В США заявили о желании американцев дружить с Россией

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3 декабря, суббота | Последнее обновление — 09:46 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Россия выразила готовность заместить украинское зерно нуждающимся странам
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Напряжение в Центральной Азии (не только в Казахстане) продолжит нарастать. Виной тому будут и проблемы в мировой экономике, и попытки крупных игроков использовать Казахстан как козырь в большой геополитической игре.
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Военный конфликт не терпит иллюзий ни о себе, ни о противнике. Именно об этом гласят надписи в каждой российской войсковой части: «В критической ситуации ты не поднимешься до уровня своих ожиданий, а упадешь до уровня своей подготовки». Теперь это мантра для нас не только армейская, но и гражданская.
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Ощущения тревожности настоящего и тревожности будущего, вероятно, знакомы каждому жителю современной России. Но есть и не совсем очевидный аспект тревоги, связанный с прошлым.
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Мэр Москвы Сергей Собянин побывал на линии обороны в зоне специальной военной операции (СВО). Градоначальник лично проверил, как бойцам помогают обустроить рубежи: противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи. По его словам, у мобилизованных из Москвы военных «настроение боевое»
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При крушении самолета В55 в Армении, летевшего в Астрахань, погибли два российских пилота. Самолет разбился вблизи деревни Джрабер Котайкской области, в 26 км к северу от Еревана. После падения машина развалилась на части и загорелась. Прибывшие на место трагедии пожарные потушили возгорание спустя 20 минут
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Столичный автозавод «Москвич» запустил серийное производство автомобилей. Первой моделью стал переднеприводный кроссовер с бензиновым мотором «Москвич 3», который собирают методом крупноузловой сборки. Автосалоны получат новинку в декабре этого года. В следующем году завод планирует наладить процессы мелкоузловой сборки
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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В США заявили о желании американцев дружить с Россией
Политик Диана Саре: Власти США скрывают, что американцы хотят быть в хороших отношениях с Россией
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Правительство США скрывает, что американские граждане хотят поддерживать хорошие отношения с Россией и Китаем, заявила независимый кандидат в Сенат от штата Нью-Йорк Диана Саре.
Власти США, по ее словам, контролируют СМИ и поддерживают свое видение и имидж, которые сейчас на повестке, передает РИА «Новости».
Показательным и удивительным эпизодом политик назвала последние выборы на острове Тайвань. Люди массово шли голосовать, потому что они искренне против войны с Китаем, отметила она.
На Тайване 27 ноября прошли выборы в местные органы власти. По данным ЦИК, правящая на Тайване Демократическая прогрессивная партия (ДПП), выступающая за независимость острова и против сближения с Пекином, проиграла.
Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман считает, что война Китая против Тайваня потенциально возможна, так как сейчас китайский лидер Си Цзиньпин имеет абсолютный контроль над страной.
Экс-глава ЦРУ рассекретил план Запада по украинскому конфликту
Бывший глава ЦРУ Петреус заявил, что конфликт на Украине может завершиться только переговорами
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Экс-глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус заявил немецкой газете Tagesspiegel, что Соединенные Штаты и европейские союзники планируют устроить переговоры с российской стороной для регулирования конфликта на Украине.
По его словам, ни российский лидер Владимир Путин, ни президент Украины Владимир Зеленский не готовы в данный момент к конструктивному диалогу. Поэтому лидеры США, ЕС, Британии вступят в переговоры и начнут работу с Украиной и Россией над созданием и реализацией решения, когда придет время, передает РИА «Новости» со ссылкой на Tagesspiegel.
При этом Петреус заверил, что Запад и дальше будет снабжать киевский режим как в военном, так и в финансовом отношении. А России, напротив, пригрозил еще большим экономическим давлением.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что украинская сторона не может и не хочет начинать переговоры. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что украинские условия переговоров нереалистичны и неадекватны.
Названы причины отказа Турции от совместного с Россией патрулирования в Сирии
Востоковед Семенов: Турецким военным угрожает опасность на севере Сирии
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Турецкие патрули оказались под угрозой обстрелов. В целом же складывается ощущение, что Вашингтон специально нагнетает обстановку в регионе, провоцируя Турцию на наземную операцию, сказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД востоковед Кирилл Семенов, комментируя выход Анкары из совместного с Россией патрулирования в Сирии.
«После того как Эрдоган заявил о том, что Москва якобы не выполняет свои обязательства по «Сочинскому меморандуму», прекращение Турцией совместного патрулирования было ожидаемым. Россия поступала аналогичным образом в Идлибе, когда Анкара не выполняла свои обязательства по разблокировке трассы М4 и передаче ее под контроль российских и турецких военных», – напомнил эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов.
«Другое дело, что тогда серьезно стоял вопрос безопасности – против совместных патрулей неоднократно совершались теракты. Но в целом ситуации схожи. Когда Турция заявила о намерении действовать жестко против курдских отрядов самообороны, над ней нависла угроза нападения со стороны курдских боевиков», – подчеркнул собеседник.
Вместе с тем эксперт уверен в том, что Вашингтону невыгодна турецкая наземная операция. «Если в конфликте как основная сила будут задействованы какие-то местные группировки, у США не будет проблем нанести по ним удары. Но если там будут представлены именно турецкие вооруженные силы, то Штаты воздержатся от противостояния», – отмечает он.
«В противном случае связи Анкары и Вашингтона будут полностью разорваны. И тут возникает вопрос, насколько США готовы к такому исходу событий. Особенно учитывая, что в планы Турции не входит полное уничтожение леворадикальной курдской автономии в Сирии. Эрдогану важно лишь занять полосу безопасности в 32 км от границы государства», – акцентирует Семенов.
Собеседник также напомнил, что большая часть курдских формирований фактически подчиняется США. «Белому дому наиболее выгодно убедить курдов просто оставить эту землю. Почему до сих пор этого не сделано, непонятно. Вероятно, Байден целенаправленно идет на нагнетание обстановки», – предполагает он.
«Мы также видим, что курды вновь попросили Москву о помощи. Но у нас нет никакой необходимости ввязываться в это. Их диалог с Дамаском ведется уже порядка пяти-семи лет. Курды не то что пытаются усидеть на двух стульях, они находятся под «зонтиком безопасности» США», – уверяет эксперт.
«Лидерам леворадикальных курдских формирований надо дать понять, что им надо полностью перейти под контроль Дамаска, чтобы стал возможен диалог по их интеграции в состав сирийских вооруженных сил. Иного выхода нет. Если же мы решим их поддержать, что они будут использовать Москву и Дамаск в своих узких целях, при этом оставаясь под контролем США», – настаивает собеседник.
«Кроме того, подобная поддержка курдов Москвой может вызвать у Анкары воспоминания о 1998 годе, когда Дамаск приютил Абдуллу Оджалана, и чуть было не дошло до прямого столкновения Турции и Сирии. Сейчас же, если турецкая операция выведет курдов из-под контроля Штатов, то у них не останется никакого другого варианта, кроме как снова обратиться к России и Сирии», – заключил Семенов.
Ранее замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Олег Егоров сообщил, что Турция последние две недели без объяснения причин не принимает участия в совместном патрулировании в республике. При этом Егоров отметил, что выполнение положений российско-турецкого «Меморандума о взаимопонимании», принятого 22 октября 2019 года, продолжается.
Кроме того, министр обороны США Ллойд Остин в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Хулуси Акаром выразил обеспокоенность эскалацией на севере Сирии и подчеркнул, что Пентагон выступает резко против новой военной операции Турции на территории арабской республики.
Одновременно с этим Остин подчеркнул важность стратегических отношений США и Турции и выразил соболезнования в связи с последними терактами в Турции, сообщили в Пентагоне. Напомним, ранее Анкара отвергла соболезнования Вашингтона. Газета ВЗГЛЯД писала, как Анкара и Вашингтон снимают союзнические маски.
В свою очередь координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби подчеркнул, что США признают право Турции на самооборону. «Турция продолжает страдать от террористических атак как возле этой границы, так и в других районах внутри страны. И у них есть право защищать себя, своих граждан от этих атак», – приводит его слова РИА «Новости».
Во вторник также стало известно, что курдские «Силы демократической Сирии» обратились к России с просьбой стать посредником в переговорах с властями Сирии. Отмечается, что СДС хотят заключить с Дамаском «соглашение о координации действий» для защиты территории. Также сообщается, что российская сторона на встрече с курдами «представила условия Турции», которые курды отвергли. В СДС посетовали, что США хоть и выступили против турецкой военной операции, но «серьезных» мер не приняли.
Al Jazeera со ссылкой на турецкие официальные лица сообщает, что Турция потребовала от СДС вывести курдские формирования из городов Телль-Рифаат, Манбидж и Айн-эль-Араб в сирийской провинции Алеппо.
Напомним, 21 ноября появились сведения о подготовке Турции к проведению наземной военной операции в Сирии. После этого командование ВС Сирии перебросило на север подкрепления для отпора войскам Турции. Парламент Сирии также объявил о намерении добиваться возвращения захваченной Турцией в 1939 году провинции Искендерун.
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Родившаяся в УССР актриса Мила Кунис назвала вареники и борщ русскими блюдами
Родившаяся в украинских Черновцах американская актриса Мила Кунис назвала борщ и вареники «русскими блюдами»
Родившаяся в украинских Черновцах американская актриса Мила Кунис назвала борщ и вареники «русскими блюдами».
«Русские блюда – это всегда много еды. Можно начать с вареников или пельменей. Потом можно приготовить борщ, это такой русский суп из свеклы», – сказала актриса в интервью Harper’s Bazaar, опубликованному на YouTube-канале журнала.
Кинозвезда ранее отмечала, что родным для нее является русский язык.
Напомним, 1 июля Киев добился включения борща в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как русские придумали «украинский борщ».
В России оценили слова Байдена о готовности к переговорам с Путиным по Украине
Американист Дудаков: Заявление Байдена о готовности к переговорам с Путиным оторвано от реальности
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Штатам необходимо вспомнить об интересах Москвы и не забывать о вопросах российской безопасности на Украине и в Восточной Европе. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Малек Дудаков, комментируя слова Байдена о мирных переговорах с Россией.
«Байден неискренен в своем высказывании о готовности к переговорам с Россией. Напомню, что данное «предложение» он озвучил в ходе ответа на вопрос журналиста: «Хотите ли вы выйти на мирные переговоры с Россией?». Соответственно, последовало заявление: «Хочу, но только если Россия выведет войска с Украины», – пояснил политолог-американист Малек Дудаков.
«Полностью отказаться от переговоров было бы глупо со стороны Байдена. Однако ему важно показать, что здесь и сейчас он к диалогу не готов. По мнению Совета по национальной безопасности, это привело бы к «потере лица» США и стало бы ударом по имиджу администрации Байдена. Поэтому Байден не готов серьезно говорить о компромиссах», – акцентирует эксперт.
«Между тем Россия неоднократно говорила о том, что мы готовы вести мирные переговоры. Однако Москва выдвигает важное условие: необходимо желание США пойти на серьезные компромиссы. Им нужно научиться уважать интересы нашей страны и не забывать про вопросы российской безопасности как на Украине, так и в Восточной Европе», – подчеркивает собеседник.
«Такого стремления к компромиссу со стороны Белого дома мы пока не наблюдаем. Здесь, как говорится, все вопросы к ним. Для того, чтобы ситуация изменилась, необходимы перемены на фронте. На текущий момент администрация Байдена сохраняет уверенность в том, что события развиваются в пользу Запада», – считает политолог.
«Украина не побеждает, но и не проигрывает. Затягивание конфликта с Москвой укладывается в общую стратегию США. Поэтому они сядут за стол переговоров, если появится понимание неизбежного поражения ВСУ», – резюмирует Дудаков.
Ранее глава администрации США Джо Байден заявил, что готов обсуждать с президентом России Владимиром Путиным возможность завершения боевых действий на Украине. Он также добавил, что для этого в первую очередь должны быть выведены российские войска. Байден также заявил, что идея о победе России над Украиной якобы находится за гранью понимания.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский перечислил условия переговоров с Россией: восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что подобное не повторится. В России эти условия сочли неприемлемыми.
Напомним, в конце октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что платформой для разговора президентов России и США могло бы стать желание Вашингтона прислушаться к озабоченностям России, в том числе в сфере безопасности.
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В России оценили срыв сотрудничества между Японией и США в сфере боевой авиации
Авиаэксперт Пантелеев: Кооперация Японии с Британией и Италией позволит Токио создать новый истребитель
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Вашингтон отказал Токио в передаче передовых технологий для разработки нового истребителя, поэтому Япония обратилась за помощью к Британии и Италии. Создание истребителей в рамках коалиции – задача непростая, но выполнимая. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал авиаэксперт Олег Пантелеев, комментируя решение Токио о разработке новой модели истребителя совместно с Британией и Италией вместо США.
«Создание достойного летательного аппарата – задача посильная для таких стран, как Япония, Британия и Италия. У каждой из них имеется очень богатая история разработки собственных национальных оригинальных конструкций. Тем не менее во второй половине прошлого столетия «единоличные» усилия сменились кооперационными схемами», – рассказывает Олег Пантелеев, глава аналитической службы «АвиаПорт».
«У Японии есть опыт создания национального производства с очень высокой степенью локализации. Здесь можно упомянуть летающие лодки-амфибии ShinMaywa, противолодочные патрульные и транспортные самолеты. Это аппараты полностью национального производства. При этом истребители действительно ранее разрабатывались при взаимодействии с США», – акцентирует собеседник.
«Участие Штатов давало не только доступ к передовым технологиям, но и обеспечивало доступ к рынку на максимально комфортных условиях. Американские истребители в западном мире были наиболее массовыми, соответственно, комплектующие производились также достаточно масштабными сериями. Это существенно снижало себестоимость», – подчеркивает эксперт.
«Таким образом, совместный потенциал Японии, Великобритании и Италии не обеспечивает тиражирование самолетов в масштабах сравнимых с американскими. То есть рынок, который будет доступен для этого устройства, будет меньше, чем у истребителей Штатов. Обеспечить конкурентоспособность с этим продуктом, выходя на рынки третьих стран, будет непросто», – рассуждает Пантелеев.
«Но возможность создать конкурентоспособный летательный аппарат в плане технических характеристик у них имеется. Очень важный момент заключается в том, что истребители пятого и последующих поколений должны быть глубоко интегрированы в различные системы управления войсками, которые есть у разных стран», – считает эксперт.
«Здесь вопросы интеграции, то есть взаимодействие со спутниками и беспилотниками, становятся очень большой проблемой, решить которую силами трех стран будет сложнее, чем в партнерстве с американцами. Думаю, что интеграционные возможности будут ниже, чем у образцов Штатов. Но, вполне возможно, что они будут приемлемы для стран сформировавшейся коалиции», – подчеркивает собеседник.
«С другой стороны, уже имеются примеры создания летательных аппаратов коалициями стран без участия США. Например, Eurofighter Typhoon, который производится сразу четырьмя странами (Италия, Франция, Британия и Испания). Это интересный проект. Опыт успешный, но, как говорится, не без подводных камней. Британии, Италии и Японии их вряд ли можно будет избежать», – акцентирует эксперт.
«Также у разных стран есть свои специфические требования к истребителям. Для Японии, например, важно учитывать фактор Китая и Северной Кореи в вопросах разработки средств военной авиации. Великобританию и Италию же интересуют самолеты с умеренной дальностью полета по географическим причинам», – считает Пантелеев.
«То есть собрать воедино требования и сделать компромиссный продукт в рамках коалиции – задача непростая. Еще одна проблема «работы в команде»: каждая сторона желает занять наибольшую долю, чтобы обеспечить стабильные продажи для собственной промышленности. В таких проектах есть и существенные плюсы, конечно: например, каждая страна может вложить свои самые передовые технологии», – указывает собеседник.
«То есть работа в коалиции всегда подразумевает поиск компромиссов. Найти их – это вопрос времени. Долгие переговоры могут привести к тому, что предъявляемые требования к продукту изменятся. Практика показывает, что совместные разработки часто выдают аппараты с рядом устаревших решений. Сумеет ли Япония избежать подобных проблем – посмотрим», – рассуждает эксперт.
«Но и радикальных изменений в отношениях Вашингтона и Токио не стоит ожидать. Уместно упомянуть решение Турции о выборе российских систем ПВО. Тогда это существенно сказалось на диалоге Анкары с другими странами НАТО. Здесь таких противоречий не ожидается, потому что эти страны союзничают, в отличие от России и НАТО», – акцентирует собеседник.
«Масштаб раздражений будет гораздо меньше. Все-таки Великобритания и Италия «свои». К тому же сложившееся партнерство не означает того, что Япония не будет приобретать американскую продукцию. Токио будет по-прежнему рассматривать Штаты как ключевого поставщика товаров военного назначения. К тому же решение об отказе от передачи технологий принял именно Вашингтон. Тут к Японии претензий нет и быть не может», – резюмирует Пантелеев.
Ранее стало известно о том, что Япония приняла «беспрецедентное» решение отказаться от совместной с США разработки нового истребителя из-за нежелания американской Lockheed Martin предоставить ей передовые технологии. Об этом пишет Shukan Gendai .
Министерство обороны Японии выбрало в качестве партнеров по проекту Великобританию и Италию, и с учетом того, что японские истребители всегда были либо произведены в Штатах, либо разработаны совместно с ними, «возникла крайне необычная ситуация», отмечает издание.
Так, стоящие на вооружении японских ВВС истребители F-2, спроектированные в 1980-х годах, первоначально предполагалось создать собственными силами, однако из-за давления со стороны американского правительства было решено разработать его совместно с США на основе самолета F-16.
Как сообщил Shukan Gendai источник в Минобороны страны, американская корпорация Lockheed Martin не захотела поделиться продвинутыми технологиями для создания нового японского истребителя. При этом британская компания BAE Systems, напротив, пообещала «полную прозрачность», в итоге решение о сотрудничестве с Лондоном и отказе от Вашингтона было принято еще до конца года.
«Взвесив холодное отношение США и доброжелательный британский подход, японское оборонное ведомство склонилось к партнерству с Великобританией и Италией», – говорится в материале РИА «Новости» со ссылкой на японское издание. В результате Токио ожидают «новые вызовы», связанные с сотрудничеством с Британией, а перспективы проекта пока остаются туманными.
Это, как утверждает Shukan Gendai, связано с тем, что Лондон, «известный своей троякой дипломатией», и настаивает на соотношении разработок 60% на 40% или 50% на 50%, что является «невыгодным соотношением», поэтому Японии «следует вести себя осторожно» с новым партнером, который «пытается продавить свои эгоистичные интересы».
Ранее стало известно, что Япония и Британия намерены подписать военный пакт, который усилит сотрудничество стран с США в Индо-Тихоокеанском регионе и усилит сдерживание Китая. В частности, такой шаг должен упростить проведение совместных учений и логистику, а также задаст правовую основу для упрощения бюрократических процедур при вводе войск из одной страны в другую.
Кроме того, страны намерены рассказать о совместной разработке новых истребителей. Также Япония осуществляет предварительную стадию рассмотрения оборонного пакта с Филиппинами и находится на продвинутой стадии переговоров с США о приобретении крылатых ракет Tomahawk. В январе сообщалось, что Австралия и Япония подписали новый договор, который укрепит сотрудничество двух стран в области обороны и безопасности.
Весной Великобритания заявила, что деятельность Североатлантического альянса необходимо распространить на Индо-Тихоокеанском регион и что НАТО должно стать «более глобальным» в своем видении мира. В 2021 году Австралия, Великобритания и США сформировали новое партнерство AUKUS в области обороны и безопасности.
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МИД: Западные страны сделали работу российских дипмиссий невыносимой
В Москве заявили о попытках западных стран сделать работу российских дипмиссий невозможной
В России фиксируются разные нарушения положений Венской конвенции о дипломатических сношениях и Венской конвенции о консульских сношениях, западные страны стремятся сделать работу российских диппредставительств невыносимой, заявил замглавы российского МИД Евгений Иванов.
По его словам, цель западных стран одна – создать невыносимо тяжелые условия для работы дипломатов за рубежом и оставить нарушителей безнаказанными. При этом российские ноты протеста остаются без реакции, передает ТАСС.
Замминистра дополняет, что в этой связи подготовлен указ президента Владимира Путина об увеличении числа сотрудников, обеспечивающих физическую защиту дипмиссий за рубежом.
При этом ранее временная поверенная в делах США в Москве Элизабет Руд заявила, что граждане США глубоко уважают русскую культуру, речи об ее «отмене» в Америке не идет.
Минфин США: Потолок цен на нефть из России будет постоянно меняться
Замглавы Минфина США: Потолок цен на нефть из России начнется с 60 долларов и будет меняться
Потолок цен на российскую нефть начнется с 60 долларов за баррель и может в дальнейшем быть изменен, заявил заместитель главы Минфина США Уолли Адейемо.
По словам Адейемо, пересмотр уровня цены будет проводиться «время от времени» и по мере необходимости, сообщает РИА «Новости».
Ранее в среду официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что установление ограничений на стоимость российской нефти может негативно сказаться на рынках.
До этого в Кремле отмечали, что Москва исходит из своих интересов и не намерена «стрелять себе в ногу», если потолок цен все же будет введен.
Россия объяснила последствия попыток установить лимит цен на нефть
Посольство назвало попытки США установить лимит цен на российскую нефть перекраиванием принципов свободных рынков
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Страны Запада, пытаясь установить лимит цен на российскую нефть, занимаются перекраиванием базовых принципов функционирования свободных рынков, заявило посольство России в США.
Посольство, комментируя в Telegram «чванливые заявления» США, отметило, что кризис на энергоплощадках вызван политикой Вашингтона – санкциями против России, запретом на ее ресурсы. «С упорством, достойным лучшего применения, коллективный Запад пытается решить проблемы, созданные им же на пустом месте», – заявили дипломаты.
По их мнению, в результате попыток установить лимит цен на нефть возрастут неопределенность и издержки для потребителей сырья. Кроме того, теперь любая страна по политическим причинам может оказаться жертвой введения «потолка» в отношении ее экспорта. При этом в посольстве выразили уверенность, что российскую нефть продолжат покупать.
Напомним, страны G7 и Австралия договорились о введении потолка цен на российскую нефть, перевозимую по морю, на уровне 60 долларов за баррель. Лимит в 60 долларов минфин США назвал достаточным для поддержания у России понятного экономического стимула.
Конгресс США собрался объявить бойцов ЧВК «Вагнер» террористами
Американские сенаторы внесли в Конгресс США законопроект об объявлении ЧВК «Вагнер» террористической организацией
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Американские сенаторы от обеих партий внесли в Конгресс США законопроект, который обязывает Госдепартамент Соединенных Штатов признать частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер» иностранной террористической организацией, следует из сообщения, опубликованного на сайте сенатора Роджера Уикера.
В сообщении говорится, что американские сенаторы Роджер Уикер (республиканец) и Бен Кардин (демократ) представили на рассмотрение Сената США двухпартийный «Закон о привлечении к ответственности российских наемников», который требует от Госдепартамента США признать базирующуюся в России ЧВК «Вагнер» иностранной террористической организацией. В заявлении отмечается, что аналогичную инициативу внесут в Палату представителей США демократы Стивен Коэн и Марк Визи и республиканцы Джо Уилсон и Ричард Хадсон, передает ТАСС.
Предложенный сенаторами законопроект также предлагает объявить иностранными террористическими организациями любые аффилированные с ЧВК «Вагнер» структуры или ее правопреемников.
Накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отметил, что эта структура не подпадает ни под один из принятых в США критериев отнесения к террористическим организациям. Он подчеркнул, что ЧВК «Вагнер» всегда защищала интересы России и русских за рубежом, граждан Российской Федерации, партнеров России в любых странах и на любых континентах, всегда боролась с терроризмом, бандитизмом, нарушением прав и свобод граждан, и будет продолжать это делать при любых обстоятельствах.
Политолог: Макрон не добьется от Байдена поблажек для евробизнеса
Американист Дудаков: Макрон не добьется от Байдена поблажек для евробизнеса
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Антиинфляционный закон США направлен на защиту американских производителей и переманивание к себе европейской промышленности. Президенту Франции не удастся убедить Джо Байдена смягчить этот закон для нужд евробизнеса. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Малек Дудаков, комментируя визит Эммануэля Макрона в США.
«Макрону вряд ли удастся добиться от американцев пересмотра закона о снижении инфляции. Белый дом настроен ужесточать протекционистские меры для поддержки американского бизнеса. В следующем году всему миру грозит глобальная рецессия. Об этом говорят прогнозы многих международных организаций. Приоритет для администрации Байдена – это защита собственного рынка», – считает политолог-американист Малек Дудаков.
«США мало волнует происходящее в Европе. Здесь важную роль играет фактор геополитики. Именно Макрон выступает за то, чтобы принять собственные меры поддержки европейской промышленности, которые характеризуются звучным лозунгом «Покупай европейское». В теории это могло бы стать антиподом политики «Покупай американское», – подчеркивает эксперт.
«В США к этому относятся нормально, понимая, что Европа уже никогда не сможет навязать конкуренцию США в области экономики. При этом они заинтересованы в сокращении торговых отношений между Европой, Россией и Китаем. Поэтому Штатам идти на уступки нет никакого смысла. Наоборот, им хочется убедить Европу пойти на такие же жесткие меры, которые бы в целом поддержали Штаты на глобальной арене», – рассуждает эксперт.
«Компромисс по данному вопросу маловероятен. До вступления закона в силу остался месяц. Это не тот срок, за который можно о чем-либо договориться. Европу ждет дальнейший отток капитала, производственных мощностей и рабочих рук. Какие-то минимальные уступки, конечно, возможны. Но это не спасает положение европейской промышленности», – резюмирует Дудаков.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон и другие европейские лидеры недовольны новой политикой США, которая, по их мнению, усугубляет экономические проблемы, вызванные военными действиями на Украине и энергетическим кризисом. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Особое недовольство вызывает закон «О снижении инфляции», принятый Штатами. Благодаря закону США снизят налоги и предоставят льготы в сфере энергообеспечения для предприятий, которые откроются на территории США. Эта инициатива предусматривает выделение 400 млрд долларов государственных субсидий на поддержку американской экономики.
Как пишет издание «Коммерсант», Макрон планирует попросить президента США сделать исключение в новом законе для европейских компаний. Единственное, в чем у двух лидеров не ожидается особых разногласий – это отношение к кризису на Украине.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что кризис, с которым Европа столкнется этой зимой, не закончится с окончанием холодов. Многие компании в ЕС станут нерентабельными из-за дорогих энергоресурсов. Они будут вынуждены или закрыться, или перенести производство в другие страны.
При этом сам Макрон в последнее время суетится больше, чем обычно. Он поссорился со всеми союзниками Парижа и готов вывести конфликт с Москвой на новый уровень, требуя наказать Россию за блэкаут на Украине. Но, как писала газета ВЗГЛЯД, он едва ли добьется своих целей.
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Лавров заявил об утечке со стороны США данных о переговорах Нарышкина и Бернса
Лавров: США настаивали на конфиденциальности канала Нарышкин – Бернс, но допустили утечку
Вашингтон настаивал на конфиденциальности канала между главой СВР Сергеем Нарышкиным и главой ЦРУ Уильямом Бернсом, однако после прилета в Анкару делегации из США произошла утечка информации, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по проблематике европейской безопасности.
Он отметил, что США сами «десять раз сказали», что этот канал должен быть конфиденциальным и был подвержен каким-то внешнепропагандистским, информационным интригам, передает ТАСС.
Россия согласилась на такие условия, но как только делегация Америки прибыла в Анкару, информация о встрече утекла. «Я не знаю откуда – из Белого дома, из Госдепартамента – но это утекло», – сказал Лавров.
Напомним, Нарышкин сообщил, что встречался с Бернсом для обсуждения ядерной безопасности и украинской тематики.
Между тем американские СМИ писали, что на встрече Вашингтон якобы передал сигнал о возможных последствиях для Москвы в случае применения Россией ядерного оружия.
В МИД указали на расхождение данных по цели встречи Нарышкина и Бернса
В МИД указали на расхождение российских и американских данных по цели встречи Нарышкина и Бернса
Высказывания американских источников о темах обсуждения директора СВР Сергея Нарышкина и главы ЦРУ Уильямса Бернса не сходятся с данными российской стороны, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
«Эти сообщения не совпадают с нашим знанием о том, как эта встреча прошла и что на ней обсуждалось», – заявил Рябков в интервью RT, передает ТАСС.
Американские СМИ писали, что на встрече Нарышкина и Бернса США якобы передали сигнал о возможных последствиях для Москвы в случае применения Россией ядерного оружия, при этом урегулирование на Украине не обсуждалось.
Ранее директор СВР Сергей Нарышкин сообщил, что встречался с директором ЦРУ Уильямом Бернсом для обсуждения ядерной безопасности и украинской тематики.
Пригожин заявил о соответствии США критериям террористической организации
Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин: Деятельность США соответствует критериям отнесения к террористическим организациям
Деятельность Соединенных Штатов полностью соответствует принятым в США критериям отнесения к террористическим организациям, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Комментируя сообщения о возможности объявления ЧВК «Вагнер» террористической организацией властями Соединенных Штатов, Пригожин отметил, что ЧВК «Вагнер» не подпадает ни под один из принятых в США критериев отнесения к террористическим организациям, передает РИА «Новости».
Основатель ЧВК «Вагнер» уточнил, что в законодательстве США имеется три пункта и девять подпунктов, в которых подробно описано, кого власти Соединенных Штатов считают террористом.
При этом, подчеркнул основатель ЧВК «Вагнер», деятельность самих Соединенных Штатов полностью соответствует принятым в США критериям отнесения к террористическим организациям, говорится в комментарии Пригожина, который опубликован в социальной сети «ВКонтакте», на странице принадлежащей ему компании «Конкорд».
Бизнесмен напомнил, что группа «Вагнер» остановила геноцид русского населения в Донбассе в 2014 году, разгромила в Сирии ИГ* (запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство*»), не позволила устроить переворот в ЦАР (Центральноафриканская Республика), уничтожила тысячи террористов в Африке.
Кроме того, отмечается в комментарии, специалисты медиаимперии Пригожина оказали жесткое противодействие США по вмешательству в выборы России и других стран.
Пригожин подчеркнул, что ЧВК «Вагнер» всегда защищала интересы России и русских за рубежом, граждан Российской Федерации, партнеров России в любых странах и на любых континентах, всегда боролась с терроризмом, бандитизмом, нарушением прав и свобод граждан, и будет продолжать это делать при любых обстоятельствах.
Напомним, во вторник стало известно, что администрация США обсуждает возможность объявления ЧВК «Вагнер» иностранной террористической организацией.
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В МИД заявили об отсутствии интереса к Мюнхенской конференции
МИД России считает, что Мюнхенская конференция перестала быть объективной
Делегация из России не планировала принимать участие в Мюнхенской конференции-2023, в Москве нет интереса к форуму, сообщили в российском МИД.
В ведомстве подчеркнули, что заявление председателя конференции по безопасности Кристофа Хойсгена, где он отмечает, что российские официальные лица не будут приглашены в 2023 году, а остальные планируют «обсудить будущее России» с лидерами «российской оппозиции и изгнанниками», является открытым нарушением принципов Устава ООН и хельсинкского Заключительного акта СБСЕ 1975 года о невмешательстве во внутренние дела, передает РИА «Новости».
Также в МИД заметили, что дипломат Хойсген проявляет несвойственные для себя качества, отказываясь от диалога с Москвой и не желая услышать иную точку зрения. Так, утверждают в МИД, дипломат дискредитировал «некогда уважаемый форум», который в последние годы стал трансатлантическим.
В МИД отметили, что отказаться от участия в форуме планировали заранее, предвидя конфронтационную политику западных стран по отношению к России.
Кандидат в послы США в РФ призвала ужесточать санкции против России
Кандидат на пост американского посла в РФ Трейси выступила за ужесточение санкций против России
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Кандидат на пост американского посла в РФ Линн Трейси на слушаниях в комитете Сената США по иностранным делам призвала продолжать ужесточать санкции против России.
Трейси заявила на слушаниях в комитете Сената США по иностранным делам, что абсолютно согласна с тем, что правильный курс – не сворачивать с пути санкций, продолжать ужесточать санкции против России, передает ТАСС.
Она отметила, что один из механизмов ужесточения санкций против России, которые, как ожидается, заработают, – это потолок цен на нефть. При этом Трейси выразила мнение, что уже сейчас есть некоторые свидетельства того, что в случае, если этот механизм будет реализован, он мог бы стать очень эффективной мерой сокращения некоторой части прибыли России при сохранении определенной стабильности на нефтяном рынке.
Кандидат на пост американского посла в Москве призвала Сенат США обратить внимание на тех, кто является действующими лицами в правительстве России, а также на тех, кто, по ее словам, якобы принимает участие в «негативном влиянии, которое оказывает Россия».
Трейси выразила мнение, что введенные против России санкции начали оказывать определенное воздействие на экономику РФ, в которой якобы начались проблемы. Она также предположила, что США еще увидят воздействие санкций на российскую экономику.
Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила, что потолок цен на российскую нефть может существенно осложнить ситуацию на глобальных энергетических рынках. Она также подчеркнула, что Россия не будет поставлять нефть в те страны, которые поддержат эту провокационную антироссийскую затею.
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