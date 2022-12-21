Путину показали новый беспилотник-разведчик

Путин: Неизбежность столкновения на Украине была очевидной

Путин назвал очевидной неизбежность столкновения с враждебными силами на Украине

Столкновение с враждебными силами на Украине было неизбежно, вопрос был только в том, когда это произойдет, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

Путин подчеркнул, что военные действия всегда связаны с трагедиями и потерями, сообщает ТАСС. «Это мы прекрасно понимаем, отдаем в этом отчет, но поскольку это неизбежно, лучше сегодня, чем завтра», – сказал он.

Также президент заявил о проявлении неонацизма и фашизма на Украине. Он отметил, что они есть и в России, но страна борется с ними.

«Националисты есть в любой стране, и у нас есть. Но мы с проявлениями неонацизма, фашизма боремся. Мы не возводим это в ранг национальной политики, а на Украине возводят, все делают вид, что не замечают этого», – сказал Путин.

По его словам, «национализм вроде как и неплох. Борются за национальные интересы, а то, что это делается на основе фашистской, неонацистской идеологии, просто никто не замечает».

«Со свастикой ходят в центре крупнейших городов, в том числе и в столице, и вроде так и надо. Это так же, как и в начале 2000-х годов международных террористов использовали для борьбы с Россией, и было наплевать, извините за моветон, что это террорист, признанный международный террорист. Было наплевать, потому что использовали в борьбе с Россией. Так и здесь, неонацистов используют в борьбе с Россией, и наплевать, что они неонацисты, главное, чтобы с Россией боролись. Но нам-то не все равно», – сказал он.

Ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу заявил, что причиной конфликта на Украине является профинансированный Западом госпереворот в Киеве в 2014 году, приведший к власти антироссийские силы.