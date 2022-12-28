Кремль спросили о новогоднем обращении Путина в условиях СВО

Песков: Кремль никогда не раскрывает, как и когда записывается новогоднее обращение

Кремль никогда не рассказывает, как и когда записывается новогоднее обращение президента, но глава государства Владимир Путин традиционно в полночь обратится к россиянам и поздравит их с наступающим Новым годом, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы никогда не рассказываем, как и когда записывается новогоднее поздравление президента, могу лишь сказать, что президент традиционно в полночь обратится к россиянам и поздравит их с наступающим Новым годом. Каждое новогоднее обращение президента, оно, конечно, несет отпечаток года ушедшего и содержит какие-то основные фразы, основные посылы на год начавшийся. Так будет и на этот раз», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о том, будет ли отличаться это новогоднее поздравление от предыдущего из-за проведения СВО.

Он добавил, что никаких изменений в связи с проведением специальной военной операции в фоне, на котором будет записано новогоднее обращение президента, не планируется.

«Мы признательны за предложение помощи, но, слава Богу, пока справляемся», – сказал Песков на вопрос, нужна ли помощь в подготовке обращения.

Напомним, 31 декабря 2021 года президент России Владимир Путин выступил с самым продолжительным своим новогодним обращением, оно продлилось шесть минут 22 секунды и по объему составило около 700 слов. Напомним, в новогоднем обращении Владимир Путин пожелал россиянам крепкого здоровья и высказал слова поддержки тем, кто потерял близких из-за пандемии коронавируса. Предыдущее новогоднее обращение Владимира Путина, подытожившее первый пандемийный год – 2020-й, тоже на тот момент было самым большим, оно заняло шесть минут, а его объем составил 601 слово.