 раз по сравнению с советским периодом, передает ТАСС.

    По словам полпреда, необходимо усилить военное воспитание, возродить его, этому могут помочь центры Российского союза боевых искусств (РСБИ), которые будут открыты в 10 пилотных регионах.

    Он отметил, что за год в них будут подготовлены 45 тыс. человек, которых научат владению оружием и тактической медицине.

    Трутнев считает, что уровень подготовки военной и патриотической будет поднят общими усилиями.

    В сентябре президент России Владимир Путин поддержал инициативу Общероссийского союза общественных объединений «Российский союз боевых искусств» о создании в стране системы военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи. Для открытия центров были определены десять пилотных регионов. Ожидается, что первые центры начнут свою работу весной 2023 года.

    Синдеева: Возможно, телеканала «Дождь» не будет – не нужно это говно будет никому
    		    6 декабря 2022, 21:19
    Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Гендиректор телеканала «Дождь» (признан иноагентом в России) Наталья Синдеева (признана иноагентом в России) опубликовала видеообращение, в котором она попросила прощения у уволенного ведущего Алексея Коростелева, слова которого стали причиной для отзыва лицензии у канала в Латвии.

    Синдеева в своем Telegram-канале рассказала, что Коростелева уволили «за ошибку». «Мы из-за ошибки уволили Лешу (Алексея Коростелева). Это было самое ужасное, что мы могли сделать в той ситуации. Нужно было отстранить Лешу от эфира, выдохнуть. И все эти четыре дня я хочу исправить эту ошибку и сказать: «Леша, прости», – сказала Синдеева.

    Также она попросила вернуться к работе экономического обозревателя Маргариту Лютову и ведущего Владимира Роменского (признан иноагентом в России). «Лёш, Рит, Роменский, ребят, возвращайтесь на «Дождь». Это была ошибка, никакого злого умысла. Была очень плохая ошибка, и украинцы могут за это нас не простить, но это ошибка», – сказала Синдеева в своем видеообращении.

    «Дорогие мои коллеги, наверное, я сейчас вас подвожу, потому что вы не согласны с моим решением. У вас есть полное право вести себя как считаете нужным. Но больше я ничего не могу сделать. Я хочу оставаться человеком», – добавила она.

    Синдеева считает, что после ее заявления «все может разрушиться»: «И, возможно, не будет телеканала – ну не нужно это говно будет никому».

    Напомним, ранее нацсовет по электронным СМИ Латвии принял решение аннулировать лицензию телеканала «Дождь». В пятницу руководство «Дождя» объявило об увольнении одного из своих ведущих – Алексея Коростелева.

    Причиной стали сказанный им в эфире слова, где он попросил зрителей присылать на электронную почту канала факты недостаточного снабжения российских войск в зоне СВО: «Мы надеемся, что многим военнослужащим в том числе мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте». За это высказывание телеканал получил третье предупреждение от властей Латвии и был закрыт. 

    Ранее телеканал «Дождь» получил штраф на 10 тыс. евро и два предупреждения за показ карты, где Крым входит в состав России, и за слова того же Коростелева «наша армия», сказанные в эфире в адрес ВС России. 

    Во вторник Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии предложила запретить въезд в страну ведущему телеканала «Дождь» Алексею Коростелеву из-за его слов о поддержке армии России. 

     

    Коментарии (79)
    В МИДе прокомментировали возможность введения Россией минимальной цены на нефть
    Замглавы МИД Рябков: Россия может принять любые меры в ответ на введение Западом потолка цен на нефть
    		    6 декабря 2022, 19:44
    Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
    Текст: Ольга Иванова

    Запад должен быть готов к любым контрмерам России на введение потолка цен на нефть, прокомментировал замглавы МИД России Сергей Рябков сообщения про возможность введения Москвой минимальной цены на нефть.

    Рябков рассказал, что Россия не будет пока раскрывать содержание контрмер на введенный Западом потолок цен на нефть, но там должны быть готовы ко всему, передает ТАСС.

    «Я не буду пересказывать, излагать содержательную сторону наших контрмер. Запад и те, кто пляшет под западную дудку, должны быть готовы ко всему. Если они начинают какую-то войну без правил, мы не должны чувствовать себя ограниченными в собственных средствах противодействия», – сказал он на полях форума «Примаковские чтения».

    Он также добавил, что результатом потолка цен для российской нефти станет скачок цен на Западе, бюджет России при этом будет обеспечен.

    Напомним, с 5 декабря вступило в силу эмбарго Евросоюза на транспортируемую танкерами нефть из России, также в действие вступили ограничения цен на морские поставки нефти.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия начала готовить ответ на введенный Западом потолок цены на нефть, признавать это решение она не собирается.

    Коментарии (37)
    Генпрокуратура Германии заявила о роли России в организации госпереворота
    Генпрокуратура ФРГ: Подозреваемые в подготовке госпереворота заговорщики связывались с представителями России
    		    7 декабря 2022, 12:31
    Фото: Zuma\TASS
    Текст: Александра Юдина

    Участники готовящегося госпереворота в Германии связывались с представителями России, но не получили поддержки, сообщается в заявлении генпрокуратуры Германии.

    В ведомстве подчеркнули, что подозреваемые планировали совершить госпереворот в качестве промежуточного шага. Следующим шагом стало бы создание переходного (военного) правительства, которое затем согласовало бы новый государственный порядок в Германии с державами – победительницами во Второй мировой войне, основным контактным лицом при этом является Россия, передает ТАСС.

    Уточняется, что обвиняемый Генрих XIII П. Р. уже связался с представителями России в Германии, однако следствие подчеркивает, что нет признаков положительного отклика со стороны Москвы.

    Также отмечается, что задержанная в Германии россиянка Виталия Б. подозревается в установлении контакта между лидером заговора и представителями России.

    При этом в посольстве России в Германии заявили, что пока не получали уведомлений от германской стороны о задержании россиянки, однако заверили, что в случае поступления обращения россиянке будет оказана «необходимая консульско-правовая поддержка в рамках имеющихся полномочий».

    Ранее сообщалось, что в Германии началась крупная полицейская спецоперация против планировавших госпереворот заговорщиков. Обыски прошли более чем в 130 домах, офисах и подобных помещениях. Задержаны 25 мужчин и женщин, которые поддерживали членов террористической организации правого толка.

    Коментарии (50)
    В США в законопроект включили блокировку золотого резерва России

    7 декабря 2022, 06:03

    Текст: Алексей Дегтярев

    Комитеты конгресса США предложили провести заморозку российского золотого резерва, сообщают информационные агентства.

    Блокировка золотого резерва России включена в проект об оборонном бюджете США, передает ТАСС со ссылкой на документ.

    Напомним, блокировку золотого резерва России американские сенаторы предлагали еще в марте 2022 года, обоснованием для блокировки планировалось сделать спецоперацию на Украине.

    По данным СМИ, заморозке должны подвергнуться около 132 млрд долларов в золотом эквиваленте.

    Коментарии (75)
    Эксперт: Факт венчания Пугачевой и Галкина лишает их прав на гражданство Израиля
    		    6 декабря 2022, 19:36
    Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
    Текст: Олеся Отрокова

    Тот факт, что Максим Галкин (признан в России иноагентом) участвовал в обряде венчания, свидетельствует об отказе этого артиста от иудейской веры. Соответственно, он не имеет права на израильский паспорт. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее в прессе еврейского государства возникла дискуссия о том, что Галкина и его жену Аллу Пугачеву могут лишить израильского гражданства.

    «В аккаунте Максима Галкина в социальных сетях они изучили видеоролик его свадьбы с Аллой Пугачевой. Очевидно, что церемония прошла в церкви, а не в синагоге, в присутствии православных священников. Раввины на свадьбе не присутствовали. На записи видно, что во время обряда Галкин прижимает икону к груди и целует ее, то есть совершает христианский обряд. Из этого делается вывод о том, что перед венчанием артист сменил свою религию. Но иудей, сменивший свое вероисповедание, автоматически лишается права на получение гражданства Израиля. Даже если мать Галкина – еврейка, это уже не имеет значения», – пояснил газете ВЗГЛЯД эксперт Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета Саймон Ципис.

    «Чтобы получить израильское гражданство, необходимы две вещи. Первое – иметь еврейские корни. Если мать еврейка, то ее дети иудеями считаются автоматически. Если же еврейские корни подтверждаются только в третьем, даже в четвертом поколении, то человеку необходимо принять иудаизм. Обращение в веру называется гиюр. Этот обряд можно проводить в Израиле, а можно и в раввинате в России. Перед этим необходимо выучить еврейские традиции, не менее месяца соблюдать их, а также пройти несколько иудейских обрядов», – пояснил эксперт.

    Ципис добавил, что те данные, которые указываются в анкете на получение гражданства Израиля, всегда проверяются. «На слово никто никому не поверит. Еврейское происхождение необходимо подтвердить документально. Кроме того, процедура гиюра крайне сложна, а подготовка к нему может занять много времени», – уточнил Ципис.

    Получить вновь право на израильское гражданство после смены вероисповедания теоретически возможно, однако это процесс долгий и непростой, поясняет эксперт. «Для этого следует отказаться от предыдущей религии и вновь принять иудаизм. Если же окажется, что Галкин остался христианином, то его гражданство, если он его уже получил, может быть аннулировано», – резюмировал эксперт.

    Как сообщила газета ВЗГЛЯД, в еврейском государстве во вторник возник скандал вокруг деятельности агентства «Натив», которое курирует вопросы репатриации. Как заявили журналисты 13-го канала, агентство допускало нарушения при оформлении паспортов репатриантов, в частности, по их мнению, россияне Алла Пугачева и Максим Галкин (признан в России иноагентом), скорее всего, незаконно получили гражданство. По данным телеканала, документы для российских звезд могли делаться «по знакомству», причем в нерабочие дни, передает RT.

    На ваш взгляд

     
    Является ли для вас авторитетным мнение Аллы Пугачевой?


    Обсуждение:  56 комментариев
    Журналисты отмечают: Галкин, который по матери является евреем, перед вступлением в церковный брак с Пугачевой прошел обряд крещения, из-за чего теперь не попадает под действие закона о возвращении. При этом у Пугачевой еврейских корней вовсе нет. Скорее всего, она получила паспорт только на том основании, что является супругой репатрианта. Если паспорт Галкина будет аннулирован, то паспорт Пугачевой тоже будет аннулирован автоматически.

    Правда, официально не сообщалось, что Галкин получил гражданство Израиля. Фото якобы израильского паспорта Пугачевой публиковали СМИ. Ранее Пугачева подтвердила, что уехала в Израиль. Певица также начала ликвидацию своего последнего бизнеса в России – медиакомпании «АБП».

    В ноябре 2017 года газета ВЗГЛЯД сообщала, что Пугачева и Галкин провели обряд венчания. «У нас радостное светлое событие! Мы венчались», – написал Галкин в своем Instagram* (эта соцсеть компании Meta* признана экстремистской и запрещена в России), опубликовав видеозапись обряда.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    Коментарии (53)
    Bloomberg: Россия рассматривает введение фиксированной цены на нефть
    		   6 декабря 2022, 21:14
    Фото: Егор Алеев/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Россия изучает возможность установления фиксированной цены на свою нефть в качестве ответа на введенный странами G7 потолок цен на российское сырье, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

    «Москва рассматривает вариант введения фиксированной стоимости на баррели из страны либо введение максимального уровня дисконта к международным маркам, с которым они могут быть проданы», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

    Отмечается, что оба варианта будут подвергаться регулярному пересмотру. Сейчас же Россия стремится предложить покупателям нефти прозрачный ценовой механизм, основанный на рыночном подходе.

    О какой цене идет речь, пока понимания нет, уточнило агентство. Также говорится о подготовке указа президента о том, что российским компаниям и любым трейдерам, покупающим российскую нефть, будет запрещено продавать ее в страны, участвующие в соглашении о потолке цен.

    Ранее в МИД России заявили, что Запад должен быть готов к любым контрмерам России на введение потолка цен на нефть, которое с 5 декабря вступило в силу.

    Коментарии (13)
    В ДТП с военным грузовиком и микроавтобусом в ДНР погибли 16 человек
    Грузовик с военнослужащими и микроавтобус столкнулись в ДНР, погибли 16 человек
    		    7 декабря 2022, 10:18
    Фото: кадр из видео
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Грузовой автомобиль и микроавтобус столкнулись в Шахтерском районе Донецкой народной республики (ДНР), погибли 16 человек, пострадали еще трое, сообщили в экстренных службах.

    Как сообщил источник ТАСС, на трассе Шахтерск – Торез столкнулись грузовик с военнослужащими и микроавтобус, погибли 16 человек, трое пострадавших госпитализированы.

    Ранее заместитель врио губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП.

    Коментарии (22)
    В проект оборонного бюджета США внесли исключение России из G20

    7 декабря 2022, 07:11

    Текст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты намерены добиться исключения российской стороны из G20, это предполагает проект оборонного бюджета страны, сообщили в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса.

    Документ предусматривает исключение российской стороны из G20, Базельского комитета по банковскому надзору, Совета по финансовой стабильности, Международной ассоциации страховых надзоров и Международной организации комиссий по ценным бумагам, передает ТАСС со ссылкой на заявление.

    Также в проект включили предложение о сдерживании России в Европе, на что планируется потратить 6 млрд долларов.

    Коментарии (31)
    Папа римский назвал свои слова о бурятах и чеченцах «фигурой речи»
    		   6 декабря 2022, 17:29
    Фото: Fabio Frustaci/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Пап Римский Франциск заявил, что его слова о жестокости бурят и чеченцев были неправильно истолкованы и являются лишь «фигурой речи», заявил во вторник председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов со ссылкой на полученное им письмо понтифика.

    По словам Севастьянова, понтифик считает, что его слова извратили, он, наоборот, защищал русскую культуру, говоря о том, что она является неотъемлемой частью европейской культуры.

    «Когда он упомянул бурят и чеченцев, это была фигура речи, где он просто хотел сказать, что даже украинцы не обвиняют русских в жестокости», – передает ТАСС слова Севастьянова.

    Также понтифик отметил, что Россия является «неотъемлемой частью» Европы, которая без нее неполноценна. Указано на желание папы римского показать, что Россия миролюбивая гуманистическая культура, а русский народ взаимосвязан с Европой.

    «Нельзя говорить, что русские – жестокий народ. Потому что это такой же европейский народ», – заключил собеседник агентства.

    Напомним, Папа Римский Франциск сказал, что якобы «самой жестокой частью российских войск на Украине» оказались те, кто вырос вне «русской традиции», например, буряты и чеченцы.

    Коментарии (60)
    В Германии началась крупная полицейская спецоперация против планировавших госпереворот заговорщиков
    		    7 декабря 2022, 10:55
    Фото: imago images/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    Полиция Германии ведет крупную операцию против правых экстремистов, запланировавших штурмовать немецкий парламент, сообщает журнал Spiegel.

    Согласно источникам издания, спецназ проводит работу одновременно в одиннадцати федеральных землях. В данный момент задержаны 25 мужчин и женщин, которые поддерживали членов террористической организации правого толка, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Spiegel.

    Уточняется, что обыски прошли более чем в 130 домах, офисах и подобных помещениях.

    Известно, что среди задержанных оказалась россиянка Виталия Б.

    По информации генпрокуратуры Германии, арестованные принадлежат к террористической организации, созданной не позднее конца ноября 2021 года, которая поставила перед собой цель свергнуть существующий в Германии государственный строй и заменить его собственной формой государства.

    При этом в генпрокуратуре отметили, что «нет оснований считать, что российские официальные лица поддерживали заговорщиков».

    В конце ноября попытку госпереворота предприняли в африканском государстве Сан-Томе и Принсипи. Начавшаяся около 0.40 по местному времени (3.40 мск) в пятницу, она была предотвращена к 6.00, всех подозреваемых задержали.

    Коментарии (43)
    Полиция непризнанного Косова отступила с севера края после столкновения с жителями
    		   6 декабря 2022, 20:34
    Фото: AP Photo/Bojan Slavkovic/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Спецназ полиции непризнанного Косова ушел из населенной сербами северной части края после столкновений с населением, сообщил президент Сербии Александр Вучич.

    «Нападения произошли в Зубин-Потоке и Косовска-Митровице, у меня есть информация. Сейчас там мирно, я жду сообщения из Клинического центра в Косовска-Митровице», – передает ТАСС его слова.

    Отмечается, что косовские полицейские по Брюссельским соглашениям могут войти на север края только с согласия четырех градоначальников.

    Попытка ворваться в здание избирательной комиссии возмутила местных жителей, тогда произошли столкновения и силы косовской полиции отступили. Ранее сообщалось, что сотрудники спецназа полиции непризнанного Косова вместе с членами муниципальной избирательной комиссии ворвались в помещения, где проходили выборы. 

    Коментарии (11)
    Венгрия заблокировала новый пакет помощи ЕС Украине
    Евросоюз не смог согласовать новый пакет помощи Украине в 18 млрд евро на 2023 год
    		    6 декабря 2022, 17:38
    Фото: Zuma\ТАСС
    Текст: Елизавета Шишкова

    Министры экономики и финансов стран Евросоюза не смогли достичь согласия по новому пакету макрофинансовой кредитной поддержки для Украины в размере до 18 млрд евро на 2023 год, сообщил министр финансов председательствующей в Совете ЕС Чехии Збынек Станюра.

    По данным издания Politico, возможность договоренности заблокировала Венгрия. При этом Станюра добавил, что «цель остается прежней – начать перечислять помощь Украине в начале января». Он подчеркнул, что ЕС будет искать решения сложившейся ситуации.

    «К сожалению, мы не смогли принять пакет целиком», – заявил он в ходе открытой части заседания, которая транслировалась на сайте Совета.

    Напомним, ранее пакет помощи Украине одобрил Европарламент.

    Коментарии (23)
    Медведев назвал автора постов в его Telegram-канале
    Медведев рассказал, кто пишет посты в его Telegram-канале

    6 декабря 2022, 19:52

    Текст: Ольга Иванова

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что сам пишет посты в своем Telegram-канале, потому что за него «такую штуковину никто не напишет».

    «У вас есть сомнения, что это я делаю? Да, там бывают какие-то вещи резкие достаточно. Как вы прекрасно понимаете, за меня такую штуковину никто не напишет, он просто побоится, скажет: «ты что, сбрендил что ли?» Только я могу такое сделать. Помощники у меня, конечно, есть, они работают», – приводит ТАСС его слова на встрече с активистами «Молодой гвардии «Единой России» и «Волонтерской роты «Боевого братства».

    Ранее Медведев посоветовал европейцам запасаться шнапсом, ватными одеялами и кипятильниками.

    Коментарии (18)
    ВСУ перебросили подкрепление к Артемовску
    Марочко: Киев подтянул дополнительные силы к Артемовску

    7 декабря 2022, 08:16

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Украинское командование подтянуло дополнительные силы в район города Артемовска (украинское название Бахмут) в Донбассе, заявил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.

    По его словам, в район Артемовска прибыло пополнение ВСУ, часть из военнослужащих сразу направили для восполнения потерь в зону активных боевых действий, часть пока находится в резерве командования, передает РИА «Новости».

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для вооруженных сил Украины Артемовск (Бахмут) и Соледар остаются наиболее сложными участками фронта.

    Коментарии (40)
    Высокоточным ударом в Кривом Роге уничтожено более 70 ракет РСЗО HIMARS
    		    7 декабря 2022, 13:15
    Фото: t.me/mod_russia

    В результате удара высокоточным оружием по складу вооружения в одном из цехов металлургического комбината ArcelorMittal в Кривом Роге уничтожены более 70 ракет РСЗО HIMARS, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, ликвидированы две пусковые установки РСЗО MLRS, еще четыре установки того же типа получили критические повреждения, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Коментарии (31)
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •