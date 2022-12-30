Россия продлила поставки нефти в Китай через Казахстан

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30 декабря, пятница | Последнее обновление — 18:53 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Кабмин одобрил прекращение договоров Совета Европы в отношении России
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Отрицательный результат – это тоже результат. И уходящий год неимоверно нас обогатил, отправив на свалку множество идей, оказавшихся лишь мифами.
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Сейчас страны Запада превращают себя в военный лагерь, противостоящий остальному человечеству. Единственный инструмент, оставшийся в 2022 году у США и Европы – это принуждение и запугивание.
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29 декабря в состав ВМФ России приняты атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов», малый ракетный корабль «Град» и морской тральщик «Анатолий Шлемов». В церемонии подъема флагов на новых кораблях участвовал Верховный главнокомандующий Владимир Путин
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Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Ростеха начала летные испытания силовой установки ПД-8. Она предназначена для ближнемагистрального пассажирского лайнера SSJ NEW и самолета-амфибии Бе-200
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Футбольный чемпионат мира в Катаре завершился триумфом сборной Аргентины. Лионель Месси поднял над головой Кубок мира и стал вровень с другим аргентинцем Диего Марадоной. В финале, который уже называют лучшим в истории, аргентинцы одолели предыдущего чемпиона – сборную Франции
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12:42
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Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Россия продлила поставки нефти в Китай через Казахстан
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Российское правительство одобрило продление транзита в Китай через казахстанскую территорию нефти, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Соглашение предусматривает транзит до 10 млн тонн российской нефти в КНР в год, оно продлено на 10 лет, до 1 января 2034 года, передает ТАСС со ссылкой на документ.
В прошлом году российская «Транснефть» поставила в Китай по трубопроводу 40 млн тонн нефти, из них 30 млн тонн поставили по трубопроводу ВСТО, а 10 млн – через Казахстан.
Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть
Путин запретил поставлять нефтепродукты вводящим потолок цен странам
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Президент Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть из России, он будет действовать до 1 июля 2023 года.
Указ вводится «в связи с недружественными и противоречащими международному праву» действиями США и примкнувших к ним государств и организаций, направленными на установление предельной цены на российскую нефть и нефтепродукты, говорится в документе.
Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе вводится запрет на поставки нефти и нефтепродуктов иностранным покупателям, если в контракте используется механизм фиксации предельной цены, передает ТАСС.
Поставки в страны, которые ввели потолок цен на нефть, будут возможны только на основании спецрешения президента РФ.
Указ начнет действовать с 1 февраля 2023 года. Отслеживание исполнения указа возложено на Минэнерго.
Напомним, глава Минфина России Антон Силуанов отмечал, что Москва принципиально не будет поставлять нефть по назначенным Западом ценам.
Потолок цен на нефть от Евросоюза вступил в силу 5 декабря. Страны ЕС также согласовали регулируемый потолок цен на российскую нефть, поставляемую по морю, на уровне 60 долларов за баррель. Об аналогичном решении заявили страны G7 и Австралия.
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Песков разъяснил указ об ответных мерах на потолок цен на нефть
Песков: Ответные меры на введение потолка цен на нефть касаются действующих контрактов
Указ президента об ответных мерах на «потолок цен» нефти затрагивает действующие контракты, если там есть ссылка на эти ограничения, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он пояснил, что меры распространяются на действующие контракты, если там содержится ссылка на некий «потолок цены», однако если такой ссылки нет, то российский указ на эти контракты, передает РИА «Новости».
Песков добавил, что президент не консультировался с ОПЕК+ перед подписанием указа об ответных мерах. Основными в этом вопросе стали внутрироссийские консультации, так как отвечать на нелегитимный потолок цен – суверенное право России.
При этом по другим вопросам, связанным с энергорынками, российская сторона находится в постоянном контакте со странами ОПЕК+.
Напомним, Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть из России, он будет действовать до 1 июля 2023 года.
Стало известно о лимите снятия наличных российских карт UnionPay
Лимит на снятие наличных за рубежом введен для российских карт китайской платежной системы UnionPay, он составил 500 тыс. юаней в год, сообщил источник на платежном рынке.
UnionPay решила установить лимит на снятие наличности за границей по картам российских банков, лимит в день составит 50 тыс. юаней в день, или же 500 тыс. юаней в год (или эквивалент такой суммы в другой валюте) на каждую карту, сказал собеседник РИА «Новости».
На данный момент карты с такой платежной системой выпускают «Русский стандарт», «МТС банк», РСХБ, Газпромбанк, «Солидарность», «Санкт-Петербург», ВБРР, Примсоцбанк, «Приморье», «Зенит» и «Почта банк».
В начале сентября UnionPay ввела ограничение на работу с российскими банками-эквайерами, которые находятся под санкциями западных стран. Платежная система запретила обслуживать свои карты, выпущенные иностранными банками, в их POS-терминалах.
Новак заявил о готовности поддержать транзит казахстанской нефти по «Дружбе» в Германию
Новак заявил о готовности поддержать транзит казахской нефти по «Дружбе» в Германию
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Россия готова поддержать транзит казахстанской нефти по нефтепроводной системе «Дружба» в Германию, сообщил журналистам вице-премьер России Александр Новак.
По его словам, этот вопрос прорабатывался, но он сам пока не слышал про такие заявления со стороны Казахстана.
При этом компания «Транснефть» сообщила, что получила заявку от «Казтрансойла» на резерв мощностей нефтепровода «Дружба» для транзита в Германию в объеме 1,2 млн тонн на весь 2023 год.
Новак добавил, что в России «нормально относятся» к увеличению транзита нефти из Казахстана по «Дружбе».
«Если будет перенаправлена часть казахской нефти из Усть-Луги в «Дружбу», то это нормально», – передает РИА «Новости» его слова.
«Транснефть» поясняла, что технически нарастить транзит возможно только на 3-5 млн тонн, тогда как Россия поставляла в ФРГ около 20 млн.
Ранее сообщалось, что в «Транснефть» не поступали заявки из Казахстана на транспортировку по «Дружбе» нефти в Германию.
Цена нефти марки Brent поднялась до 86 долларов за баррель
Впервые с 5 декабря стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2023 года на лондонской бирже ICE кратковременно поднялась до 86 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
По данным биржи на 19.30 мск, стоимость Brent росла на 1,78%, до 86 долларов за баррель, сообщает ТАСС.
Уже к 19.36 мск цена нефти Brent замедлила рост и находилась на уровне 85,87 доллара за баррель (+1,62%). Одновременно с этим фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в феврале 2023 года рос на 1,57% – до 80,81 доллара за баррель.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть из России, он будет действовать с 1 февраля до 1 июля 2023 года.
Минфин: Россия будет продавать нефть по рыночным ценам
Глава Минфины Силуанов: Россия будет продавать нефть по рыночным ценам
Российская нефть будет идти на продажу по рыночным ценам, так как введение любых потолков цен деформирует рынок, заявил глава Минфина Антон Силуанов в эфире «России 24».
По его словам, установление любых ограничений и потолков лишь деформирует определенные сегменты рынка. Тем более что аналитики мировых агентств дают позитивные прогнозы по спросу на нефть. При этом с точки зрения увеличения спроса – примерно на 1,5 млн баррелей в сутки, а это значит, что нефть будет востребована, передает РИА «Новости».
Силуанов также отметил, что вне зависимости от введенных Западом потолков, мы будем продавать нефть по рыночной цене, в первую очередь в те страны, которые не присоединились к этому потолку.
«Западные страны всегда проповедовали рыночные принципы, а сами их нарушают», – заключил он.
Напомним, Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть из России, он будет действовать до 1 июля 2023 года.
В Швеции предсказали значительный рост цен на нефть
Аналитик банка Handelsbanken Копфер предсказал рост цен на нефть после ответа России на лимит цен
Следует ждать значительного роста цен на нефть после решения России запретить поставки странам, которые используют механизм фиксации предельной цены, заявил аналитик банка Handelsbanken Кристиан Копфер.
Копфер полагает, что в дальнейшем сохранятся «значительно более высокие цены», чем те, к которым «привыкли». В Швеции цены на топливо зависят от базовой цены на сырье и от курса кроны к доллару, передает РИА «Новости» со ссылкой на SVT.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение лимита цен на нефть из России. Поставки нефти и нефтепродуктов иностранным покупателям запрещены, если в контракте предусмотрен механизм фиксации предельной цены.
Нефть незначительно подорожала на ожиданиях повышения спроса
Мировые цены на нефть несколько выросли на ожиданиях повышения спроса
Мировые цены на нефть начали небольшой рост: трейдеры оценивают перспективы повышения спроса из-за ослабления коронавирусных ограничений в Китае.
Цена февральских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.30 растет на 0,24%, достигая 84,88 доллара за баррель, а февральских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,14%, до 79,64 доллара, передает РИА «Новости».
В начале недели комитет по здравоохранению Китая сообщил, что власти планируют с 8 января ослабить коронавирусные ограничения. В частности, для въезжающих будет отменен карантин.
Новак назвал срок выхода порядка применения контрмер по потолку цен на нефть
Новак рассказал, когда обнародуют порядок проведения мер против потолка цен на нефть
Порядок реализации мер против потолка цен на российскую нефть появится после новогодних праздников, заявил вице-премьер Александр Новак.
На данный момент правительство занято подготовкой такого порядка, он выйдет сразу после праздников, в нем будет прописан механизм отслеживания и реализации указа президента Владимира Путина о контрмерах, цитирует Новака РИА «Новости».
Ранее на этой неделе президент подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть из России, он будет действовать до 1 июля 2023 года.
Газета ВЗГЛЯД писала, по каким правилам будут продаваться российская нефть и нефтепродукты.
Нефть подешевела на рисках сокращения спроса
Мировые цены на нефть начали небольшое снижение из-за опасений сокращения спроса
Мировые цены на нефть начали умеренно снижаться из-за опасений сокращения спроса, свидетельствуют данные торгов.
Цена мартовских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.55 снижались на 0,24%, достигая 83,79 доллара за баррель, а февральских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,19%, до 78,81 доллара.
Торги свидетельствуют о том, что трейдеры следят за эпидемиологической ситуацией в Китае, где с начала ноября фиксируются вспышки коронавируса. При этом власти страны объявили, что с начала января хотят смягчить требования для въезда. Однако в результате ряд стран, наоборот, решили ужесточить требования для прибывающих из Китая лиц.
В связи с ожидаемым ослаблением ограничений в Китае эксперты предупредили о риске новой волны заболеваемости COVID, что может сократить спрос на нефть, ударив по ценам.
Кроме того, Американский институт нефти (API) отчитался, что коммерческие запасы сырья в стране за неделю, завершившуюся 23 декабря, сократились на 1,3 млн баррелей. В четверг Минэнерго США опубликует данные по недельным запасам в стране. И прогноз предполагает снижение на 1,5 млн баррелей, до 416,7 миллиона.
Китай решил отменить ПЦР-тест для въезжающих в страну
В Китае приняли решение об отмене ПЦР-теста для въезжающих в страну с 8 января
Китайские власти отменят ПЦР-тестирование для въезжающих в страну с 8 января следующего года, сообщает главное таможенное управление республики.
При этом отмечается, что въезжающие по-прежнему обязаны предоставлять таможне результаты ПЦР-тестирования за 48 часов до въезда, передает РИА «Новости».
Также уточняется, что республика перестанет тестировать на COVID замороженные продукты и продукты, не относящиеся к холодовой цепи.
Китай в 2020 году ввел ограничения на въезд в страну для прибывающих из-за рубежа. Пассажирские коридоры на сухопутных пограничных пунктах были закрыты, а прибывающие из-за границы должны были пройти обязательный карантин. Срок изоляции составлял три недели, затем он постепенно сокращался и сейчас составляет пять дней.
Ранее сообщалось, что китайское мобильное приложение по отслеживанию перестало работать, это сократит вероятность помещения людей в вынужденную изоляцию после посещения мест, где выявлен коронавирус.
Анонсирована беседа Путина с Си Цзиньпином
Кремль: Путин пообщается по закрытой связи с председателем Китая в пятницу
Российский лидер Владимир Путин по закрытой связи обсудит с председателем Китая Си Цзиньпином двусторонние отношения и региональные проблемы, в том числе у границ двух стран, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, контакт двух лидеров стран готовится, первый обмен репликами будет публичным, затем разговор продолжится в закрытом режиме, передает РИА «Новости».
Песков отметил, что в первую очередь речь пойдет о двусторонних российско-китайских отношениях ввиду развития стремительного роста объема товарооборота. Однако также состоится обмен мнениями по наиболее острым региональным проблемам – близким и России, и к Китаю, заверил он.
Ранее Песков объяснил, почему Москва и Вашингтон не будут поздравлять друг друга с праздниками.
США ввели обязательный тест на COVID-19 для прибывающих из Китая
Американские власти с 5 января вводят требование об обязательном тестировании на коронавирус для тех, кто прибывает в США авиарейсами из Китая, сказано в уведомлении федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.
Для въезда необходимо иметь либо справку об отрицательном тесте, либо документальное подтверждение выздоровления после перенесенного заболевания, передает ТАСС.
Требование вступит в силу с 00.01 по времени Восточного побережья США (08.01 мск) 5 января и коснется всех пассажиров в возрасте старше двух лет. Срок действия тестов не должен превышать двух суток.
При этом китайские власти решили отменить ПЦР-тестирование для въезжающих в страну с 8 января следующего года, а также смягчили карантин.
Си Цзиньпин заявил о готовности развивать взаимодействие с Москвой в непростой ситуации
Си Цзиньпин: Китай готов в условиях непростой ситуации в мире развивать взаимодействие с Россией
Несмотря на условия непростой международной обстановки Пекин готов наращивать стратегическое взаимодействие с Москвой и быть с ней глобальными партнерами на благо народов двух стран, заявил на переговорах с президентом Владимиром Путиным председатель Китая Си Цзиньпин.
По его словам, лидеры стран договорились предоставлять друг другу возможности для развития, чтобы продолжать путь глобальных партнеров на благо народов и в интересах стабильности во всем мире, передает РИА «Новости».
Отмечается также, что Си Цзиньпин и Владимир Путин неоднократно общались в 2022 году и продолжают находиться в тесном стратегическом контакте.
Ранее Путин заявил об общих взглядах Москвы и Пекина на происходящее в мире и отметил готовность двух стран развивать сотрудничество на международной арене для формирования справедливого миропорядка.
В Кремле прокомментировали разговор Путина и Си Цзиньпина
Песков: У Путина и Си Цзиньпина состоялся очень конструктивный и партнерский разговор
Российский лидер Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин провели очень конструктивную и объемную беседу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, Путин ожидает выхода двух стран на еще более высокий уровень взаимодействия, передает ТАСС.
«Президент выразил уверенность в том, что совместными усилиями получится вывести сотрудничество между странами на новый, еще более высокий уровень на благо российского и китайского народов, в интересах упрочения стабильности и безопасности на региональном и глобальном измерениях», – отметил Песков.
Ранее Си Цзиньпин заявил о готовности развивать взаимодействие с Москвой в непростой ситуации.
Путин заявил об общих взглядах Москвы и Пекина на происходящее в мире и отметил готовность двух стран развивать сотрудничество на международной арене для формирования справедливого миропорядка.
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