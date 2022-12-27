Глава американской ЧВК Mozart Group, которая воюет на стороне ВСУ, Эндрю Милберн заявил, что военнослужащие украинской стороны убивают сдавшихся солдат и совершают «зверства».

Милберн отметил, что Украина – это «коррумпированное общество», которым управляют «поехавшие» люди, передает RT в Telegram-канале.

Отмечается, что интервью проходило в неформальной обстановке, поэтому американец не подбирал слов и не стеснялся в выражениях.

Ранее в Сети появились видеозаписи убийства безоружных российских военнопленных. Минобороны России обвинило «выродков ВСУ» в убийстве более десяти военнослужащих ВС РФ прямыми выстрелами в голову. Ведомство указало, что это массовое убийство – не первое преступление ВСУ, это распространенная практика украинских вонных, активно поддерживаемая киевским режимом и в упор незамечаемая его западными покровителями.

Следственный комитет России завел уголовное дело по факту массового расстрела представителями вооруженных сил Украины пленных российских военнослужащих. В СПЧ решили отправить видео казни российских пленных в международные организации, в том числе в управление Верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста и другие международные организации, а также напрямую политикам, послам, журналистам и правозащитникам.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в ОБСЕ и ООН с требованием провести тщательное расследование расстрела карателями ВСУ российских пленных, подчеркнув, что это преступление против человечности. Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала международные организации осудить и расследовать преступление, предупредив, что ни одно зверство не останется без наказания.