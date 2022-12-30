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Песков пожелал журналистам интересных новостей в 2023 году
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков поздравил журналистов с наступающим 2023 годом, пожелав интересного года в плане новостей, но, чтобы они были более мирными, посвященные развитию и созиданию.
«И мы в свою очередь будем делать для этого все, что возможно. Всем вам человеческого счастья и здоровья! Спасибо вам всем большое! С наступающим Новым годом!», – передает РИА «Новости» слова Пескова.
Также помощник главы страны поблагодарил всех за сотрудничество и взаимодействие на протяжении всего года.
Ранее Песков сообщил, что президент Владимир Путин традиционно в полночь обратится к россиянам и поздравит их с наступающим Новым годом.
Эксперт рассказал о новой российской методике борьбы с системой ПВО Украины
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«Россия продолжит усиливать огневое воздействие на украинскую систему ПВО. Это позволит «Калибрам» эффективнее выводить из строя критически важные инфраструктурные объекты противника», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере ПВО Юрий Кнутов. Так он прокомментировал сообщения о том, что российские атаки на украинскую энергосистему проводятся по новой методике и включают в себя подавление средств ПВО.
«Сейчас идет процесс совершенствования ракетных обстрелов территории Украины, изменения тактики. Некоторые крылатые ракеты используются в качестве ложных мишеней. На них устанавливаются устройства, которые создают иллюзию, что это большая цель, а за счет этого происходит дезинформация противника, который вынужден тратить свои ракеты на поражение относительно дешевых воздушных объектов», – говорит военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.
Кроме того, для подавления украинских средств ПВО Россия применяет в составе ударной группировки противорадиолокационные ракеты среднего радиуса действия Х-58 и Х-31П, указал эксперт.
«Когда начинается налет, американские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения AWACS, которые летают над Польшей и контролируют воздушное пространство Украины, дают команду о воздушной тревоге. В этот момент включаются украинские средства ПВО, чтобы попытаться сбить хоть какое-то количество крылатых ракет. Но лучи радиолокатора подсвета цели украинских комплексов С-300 видимы для российских ракет Х-58 или Х-31П. И таким образом выводятся из строя станции наведения ракет украинских С-300», – пояснил собеседник.
В результате, добавляет Кнутов, Украина расходует дорогостоящие ракеты на дешевые ложные цели и раскрывает местоположение своих станций наведения, без которых дивизионы ПВО С-300 не могут решать задачи. «После того как часть средств ПВО противника подавлена, наши крылатые ракеты типа «Калибр» в состоянии долететь до цели в большем количестве и с высокой точностью вывести из строя критически важные инфраструктурные объекты, такие как электротрансформаторы, подстанции, предприятия ВПК», – подчеркнул эксперт.
Перспективы огневого воздействия на украинскую систему ПВО будут только возрастать, прогнозирует Кнутов. «По мере возможностей мы отследим частоты американского комплекса Patriot. Я полагаю, Украине передали это средство ПВО в научно-исследовательских целях. Компанию-разработчик больше всего интересует, как будут вести себя радиолокаторы, смогут ли они видеть наши «Калибры», гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Кроме того, американцы хотят проверить, насколько Patriot будет помехоустойчив и эффективен в реальных боях», – ожидает эксперт.
По мнению Кнутова, России удастся отследить частоты «Пэтриота» и усовершенствовать свои противорадиолокационные ракеты и системы радиоэлектронной борьбы.
На этой неделе появились сообщния о ракетных ударах не теолько по объектам критической инфраструктуры, но и по системам ПВО противника. Ранее в Минобороны заявляли, что украинские военные израсходовали значительный ресурс собственных и западных комплексов противовоздушной обороны по ложным целям. В частности, были вскрыты позиции и уничтожены четыре радиолокационных станции украинских ЗРК С-300 у населенных пунктов Андрусовка, Приднепровское (Днепропетровская область), Новотаврическая и Николай-Поле (Запорожская область).
О том, что Россия сможет уничтожить комплексы ПВО Patriot в случае их поставки Соединенными Штатами Украине, заявил президент Владимир Путин. «Конечно, пощелкаем, 100%!» – сказал президент в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».
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Путин дополнил контрсанкции повышенными пошлинами
Путин дополнил контрсанкции повышенными ставками таможенных пошлин
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Президент России Владимир Путин расширил перечень специальных экономических мер, которые вводятся в ответ на санкции Запада.
В их число вошли повышенные ставки таможенных пошлин. Речь идет о введении повышенных таможенных пошлин как на вывоз, так и на ввоз в Россию определенной продукции. Ее перечень должен быть утвержден правительством, передает ТАСС.
Напомним, 28 февраля президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций».
В МИД подчеркнули, что санкционная политика ЕС не сможет уничтожить экономику России, Москва продолжит реализовывать национальные интересы страны без оглядки на рестрикции и угрозы, при этом действия Евросоюза не останутся без жесткого ответа.
Главы министерств иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей условились наращивать координацию во внешнеполитической сфере и противодействие санкционному давлению.
Кремль обвинил Запад в объявлении тотальной экономической войны России. Между тем в Британии призвали европейские страны признать ошибочность санкций против России. Кроме того, Западу предсказали внутренние конфликты из-за санкций против Москвы.
Президент Киргизии объяснил свою позицию по русскому языку
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Власти Киргизии начинают шаги по развитию русского языка в республике, в 2023 году будут построены девять школ с обучением русскому языку, их возведет Россия, рассказал президент страны Садыр Жапаров.
Накануне на заседании кабмина Садыр Жапаров пристыдил ряд министерств за то, что они практически не ведут документооборот на государственном киргизском языке. В интервью госагентству «Кабар» он объяснил, что его слова были истолкованы неверно.
«Почему я сказал, чтобы вели документы на киргизском? После развала Союза, у нас, особенно в регионах, осталось очень мало учителей русского языка. Поэтому много случаев, когда кадры пишут на русском с ошибками. Куча ошибок на одной странице. Я сказал, чтобы лучше писали грамотно на киргизском, а русскую версию прикрепляли к документам», – приводит его слова «Sputnik Кыргызстан» в своем Telegram-канале.
По словам Жапарова, иногда основной документ приходит на киргизском, а приложения на русском. Чтобы не было путаницы, он сказал, «чтобы был единый порядок: главный документ на киргизском, приложения – на русском. Все равно переводы документов на русском языке всегда прилагаются». Президент подчеркнул, что русский язык имеет статус официального в Киргизии.
«Большинство наших мигрантов работает в России. Поэтому они должны знать русский язык на хорошем уровне. Это дает очень большие возможности в работе. Поэтому во время своего первого визита в Москву я попросил Владимира Владимировича (Путина) построить у нас девять школ – и получил его согласие», – добавил он.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что русский язык является мощной объединяющей силой, которая скрепляет государства СНГ.
Арестович: ВСУ несут серьезные потери в районе Артемовска
Украинские войска несут серьезные потери под Артемовском
Вооруженные силы Украины несут серьезные потери в районах Артемовска (Бахмута) и Соледара в Донецкой народной республике, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович в эфире YouTube-канала Марка Фейгина (признан в России СМИ, выполняющим функции иноагента).
«Мы несем серьезные потери», – передает его слова РИА «Новости».
Арестович заявил, что направления «главного удара» – это восточные районы Артемовска, южнее Соледара и сам Соледар.
Ранее помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат», замкомандующего 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР Апты Алаудинов заявил, что в районе Артемовска идут напряженные бои, однако Киев понимает необходимость сдать населенный пункт.
По его словам, оправдывая готовящуюся сдачу Артемовска, Киев начинает утверждать, что город «не имеет значения».
Премьер: Италия готова выступить гарантом мирного договора по Украине
Премьер Италии заявила о готовности страны выступить гарантом мирного договора по Украине
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Рим поддержит усилия по достижению мира на Украине, добавив, что планирует совершить поездку в Киев в феврале до первой годовщины начала спецоперации.
По ее словам, необходимо работать над мирным урегулированием, но сейчас нет значительных сигналов.
«Италия готова выступить гарантом мирного процесса, поэтому я намерена побывать в Киеве до 24 февраля [2023 года]», – передает ТАСС слова Мелони.
Она провела два дня назад телефонный разговор с Зеленским, в ходе которого пригласила его в Рим. Также премьер-министр добавила, что считает необходимым продолжить оказывать поддержку Украине.
Ранее бывший глава правительства Италии Сильвио Берлускони заявил, что президент Украины Владимир Зеленский мог бы сесть за стол переговоров, если бы Запад прекратил военную помощь Киеву.
Умер композитор Эдуард Артемьев
Советский и российский композитор Эдуард Артемьев, госпитализированный в начале месяца с коронавирусом, скончался в реанимации, сообщил его сын Артемий Артемьев.
«Да, умер», – сказал сын композитора ТАСС.
До этого он сообщал, что его отца переводили в реанимационное отделение из-за проблем, возникших на фоне лечения от бактериальной пневмонии. Композитору было 85 лет.
В начале декабря сообщалось, что его госпитализировали с коронавирусом в одну из больниц в Москве.
Эдуард Артемьев – народный артист России, лауреат Государственных премий РСФСР и России. Он работал с режиссерами Андреем Тарковским, Никитой Михалковым, Андреем Кончаловским, Кареном Шахназаровым и другими.
Он написал музыку более чем для 170 кинокартин, включая «ТАСС уполномочен заявить», «Визит к Минотавру», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Легенда № 17» и т. д.
Киев перебросил иностранных наемников в Артемовск и Соледар
НМ ЛНР: Киев перебросил иностранных наемников в Артемовск и Соледар
Украинское командование отправило в Артемовск и Соледар в ДНР вооруженные оружием натовского калибра отряды с иностранными наемниками, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По данным его разведки, отряды сформированы для быстрого реагирования, состоят они исключительно из иностранцев. Мобильные группы хорошо экипированы, передвигаются на автомобилях «Хаммер» и вооружены натовским оружием, передает ТАСС.
Марочко добавил, что в каждой такой группе есть переводчик, так как «прибывшие не знают русского языка и общаются между собой на английском».
Ранее сообщалось о переброске групп штурмовиков-наемников в район Кременной.
Умер легенда футбола Пеле
Легендарный футболист Пеле скончался на 83-м году жизни
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Трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле (полное имя Эдсон Арантис ду Насименту) умер на 83-м году жизни, сообщила его дочь Келли Насименту в Instagram* (компания Meta* признана экстремистской в России).
«Мы бесконечно любим тебя. Покойся с миром», – цитирует ее сообщение ТАСС.
Пеле в сентябре 2021 года была удалена опухоль в толстой кишке, в конце ноября 2022 года он был госпитализирован, у него наблюдалась отрицательная динамика онкологического заболевания.
Насименту был игроком с 1956 по 1977 годы в составе бразильского «Сантоса» и американского клуба «Нью-Йорк Космос», вместе с «Сантосом» он стал пятикратным обладателем Кубка Бразилии, по два раза выиграл Кубок Либертадорес и Межконтинентальный кубок.
В составе сборной Бразилии Пеле стал единственным трехкратным чемпионом мира в качестве игрока (1958, 1962, 1970). Бразилец вошел в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1 279 голов за свою спортивную карьеру. Неоднократно был признан лучшим игроком XX века. ФИФА разделила это звание между ним и Диего Марадоной.
Секретарь СНБО Украины: О нападении на Россию никого спрашивать не будем
ВСУ может пересечь российскую границу, если это будет необходимо для защиты страны, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
По его словам, такой шаг будет сделан, если украинское командование сочтет это необходимым, передает «Коммерсант» со ссылкой на Kyiv Post.
«Ни у кого спрашивать не будем. Все эти разговоры, что не надо кого-то там раздражать, чушь», – сказал он.
В начале декабря Данилов уже заявлял о готовности Киева атаковать Россию.
До этого британская Times со ссылкой на источник в Пентагоне сообщила, что Соединенные Штаты больше не настаивают на том, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) не наносили ударов по российской территории, так как меньше опасаются эскалации со стороны Москвы.
Минобороны Белоруссии: Украинская ракета была сбита ПВО республики
Минобороны Белоруссии: Украинская ракета С-300 была сбита ПВО республики
Белорусские силы ПВО сбили зенитную управляемую ракету С-300, выпущенную с территории Украины, сообщила пресс-служба Минобороны республики.
В Telegram-канале ведомства говорится, что «в районе 10.00 силами войск противовоздушной обороны была поражена воздушная цель».
Обломки ракеты были обнаружены в районе деревни Горбаха Ивановского района Брестской области. Отмечается, что предварительно обломки принадлежат зенитной управляемой ракете С-300, выпущенной с территории Украины.
Ранее белорусские СМИ сообщили, что на территории Белоруссии упала украинская ракета комплекса С-300. Отмечается, что, по предварительной информации, рассматриваются две основные версии произошедшего. Среди них залет ракеты на территорию Белоруссии, аналогичный недавнему инциденту в Польше. Также, по одной из версий, ракета сбита в результате работы систем ПВО Белоруссии.
Бывший главком НАТО Кларк: Стратегия США ведет к «обескровливанию» Украины
Генерал Кларк: Стратегия США по Украине является тупиковой
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Интересы Вашингтона и Киева не совпадают, поскольку Украина хочет восстановления территорий, а США – стабилизировать ситуацию и минимизировать риски начала конфронтации между Россией и НАТО, заявил экс-глава Объединенных сил НАТО в Европе генерал США Уэсли Кларк на организованной Фондом «США – Украина» онлайн-конференции.
По его словам, США намерены сохранить как можно большую территорию за Украиной без начала третьей мировой войны. При этом Вашингтон больше хочет сосредоточить внимание на сдерживании Китая, передают «Известия».
Кларк отметил, что стратегия Белого дома похожа на «подпитку тупиковой ситуации», в успешное разрешение которой никто не верит, однако продолжает совершать прежние действия.
Генерал отметил, что Вашингтон «обескровливает Украину», так как страна несет серьезные потери, лишается инфраструктуры, теряет промышленный потенциал.
При этом Россия, отметил Кларк, меняет ситуацию, значительно наращивая оборону. В связи с этим генерал призывает Вашингтон отправлять Украине артиллерийские установки, реактивные системы залпового огня и БПЛА.
Ранее офицер американской разведки в отставке Скотт Риттер заявил, что политика США на украинском направлении являет собой «чистое зло».
В ВСУ не стали отрицать, что упавшая ракета в Белоруссии принадлежит Киеву
Вооруженные силы Украины не отрицают, что упавшая на территории Белоруссии ракета зенитного ракетного комплекса С-300 могла быть украинской, заявил спикер командования воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.
По его словам, такое было возможно, указав на пример на территориях других соседних стран, передает ТАСС со ссылкой на украинский телеканал «24 канал».
Также Минобороны Украины заявило о готовности проведения в стране «объективного расследования инцидента, который произошел 29 декабря в небе над территорией Беларуси». Добавив, что готовы пригласить к расследованию экспертов, но только из числа стран, не поддерживающих Россию.
В Минобороны республики сообщили, что белорусские силы ПВО сбили зенитную управляемую ракету С-300, выпущенную с территории Украины.
В ноябре польская пресса писала о двух упавших ракетах у деревни Пшеводув в Люблинском воеводстве.
Приостановлена публикация деклараций чиновников о доходах на время СВО
Декларации чиновников о доходах, расходах и другая информация об их имуществе не будут публиковаться на время спецоперации на Украине, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
В период СВО и впредь до издания соответствующих нормативных правовых актов РФ размещение на официальных сайтах органов и организаций сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах, предоставление таких данных СМИ для опубликования не осуществляется, говорится в документе, передает ТАСС.
Также от декларирования доходов и расходов временно освобождены военнослужащие – участники специальной военной операции и чиновники, командированные в новые регионы РФ.
Напомним, в 2022 году чиновники уже публиковали свои сведения о доходах. Глава государства публиковал их в конце марта.
Саратовский губернатор уточнил, что в Энгельсском районе сбили беспилотник
В Энгельсском районе сбили беспилотник, который повредил забор дома, автомобиль и гараж, пострадавших нет, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
«Люди не пострадали. На месте работают оперативные службы», – написал Бусаргин в Telegram-канале.
Он также опроверг информацию в социальных сетях об эвакуации детских садов, «дошкольные учреждения работают в штатном режиме».
Ранее сообщалось, что саратовская ПВО уничтожила неопознанный объект в районе Энгельса.
В начале декабря сообщалось, что в Саратовской области беспилотник атаковал военный аэродром: он упал на взлетно-посадочной полосе. Были повреждены самолеты, пострадали два человека. Позже глава региона сообщил о начале проверки на военных объектах.
Азербайджанский депутат назвал «петухами» проармянских французских политиков
Депутат из Азербайджана Гудрат Гасангулиев оскорбил политиков Франции, назвав их «петухами», он позволил себе такое высказывание за обращение к президенту Эммануэлю Макрону с призывом ввести войска в Нагорный Карабах и защитить там армян. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Это просто коррумпированные существа, окончательно утратившие чувство собственного достоинства, это французские петухи», – заявил Гасангулиев, сообщают азербайджанские СМИ.
«Каждый проходимец не может кукарекать в сторону нашей страны, что ему вздумается. Если они такие храбрые, то пусть берутся за оружие и идут на нас вместе с французскими солдатами. Посмотрим, чем это обернется», – сказал парламентарий.
По словам депутата, армяне Карабаха, которые возьмут гражданство Азербайджана, будут иметь все соответствующие права и свободы.
«Французские политики, позволяющие себе подобные заявления, лишь осложняют хрупкий постконфликтный мир и делают неизбежными новые, кровавые столкновения», – заявил он.
Среди тех, кто подписал обращение к президенту Франции ряд высокопоставленных сентаторов и лидеров некоторых партий.
Они предложили ряд жестких мер против Баку, включая направление французских военных в Карабах.