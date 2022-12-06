ВТБ рассказал о беспрецедентной DDoS-атаке из-за рубежа

ВТБ: Банк подвергается беспрецедентной DDoS-атаке из-за рубежа, работает в штатном режиме

ВТБ в данный момент подвергается беспрецедентной DDoS-атаке из-за рубежа, системы банка работают в штатном режиме, но в связи с мерами по отражению кибератаки возможны временные затруднения в работе «ВТБ Онлайн», сообщила пресс-служба кредитной организации.

По сообщению пресс-службы, ВТБ отражает крупнейшую за все время работы банка DDoS-атаку из-за рубежа, при этом системы работают в штатном режиме, данные клиентов защищены от внешнего вмешательства, поскольку находятся во внутреннем периметре технологической инфраструктуры банка, передает РИА «Новости».

В банке добавили, что при применении противомер возможны временные затруднения в работоспособности банковских приложений и веб-версии «ВТБ Онлайн» периодически.

«Большинство запросов к сервисам банка в ходе атаки сгенерированы с зарубежных сегментов, но вызывает особое беспокойство факт наличия вредоносного трафика с российских IP-адресов», – сказано в сообщении. В банке не исключили, что часть российских адресов могла оказаться в числе участников атаки из-за кибермошенничества

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что целенаправленная DDoS-атака сверхвысокой интенсивности была совершена на сайт Центризбиркома России 24 сентября на фоне проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях по вопросу вхождения в состав России, она продолжалась почти 2,5 часа.