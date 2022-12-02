В Белом доме пояснили слова Байдена о переговорах с Путиным

Милонов: Украина откажется от своего «невнятного флага»

До принятия свастики Адольфом Гитлером и партией национал-социалистов в качестве государственных символов это был старый языческий символ. Но так получилось, что этот знак стал ассоциироваться с античеловеческой позицией. Так и знаки ВСУ и Украины себя дискредитировали, сказал газете ВЗГЛЯД зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов.

«Российское общество более терпимое, чем украинское. Если представить в киевском баре человека с российской символикой – его там просто убьют, и никто не будет пытаться извиняться или даже стесняться этого факта. Его там забьют ногами, расстреляют. Россияне, конечно, более терпимы. И мы не воюем с украинским народом», – сказал Милонов, комментируя ситуацию, произошедшую в одном из ресторанов Санкт-Петербурга.

Там ресторан DOSKI по просьбе гостей заведения уволил одного из своих официантов, который носил жетон с украинским флагом и надписью «збройные силы». Также администрация бара принесла гостям извинения за значок и отметила, что оказывает поддержку Российской армии и участникам специальной военной операции.

Милонов подчеркивает, что при этом символика военных сил Украины (ВСУ) стала отличительным знаком государства и сил, «которые виновны в огромном количестве человеческих жертв». Поэтому ни с моральной, ни с эстетической точки зрения данную символику в России носить нельзя.

«Это как свастика фашистская. До принятия свастики Адольфом Гитлером и партией национал-социалистов в качестве государственных символов это был старый языческий символ, никого она не смущала. Но так получилось, что этот знак стал ассоциироваться с античеловеческой позицией. Так и знаки ВСУ и Украины – это для нас знаки, которые себя дискредитировали», – объясняет депутат.

Собеседник выразил надежду, что «освобожденная от фашистов территория» откажется от предыдущей символики и «этого невнятного флага» и выберет что-то «более приличное», так же, как Германия в свое время отказалась от нацистских знамен и взяла себе новые флаги, знаки, символы.

«Что касается истории с официантом, то такая спокойная реакция на его выходку – это неплохо. Резко могут реагировать те, кто сейчас служат в зоне боевых действий. И даже им надо реагировать не резко, а твердо, здраво и с умом. В обществе не нужно накалять какую-то ненависть. Общество должно сейчас работать не «против», а «за» – за свою армию, за свой народ, за свою страну. Общество должно понимать, что сейчас не место и не время для определенных выходок, которые в обычное время могли остаться незамеченными», – заключил Милонов.

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