Москва призвала международные организации осудить убийство российских пленных

Москва призвала международные организации осудить и расследовать убийство российских пленных

Международным организациям необходимо расследовать расстрел пленных российских военных, видео с которым разошлось в Сети, ни одно зверство, устроенное ВСУ и националистами, не останется безнаказанным, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Международные организации должны осудить это преступление и провести тщательное расследование, каждое совершенное украинскими вооруженными формированиями зверство не останется безнаказанным, говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.

«Все виновные и причастные к преступлениям будут установлены и понесут заслуженную кару. От возмездия никто не уйдет», – отмечается в тексте.

Дипломат отметила, что Украина такими действиями грубо нарушает международное гуманитарное право, Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными 1949 года и международные правозащитные нормы.

Она подчеркнула, что подобное поведение украинской стороны к военнопленным и даже гражданским – не новость, сами же боевики ВСУ снимают на видео и распространяют совершенные ими убийства, пытки, издевательства и избиения.

«Доходит до того, что публикуются кадры наезда танков на еще живых людей. В этих чудовищных зверствах принимали участие и иностранные наемники, в том числе головорезы из «Грузинского легиона», варварски расправившиеся с пленными российскими десантниками под Киевом в марте сего года», – добавила Захарова.

При этом Запад оставляет без внимания такие действия и поддерживает украинские власти, это делает американских и европейских кураторов Киева соучастниками преступлений.

Представитель МИДа указала, что к жестокости прибегают не только боевики запрещенного националистического батальона «Азов» и другие радикалы, но и военнослужащие ВСУ, выполняющие приказы командиров.

«Их приверженность неонацистской идеологии и воплощение ее принципов на практике убедительно доказывают преступную суть существующего на Украине режима», – подчеркнула Захарова.

Напомним, в социальных сетях разместили видеозаписи с убийством безоружных российских военнопленных. Российское Минобороны указало, что украинские военные расстреляли более 10 российских военнослужащих выстрелами в голову.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по этому факту.