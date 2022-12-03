Глава Евросовета признал, что конфликт на Украине отражается на США меньше, чем на ЕС

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что украинский кризис оказывает разное влияние на Евросоюз и на США, заявил он в интервью газете Corriere della Sera.

По его словам, ЕС страдает от высоких счетов, рискуя столкнуться с экономической рецессией. Европейские предприятия также сталкиваются с конкуренцией со стороны американских компаний.

Комментируя визит в Китай, он заявил, что поездка должна была состояться именно сейчас.

«У ЕС есть важные экономические интересы и связь с цепочками поставок. ЕС должен привнести свои интересы и ценности», – передает РИА «Новости» слова Мишеля.

Он добавил, что ЕС не может быть разменной монетой между конкуренцией Китая и США. Мишель также не исключил, что может позвонить президенту России Владимиру Путину.