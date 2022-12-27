ЦБ предложил создать новую категорию кредитов для заемщиков с низкими доходами

Центробанк предложил создать новую разновидность потребительских кредитов для заемщиков с финансовым положением ниже среднего, чтобы те могли занимать в банках, а не в микрокредитных организациях.

ЦБ предложил ввести категорию потребительских кредитов для заемщиков с повышенным риском, чье финансовое положение хуже среднего, но позволяет рассчитывать «на регулярное обслуживание долга», передает РИА «Новости» со ссылкой на доклад Банка России.

В документе отмечается, что часть заемщиков, которым приходилось раньше обращаться к микрофинансовым организациям или серым кредиторам, где ставки выше, смогут получать подобные кредиты в банках.

Ранее в ноябре президент Владимир Путин заявлял, что необходимо пресекать случаи, когда «банки пьют кровь» из пенсионеров, выдавая им легкие кредиты и затем взыскивая долги.