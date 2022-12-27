Попова назвала причину снижения числа случаев гриппа и COVID

Попова: Число случаев гриппа и COVID снизилось из-за меньшего числа обращения к врачам

В России число зарегистрированных случаев гриппа, ОРВИ и коронавируса снизилось из-за уменьшения числа обращений в больницы, даже при сильном недомогании, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, россияне перед праздниками реже обращаются за помощью к врачу, поэтому факт заболевания не фиксируется.

В связи с этим территориальным органам Роспотребнадзора поручено продолжать информационную кампанию о важности обращения к врачам, передает РИА «Новости».

Между тем в Роспотребнадзоре заявили, что свиной грипп – А (H1N1) 2009 – выявлен во всех регионах России. Ситуация с коронавирусом остается стабильной: за неделю заболеваемость снизилась на 7% – выявлено чуть больше 47 тыс. случаев.

Напомним, ранее в России решили запустить бесплатное тестирование на грипп и ОРВИ.