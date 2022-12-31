В аэропортах Москвы из-за непогоды отменили 61 рейс

В России оценили заявления Запада и Украины о тупике на фронте

Политолог Дудаков: Украина выпрашивает все больше денег для продолжения войны с Россией

Военные на фронте осознают тупиковость ситуации, а Владимир Зеленский и его офис пытаются выторговать у США еще больше оружия. Это приведет Украину к полному краху. К такому мнению пришли военный эксперт Вадим Козюлин и американист Малек Дудаков. Ранее генерал США Уэсли Кларк заявил, что стратегия США по Украине тупиковая, а в ГУР МО Украины аналогичным образом охарактеризовали ситуацию на фронте.

«Подобные заявления являются констатацией факта. Действительно, ситуация зашла в тупик: украинские войска не могут продвинуться вперед, а наши силы заняты построением оборонительной линии», – сказал заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ, Вадим Козюлин.

«Важно понимать, что слова о невозможности принципиальных изменений на территории соприкосновения озвучивают военные люди. Они далеки от дипломатии, и говорить о путях разрешения конфликта – не их задача», – отмечает собеседник.

«К нашим оппонентам наконец-то пришло осознание равновесия сил на поле боя. Тем более, что фронт стабилизировался. ВСУ не демонстрируют существенных успехов. Россия настроена на оборону и укрепление своих позиций. Параллельно Зеленский выдвигает какие-то предложения о мире, но они неприемлемы для нас», – подчеркивает эксперт.

«При этом равновесие достигнуто и в дипломатии. Заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что поставки вооружения на Украину станут кратчайшим путем к миру, выглядят нереалистичными. Накачивание Киева боеприпасами лишь сохранит уже имеющийся тупик, приведет к большей эскалации и подтолкнет Украину в сторону краха в долгосрочной перспективе», – уверен Козюлин.

«Мотивация Украины состоит в том, чтобы выпрашивать все больше и больше оружия у США. В Вашингтоне утвердили новый федеральный бюджет, в котором 45 млрд долларов выделено на помощь Киеву. Вместе с тем, Зеленский уже говорил, что этого будет недостаточно и надо еще больше», – добавляет американист Малек Дудаков.

«В связи с этим Украине наиболее выгодно нагнетать панику и утверждать, что в скором времени на фронте возможна тупиковая ситуация. Что и делает сейчас глава ГУР Украины Буданов», – продолжил эксперт.

«При этом заявления и генсека НАТО, и вице-канцлера Германии Роберта Хабека сохраняются в духе той риторики, которая звучала почти весь последний год со стороны западного истеблишмента. Мирных переговоров России и Украины они не хотят и поддерживают исключительно поставки все более сложного и опасного оружия ВСУ», – рассуждает собеседник.

«Безусловно, на Западе есть разные точки зрения относительно будущего конфликта на Украине. Немало тех, кто настроен реалистично и склоняется к мирным переговорам двух стран. Но даже позиция Генри Киссинджера с более-менее мирной стратегией урегулирования не была поддержана», – говорит американист.

«Почти все предложения Запада по возможному примирению сводятся либо к возвращению к границам до 24 февраля текущего года, либо на границы 1991 года. Но Москва не может согласиться на такие условия. Не говоря уже о ястребином западном истеблишменте, который вообще не готов на какие-либо уступки», – заключил Дудаков.

Ранее экс-глава Объединенных сил НАТО в Европе генерал США Уэсли Кларк заявил, что интересы Вашингтона и Киева не совпадают. По его словам, США намерены сохранить как можно большую территорию за Украиной без начала третьей мировой войны. При этом Вашингтон больше хочет сосредоточить внимание на сдерживании Китая.

Кларк отметил, что стратегия Белого дома похожа на «подпитку тупиковой ситуации», в успешное разрешение которой никто не верит, однако продолжает совершать прежние действия. Он также уверен, что Вашингтон «обескровливает Украину», пока Россия меняет ситуацию, значительно наращивая оборону.

На фоне этого глава Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что боевые действия на фронте зашли в тупик, пишет «КоммерсантЪ». По словам Буданова, ВСУ не могут победить на всех направлениях, равно как и Россия. Поэтому украинская армия «с нетерпением ждет поставок более совершенного оружия».

Между тем, генсек НАТО Йенс Столтенберг пришел к умозаключению, что оружие и боеприпасы Запада приведут к мирному урегулированию конфликта на Украине. По его словам, парадокс в том, что военная поддержка Украины является кратчайшим путем к миру.

Столтенберг уверен – Москва должна принять невозможность достичь своих целей на Украине и согласиться переговоры. Он также дал понять, что считает совершенно законными атаки Киева на военные объекты в России.

Накануне с аналогичной идеей выступил и вице-канцлер Германии Роберт Хабек. Он заявил, что президент России Владимир Путин якобы «проигрывает эту войну на поле боя». По словам политика, украинская армия получает оружие из Европы, от стран НАТО и США, которое использует «умело и стратегически, разумно и героически»

Он также выступил за то, чтобы Германия вместе с союзниками поддержала Украину таким образом, чтобы она могла выиграть эту войну, он пообещал дальнейшую поддержку Киеву, но при согласовании с союзниками. Ранее сообщалось, что Германия за год одобрила поставки оружия Киеву на 2,24 млрд евро.

В середине декабря президент Украины Владимир Зеленский предложил свой вариант мирного урегулирования конфликта на Украине. глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о намерении Киева провести к концу февраля «мирный саммит» предпочтительно на площадке ООН с генсеком организации Антониу Гутерришем в качестве посредника. Однако Россию собирались пригласить только после якобы необходимого международного суда.

Эту идею раскритиковали в России. А саму «формулу мира» Зеленского» глава российского МИД Сергей Лавров назвал «иллюзорной»

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