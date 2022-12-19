Семейную ОПГ в стиле 1990-х отдали под суд в Омске

Банду вымогателей, которой руководили отец с сыном, отправили под суд в Омске

Перед судом в Омске предстанут пять участников организованной преступной группы, которые под руководством отца и сына отняли у местных предпринимателей свыше 15 млн рублей, сообщила региональная прокуратура.

По данным следствия, ОПГ организовал в 2017 году 55-летний житель Омска. Бандиты занимались вымогательством у предпринимателей, занимавшихся незаконной обналичкой. Преступники заставляли их перечислять на счета аффилированных организаций деньги, после чего наличные не возвращали, говорится в сообщении на сайте прокуратуры Омска.

В 2019 году в ОПГ произошел конфликт, организатор вышел из ее состава, группировку возглавил его сын. Банда стала заниматься вооруженными разбоями, вымогательствами и грабежами. Так, преступники нападали на бизнесменов, отнимали у них имущество, используя различные методы запугивания: в одного из предпринимателей стреляли из травматического пистолета. Всего было похищено более 9,3 млн рублей.

С декабря 2020 года по январь 2021-го бандиты похитили подставного директора одной из фирм и сняли с его счетов более миллиона рублей. Настоящий владелец попытался заблокировать счета, бандиты пригрозили ему расправой, если он обратится в полицию, но мужчина все-таки рискнул и отправился в ОВД. Но позже под давлением преступников забрал заявление и дал ложные показания, что никакое преступление не совершалось.

«Преступная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов, всем обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – заявили в прокуратуре.

Против членов банды возбудили уголовные дела о мошенничестве, разбое, вымогательстве, грабеже, бандитизме, краже. Уголовное дело направлено в Омский областной суд.

Ранее ростовское управление ФСБ раскрыло деятельность трех ОПГ, занимавшихся обналичиванием более 10 млрд рублей.