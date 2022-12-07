Глава НАТО заявил об отсутствии условий для мирных переговоров России и Украины

Столтенберг: Условия для мирных переговоров РФ и Украины пока не созданы

На данный момент условия для мирных переговоров России и Украины не созданы, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По его мнению, условия не созданы, так как Россия не продемонстрировала готовность к переговорам при соблюдении суверенитета и территориальной целостности Украины. При этом глава НАТО подчеркнул, что решать, когда для переговоров придет время, должна Украина, передает РИА «Новости».

Столтенберг указал, что позицией альянса остается поддержка права Украины на самооборону как суверенного государства.

Глава альянса при этом пояснил, что завершение конфликта на Украине не привет автоматически к нормализации отношений НАТО и России. Он призвал быть готовыми к длительным и сложным отношениям с Москвой.

«Это означает необходимость инвестиций в оборону, усиление коллективного сдерживания и обороны НАТО», – заявил Столтенберг. Он напомнил, что НАТО «десятилетиями пыталась выстраивать конструктивные отношения с РФ», а также вело конструктивный диалог, в том числе перед началом спецоперации России на Украине.

Между тем у Столтенберга поинтересовались, не планирует ли он продлевать свой мандат в НАТО на новый срок. На это генсек ответил, что пока планирует сосредоточиться на своей работе до конца сентября 2023 года. Он также выразил уверенность, что страны альянса смогут найти достойного кандидата, который придет ему на смену.

Ранее Столтенберг ответил на обвинения в провале переговоров с Москвой накануне начала спецоперации на Украине, заявив, что альянс и Киев никогда не представляли угрозу для России.