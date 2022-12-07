Минобороны показало работу бронепоезда в зоне СВО

Синдеева: Возможно, телеканала «Дождь» не будет – не нужно это говно будет никому

Гендиректор телеканала «Дождь» (признан иноагентом в России) Наталья Синдеева (признана иноагентом в России) опубликовала видеообращение, в котором она попросила прощения у уволенного ведущего Алексея Коростелева, слова которого стали причиной для отзыва лицензии у канала в Латвии.

Синдеева в своем Telegram-канале рассказала, что Коростелева уволили «за ошибку». «Мы из-за ошибки уволили Лешу (Алексея Коростелева). Это было самое ужасное, что мы могли сделать в той ситуации. Нужно было отстранить Лешу от эфира, выдохнуть. И все эти четыре дня я хочу исправить эту ошибку и сказать: «Леша, прости», – сказала Синдеева.

Также она попросила вернуться к работе экономического обозревателя Маргариту Лютову и ведущего Владимира Роменского (признан иноагентом в России). «Лёш, Рит, Роменский, ребят, возвращайтесь на «Дождь». Это была ошибка, никакого злого умысла. Была очень плохая ошибка, и украинцы могут за это нас не простить, но это ошибка», – сказала Синдеева в своем видеообращении.

«Дорогие мои коллеги, наверное, я сейчас вас подвожу, потому что вы не согласны с моим решением. У вас есть полное право вести себя как считаете нужным. Но больше я ничего не могу сделать. Я хочу оставаться человеком», – добавила она.

Синдеева считает, что после ее заявления «все может разрушиться»: «И, возможно, не будет телеканала – ну не нужно это говно будет никому».

Напомним, ранее нацсовет по электронным СМИ Латвии принял решение аннулировать лицензию телеканала «Дождь». В пятницу руководство «Дождя» объявило об увольнении одного из своих ведущих – Алексея Коростелева. Причиной стали сказанный им в эфире слова, где он попросил зрителей присылать на электронную почту канала факты недостаточного снабжения российских войск в зоне СВО: «Мы надеемся, что многим военнослужащим в том числе мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте». За это высказывание телеканал получил третье предупреждение от властей Латвии и был закрыт.

Ранее телеканал «Дождь» получил штраф на 10 тыс. евро и два предупреждения за показ карты, где Крым входит в состав России, и за слова того же Коростелева «наша армия», сказанные в эфире в адрес ВС России.



Во вторник Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии предложила запретить въезд в страну ведущему телеканала «Дождь» Алексею Коростелеву из-за его слов о поддержке армии России.