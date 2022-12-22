В Кремле отреагировали на ранение Рогозина при обстреле Донецка

Кремль приносит соболезнования родным и близким погибших при обстреле Донецка, в ходе которого также пострадал бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Что касается вот этого случая, где, к сожалению, есть погибшие и раненые, и председатель правительства ДНР (Виталий) Хоценко, и Дмитрий Рогозин. Мы, конечно, прежде всего соболезнуем родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления тем, кто получил ранения», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Он подчеркнул, что чиновники продолжат посещать Донецкую и Луганскую народные республики, это их обязанность.

«Тем более такие регионы, которые требуют сейчас, в переходный период, особого внимания в период их интеграции, адаптации во все пространство жизни нашей большой страны. И чиновники обязаны туда ездить в большом количестве», – сказал представитель Кремля.

По его словам, новые регионы России посещают волонтеры несмотря на то, что пребывание в некоторых районах республик и двух других регионах опасно для жизни.

«Но это не значит, что эти условия должны мешать чиновникам выполнять свои функции, а людям, которые там по зову своего сердца, – выполнять их миссию», – сказал Песков.

Утром 22 декабря украинские военные провели обстрел гостиницы, где шла рабочая встреча с участием бывшего главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, он получил ранение в позвоночник.

Также ранение получил премьер ДНР Виталий Хоценко.