Минобороны показало работу бронепоезда «Волга» в зоне спецоперации

Эксперт: Запад задействовал для бунта в Казахстане недорогих украинских пропагандистов

«У украинского центра информационно-психологических операций (ЦИПсО) – неограниченное финансирование от стран Запада. Благодаря этому структура развернула работу по созданию нестабильности по периметру границ России», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Малькевич. Хакер из группы RaHDIt обвинил ЦИПсО в причастности к январским беспорядкам в Казахстане.

«Я сейчас нахожусь на освобожденных территориях Украины и лично убеждаюсь в том, что ЦИПсО – это очень серьезный противник», – отметил руководитель рабочей группы Общественной палаты России по борьбе с фейками Александр Малькевич.

«Последние месяцы идет экстраординарное финансирование деятельности центра, серьезная финансовая и кадровая поддержка оказывалась и раньше, – отметил собеседник. – Украинские бойцы информационного фронта использовались Западом для работы против русскоязычных, русскоговорящих, думающих на русском языке на всем постсоветском пространстве. Это их, можно так сказать, авангард, передовой отряд», – отметил эксперт.

Задача, поставленная ЦИПсО – создание дуги нестабильности по периметру российских границ, указал Малькевич. «По задумке западных кураторов, вокруг России должно полыхать», – добавил собеседник. «Поэтому в 2020 году они качали Белоруссию, раскачивали ситуацию в Киргизии, в Казахстане, постоянно работают в Молдавии. И, конечно, работали против России везде, где это было возможно на нашей территории», – продолжил он.

«Фактически – это сейчас передовой отряд Запада в их информационной войне. Такие воины не дорогие, говорят на русском и ненавидят Россию. Прекрасные три компонента, с точки зрения тех, кто за этим всем стоит», – отметил Малькевич.

«Я приехал сейчас в Херсонскую область, потому что здесь идут просто информационные бомбардировки. В «топку» бросается все – говорят о каком-то подполье и партизанах, о терактах, которых нет на самом деле, о том, что город заклеен непонятными листовками, этого тоже нет. Были также фейки о том, что долги жителей Херсонщины перед украинскими банками, которые аннулированы и прощены, скупают российские банки. Каждый день идут вбросы один за другим. Задача максимально запугать и измотать людей», – рассказал политолог.

«Поэтому я не исключаю, что специалисты ЦИПсО были задействованы и в Центральной Азии. Они атакуют по всему фронту. Это, на самом деле, серьезный сигнал, – подчеркнул эксперт. – Понятно, что западные ресурсы практически бесконечны, и они позволяют себе вообще всё. При этом мы действуем очень избирательно, корректно, сами себе расставили красные флажки и линии начертили, за которые мы не выходим. А у наших противников никаких сдерживающих факторов и ограничений нет, к сожалению», – резюмировал Малькевич.

В среду один из хакеров группы RaHDIt заявил, что украинский военный 83-й центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) причастен к организации беспорядков в Казахстане. Он сообщил, что на Украине созданы четыре таких центра: 72-й (главный) в Броварах Киевской области, 74-й во Львове, 83-й в Одессе и 16-й в Житомирской области, передает РИА «Новости». По словам хакера, центры успешно работали до 24 февраля. «Насколько успешно или неуспешно – это уже другой вопрос. Но то, что они приложили к этому руку, есть подтверждения», – заявил участник RaHDIt.

Напомним, в начале 2022 года массовые протесты в Казахстане переросли в беспорядки, в которых принимали участие мародеры и боевики. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января, начали контртеррористическую операцию и пригласили миротворцев ОДКБ. Как заявил МИД республики, анализ показывает, что страна столкнулась с вооруженным вторжением террористических групп, подготовленных за рубежом. Теперь Комитет национальной безопасности Казахстана проверит сведения о причастности украинской «фабрики троллей» к январским беспорядкам, сообщил замглавы ведомства Аскар Амерханов.

Группа RaHDIt в начале российской спецоперации на Украине заявляла, что одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов. Также группа ведет информационный ресурс «Немезида». На нем 1 июня выложили сведения о 700 сотрудниках Службы безопасности Украины с фотографиями, телефонами и адресами проживания.

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