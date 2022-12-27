ЦБ оценил перспективы возврата заблокированных за рубежом активов российских банков

ЦБ заявил о низких шансах на возврат заблокированных за рубежом активов российских банков

Перспективы возврата заблокированных за рубежом активов российских банков крайне низкие, однако с юридической точки зрения они пока не конфискованы, следует из доклада Банка России.

Часть активов банков России из-за санкций была заблокирована, это в основном затронуло требования к контрагентам из недружественных стран и платежей по облигациям, которые зависли в Euroclear/Clearstream. У ряда кредитных организаций также были заблокированы средства в НРД после введения санкций против него, передает ТАСС.

В связи с низкими шансами на возврат активов ЦБ планирует предоставить банкам рассрочку на 10 лет (по 31 декабря 2032 года) по созданию резервов на возможные потери по полностью заблокированным активам.

Банки в 2023 году при оценке кредитного риска в отношении заблокированных активов смогут не учитывать фактор их блокирования, обусловленного действием ограничительных мер.

Регулятор пояснил, что резервы должны быть равны или выше минимального уровня по графику рассрочки. При этом не допускается тратить резервы, сформированные до 1 февраля 2022 года.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о планах инвестировать арестованные еще в феврале активы России на сумму 300 млрд евро, а полученную прибыль направить Украине.