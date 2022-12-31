В аэропортах Москвы из-за непогоды отменили 61 рейс

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31 декабря, суббота | Последнее обновление — 11:51 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Совфеде объяснили цель лжи Запада о Минских соглашениях
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31 декабря 1919 года завершилась Донбасская операция еще молодой Красной армии. Войска сражались за богатый углем русский регион. В сводках пестрели знакомые современному потребителю новостей топонимы – Сватово, Горловка, Дебальцево. В России шла Гражданская война.
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Отъезд части соотечественников не отразился заметным образом на стране. А ведь в их числе было немало высококвалифицированных специалистов, которые, вероятно, много о себе думали: мол, без нас здесь всё рухнет. Как бы не так. Даже пробки в Москве не рассосались.
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Отрицательный результат – это тоже результат. И уходящий год неимоверно нас обогатил, отправив на свалку множество идей, оказавшихся лишь мифами.
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Наступающий 2023 год в России встретили не только традиционными ёлками, но и праздничными акциями. К примеру, работники московского транспорта устроили флешмоб Дедов Морозов в столичном метро с раздачей подарков пассажирам кольцевой линии
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29 декабря в состав ВМФ России приняты атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов», малый ракетный корабль «Град» и морской тральщик «Анатолий Шлемов». В церемонии подъема флагов на новых кораблях участвовал Верховный главнокомандующий Владимир Путин
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Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Ростеха начала летные испытания силовой установки ПД-8. Она предназначена для ближнемагистрального пассажирского лайнера SSJ NEW и самолета-амфибии Бе-200
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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В аэропортах Москвы из-за непогоды отменили 61 рейс
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Не менее 42 рейса задержаны и 61 отменен в трех аэропортах столицы – «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» в субботу утром из-за непогоды.
По данным сервиса «Яндекс. Расписание», на 10.51 мск субботу во «Внуково» задержаны 14 рейсов, а отменены пять. В «Домодедово» 21 рейс задержан и один отменен, «Шереметьево» семь рейсов задержаны и 55 отменены, передает РИА «Новости».
Ранее в трех аэропортах Москвы – Домодедово, Шереметьево и Внуково – из-за непогоды задержали и отменили более 50 рейсов 14 декабря.
Минобороны: В результате удара высокоточным оружием прекращена переброска резервов ВСУ с Западной Украины
ВС России 29 декабря нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам энергетики и системе военного управления, которые обеспечивали работу предприятий ОПК Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Массированный удар наносился оружием большой дальности морского и воздушного базирования. Цель достигнута, назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Нанесенным ударом удалось остановить производство и ремонт техники и боеприпасов, кроме того, прекращена переброска резервов ВСУ из западных регионов Украины , подытожили в оборонном ведомстве.
Из-за нарушения железнодорожных перевозок иностранное вооружение, поставленное для ВСУ, было заблокировано в тыловых районах.
В России оценили заявления Запада и Украины о тупике на фронте
Политолог Дудаков: Украина выпрашивает все больше денег для продолжения войны с Россией
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Военные на фронте осознают тупиковость ситуации, а Владимир Зеленский и его офис пытаются выторговать у США еще больше оружия. Это приведет Украину к полному краху. К такому мнению пришли военный эксперт Вадим Козюлин и американист Малек Дудаков. Ранее генерал США Уэсли Кларк заявил, что стратегия США по Украине тупиковая, а в ГУР МО Украины аналогичным образом охарактеризовали ситуацию на фронте.
«Подобные заявления являются констатацией факта. Действительно, ситуация зашла в тупик: украинские войска не могут продвинуться вперед, а наши силы заняты построением оборонительной линии», – сказал заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ, Вадим Козюлин.
«Важно понимать, что слова о невозможности принципиальных изменений на территории соприкосновения озвучивают военные люди. Они далеки от дипломатии, и говорить о путях разрешения конфликта – не их задача», – отмечает собеседник.
«К нашим оппонентам наконец-то пришло осознание равновесия сил на поле боя. Тем более, что фронт стабилизировался. ВСУ не демонстрируют существенных успехов. Россия настроена на оборону и укрепление своих позиций. Параллельно Зеленский выдвигает какие-то предложения о мире, но они неприемлемы для нас», – подчеркивает эксперт.
«При этом равновесие достигнуто и в дипломатии. Заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что поставки вооружения на Украину станут кратчайшим путем к миру, выглядят нереалистичными. Накачивание Киева боеприпасами лишь сохранит уже имеющийся тупик, приведет к большей эскалации и подтолкнет Украину в сторону краха в долгосрочной перспективе», – уверен Козюлин.
«Мотивация Украины состоит в том, чтобы выпрашивать все больше и больше оружия у США. В Вашингтоне утвердили новый федеральный бюджет, в котором 45 млрд долларов выделено на помощь Киеву. Вместе с тем, Зеленский уже говорил, что этого будет недостаточно и надо еще больше», – добавляет американист Малек Дудаков.
«В связи с этим Украине наиболее выгодно нагнетать панику и утверждать, что в скором времени на фронте возможна тупиковая ситуация. Что и делает сейчас глава ГУР Украины Буданов», – продолжил эксперт.
«При этом заявления и генсека НАТО, и вице-канцлера Германии Роберта Хабека сохраняются в духе той риторики, которая звучала почти весь последний год со стороны западного истеблишмента. Мирных переговоров России и Украины они не хотят и поддерживают исключительно поставки все более сложного и опасного оружия ВСУ», – рассуждает собеседник.
«Безусловно, на Западе есть разные точки зрения относительно будущего конфликта на Украине. Немало тех, кто настроен реалистично и склоняется к мирным переговорам двух стран. Но даже позиция Генри Киссинджера с более-менее мирной стратегией урегулирования не была поддержана», – говорит американист.
«Почти все предложения Запада по возможному примирению сводятся либо к возвращению к границам до 24 февраля текущего года, либо на границы 1991 года. Но Москва не может согласиться на такие условия. Не говоря уже о ястребином западном истеблишменте, который вообще не готов на какие-либо уступки», – заключил Дудаков.
Ранее экс-глава Объединенных сил НАТО в Европе генерал США Уэсли Кларк заявил, что интересы Вашингтона и Киева не совпадают. По его словам, США намерены сохранить как можно большую территорию за Украиной без начала третьей мировой войны. При этом Вашингтон больше хочет сосредоточить внимание на сдерживании Китая.
Кларк отметил, что стратегия Белого дома похожа на «подпитку тупиковой ситуации», в успешное разрешение которой никто не верит, однако продолжает совершать прежние действия. Он также уверен, что Вашингтон «обескровливает Украину», пока Россия меняет ситуацию, значительно наращивая оборону.
На фоне этого глава Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что боевые действия на фронте зашли в тупик, пишет «КоммерсантЪ». По словам Буданова, ВСУ не могут победить на всех направлениях, равно как и Россия. Поэтому украинская армия «с нетерпением ждет поставок более совершенного оружия».
Между тем, генсек НАТО Йенс Столтенберг пришел к умозаключению, что оружие и боеприпасы Запада приведут к мирному урегулированию конфликта на Украине. По его словам, парадокс в том, что военная поддержка Украины является кратчайшим путем к миру.
Столтенберг уверен – Москва должна принять невозможность достичь своих целей на Украине и согласиться переговоры. Он также дал понять, что считает совершенно законными атаки Киева на военные объекты в России.
Накануне с аналогичной идеей выступил и вице-канцлер Германии Роберт Хабек. Он заявил, что президент России Владимир Путин якобы «проигрывает эту войну на поле боя». По словам политика, украинская армия получает оружие из Европы, от стран НАТО и США, которое использует «умело и стратегически, разумно и героически»
Он также выступил за то, чтобы Германия вместе с союзниками поддержала Украину таким образом, чтобы она могла выиграть эту войну, он пообещал дальнейшую поддержку Киеву, но при согласовании с союзниками. Ранее сообщалось, что Германия за год одобрила поставки оружия Киеву на 2,24 млрд евро.
В середине декабря президент Украины Владимир Зеленский предложил свой вариант мирного урегулирования конфликта на Украине. глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о намерении Киева провести к концу февраля «мирный саммит» предпочтительно на площадке ООН с генсеком организации Антониу Гутерришем в качестве посредника. Однако Россию собирались пригласить только после якобы необходимого международного суда.
Эту идею раскритиковали в России. А саму «формулу мира» Зеленского» глава российского МИД Сергей Лавров назвал «иллюзорной»
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Бывший президент Франции подтвердил слова Меркель о Минских соглашениях
Экс-президент Франции Олланд подтвердил слова Меркель о том, что Минские соглашения дали время усилить ВСУ
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Минские соглашения были попыткой дать Украине время на усиление армии, заявил бывший президент Франции Франсуа Олланд.
Олланд в интервью изданию Kyiv Independent отметил, что Ангела Меркель была права, с 2014 года Украина усилила свой военный потенциал. «Действительно, украинская армия была совсем другой, чем в 2014 году. Стала лучше обучена и оснащена. Это заслуга Минских соглашений, что Киев получил такую возможность», – сказал политик, передает РИА «Новости».
По его словам, геополитическая ситуация после 2014 года не была благоприятной для Украины, а Западу была нужна передышка.
В среду экс-канцлер Германии Ангела Меркель повторно заявила, что Минские соглашения представляли собой попытку дать время Украине, которое Киев использовал, чтобы стать сильнее.
В декабре Меркель признала, что подписание Минских соглашений было попыткой «дать Украине время», это позволило стране стать сильнее.
Позже президент России Владимир Путин отметил, что заявление Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны, чтобы Украина «стала сильнее», разочаровывает и лишь подтверждает правильность начала спецоперации.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что иностранные партнеры вынашивают стратегические замыслы, как использовать свои отношения с другими странами, чтобы поссорить соседние государства с Россией. Он напомнил про слова Меркель, что Минские соглашения «никто, включая Германию, Францию и весь остальной Запад, и не собирался выполнять».
Ранее московский поэт Игорь Караулов прокомментировал слова Ангелы Меркель о Минских соглашениях, отметив, что задача была поставлена четко: Украина должна была стать злейшим врагом России. Во-первых, для того чтобы рано или поздно втянуть Украину в НАТО, разместить натовские ракеты в нескольких сотнях километров от Москвы. Во-вторых, чтобы в случае чего воевать с Россией силами украинцев. По тем же причинам, видимо, Запад не был заинтересован в развитии украинской экономики: бедное население охотнее станет пушечным мясом, указал он.
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Кабмин одобрил прекращение договоров Совета Европы в отношении России
Правительство представило предложение о прекращении международных договоров в отношении России
Правительство России одобрило и представило президенту РФ Владимиру Путину на рассмотрение предложение о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы.
Согласно документу, предложение о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы представлено главе государства для внесения в Госдуму, передает ТАСС со ссылкой на постановление.
Напомним, Россия вышла из Совета Европы в марте этого года.
Зампостпреда РФ при ООН ответил на вопрос об уничтожении Украины
Зампостпреда России при ООН Полянский заявил о попытках Запада представить СВО как уничтожение государственности Украины
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Москва отвергает заявления западных стран о том, что целью спецоперации на Украине является уничтожение украинской государственности, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Будущее Украины будет зависеть от украинского народа, заявил Полянский, отвечая на соответствующий вопрос во время эфира в своем Telegram-канале, передает ТАСС.
Это будет выбором этого государства и людей, живущих в нем, подчеркнул заместитель постпреда. Полянский отметил, что ни разу не слышал, чтобы кто-то из российских руководителей в числе целей СВО говорил, что Россия не заинтересована в украинской государственности и не заинтересована в сохранении Украины.
По его словам, Украина должна вернуться в состояние дружественного соседа России, от которого не исходит угроза, в это понятие входит и военная угроза, и угроза нарушения прав соотечественников, и прав тех, кто говорит на русском языке.
Кириенко принял участие в акции «Елка желаний»
Кириенко исполнил мечту мальчика из Луганска в рамках акции «Елка желаний»
Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко принял участие в новогодней акции «Елка желаний» и исполнил мечту мальчика из Луганска, а также еще двоих детей.
Кириенко исполнил мечту шестилетнего Дмитрия Алаева из Саратова. Мальчик увлекается динозаврами и морскими обитателями, он загадал желание посетить океанариум, и его мечта сбылась. Дмитрий приехал в Москву и побывал в палеонтологическом музее и океанариуме, передает «Лента.ру».
Девятилетний Андрей Русанов из Луганска тоже был приглашен в Москву, где побывал на новогодней елке в Кремле и в Музее Победы на Поклонной горе, также он получил в подарок домашний спортивный комплекс.
Также сбылось новогоднее желание шестилетней Софьи Шалькиной из Ульяновска, ей подарили велосипед, о котором она мечтала.
Ранее президент России Владимир Путин поговорил по телефону с девочкой из Запорожской области, чье желание он выбрал на «Елке желаний».
Политолог объяснил отсутствие поздравлений Кремля в адрес Меркель и Байдена
Политолог Кортунов: Поздравления Путина с Новым годом иллюстрирует внешнеполитические отношения России
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Президент Владимир Путин, вероятно, поздравил только тех лидеров стран, с которыми еще можно иметь дело. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал политолог Андрей Кортунов. Ранее на сайте Кремля появилось поздравление российского лидера главам государств и правительств зарубежных стран с Новым годом и Рождеством.
«Мы наблюдаем серьезное политическое и в чем-то даже военно-политическое противостояние России и Запада. У нас есть длинный список недружественных государств, куда входят в том числе США и Германия. Вероятно, поэтому ни экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, ни глава Белого дома Джо Байден в этом году поздравления не получили», – сказал гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
«При этом к каждому из лидеров враждебных государств у Москвы есть вопросы и претензии. Так, например, последние заявления бывшего канцлера Германии по Минским соглашениям поставили под вопрос доверие к ней. С Байденом отдельная история – там список поводов для недовольства довольно длинный», – отметил эксперт.
«Вместе с тем, есть политики и главы государств, которые также неоднократно критиковали президента Путина, но все же получили поздравления. Например, в числе прочих можно назвать Сильвио Берлускони», – обращает внимание политолог.
«Владимир Путин сам неоднократно говорил про категорию политиков, чья позиция расходится с его мнением, но с ними можно иметь дело. Так он ссылался на турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Президент отмечал, что честность и открытое высказывание позиции заслуживает уважения», – продолжил собеседник.
«В целом, взаимные новогодние поздравления глав государств – часть дипломатического протокола, за которым ежегодно следят все. Причем важен не только сам факт поздравления, но также форма и используемые формулировки. Это своего рода устоявшийся ритуал», – заключил Кортунов.
Ранее Владимир Путин поздравил ряд мировых лидеров с Новым годом и Рождеством. Соответствующий список был размещен на сайте Кремля. В обращении в лидерам постсоветского пространства Путин выразил надежду на дальнейшее укрепление связей.
Так, новогодние поздравления Путина были отправлены президентам Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и Южной Осетии. Кроме того, в списке поздравлений значатся премьер-министр Армении Никол Пашинян и председатель верхней палаты парламента Туркмении, экс-президент Гурбангулы Бердымухамедов.
Кроме того, Путин тепло поздравил с наступающим Новым годом турецкого президента Эрдогана. Российский руководитель обратил внимание на динамичное развитие взаимовыгодных связей между Москвой и Анкарой, невзирая на сложную международную обстановку. В поздравлении сирийскому коллеге Башару Асаду президент России подтвердил неизменную поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности арабской республики. Кроме того, глава государства направил рождественские и новогодние поздравления премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.
Как уже отмечалось выше, в список поздравляемых не попали бывший канцлер Германии и президент США. При этом в прошлом послании Джо Байдену российский лидер отметил, что Россия и Соединенные Штаты как страны, несущие особую ответственность за международную и региональную стабильность, могут и должны конструктивно взаимодействовать.
Вне списка поздравляемых также оказались главы международных организаций, среди них генсек ООН, директор-распорядитель МВФ, президент Международного Олимпийского комитета, руководители спортивных федераций и другие.
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МИД предупредил о последствиях выпадов в отношении российских миротворцев в Карабахе
МИД: Выпады в отношении миротворцев из РФ вредят урегулированию армяно-азербайджанских отношений
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Россия выступает за реализацию всех договоренностей между Москвой, Баку и Ереваном, любые выпады и провокации в адрес российских миротворцев вредят урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова в комментарии на сайте российского МИД заявила о ключевом вкладе российских миротворцев в обеспечение безопасности в зоне их развертывания. Это, по ее словам, отметили главы России, Азербайджана и Армении на саммите 31 октября в Сочи.
«Рассматриваем любые публичные выпады и провокации против наших миротворцев как неприемлемые и преднамеренные действия, наносящие ощутимый вред процессу армяно-азербайджанской нормализации», – говорится в комментарии Захаровой.
Дипломат отметила, что Москва выступает за полную реализацию трехсторонних договоренностей с Баку и Ереваном, направленных в том числе на подготовку мирного договора между Арменией и Азербайджаном.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обговорили ситуацию вокруг Лачинского коридора на неформальном саммите СНГ.
До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе должен контролировать Лачинский коридор, однако де-факто не выполняет свои обязательства.
Между тем российские миротворцы проводят переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению движения по Лачинскому коридору.
Напомним, в Армении обвинили Азербайджан в перекрытии Лачинского коридора. Как сообщало армянское государственное агентство Арменпресс, группа азербайджанцев в штатском, представившаяся экологами, утром 12 декабря заблокировала трассу Степанакерт – Горис, это было расценено как провокация Азербайджана.
В Донецке погиб замначальника отдела следственного управления СК
В Донецке при обстреле погиб замначальника отдела следственного управления СК
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Заместитель руководителя отдела военного следственного управления СК комитета Объединенной группировки войск Евгений Рыбаков погиб во время обстрела в Донецке, сообщили в пресс-службе СК.
Согласно информации ведомства, подполковник юстиции Евгений Рыбаков погиб при исполнении служебных обязанностей. Глава СК России Александр Бастрыкин выразил соболезнования родным Рыбакова и поручил оказать всестороннюю поддержку его семье, передает ТАСС.
За достигнутые успехи на службе Рыбакова многократно награждали ведомственными медалями и знаками отличия. По информации ведомства, он качественно исполнял служебные обязанности во время проведения контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе, являлся ветераном боевых действий и ветераном военной службы.
По факту его гибели возбуждено уголовное дело.
В пятницу ВСУ нанесли удар по Донецку из РСЗО HIMARS. До этого ВСУ выпустили по Донецку шесть ракет из РСЗО, под обстрелом оказался также центр города.
СК: Украинские каратели убили в Мариуполе более 3 тыс. мирных жителей
Бастрыкину доложили о 3 тыс. убитых украинскими нацистами мирных жителей Мариуполя
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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин провел в Мариуполе оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими формированиями в отношении мирного населения и российских военнослужащих, в ходе которого ему доложили о 3 тыс. мирных жителей, убитых украинскими нацистами.
Как говорится в сообщении на официальном сайте ведомства, Бастрыкину доложили, что в ходе предварительного следствия по уголовным делам о преступлениях украинских националистов в Мариуполе установлено, что распределение сил обороны города проводилось офицерами из 12-й бригады нацгвардии Украины, согласованный план действий подразумевал разбивку города на секторы с индивидуальной зоной ответственности (А, В, С и D).
В период организации российскими войсками гуманитарных коридоров через сектор «А» бойцы нацгвардии Украины искусственно создавали препятствия эвакуации мирного населения из города, в результате чего жители стали живой мишенью для украинских карателей. Только в апреле 2022 года на оставленных ВСУ позициях обнаружили тела 51 мирного жителя, а после полного освобождения и обследования города их количество составило более трех тысяч.
В ходе допросов украинских военнопленных удалось последовательно установить цепочку причастных к преступлениям лиц. На основании полученных сведений возбуждено уголовное дело в отношении главнокомандующего Вооруженными силами Украины Залужного, командующего оперативно-тактической группировкой «Восток» Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Содоля, командующего Национальной гвардией Украины генерал-лейтенанта Лебедя, командующего операцией Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Павлюка, командира входящего в состав 12-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины отдельного отряда специального назначения «Азов» майора Прокопенко и командира 12-й бригады оперативного назначения восточного территориального объединения Национальной гвардии Украины полковника Шлеги по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ.
В ходе следствия выяснилось также, что в подразделении 36-й отдельной бригады морской пехоты находились подданные Британии, а инструкторами из Германии военнослужащие Украины обучались штурму зданий и стрельбе из вооружения иностранного производства.
Ранее боевик украинского нацбатальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России) Иван Бочкарев с позывным «Ведьмак» признал вину в убийстве нескольких мирных жителей Мариуполя. В феврале 2022 года он вместе со своей группой занял позиции в школе № 42, там боевики расстреливали прятавшихся в учреждении мирных жителей, также они расстреливали проходивших мимо граждан.
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Определен сценарий новой стратегии развития автомобильной промышленности
В России к 2035 году вырастет до 83% доля отечественных автомобилей
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Доля отечественных автомобилей на рынке России к 2035 году вырастет до 83%, а их экспорта в объеме производства возрастет до 10%, следует из целевого сценария обновленной стратегии развития автомобильной промышленности РФ до 2035 года.
Согласно документу, по прогнозу доля произведенных в России автомобилей в структуре удовлетворения спроса будет расти от 40% в 2022 году до 83% в 2035 году. Предполагается, что доля экспорта легковых автомобилей в объеме производства РФ возрастет до 10% в 2030 году, передает ТАСС.
Также отмечается, что доля экспорта легковых автомобилей в объеме производства РФ к 2025 году может составить 3%, ожидается, что к 2030 году экспорт достигнет 10%, в 2035 году до 15%.
Экспорт легких коммерческих автомобилей составит 4% в 2025 году, 15% – в 2030 году, 25% – в 2035 году, при этом экспорт грузовых автомобилей в объеме производства в 2025 году ожидается также 4%, в 2030 году – 15%, в 2035 году – 25%.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства заявил, что выпуск автомобилей в России будет удвоен в ближайшие два-три года, что предполагает стратегия развития автомобильной промышленности.
Дерипаска увидел «исторический момент» для российского бизнеса
Бизнесмен Дерипаска: Российская экономика может выйти на новый пик развития через пять–шесть лет
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Россия находится в историческом моменте и в зависимости от принятых решений может или откатиться в развитии назад на 10–12 лет или, наоборот, выйти на новый пик развития уже через 5–6 лет при должной поддержке государства, заявил российский предприниматель Олег Дерипаска.
Бизнесмен считает, что государство должно энергично компенсировать провалы рынка в сфере логистических цепочек новой географии внешнеэкономической деятельности. Также, по мнению Дерипаски, необходимо поощрять доступом к финансовым ресурсам представителей частного бизнеса, которым необходима новая логистика производства, инвестиции и сбыта.
«Если государство устранится от этого вызова, то мы потеряем 10–12 лет. Если осознает специфику момента, то через пять–шесть лет можно выйти на новый пик развития», – приводит РБК слова Дерипаски.
Бизнесмен также предложил убрать гласные и негласные запреты на занятие предпринимателями государственных и муниципальных должностей, а также разрешить им избираться в муниципальные органы и органы власти субъектов, в Совет Федерации и Госдуму.
По словам Дерипаски, России необходимо привлекать иностранные инвестиции в переработку сырья на территории РФ, создавать привлекательные условия для инвесторов и обеспечение логистических возможностей для расширения экспорта. Он добавил, что как бы ни развивались процессы рамках урегулирования разногласий с НАТО и США, с Евросоюзом, теперь России уже точно нужно придерживаться предельно прагматичных подходов во взаимоотношениях с другими странами.
«Это относится и к тому, как и кого считать союзниками, кого партнерами, кого просто дружественной страной», – считает бизнесмен.
Дерипаска также выразил мнение, что происходящие в настоящее время изменения носят не временный характер и не связаны с высокой ценой на газ и другие энергоносители, а являются фундаментальными и долгосрочными.
«Мир реально становится двуполярным: есть США со своими сторонниками, есть Китай и те, кого санкции и другие конфликтные действия со стороны Запада заставляют искать альтернативные пути в виде выстраивания отношений с дружественными странами и теми, кто осмысленно стремится к прагматичным связям, лишенным идеологической нетерпимости», – добавил он.
Ранее Олег Дерипаска предрек закат долларовой финансовой системы уже через три-четыре года.
Сенатор Пушков объяснил разворот Эрдогана по отношению к Сирии
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Анкара изменила свой подход к Сирии, оценив прочность режима в Дамаске. Между двумя странами начинают постепенно восстанавливаться отношения, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. На этой неделе в Москве состоялась встреча министров обороны и глав разведок Сирии и Турции. Это первый официальный контакт представителей обеих стран более чем за десять лет.
«Для президента Турции Тайипа Эрдогана главный фактор – это соотношение сил. Там, где этот баланс меняется, турецкий лидер автоматически пытается вписаться в новую ситуацию», – отметил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Отношения Эрдогана с сирийским лидером Башаром Асадом складывались непросто. После дружбы наступила вражда, Турция поддерживала антиправительственные силы в Дамаске.
«Однако соотношение сил изменилось. Асад сумел удержаться, прежде всего, с помощью России, а также Ирана. Сейчас наметились серьезные сдвиги в арабском мире. Ряд арабских стран выступал за участие Сирии в недавнем саммите Лиги арабских государств в Алжире в ноябре – впервые после того, как было заморожено ее участие в организации в 2011 году. Сейчас Асад контролирует почти всю территорию Сирии. Осталось несколько территориальных узлов, которые находятся под контролем американцев, курдов и Джебхат ан-Нусры*», – напомнил собеседник.
Настоящим прорывом стал мартовский визит Асада в Объединенные Арабские Эмираты, после чего «в Дамаск зачастили многие представители арабских стран». «Эрдоган видит все это и занимает более аккуратную позицию, отодвигаясь от противников Асада. А его заявления о поддержке территориальной целостности Сирии, на чем настаивают Россия и Иран, это серьезный разворот», – полагает Пушков.
На этой неделе в Москве состоялась встреча министров обороны и глав разведок Сирии Али Махмуда Аббаса и Рафика Шахадаха и Турции – Хулуси Акара и Хакана Фидана. Это первый официальный контакт представителей Турции и Сирии более чем за десять лет. На переговорах также присутствовал глава Минобороны России Сергей Шойгу.
Стороны обсудили ситуацию в Сирии, меры по борьбе с экстремизмом и необходимость продолжения трехстороннего диалога для стабилизации кризиса в регионе. По информации турецкого телеканала TRT, главной темой встречи стала ситуация с сирийскими беженцами.
По мнению Пушкова, для начала репатриации сирийских беженцев должны быть созданы необходимые условия. Страна разрушена. По самым скромным оценкам, на ее восстановление требуется более 380 млрд долларов. «На самом деле речь должна идти о триллионе долларов. И совершенно непонятно, кто будет выплачивать такие суммы. Эта проблема быстро не решится. Куда они вернутся? Полстраны в развалинах. В Ракке, Алеппо, Хомсе очень многое нужно восстанавливать. Восстановление городов потребует времени и инвестиций», – убежден сенатор.
Говорить о возможностях личной встречи Эрдогана с Асадом в ближайшее время, по мнению Пушкова, вряд ли приходится. «Личный фактор дополнительно затрудняет проведение такой встречи. Топор войны очень легко вырыть, но трудно зарыть, потому что уже есть силы, которые воспользовались войной против Сирии, преследуют свои цели», – пояснил собеседник.
Не остается решенным вопрос с сирийским городом Идлибом, где может находиться до 80 тыс. боевиков, а также с Дейр-эз-Зором и базой США Эт-Танф в провинции Хомс. Многие страны Персидского залива и из числа западной коалиции фактически вели против Сирии необъявленную войну, поэтому «достигнуть прежнего статус-кво будет очень тяжело». Решить этот вопрос на двусторонней основе Турция и Сирия не смогут. «Неслучайно Эрдоган постоянно и последовательно участвует в тройке Москва – Тегеран – Анкара. Так что будущее Сирии будет решаться на многостороннем уровне», – считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
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В Турции заявили об успешных испытаниях собственной системы ПВО Siper
Турецкая национальная система противовоздушной обороны Siper успешно прошла испытания, заявил руководитель турецкого департамента оборонной промышленности Исмаил Демир.
Управляемая ракета, которую запустили в ходе испытаний системы ПВО повышенной дальности Siper, успешно поразила цель на расстоянии более 100 километров, сообщил Демир, передает ТАСС.
По его словам, это событие – «новогодний подарок» народу Турции от оборонной промышленности.
В 2021 году Демир заявлял, что разрабатываемая турецкими инженерами ПВО Siper должна быть схожей или даже превосходить российские системы С-400.
Эта система должна поступить в вооруженные силы Турции в 2023 году. Ее разработка стартовала в 2019 году.
Кулеба предложил «запихнуть» россиян в их границы
Глава МИД Украины Кулеба: Россиян надо запихнуть в их границы и закрыть на замок
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призывает отказаться от идеи превращения России в эльфа: он предлагает «запихнуть» россиян в их границы и закрыть на замок.
Как заявил Кулеба, для него сейчас главное – утвердить в партнерах понимание того, что Россия по своей сути не изменится, какой бы ни была власть в России, передает РИА «Новости». Он заявил также, что задача Украины – не «превратить орка в эльфа, а запихнуть в их границы и закрыть на замок».
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Вашингтон не разрешает Киеву вести мирные переговоры с Москвой, рассчитывая таким образом истощить Россию.
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