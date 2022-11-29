Генсек НАТО оправдался после обвинений в провале переговоров с Россией

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ответил на обвинения в провале переговоров с Россией накануне начала спецоперации на Украине, заявив, что альянс и Киев никогда не представляли угрозу для России.

Он отметил, что между странами всегда возникают разногласия, но существуют механизмы для их решения, передает РИА «Новости».

Столтенберг пояснил, что в Европе могут быть разногласия по поводу языковых вопросов и вопросов национальных меньшинств, однако их следует решать путем диалога.

Генсек добавил, что расширение НАТО не является провокацией против России, поскольку оно – следствие «демократических процессов» внутри самих государств.

Ранее Столтенберг заявил, что пришло время принять Финляндию и Швецию в НАТО.