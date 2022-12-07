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СМИ: Запрет на российскую нефть обернулся для Евросоюза энергетической «бомбой»
Politico: Евросоюз заложил энергетическую «бомбу»
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Запретив продавать на европейском рынке российскую нефть, Европейский союз заложил энергетическую «бомбу», пишет обозреватель Чарли Купер для издания Politico.
«Если ближайшие недели мир проживет без серьезной волатильности на нефтяных рынках, следующая крупная санкционная «бомба» может нанести удар как по поставкам энергоресурсов в Европу, так и по мировым ценам», – передает РИА «Новости» со ссылкой на статью.
Отмечается, что самой Москве введение потолка цен на нефть сильно не повредит. Россия сможет найти новых покупателей на свою нефть, а вот риски ответа недооценивать нельзя, отметил Купер.
При этом Европа очень сильно зависит от Москвы в плане импорта дизельного топлива, 60% поставок этого нефтепродукта приходится на нее и легких альтернатив нет.
Напомним, с 5 декабря вступило в силу эмбарго Евросоюза на перевозимую танкерами российскую нефть и начал действовать ценовой потолок на морские поставки этого ресурса.
В МИДе прокомментировали возможность введения Россией минимальной цены на нефть
Замглавы МИД Рябков: Россия может принять любые меры в ответ на введение Западом потолка цен на нефть
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Запад должен быть готов к любым контрмерам России на введение потолка цен на нефть, прокомментировал замглавы МИД России Сергей Рябков сообщения про возможность введения Москвой минимальной цены на нефть.
Рябков рассказал, что Россия не будет пока раскрывать содержание контрмер на введенный Западом потолок цен на нефть, но там должны быть готовы ко всему, передает ТАСС.
«Я не буду пересказывать, излагать содержательную сторону наших контрмер. Запад и те, кто пляшет под западную дудку, должны быть готовы ко всему. Если они начинают какую-то войну без правил, мы не должны чувствовать себя ограниченными в собственных средствах противодействия», – сказал он на полях форума «Примаковские чтения».
Он также добавил, что результатом потолка цен для российской нефти станет скачок цен на Западе, бюджет России при этом будет обеспечен.
Напомним, с 5 декабря вступило в силу эмбарго Евросоюза на транспортируемую танкерами нефть из России, также в действие вступили ограничения цен на морские поставки нефти.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия начала готовить ответ на введенный Западом потолок цены на нефть, признавать это решение она не собирается.
Генпрокуратура Германии заявила о роли России в организации госпереворота
Генпрокуратура ФРГ: Подозреваемые в подготовке госпереворота заговорщики связывались с представителями России
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Участники готовящегося госпереворота в Германии связывались с представителями России, но не получили поддержки, сообщается в заявлении генпрокуратуры Германии.
В ведомстве подчеркнули, что подозреваемые планировали совершить госпереворот в качестве промежуточного шага. Следующим шагом стало бы создание переходного (военного) правительства, которое затем согласовало бы новый государственный порядок в Германии с державами – победительницами во Второй мировой войне, основным контактным лицом при этом является Россия, передает ТАСС.
Уточняется, что обвиняемый Генрих XIII П. Р. уже связался с представителями России в Германии, однако следствие подчеркивает, что нет признаков положительного отклика со стороны Москвы.
Также отмечается, что задержанная в Германии россиянка Виталия Б. подозревается в установлении контакта между лидером заговора и представителями России.
При этом в посольстве России в Германии заявили, что пока не получали уведомлений от германской стороны о задержании россиянки, однако заверили, что в случае поступления обращения россиянке будет оказана «необходимая консульско-правовая поддержка в рамках имеющихся полномочий».
Ранее сообщалось, что в Германии началась крупная полицейская спецоперация против планировавших госпереворот заговорщиков. Обыски прошли более чем в 130 домах, офисах и подобных помещениях. Задержаны 25 мужчин и женщин, которые поддерживали членов террористической организации правого толка.
Bloomberg: Россия рассматривает введение фиксированной цены на нефть
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Россия изучает возможность установления фиксированной цены на свою нефть в качестве ответа на введенный странами G7 потолок цен на российское сырье, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
«Москва рассматривает вариант введения фиксированной стоимости на баррели из страны либо введение максимального уровня дисконта к международным маркам, с которым они могут быть проданы», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Отмечается, что оба варианта будут подвергаться регулярному пересмотру. Сейчас же Россия стремится предложить покупателям нефти прозрачный ценовой механизм, основанный на рыночном подходе.
О какой цене идет речь, пока понимания нет, уточнило агентство. Также говорится о подготовке указа президента о том, что российским компаниям и любым трейдерам, покупающим российскую нефть, будет запрещено продавать ее в страны, участвующие в соглашении о потолке цен.
Ранее в МИД России заявили, что Запад должен быть готов к любым контрмерам России на введение потолка цен на нефть, которое с 5 декабря вступило в силу.
Венгрия заблокировала новый пакет помощи ЕС Украине
Евросоюз не смог согласовать новый пакет помощи Украине в 18 млрд евро на 2023 год
Министры экономики и финансов стран Евросоюза не смогли достичь согласия по новому пакету макрофинансовой кредитной поддержки для Украины в размере до 18 млрд евро на 2023 год, сообщил министр финансов председательствующей в Совете ЕС Чехии Збынек Станюра.
По данным издания Politico, возможность договоренности заблокировала Венгрия. При этом Станюра добавил, что «цель остается прежней – начать перечислять помощь Украине в начале января». Он подчеркнул, что ЕС будет искать решения сложившейся ситуации.
«К сожалению, мы не смогли принять пакет целиком», – заявил он в ходе открытой части заседания, которая транслировалась на сайте Совета.
Напомним, ранее пакет помощи Украине одобрил Европарламент.
Стали известны детали девятого пакета антироссийских санкций Евросоюза
Financial Times: В девятый пакет санкций ЕС входит запрет на транзакции с еще тремя российскими банками
В девятый пакет антироссийских санкций Евросоюза входит запрет на транзакции с еще тремя банками, а также запрет на вещание четырех российских телеканалов.
Кроме того, новый пакет санкций включает в себя запрет на новые инвестиции в горнодобывающую промышленность, однако для некоторых типов сырья могут быть сделаны исключения, передает Financial Times.
Вводится экспортный контроль в отношении товаров двойного назначения на сумму более 2,3 млрд евро. Помимо запрета на вещание четырех российских телеканалов, ограничения распространяются на сделки с российскими маркетинговыми компаниями и компаниями по исследованию рынка.
Помимо этого, персональные санкции могут быть введены против 180 физлиц.
Напомним, источники ранее сообщали, что новые меры могут быть довольно быстро согласованы, вероятно, до заседания Совета ЕС по иностранным делам и саммита ЕС на следующей неделе.
В России подготовили три варианта ответа на «нефтяной потолок цен»
Власти России допустили фиксацию максимального дисконта Urals к Brent в качестве ответа на введение потолка цен на нефть
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Проект указа российского лидера Владимира Путина о применении ответных мер на введение странами G7 и Евросоюза потолка цен на перевозку нефти из России обсуждается его администрацией с правительством, пишут СМИ.
Первый вариант подразумевает полный запрет на продажу нефти государствам, которые поддержали это ограничение, причем если формально нефть будет покупать нейтральная страна, но ее конечным получателем станет член G7, то поставка будет заблокирована, пишут «Ведомости».
Согласно второму варианту, будет введен полный запрет на экспорт по контрактам вне зависимости от того, какая страна выступает получателем.
Третьим вариантом может стать введение индикативной цены – фиксированной стоимости от максимального дисконта российской нефти Urals к эталонному сорту Brent. Так, в случае увеличения дисконта поставка будет запрещена.
Уточняется, что пока что ни один из вариантов не согласован, в правительстве ищут другие альтернативы. Согласно информации неназваного источника, вариант с фиксацией дисконта наименее вероятен из всех.
Ранее Bloomberg сообщал, что Россия изучает возможность установления фиксированной цены на свою нефть либо введение максимального уровня дисконта к международным маркам.
В МИД России заявили, что Запад должен быть готов к любым контрмерам России на введение потолка цен на нефть, которое с 5 декабря вступило в силу.
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В России оценили версию о «русском следе» в подготовке госпереворота в Германии
Эксперт назвал разоблачение госпереворота в Германии зачисткой толерантных к России активистов
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Власти Германии используют известный своим гражданам сценарий по аналогии с «азефовщиной», чтобы запугать общество и снизить риск возникновения акций протеста. Об этом рассказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Камкин. Ранее полиция Германии начала крупную операцию против правых экстремистов, которые планировали штурм Бундестага и госпереворот.
«Происходящее сегодня в Германии похоже на превентивную акцию против оппозиции. Еще несколько месяцев назад представители немецких правоохранительных структур предупреждали о возможных массовых акциях протеста, во главе которых, по их мнению, должны были стоять правые радикалы», – рассказал старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин.
«По информации различных источников, среди задержанных и подозреваемых есть даже представители старой немецкой аристократии, чуть ли не отставные генералы бундесвера и действующие офицеры. Соответственно, все это вызывает больше вопросов, чем ответов», – отметил собеседник.
«Сейчас основными подозреваемыми в организации данных акций немецкие правоохранители считают несистемных правых радикалов, а также ищут связи между ними и партией «Альтернатива для Германии». Кроме того, активно муссируется «российский след», сообщается о задержании гражданки России, фамилию которой не раскрывают», – добавил он.
«Отмечу, что проникновение правых радикалов в бундесвер всячески пресекается правоохранительными органами и военной разведкой. Да, в этих структурах есть правые, но в основном в среде унтер-офицерского состава. Это носит скорее формат «кухонных разговоров» и обмена мемами* в соцсетях, не более», – полагает эксперт.
«Самое большее, что сегодня позволяет себе оппозиция, в том числе отставные генералы бундесвера – это критика отдельных аспектов политики немецких властей, но не свержение действующего строя», – подчеркнул Камкин.
«Все это похоже на такую «азефовщину», когда правоохранители были очень глубоко вовлечены в подпольные структуры и фактически их контролировали. Но сегодня такое сходство намеренно воссоздается, чтобы использовать его как инструмент воздействия на общество и запугивания, поскольку антиправительственные настроения среди немецких граждан сейчас растут и нельзя исключать, что рано или поздно люди выйдут на улицы. Особенно остро дела обстоят в Восточной Германии», – отметил собеседник.
«Поэтому власти пытаются создать такой прецедент и под него ужесточить законодательство о массовых мероприятиях. Вместе с тем пока мы не владеем всей полнотой информации и непонятно, будут ли опубликованы материалы допросов подозреваемых», – рассуждает политолог.
«Лично мне кажется наиболее убедительной версия о том, что это провокация, устроенная при участии немецких спецслужб для дискредитации партии «Альтернатива для Германии», несистемной оппозиции в целом и протестных движений, которые будут активизироваться этой зимой», – полагает он.
«Кроме того, я бы не исключал, что одна из целей провокации – это зачистка толерантных к России политиков и политических движений с помощью группы каких-то маргиналов. Немецким политикам и мейнстримовым СМИ выгодно выставить определенным пугалом Россию, которая, по их мнению, вмешивается буквально во всё в Германии и вообще в мире», – отметил Камкин.
«Говоря о параллелях, сразу на ум приходит поджог рейхстага нацистами в 1933 году. Хоть и сценарий не совсем аналогичен, но суть провокации очень похожа», – напомнил собеседник.
Напомним, правоохранительные органы Германии проводят обыски и задержания граждан, заподозренных в подготовке госпереворота и нападения на Бундестаг с захватом депутатов в заложники. Под стражей уже находятся 25 человек, сообщается на сайте генерального прокурора при Верховном суде ФРГ.
По данным правоохранительных органов, задержанные могут быть последователями неонацистского движения рейхсбюргеров – сторонников концепции нелегитимности существования ФРГ.
Как уточняет «Коммерсант», аресты прошли в Баден-Вюртемберге, Баварии, Берлине, Гессене, Нижней Саксонии, Саксонии, Тюрингии, а также в Австрии (Китцбюэль) и в Италии (Перуджа). В других федеральных землях (Бранденбург, Северный Рейн – Вестфалия, Рейнланд-Пфальц, Саар) проходят обыски более чем в 130 объектах.
По информации генпрокуратуры Германии, арестованные принадлежат к террористической организации, созданной не позднее конца ноября 2021 года, которая поставила перед собой цель свергнуть существующий в Германии государственный строй и заменить его собственной формой государства.
Участники организации связывались с представителями России, но не получили поддержки. В ведомстве подчеркнули, что подозреваемые планировали совершить госпереворот в качестве промежуточного шага. Следующим шагом стало бы создание переходного (военного) правительства, которое затем согласовало бы новый государственный порядок в Германии с державами – победительницами во Второй мировой войне, основным контактным лицом при этом является Россия.
Уточняется, что обвиняемый Генрих XIII П. Р. уже связался с представителями России в Германии, однако следствие подчеркивает, что нет признаков положительного отклика со стороны Москвы. Известно, что среди задержанных оказалась россиянка Виталия Б. Следствие также отмечает, что члены группировки верят в теории заговора, схожие со взглядами американского движения QAnon.
Они якобы убеждены, что в настоящее время Германией управляют члены так называемого тайного государства. Само движение рейхсбюргеров считает, что современная Германия – незаконное государство, созданное оккупационными войсками на месте Германской империи.
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Цена нефти марки Brent опустилась ниже 79 долларов за баррель
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 79 долларов за баррель впервые с января
Впервые с 4 января стоимость фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже 79 долларов за баррель, следует из данных торгов.
По данным биржи на 21.12 мск, Brent снижалась на 4,55%, достигнув 78,92 доллара за баррель, передает ТАСС.
К 21.15 мск Brent была на уровне 78,86 доллара за баррель (-4,62%). А фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в январе 2023 года снижался на 4,45%, до 73,51 доллара за баррель.
Россия выразила обеспокоенность ситуацией с нефтяными танкерами
Россия обеспокоена ситуацией у берегов Турции, где скопились российские нефтяные танкеры, заявил замглавы МИД Александр Грушко.
Отмечается, что пока проблему пытаются решить на уровне транспортных и страховых компаний, но могут вынести и на политический позже, передает РИА «Новости».
Грушко указал, что страхуют компании, а не государство, добавив, если проблема не будет решена, то будет подключен политический уровень.
Сейчас срок ожидания для танкеров, перевозящих нефть, составляет шесть суток, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Казахстана, передает ТАСС.
Отмечается, что для зимнего сезона это нормальное ожидание, в прошлом году срок ожидания составлял около 14 дней.
Напомним, с понедельника вступило в силу эмбарго Евросоюза на перевозимую танкерами российскую нефть. У берегов Турции образовался затор из российских танкеров.
Путин обсудил с президентом ОАЭ потолок цен на российскую нефть
Путин обсудил с Аль Нахайяном антирыночные ограничения цен на российскую нефть
Президент России Владимир Путин обсудил с коллегой из ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном решение западных стран о введении ограничений на нефть из России, сообщает пресс-служба Кремля.
Главы государств подчеркнули эффективность совместной работы в рамках ОПЕК+ по обеспечению стабильности мирового нефтяного рынка.
Путин и Аль Нахайян обсудили также ситуацию с «противоречащими принципам мировой торговли» попытками Запада ввести антирыночные ограничения на стоимость нефти из России, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Также в ходе беседы президенты обсудили вопросы сотрудничества между государствами с учетом договоренностей, достигнутых в ходе встречи на высшем уровне 11 октября в Санкт-Петербурге. Стороны затронули вопрос продвижения торгово-экономической кооперации, в том числе в транспортно-логистической и энергетической сферах.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что правительство обсуждает варианты ответа на введение «нефтяного потолка цен» на ресурсы из России, решение будет озвучено сразу после принятия.
Нефть подорожала после снижения
Мировые цены на нефть начали рост после снижения последних дней
Мировые цены на нефть начали рост после наблюдавшегося на протяжении нескольких последних дней снижения.
Цена февральских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.55 растет на 0,3%, ДОС тигая 79,58 доллара за баррель, а январских фьючерсов на нефть марки WTI –
на 0,23%, до 74,42 доллара, передает РИА «Новости».
Стоимость нефти пошла в рост после снижения, наблюдавшегося несколько торговых дней. За три последних дня цены фьючерсов на обе марки опустились на 8% на фоне опасений возможной рецессии в США.
Глава Vanir Global Markets Pte. Джеймс Уистлер, которого цитирует Bloomberg, полагает, что опасения «охватили рынок, поскольку трейдеры размышляли об ужесточении монетарной политики».
В Кремле подтвердили рассмотрение вариантов ответа на «нефтяной потолок цен»
Представитель Кремля Песков заявил о рассмотрении российскими властями варианта ответа на введение потолка цен
В правительстве проговаривают варианты ответа на введение странами G7 и ЕС «нефтяного потолка цен» на ресурсы из России, решение будет озвучено сразу после принятия, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, в данный момент рассматриваются самые разные варианты, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в России подготовили три варианта ответа на введение потолка цен на российскую нефть.
Bloomberg сообщал, что Россия изучает возможность установления фиксированной цены на свою нефть либо введение максимального уровня дисконта к международным маркам.
В МИД России заявили, что Запад должен быть готов к любым контрмерам России на введение потолка цен на нефть, которое с 5 декабря вступило в силу.
В США предложили выделить 6 млрд долларов для сдерживания России в Европе
Комитеты обеих палат конгресса США включили в проект оборонного бюджета на 2023 финансовый год 6 млрд долларов, которые планируется потратить на сдерживание России.
Российская и китайская стороны якобы «угрожают безопасности, свободе и процветанию» людей во всем мире, потому в проект включены вложения в глобальную сеть альянсов и партнерств США, говорится в проекте, передает ТАСС.
Отмечается, что 6 млрд долларов планируется выделить для сдерживания России в Европе.
В октябре США обнародовали новую стратегию нацбезопасности, предполагающую сдерживание России.
Лавров заявил о возрождении в Германии специфической формы превосходства в контексте русофобии
В Германии появляется специфическая форма чувства превосходства в контексте русофобии, заявил глава МИД Сергей Лавров на форуме «Примаковские чтения».
Он подчеркнул, что такая тенденция настораживает, передает ТАСС. При этом усиление русофобии наблюдается практически во всей Европе, однако с Германии особый спрос, сказал министр.
Лавров добавил, что Россия хотела бы, чтобы Евросоюз являлся равноправной частью многополярного мира и участвовал во всех международных процессах, однако для этого сообщество не должно зависеть от Америки.
Министр подчеркнул, что у Индии, стран Персидского залива, Бразилии, региональных объединений в Африке и в Латинской Америке есть большие основания для того, чтобы быть равноправной частью многополярного мира, чем у ЕС.
Ранее Лавров заявил, что НАТО собирается держать американцев в Европе, а русских при этом не пускать.
В Новосибирске снабдили энергией новую ледовую арену благодаря отечественному оборудованию
В Новосибирске успешно подключили новую ледовую арену к энергообеспечению благодаря отечественному оборудованию
Установленное отечественное оборудование позволило оперативно подключить новую ледовую арену к городской системе энергоснабжения, после чего на объекте завершается комплекс пуско-наладочных работ инженерно-технического оборудования.
Уточняется, что изначально планировалась установка трансформаторных подстанций французского производства, однако из-за ряда санкций пришлось поменять проектные решения и использовать оборудование, произведенное компанией GREENCAST в Петербурге, сообщается на сайте правительства Новосибирской области.
Как отметил министр строительства региона Алексей Колмаков, эта ситуация – хороший пример импортозамещения. Российский аналог удалось найти достаточно быстро, а характеристики высокого качества оборудования не вызывают сомнений.
Согласно информации генерального подрядчика ООО «ЭлинАльфа», все системы нового ледового дворца в данный момент обеспечены энергоснабжением.