Член ОП Виноградов: К сбору личной информации нужно подходить бережно

В Общественной палате указали на важность запрета сбора биометрии иностранцами

Биометрические данные еще более конфиденциальны, чем иные персональные данные. Поэтому очень важно было сделать регулирование этого вопроса гибким в интересах наших граждан, сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Вадим Виноградов. Ранее Владимир Путин запретил принудительный сбор биометрии и дискриминацию граждан при отказе от него.

«Вопрос защиты персональных данных в этом году поднимался достаточно часто. И неудивительно, что когда речь зашла о биометрии, вопрос был решен на законодательном уровне», – рассказал Вадим Виноградов, руководитель рабочей группы Общественной палаты России по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации.

«Ведь речь идет не об адресе электронной почты, а о том, что может однозначно идентифицировать человека. Поэтому к такой информации нужно подходить особенно бережно, и главное, без принуждения россиян к ее сбору. Не все захотят добровольно делиться биометрическими данными», – отметил собеседник.

«Не стоит отрицать, что вокруг темы биометрии все еще ведется немало разговоров в обществе. Однако какой бы передовой ни была технология в перспективе, давление на граждан неприемлемо», – убежден член Общественной палаты России.

Право на свободный выбор должно сохраниться, именно поэтому и был принят закон, подчеркнул Виноградов. По его мнению, особенно стоит отметить то, что предусмотрена возможность отказаться и от ранее данного согласия на сбор биометрических данных. В этом вопросе необходима определенная гибкость, отметил собеседник.

«Кроме того, важно, что законодательно запрещается иностранное участие в сборе, обработке и хранении биометрии. И дело даже не только в банальном вопросе безопасности, – продолжил Виноградов. – Опыт взаимодействия с иностранными компаниями известен: игнорирование наших законов, отсутствие гарантий должного хранения и обработки данных – все это не добавляет уверенности добросовестного отношения к биометрии россиян». Когда оператор находится на территории России, то гражданам физически и юридически проще защитить свои права, отметил собеседник.

В четверг Владимир Путин подписал закон, который допускает отказ граждан от предоставления биометрических персональных данных при получении коммерческих и госуслуг. Также закреплен запрет на принуждение к сдаче биометрических данных, если гражданин не захочет их предоставлять.

Положения закона не затронут вопросы использования биометрических данных в целях оперативно-разыскной деятельности и в сфере охраны правопорядка.

Ранее сообщалось, что у россиян должна быть возможность отозвать на Госуслугах все согласия на обработку персональных, для этого глава Минцифры Максут Шадаев предложил создать специальный реестр.