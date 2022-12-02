Программист рассказал, почему пошел добровольцем в СВО

Наводчик четвертой артиллерийской батареи 50-го артполка ВС России Ринат рассказал, почему пошел добровольцем в Российскую армию в зону спецоперации.

Ринат находится в зоне СВО с 30 сентября. Сперва он был во взводе управления и помогал строить землянки и печки, с недавнего времени служит в четвертой батарее, приводятся его слова в Telegram-канале эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина.

«Если мы этих гадов не остановим здесь, тогда война придет к нам домой», – сказал он.

По его словам, «дать заднюю» не может ни Россия, ни Запад. «Поэтому либо мы их, либо они нас. Другого не будет», – сказал Ринат.

Мужчина рассказал, что перед тем, как отправиться в зону СВО, он создавал мобильные приложения и сайты. До этого, по его словам, он прошел путь от «простого работяги до гендиректора». «Если война придет в наш дом, то будет неважно, кто ты», – заявил доброволец.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым статус ветерана боевых действий распространяется на добровольцев, участвующих в специальной военной операции (СВО).