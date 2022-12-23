Путин назвал ключевую задачу ОПК Глава ОАК пообещал сдать до конца года новый Ту-160М Глава ОАК Слюсарь пообещал сдать до конца года новый Ту-160М 23 декабря 2022, 21:09 Текст: Алексей Дегтярев

До конца года планируется сдать в эксплуатацию первый построенный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М, заявил руководитель Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь. Ту-160М глубоко модернизирован, у него есть новые возможности и функционал, заявил Слюсарь в эфире «России 1», передает ТАСС. Сейчас производитель занимается двумя направлениями: параллельной модернизацией существующих Ту-160 и серийным производством в Казани Ту-160М. Новый ракетоносец пополнит флот дальней авиации, подчеркнул Слюсарь. Ту-160М (по кодификации НАТО – Blackjack) является усовершенствованной версией разработанного еще в СССР Ту-160. Среди летчиков он получил прозвище «Белый лебедь». Наряду с Ту-95МС самолет составляет основу дальней авиации ВКС России. Ту-160 – самый крупный в истории военной авиации сверхзвуковой самолет, способный нести на борту крылатые ракеты с ядерными боеголовками. Он был создан в ответ на появление в США межконтинентального бомбардировщика Rockwell B-1 Lancer. Первый полет нового Ту-160М прошел 12 января, он взлетел с аэродрома Казанского авиационного завода. Отмечалось, что ракетоносец станет первым в мире самолетом, который сможет перехватывать цели, находящиеся за ним. Путин прокомментировал поставки комплексов Patriot на Украину 22 декабря 2022, 19:24

Фото: Michal Fludra/ZUMA/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Поставки украинской стороне зенитно-ракетных комплексов Patriot проводятся лишь для затягивания конфликта, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в четверг. «Что касается Patriot, это старая система, она не работает так, как наши С-300. Те, кто нам противостоят, исходят из того, что это якобы оборонительное оружие. Ну ладно, мы просто будем иметь это в виду. И противоядие всегда найдется. Так что те, кто это делает, делают зря. Это просто затягивание конфликта, вот и всё», – цитирует президента РИА «Новости». Глава государства выразил уверенность, что ВС России способны «пощелкать» комплексы Patriot, передает ТАСС. В среду американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил о поставках из США Киеву систем противовоздушной обороны Patriot. В Пентагоне пообещали начать обучение бойцов ВСУ управлению комплексами. Актер извинился за съемки в ролике о службе по контракту ради денег Актер Денис Король извинился за съемки в ролике о службе по контракту ради денег 23 декабря 2022, 13:47

Фото: кадр из видео

Текст: Антон Никитин

Актер Денис Король извинился за съемки в нашумевшем ролике про внука, который якобы заключил контракт на военную службу из-за материальных трудностей у его деда. На своей странице во «ВКонтакте» Король называет ролик злосчастным. Он заявил, что в изначальной версии сценария, которую он видел, была совсем другая история с другим посылом. Все сцены ролика снимались отдельно, и сам актер, как он утверждает, увидел результат, когда все уже было смонтировано. Получившийся ролик ошарашил актера. Он посетовал на то, что создатели видео «оставались в тени», а весь негатив обрушился на актеров, исполнивших свои роли. Король добавил, что авторов ролика в итоге нашли. «От своего лица я хочу принести извинения, что данное видео вообще появилось, и мне очень неприятно, что мое лицо появилось в нем!» – написал он, добавив, что направил документы в соответствующие инстанции с жалобой на то, что его изображение было использовано в данном видео. Речь идет о видео про пожилого мужчину, которому из-за нехватки денег приходится продавать свою старенькую «копейку». В конце ролика внук идет на службу по контракту и обещает помогать деду. Король исполнил роль хамоватого покупателя машины, пытавшегося вдвое занизить цену на авто. Актер извинился за съемки в нашумевшем видео про внука, который пошел на службу по контракту из-за денег. Новости СМИ2 Путину показали новый беспилотник-разведчик 21 декабря 2022, 19:05 Текст: Алексей Дегтярёв

Президенту Владимиру Путину показали разведывательную беспилотную платформу в ходе посещения выставки вооружений в Национальном центре управления обороной страны (НЦУО). Исполняющий обязанности командующего ВДВ генерал-лейтенант Анатолий Концевой рассказал главе государства, что все беспилотники проходят экспертизу в военном инновационном технополисе «Эра», передает ТАСС. Разработка позволяет размещать на беспилотной платформе ночные и дневные камеры. Путин в среду принял участие в расширенном заседании коллегии Минобороны. Главу государства на выставке сопровождали министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов. Путину показали производство ЗРК «Панцирь-С» в Туле Путину продемонстрировали производство ЗРК «Панцирь-С» 23 декабря 2022, 18:28

Фото: Скриншот из видео

Текст: Алексей Дегтярев

Президенту Владимиру Путину показали производство боевых машин для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Панцирь-С» и «Панцирь-С1» на тульском машиностроительном заводе «Щегловский вал» Президент России прибыл на предприятие оборонно-промышленного комплекса «Щегловский вал» в Туле, там пройдет совещание по обеспечению потребностей ВС России, задействованных в спецоперации, передает РИА «Новости». Путину показали также производство противотанковых ракетных комплексов «Корнет-ЭМ» на базе автомашин «Тигр». На заводе ведется выпуск ЗРК «Панцирь-С», «Панцирь-С1», боевых отделений «Бахча» и «Бережок», станции обнаружения целей из состава БМ «Панцирь-С» и «Панцирь-С1». Новости СМИ2 Путин заявил об отсутствии планов по милитаризации экономики России 21 декабря 2022, 16:56

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярёв

Российское руководство не намерено милитаризировать страну, заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии Министерства обороны. «Мы не будем повторять ошибок прошлого, когда в интересах повышения обороноспособности где надо и там, где и не надо на самом деле, мы разрушали свою экономику. Мы не будем заниматься милитаризацией страны и милитаризацией экономики», – цитирует Путина ТАСС. Он добавил, что в этом нет необходимости, поскольку достигнутый уровень развития и структура экономики «не требуют этого». «Нам этого просто не нужно, а делать что-то излишнее в ущерб стране, в ущерб нашим людям и экономике, социальной сфере мы не намерены и не будем этого делать», – подчеркнул президент. Также в ходе заседания коллегии Минобороны Путин заявил о необходимости улучшить систему военных комиссариатов в стране. Шойгу объявил о создании в общевойсковых армиях дивизий и бригад армейской авиации 21 декабря 2022, 16:34 Текст: Алексей Дегтярёв

В общевойсковых и танковых армиях появятся авиационные дивизии и бригады армейской авиации, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства. В каждой общевойсковой (танковой) армии планируется содержать смешанную авиационную дивизию и бригаду армейской авиации, численностью 80-100 вертолетов, сказал министр, передает РИА «Новости». Также в Вооруженных силах России создадут три новых управления авиационных дивизий, восемь бомбардировочных авиационных полков, один истребительный авиаполк, шесть бригад армейской авиации, добавил он. В береговых войсках ВМФ планируется создать на базе существующих бригад морской пехоты пять дивизий морской пехоты, указал глава ведомства. Ранее в среду на заседании Шойгу заявил, что необходимо создать два новых межвидовых территориальных объедения – Московский и Ленинградский военные округа. Новости СМИ2 Путин прибыл в Тулу на совещание по обеспечению вооруженных сил 23 декабря 2022, 17:48 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин в пятницу прибыл с рабочей поездкой в Тулу, где проведет совещание по обеспечению вооруженных сил и посетит конструкторское бюро по производству высокоточного оружия. Президент России в ходе рабочей поездки в Тулу посетит конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова, которое занимается выпуском высокоточного оружия, различных систем вооружения, где ознакомится с продукцией, передает ТАСС. Затем у Путина запланировано совещание с руководителями организаций оборонно-промышленного комплекса. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин покажет главе государства региональный ситуационный центр. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин в пятницу будет заниматься вопросами обеспечения потребностей вооруженных сил. Утверждено техзадание по созданию российской экипировки «солдата будущего» Утверждено техзадание по созданию российской экипировки «солдата будущего» «Легионер» 21 декабря 2022, 09:46 Текст: Дмитрий Зубарев

Техническое задание на научно-исследовательскую работу (НИР) по разработке российской экипировки «солдата будущего» под названием «Легионер» утверждено, ее планируют завершить к концу 2023 года, сообщил источник в ОПК. Минобороны утвердило тактико-техническое задание на научно-исследовательскую работу по боевой экипировке нового поколения «Легионер», которую планируется завершить к концу 2023 года, передает РИА «Новости». Источник добавил, что по итогам НИР будет сформировано техзадание на опытно-конструкторскую работу, в рамках которой затем и будет создана экипировка «Легионер» «в железе». Ранее заместитель гендиректора предприятия «Армоком» Олег Фаустов заявил, что костюм «железного человека» из композитной брони, который сможет полностью закрыть тело бойца как доспехи средневекового рыцаря, планируется создать в рамках проекта экипировки российского солдата будущего нового поколения «Легионер». Новости СМИ2 Герасимов назвал боевые действия на Украине ожесточенными Герасимов охарактеризовал боевые действия на Украине как ожесточенные 22 декабря 2022, 16:46 Текст: Дмитрий Зубарев

Боевые действия в ходе спецоперации с самого начала носили ожесточенный характер, заявил начальник Генштаба ВС России – первый замминистра обороны Валерий Герасимов. Как заявил Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств, боевые действия развернулись на обширной территории и носили с самого начала ожесточенный характер, передает ТАСС. Он напомнил, что спецоперация началась с ударов высокоточным оружием, которое поражало украинскую авиацию на аэродромах, средства ПВО, пункты управления, склады и арсеналы с боеприпасами, после чего группировки войск перешли в наступление в назначенных зонах ответственности. «Проведением активных наступательных действий группировок войск освобождена Луганская Народная Республика, с минимальными потерями взят город-порт Мариуполь, установлен полный контроль над азовским побережьем, территориями Херсонской и Запорожской областей», – отметил Герасимов. Ранее в Минобороны заявили, что глава Генштаба Валерий Герасимов продолжает выполнять свои должностные обязанности. В ведомстве указали, что сообщения ряда военных Telegram-каналов якобы о смене руководства Генштаба не соответствуют действительности. Вологодского кочегара отправили в колонию за трансляцию фейков о ВС России через личное радио 22 декабря 2022, 14:37 Текст: Вера Басилая

Кочегар из Вологды признан виновным в трансляции из дома по своей радиостанции фейков о действиях ВС РФ на Украине, суд приговорил его к трем годам колонии общего режима, сообщила объединенная пресс-служба судов области. Суд установил, что мужчина с 7 по 13 апреля из квартиры в Вологде «транслировал на определенной частоте фейковую информацию о негативных действиях представителей ВС России», передает РИА «Новости». Также он с 18 марта по 22 июня разместил в соцсети шесть видеороликов с заведомо ложной информацией о ВС. Мужчину признали виновным в публичном распространении заведомо ложной информации и приговорили к трем годам колонии общего режима. Ранее следствие по делу 40-летнего гражданина Колумбии, которого обвиняют в распространении ложной информации о специальной военной операции, обнаружило тайник с телефонами, откуда американцы рассылали эту информацию дистанционно. В марте президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за распространение ложной информации и дискредитацию ВС России. В тот же день поправки в законопроект о наказании до 15 лет лишения свободы за распространение фейков о действиях ВС России приняли в Госдуме, после чего закон о наказании за фейки про Российскую армию одобрил Совет Федерации. Новости СМИ2 Глава Генштаба назвал комплекс «Кинжал» неуязвимым для украинской ПВО Герасимов: Комплекс «Кинжал» показал, что неуязвим к развернутым на Украине системам ПВО 22 декабря 2022, 17:25 Текст: Дмитрий Зубарев

Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» в ходе спецоперации продемонстрировал высокую эффективность и неуязвимость к развернутым на Украине системам противовоздушной обороны (ПВО), заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств. По его словам, в СВО впервые в боевых условиях было применено гиперзвуковое оружие – авиационный ракетный комплекс «Кинжал», который показал высокую эффективность и неуязвимость по отношению к системам ПВО, развернутым на Украине, передает ТАСС. Герасимов отметил, что оперативно-тактическая и армейская авиация ежедневно совершает около 150 боевых вылетов и уничтожила более 11 тыс. единиц вооружения и техники ВСУ. Кроме того, с помощью беспилотных летательных аппаратов (БЛА) вскрыто около 8 тыс. объектов, а уничтожено – более 600. По его словам, Вооруженные силы России усиливаются современными разведывательно-ударными беспилотниками и новыми подразделениями с беспилотными авиационными комплексами. «Возросли возможности беспилотной авиации за счет формирования новых подразделений и оснащения вооруженных сил современными комплексами с разведывательно-ударными беспилотными летательными аппаратами», – сказал он. Начальник Генштаба России также отметил, что в складывающейся международной обстановке Россия продолжает укрепление обороноспособности страны. «Соединения и воинские части ВКС оснащаются современными авиационными комплексами и модернизированными ударными вертолетами. На вооружение зенитно-ракетных и радиотехнических войск поступают новые системы и радиолокационные станции различного назначения», – сказал Герасимов. Ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу рассказал, что Вооруженные Силы России три раза использовали гиперзвуковую ракету «Кинжал» во время спецоперации на Украине. Генштаб: ВС России получили более 3100 единиц вооружений 22 декабря 2022, 16:35 Текст: Вера Басилая

Свыше 3100 единиц бронетанкового, ракетно-артиллерийского и другого вооружения поставлено в 2022 году в войска военных округов, Северный флот и ВДВ, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств. Герасимов отметил, что в этом году принимались меры по повышению боевых возможностей сил общего назначения, в том числе с учетом опыта СВО, в войска военных округов, Северного флота и ВДВ поставлено свыше 3100 единиц бронетанкового, ракетно-артиллерийского и другого вооружения, передает ТАСС. Начальник Генштаба заявил, что в течение года шло повышение боевого потенциала войск, совершенствование подготовки личного состава, методов управления войсками и оружием, продолжались поставки современных образцов вооружения и техники. «В стратегических ядерных силах продолжалось переоснащение на современные и перспективные ракетные комплексы, модернизация самолетов дальней авиации. Доля современного вооружения в ядерной триаде доведена до 91,3%», – уточнил начальник Генштаба ВС России. Газета ВЗГЛЯД писала, какие новшества ожидают Вооруженные силы в ближайшем будущем. Новости СМИ2 Минобороны назвало дату спуска подлодки «Великие Луки» на воду 22 декабря 2022, 21:46 Текст: Алексей Дегтярев

Спуск на воду дизель-электрической подлодки «Великие Луки» проекта 677 «Лада» планируется провести 23 декабря, дату утвердил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов, заявили в Минобороны. Церемония пройдет на АО «Адмиралтейские верфи» в Петербурге 23 декабря, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства. Главком ВМФ пояснил, что после спуска на воду подводную лодку достроят, после этого начнутся испытания. Экипаж судна готовят по специальным программам в учебном центре ВМФ. Адмирал отметил, что неатомная составляющая флота продолжит развиваться параллельно с атомной. Напомним, гендиректор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков отмечал, что первые две серийные дизель-электрические подводные лодки проекта 677 «Лада» – «Кронштадт» и «Великие Луки» – планируется передать ВМФ России в 2022 году. «Великие Луки» заложили в марте 2015 года, она строится по скорректированному проекту, учитывается опыт эксплуатации подлодки «Санкт-Петербург». На «Великих Луках» установлена модернизированная система управления корабельными техническими средствами, систему электродвижения и навигационный комплекс. На Украине недовольны отказом ФРГ от поставок танков Замглавы МИД Украины Мельник счел неубедительными аргументы Берлина по отказу от поставок танков Киеву 23 декабря 2022, 15:17 Текст: Алексей Дегтярев

Возражения немецкой стороны против поставок Киеву танков неубедительны, заявил заместитель украинского министра иностранных дел и бывший посол в Германии Андрей Мельник. Аргументы против поставки танков киевскому режиму неубедительны, если Берлин не желает заниматься такими поставками в одиночку, то немецкая сторона могла бы занять ведущую роль на континенте и создать европейский танковый альянс, заявил Мельник «Редакционснетцверк Дойчланд», передает ТАСС. Он выступил с призывом в адрес канцлера Олафа Шольца пересмотреть отношение к поставкам БМП Marder и танков Leopard, и подчеркнул, что Киеву нужны бронетранспортеры Fuchs, а также боевые машины Wiesel Также дипломат добавил, что киевские власти нуждаются в снарядах, сейчас они применяют западные системы вооружения, а к ним подходят лишь боеприпасы, которые поставляет Запад. Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин должен рассмотреть новые варианты поставок вооружений Киеву. Новости СМИ2 ФСВТС рассказала о росте интереса зарубежных заказчиков к российскому оружию ФСВТС: СВО повысила интерес инозаказчиков к российским вооружениям 22 декабря 2022, 14:35 Текст: Дмитрий Зубарев

Спецоперация на Украине повысила интерес инозаказчиков к российскому вооружению, заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев в обращении к лауреатам XXII национальной премии «Золотая идея». Приветствие Шугаева зачитал его заместитель Михаил Петухов. По словам Шугаева, СВО операция существенно повысила интерес зарубежных партнеров к российским вооружениям, многие из образцов продемонстрировали высокую эффективность в ходе боевого применения. В связи с этим можно цверенно «прогнозировать рост спроса на продукцию военного назначения отечественного производства», – говорится в обращении Шугаева. Ранее Шугаев рассказал, что у России нет проблем с беспилотниками, они лучшие и их достаточно.