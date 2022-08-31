Россияне смогут отозвать согласие на обработку персональных данных на Госуслугах

У россиян должна быть возможность отозвать на Госуслугах все согласия на обработку персональных (ПД), которые он давал гражданин, для этого необходимо создать реестр таких согласий, заявил глава Минцифры Максут Шадаев на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

«Нам бы такую возможность отрегулировать так, чтобы у него (гражданина) в личном кабинете на портале «Госуслуг» был список всех согласий, которые он дал, и чтобы он мог отозвать каждое согласие, и организация, которая собрала у него эти данные, была обязана эти данные удалить. Здесь требуется немного законодательно отрегулировать данную историю, сделать реестр таких согласий», – передает его слова РИА «Новости».

Шадаев пояснил, что человек почти никогда точно не помнит, кому он дал свои персональные данные. «И у него нет возможности, которая предусмотренна законом, отозвать такое согласие, чтобы его данные были удалены оператором персональных данных», – сказал министр.

Напомним, президент Владимир Путин подписал закон о закреплении режима оборота персональных данных, предусматривающий возможность передачи биометрии в единую систему без получения на это согласия субъекта персональных данных, но с уведомлением его.