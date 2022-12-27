Диетолог рассказала об изменениях в новогоднем столе россиян

Современный новогодний стол по-прежнему содержит традиционные новогодние салаты, однако в ряде них изменилась подача или частично состав. Так, например, селедку под шубой подают в виде роллов, а в оливье заменяют колбасу крабами, сказала газете ВЗГЛЯД врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Новый год – один из главных значимых праздников для жителей России, который наполнен уже устоявшимися традициями. Так ежегодно, даже находясь за рубежом, на праздничный стол россияне ставят новогодние салаты, которые, как правило, заправляются майонезом. Это и селедка под шубой, и мимоза, и крабовый, и, конечно, никто не обходится без оливье. Тем не менее, за последние годы «в тренде» преимущественно полезная еда. Распространяется ли это и на новогодний стол?

«Традиционные русские закуски, салаты все еще присутствуют на праздничном столе в Новый год, но уже не в том количестве, как раньше. Сейчас это просто символ, большинство готовят все тоже самое, только в небольшом количестве», – говорит Соломатина.

Она рассказывает, что в Советском Союзе было не просто достать ряд продуктов, поэтому Новый год стал праздником, на котором наконец-то можно вкусно и много поесть. Кроме того, нередко в новогодние каникулы заглядывали в гости родственники, друзья, соседи, ведь не было соцсетей, поздравлять приходили очно. Поэтому еды должно было быть много, а также она должна была быть сытной, чтобы никто из гостей ни в коем случае не остался голодным. Оттуда и традиция делать тазики оливье и жирные майонезные салаты.

«Да и в традиционном оливье есть изменения. Многие его стараются уже делать не с колбасой, как раньше, а с мясом, например, говядиной, телятиной или птицей, либо с крабами. Да и в целом люди стали меньше стоять за плитой: пироги пекут редко, нет каких-то сложных закусок и блюд. Ну и ряд граждан предпочитают вообще заказывать готовую еду к празднику, либо обходятся полуфабрикатами. У многих уже просто нет времени на готовку», – объясняет диетолог.

Также в моду вошли тематические вечеринки на Новый год, продолжает эксперт. На такое празднество, как правило, готовятся свои «подходящие блюда», а также соответствующим образом оформляются традиционные. Например, кто-то импровизирует с селедкой под шубой, подавая традиционный салат в виде роллов, либо украшают блюда символом наступающего года.

Ранее специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) рассказали, что при встрече Нового года в 2022 году россияне в среднем потратили на праздничный стол более 22 тыс. рублей. Отмечается, что это на 25% больше, нежели в прошлом году.