Глава Евросовета признал, что конфликт на Украине отражается на США меньше, чем на ЕС

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3 декабря, суббота | Последнее обновление — 11:24 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Россия выразила готовность заместить украинское зерно нуждающимся странам
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Напряжение в Центральной Азии (не только в Казахстане) продолжит нарастать. Виной тому будут и проблемы в мировой экономике, и попытки крупных игроков использовать Казахстан как козырь в большой геополитической игре.
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Военный конфликт не терпит иллюзий ни о себе, ни о противнике. Именно об этом гласят надписи в каждой российской войсковой части: «В критической ситуации ты не поднимешься до уровня своих ожиданий, а упадешь до уровня своей подготовки». Теперь это мантра для нас не только армейская, но и гражданская.
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Ощущения тревожности настоящего и тревожности будущего, вероятно, знакомы каждому жителю современной России. Но есть и не совсем очевидный аспект тревоги, связанный с прошлым.
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Мэр Москвы Сергей Собянин побывал на линии обороны в зоне специальной военной операции (СВО). Градоначальник лично проверил, как бойцам помогают обустроить рубежи: противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи. По его словам, у мобилизованных из Москвы военных «настроение боевое»
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При крушении самолета В55 в Армении, летевшего в Астрахань, погибли два российских пилота. Самолет разбился вблизи деревни Джрабер Котайкской области, в 26 км к северу от Еревана. После падения машина развалилась на части и загорелась. Прибывшие на место трагедии пожарные потушили возгорание спустя 20 минут
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Столичный автозавод «Москвич» запустил серийное производство автомобилей. Первой моделью стал переднеприводный кроссовер с бензиновым мотором «Москвич 3», который собирают методом крупноузловой сборки. Автосалоны получат новинку в декабре этого года. В следующем году завод планирует наладить процессы мелкоузловой сборки
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Глава Евросовета признал, что конфликт на Украине отражается на США меньше, чем на ЕС
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Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что украинский кризис оказывает разное влияние на Евросоюз и на США, заявил он в интервью газете Corriere della Sera.
По его словам, ЕС страдает от высоких счетов, рискуя столкнуться с экономической рецессией. Европейские предприятия также сталкиваются с конкуренцией со стороны американских компаний.
Комментируя визит в Китай, он заявил, что поездка должна была состояться именно сейчас.
«У ЕС есть важные экономические интересы и связь с цепочками поставок. ЕС должен привнести свои интересы и ценности», – передает РИА «Новости» слова Мишеля.
Он добавил, что ЕС не может быть разменной монетой между конкуренцией Китая и США. Мишель также не исключил, что может позвонить президенту России Владимиру Путину.
МИД: Западные страны сделали работу российских дипмиссий невыносимой
В Москве заявили о попытках западных стран сделать работу российских дипмиссий невозможной
В России фиксируются разные нарушения положений Венской конвенции о дипломатических сношениях и Венской конвенции о консульских сношениях, западные страны стремятся сделать работу российских диппредставительств невыносимой, заявил замглавы российского МИД Евгений Иванов.
По его словам, цель западных стран одна – создать невыносимо тяжелые условия для работы дипломатов за рубежом и оставить нарушителей безнаказанными. При этом российские ноты протеста остаются без реакции, передает ТАСС.
Замминистра дополняет, что в этой связи подготовлен указ президента Владимира Путина об увеличении числа сотрудников, обеспечивающих физическую защиту дипмиссий за рубежом.
При этом ранее временная поверенная в делах США в Москве Элизабет Руд заявила, что граждане США глубоко уважают русскую культуру, речи об ее «отмене» в Америке не идет.
Россия объяснила последствия попыток установить лимит цен на нефть
Посольство назвало попытки США установить лимит цен на российскую нефть перекраиванием принципов свободных рынков
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Страны Запада, пытаясь установить лимит цен на российскую нефть, занимаются перекраиванием базовых принципов функционирования свободных рынков, заявило посольство России в США.
Посольство, комментируя в Telegram «чванливые заявления» США, отметило, что кризис на энергоплощадках вызван политикой Вашингтона – санкциями против России, запретом на ее ресурсы. «С упорством, достойным лучшего применения, коллективный Запад пытается решить проблемы, созданные им же на пустом месте», – заявили дипломаты.
По их мнению, в результате попыток установить лимит цен на нефть возрастут неопределенность и издержки для потребителей сырья. Кроме того, теперь любая страна по политическим причинам может оказаться жертвой введения «потолка» в отношении ее экспорта. При этом в посольстве выразили уверенность, что российскую нефть продолжат покупать.
Напомним, страны G7 и Австралия договорились о введении потолка цен на российскую нефть, перевозимую по морю, на уровне 60 долларов за баррель. Лимит в 60 долларов минфин США назвал достаточным для поддержания у России понятного экономического стимула.
ЕС принял решение об уровне потолка цен на российскую нефть
Евросоюз официально утвердил ограничение цен на нефть из России в размере 60 долларов за баррель, сообщило чешское председательство в Совете ЕС.
Послы 27 стран Евросоюза достигли соглашения по потолку цен на нефть из России, транспортируемую по морю, сообщило председательство, передает ТАСС.
В сообщении говорится, что Евросоюз согласовал потолок в 60 долларов за баррель, дополненный корректирующим механизмом, который будет требовать, чтобы цена на импорт российской нефти была как минимум на 5% ниже рыночной.
Вскоре пройдет письменная процедура, решение вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС.
В пятницу стало известно, что США и ЕС договорились об ограничении цен на российскую нефть. Позже согласовала договоренность и Польша.
За вступление в ЕС от Сербии потребовали выступить против России
ЕК: Сербия для вступления в ЕС должна провести реформы и ввести санкции против России
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Сербия для вступления в Евросоюз (ЕС) должна не только провести реформы, но и ввести санкции против России, заявил еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Варгейи.
«Сейчас нужно провести реформы и завершить те шаги, которые касаются, например, медиа, нужны ясные шаги и ясные сигналы из Белграда. Но не могу скрыть факт, что российская агрессия на Украине влияет и на процесс присоединения, прогресс в верховенстве права ключевой, но этого недостаточно. Согласование с внешней политикой ЕС играет более важную роль, чем ранее <...>. Нам нужно, чтобы Сербия, страна-кандидат, нам помогла, Сербия должна быть на нашей стороне и помочь нам обозначенным образом провести наши санкции», – передает ТАСС слова Варгейи.
Ранее президент Сербии Александр Вучич в Париже после переговоров с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем заявил, что Сербия не будет вводить санкции против России, так как эта страна «помогла в вопросе сохранения территориальной целостности».
Напомним, премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что представители Евросоюза заявили, что Белград должен признать независимость Косово, а также ввести санкции против России ради возможности вступить в Евросоюз.
В США объяснили, зачем раскрывают перед Россией местонахождение подлодок
19FortyFive: США намеренно раскрывают местонахождение подлодок перед Россией
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Военно-морские силы США намеренно раскрывают местонахождение своих подлодок перед Россией и Китаем, пишут американские СМИ.
Действия американских военных не похожи на непреднамеренное совпадение, пишет военно-политическое издание 19FortyFive. В статье говорится, что недавно сообщалось о прибытии подлодки ВМС США «Западная Вирджиния» в порт Диего-Гарсия в Индийском океане. А до этого сообщалось о посещении Окинавы и Гибралтара субмаринами «Мичиган» и «Род-Айленд», передает ФАН.
Автор публикации считает, что таким образом США хотят сделать заявление для своих противников: показать России, Китаю, Ирану и Северной Корее, что могут разместить ядерную подводную лодку в любой точке мира.
По мнению аналитиков, подобные маневры могут иметь печальные последствия для Вашингтона. Потенциальный противник способен разработать методику отслеживания субмарин ВМС США, проанализировав их маршруты.
Ранее американский телеканал CNN сообщал, что Россия готовится к «подводной холодной войне».
Военный эксперт оценил новый американский бомбардировщик
Военный эксперт Сивков оценил новый американский бомбардировщик
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Главное внимание в новом американском бомбардировщике B-21 уделено технологиям «стелс», отметил российский военный эксперт, доктор военных наук Константин Сивков.
Сивков в комментарии РИА «Новости» отметил, что B-21 – это развитие самолета B-2 на той же идеологической концепции – самолет по схеме «летающего крыла», где главное внимание уделено минимизации эффективной площади рассеяния, то есть технологиям «стелс». По его словам, B-2 не в полной мере удовлетворяет США по степени малой заметности.
По словам военного эксперта, B-21 будет использовать как свободнопадающие бомбы, так и ракеты большой дальности. Самолет предназначен для активного применения в конфликтах с использованием обычных вооружений, указал он. В том числе, считает аналитик, самолет будет применяться для преодоления систем противовоздушной обороны для нанесения ударов бомбами свободного падения.
Говоря о возможном российском аналоге данного самолета, Сивков отметил, что у России в настоящее время другие приоритеты. Наша страна, по его словам, делает ставку на применение крылатых ракет большой дальности, и для этих ракет достаточно иметь самолеты Ту-160 и Ту-95МС.
Применение бомб свободного падения, в особенности с использованием технологий их высокоточного применения, делает самолеты типа B-21 очень эффективными, заключил Сивков.
Ранее в субботу стало известно, что на заводе корпорации Northrop Grumman в Палмдейле (Калифорния, США) представили стратегический бомбардировщик нового поколения B-21 Raider.
Госдеп предсказал «мрачное» будущее российской экономике
Главный экономист Госдепа Бланшард оценила будущее российской экономики как «мрачное»
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По версии США, прогнозы относительно будущего российской экономики «остаются невероятно устойчивыми, стабильными и мрачными», заявила главный экономист Госдепа Эмили Бланшард.
Как утверждает Бланшард, самые «оптимистичные» из этих прогнозов предсказывают, что экономика России к началу следующего десятилетия окажется как минимум на 20% меньше, чем если бы Россия не начала спецоперацию на Украине. Бланшард заявила, что в ближайшей перспективе ситуация будет зависеть от глобального спроса, в частности, на нефть, и от мер Москвы в рамках фискальной и монетарной политики по борьбе с негативными эффектами для экономики, передает РИА «Новости».
Напомним, США и прежде пытались убедить мир, что их политика санкций ведет к краху российской экономики. Еще в 2015 году президент США Барак Обама утверждал, что благодаря действиям США и их союзников экономика России «в клочьях». Почти сразу после начала Россией спецоперации на Украине Джен Псаки, занимавшая пост пресс-секретаря Белого дома, заявила, что США с союзниками «сокрушили» экономику России.
Однако зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев указывал, что санкции Запада стремительно разрушили архитектуру мировой торговли, при этом «порвать в клочья» экономику России у Запада в очередной раз не получилось, у России есть все возможности для развития.
Власти Венгрии заявили о катастрофических последствиях от антироссийских санкций
Орбан: Санкции в отношении газа и ядерной энергетики России станут трагедией для Венгрии
Новые санкции, касающиеся покупки российского газа и поставок ядерной энергетики России, принесут катастрофические последствия для Венгрии, заявил в эфире радиостанции «Кошут» премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
По его словам, в этой связи Будапешт собирается делать все возможное для борьбы за защиту интересов своей страны и оспаривания решений Брюсселя, передает ТАСС.
Напомним, страны Евросоюза 2 декабря могут договориться о предельном уровне цен на российскую нефть в районе 60 долларов за баррель, государства сообщества ждут ответа Польши, которая настаивала на согласовании потолка цен ниже этой отметки.
Как заявлял портал OilPrice, введение ограничений на стоимость нефти из России странами Запада лишь приумножит доходы Москвы.
Тем временем поставки российской нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба» были временно нарушены в связи с тем, что один из элементов его инфраструктуры на территории Украины был поврежден в ходе военных действий.
В Кремле отреагировали на слова Байдена о переговорах с Россией
Пресс-секретарь президента Песков заявил, что Байден согласился на переговоры с Россией после «ухода Путина с Украины»
Американский президент Джо Байден фактически заявил, что переговоры с Москвой будут осуществляться только после «ухода Владимира Путина с Украины», что невозможно, заверил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, Кремль в такому повороту не готов, спецоперация безусловно продолжается, передает РИА «Новости».
Песков добавил, что президент России остается открытым для переговоров с Вашингтоном. При этом он подчеркнул, что ранее попытки переговоров с НАТО, ОБСЕ и США, которые инициировались Москвой, оказались безуспешными.
Ранее глава администрации США Джо Байден заявил, что готов обсуждать с президентом России Владимиром Путиным возможность завершения боевых действий на Украине. Он также добавил, что для этого в первую очередь должны быть выведены российские войска. Байден также заявил, что идея о победе России над Украиной якобы находится за гранью понимания.
Политолог Малек Дудаков в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил, что Штатам необходимо вспомнить об интересах Москвы и не забывать о вопросах российской безопасности на Украине и в Восточной Европе.
В США объявили о возможности скорректировать потолок цен на нефть из России
В США объявили о возможности в будущем опустить потолок цен на нефть из России
Граница цен в 60 долларов за баррель на российскую нефть изменится, если ограничение не достигнет поставленных целей, заявил главный экономист госдепа Эмили Бланшар.
США и «международная коалиция» из G7, ЕС и Австралии пытаются уменьшить доходы России, расходуемые ей на СВО, заявила Бланшар, передает ТАСС.
Для этого лучше всего подходит порог на цены в 60 долларов за баррель нефти, но механизм ограничения цен намеренно делается гибким. В случае отсутствия эффекта потолок цен можно будет скорректировать.
«Я с оптимизмом смотрю на то, что все это будет работать, и с нетерпением жду, когда начнется реализация механизма предельного уровня цен», – заключила Бланшар.
В пятницу в ЕС заявили об утверждении потолка цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель. Польская сторона оспаривала решение, но позже выразила свое согласие.
Журнал Минобороны предупредил о возможных провокациях ВМС США
«Военная мысль»: Корабли ВМС США могут сбросить опасные вещества в акватории Севморпути
Российский журнал для военачальников «Военная мысль», выпускаемый Минобороны, предупредил о возможной провокации со стороны кораблей ВМС США в акватории Северного морского пути (СМП).
От американской стороны следует ожидать преднамеренных провокаций как в Баренцевом море, так и в акватории СМП в рамках реализации концепции «свободы судоходства», пишет «Военная мысль».
Журнал указывает, что корабли ВМС США могут маневрировать рядом с местами дислокации войск (сил) Севфлота и Восточного военного округа: Новосибирскими островами, архипелагами Новая Земля и Земля Франца-Иосифа, островом Врангеля, передает РИА «Новости».
При этом в публикации не исключается, что американцы могут умышленно загрязнить морскую среду, например, сбросив нефтепродукты или другие химически опасных вещества российского производства, чтобы впоследствии обвинить Россию в якобы безответственном отношении к сохранению окружающей среды и экосистемы региона.
Ранее президент Владимир Путин заявлял, что продвижение Северного морского пути может помочь России раскрыть экспортный потенциал, так как страна готова сотрудничать со всеми заинтересованными странами.
США поставили ЧВК «Вагнер» в один ряд с ИГ и «Талибаном»
Госдеп США сообщил о внесении ЧВК «Вагнер» в список вызывающих озабоченность нарушением религиозных свобод организаций
В связи с действиями ЧВК «Вагнер» в Центральноафриканской Республике организация внесена в список «вызывающих особую озабоченность» из-за якобы нарушения религиозных свобод, заявил госдепартамент США.
В указанный список организаций также включены хуситы, нигерийская экстремистская группировка «Боко Харам», движение «Талибан*» (запрещено ООН) , «Хайят Тахрир аш-Шам*» (новое название запрещенной в России организации «Джебхат ан-Нусра*»), террористическая организация «Исламское государство*».
Также указывается, что в перечень стран, которые вызывают у США беспокойство в сфере соблюдения американского закона о защите свободы вероисповедания, включены Иран, Китай, КНДР, Куба, Никарагуа, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан, Туркменистан, Эритрея и Россия, передает РИА «Новости».
Напомним, американские сенаторы внесли в Конгресс США законопроект, который предписывает Госдепу объявить иностранной террористической организацией ЧВК «Вагнер», а также все аффилированные с ней структуры или ее правопреемников.
Песков назвал непризнание США новых территорий России осложнением при поиске путей для диалога
Песков: Вашингтон не признает новые территории России, это осложняет поиск почвы для обсуждений
США не признает новые российские территории, что значительно осложняет поиск почвы для обсуждений, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он отметил, что из-за непризнания США новых регионов осложняется взаимный поиск почвы для возможного диалога, передает РИА «Новости».
Напомним, ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию, не признающую референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.
США обещали никогда не признавать воссоединение новых территорий с Россией
Представитель Госдепа Прайс заявил об отказе США признать когда-либо воссоединение новых территорий с Россией
Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что США никогда не признают территории, которые воссоединились с Россией в 2014 году или в недавнем времени.
Прайс назвал эти территории «аннексированными». Он подтвердил готовность США к контактам с Россией, если та продемонстрирует стремление к подлинному, по мнению Вашингтона, урегулированию конфликта на Украине. По версии США, пока «все действия России свидетельствовали об обратном», передает РИА «Новости».
Напомним, глава американского государства Джо Байден выразил готовность к беседе с российским коллегой Владимиром Путиным об Украине. Белому дому пришлось пояснять, что позиция США по украинскому вопросу не менялась, слова Байдена не указывают на призыв к переговорам Киева с Москвой, а соответствующее решение должна принимать сама Украина.
Госдеп заявил о «верности» Сноудена России
Представитель Госдепа Прайс заявил о формализации Сноуденом «верности» России
Официальный представитель Госдепа Нед Прайс прокомментировал получение экс-сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом российского паспорта.
Прайс сказал, что в Госдепе видели сообщения о получении Сноуденом российского гражданства, хоть и не могут подтвердить данную информацию об изменении его статуса. По версии США, Сноуден «давно сигнализировал свою верность России». Как утверждает Прайс, получение паспорта лишь формализовало эту «верность», передает РИА «Новости».
Сноуден заявил в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что остается в России, так как США «упразднили» его паспорт, чтобы он оказался «в ловушке» в нашей стране. «Они посадили дипломатический самолет президента Боливии, чтобы помешать мне уехать», – отметил Сноуден, добавив, что США мешают его свободе передвижения по сей день.
Напомним, о получении Сноуденом российского паспорта сообщил его адвокат Анатолий Кучерена. Кучерена также подтвердил, что Сноуден принес присягу. Жена экс-сотрудника спецслужб США сейчас находится в стадии подачи заявления.
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