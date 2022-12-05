В Молдавии засекретили информацию о запасах газа в украинских хранилищах

В Молдавии засекретили информацию о запасах своего газа в украинских хранилищах

Власти Молдавии решили не сообщать больше информацию о запасах предназначенного для страны газа в хранилищах Румынии и Украины, сообщил вице-премьер республики Андрей Спыну.

Он объяснил это решение политикой безопасности. При этом он заверил граждан, что страна обеспечена газом как минимум на два месяца, объем на следующие месяцы закупается, передает ТАСС.

Спыну добавил, что власти будут сообщать лишь временной промежуток запасов.

Вместе с тем вице-премьер заявил, что комиссия по чрезвычайным ситуациям в Молдавии даст распоряжение о снижении тарифа на электричество после заключения контракта с Молдавской ГРЭС в непризнанном Приднестровье.

По его словам, снижение будет минимум на 25%, таким образом, тариф будет на уровне около 4 леев (около 0,2 доллара).

Напомним, ранее Газпром не стал убавлять прокачку газа по территории Украины в Молдавию после того, как «Молдовагаз» устранил нарушения по оплате поставок газа из России в ноябре.