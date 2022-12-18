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«Лига героев» проведет десятки новогодних елок в Донбассе
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Крупнейший организатор массовых спортивных мероприятий России «Лига героев» с 19 по 27 декабря в городах ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях проведет 35 театрализованных представлений для детей. На городских площадях, в местных школах и Домах культуры выступят профессиональные артисты в роли Деда Мороза и Снегурочки, а также любимых героев русских мультфильмов и сказок.
Спектакли будут сопровождаться интерактивно-игровой программой и яркими декорациями. Представления посетят 5,5 тыс. детей, которые получат новогодние подарки от организаторов, говорится в сообщении «Лиги героев», поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Ожидается, что праздничное представление станет одной из самых масштабных новогодних детских акций в России. За 9 дней артисты выступят в 12 населенных пунктах. В качестве специальных гостей новогодние площадки посетят блогеры и артисты.
«Лига героев также отправит в Донбасс 110 тыс. подарков, собранных при поддержке меценатов. Их получат, в том числе: дети-инвалиды, сироты и дети, потерявшие члена семьи, дети, проживающие в труднодоступных населенных пунктах, а также беженцы в разных регионах России.
Часть подарков была собрана благодаря благотворительной акции «Соверши поступок!», во время которой каждый житель России мог передать подарок детям Донбасса (совместная акция «Лиги героев» и АНО «Остров фортов» проводилась с 28 ноября по 15 декабря».
Напомним, в ноябре «Лига героев» доставила в ДНР пять тонн гуманитарной помощи.
Минобороны: Ракетный удар сорвал переброску иностранного оружия на Украине
Российские военные нанесли массированный ракетный удар по украинским объектам, чтобы сорвать доставку иностранного оружия и боеприпасов, сообщили в Минобороны России.
Удар в пятницу нанесли по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
Массированный удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, цель была достигнута, все назначенные объекты поражены.
В результате удара была сорвана доставка поставляемого Украине оружия и боеприпасов, блокировано выдвижение резервов в районы боевых действий, и остановлены оборонные предприятия Украины.
В пятницу Минобороны сообщало, что в результате поражения подразделений ВСУ на четырех направлениях были уничтожены свыше 160 украинских военных.
Генерал рассказал о том, как Россия обманывает ПВО Украины
Военный эксперт Бижев: Истощении ракетного потенциала ВСУ при помощи ложных целей крайне эффективно
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Ложные цели позволяют обеспечить беспрепятственное прохождение своих ракет к цели и истратить ракетный потенциал противника Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Айтеч Бижев. Ранее Минобороны сообщило об истощении ресурсов ПВО Украины с помощью ложных целей.
«С момента создания систем противовоздушной обороны используются приемы введения противника в заблуждение. Один из таких приемов – применение ложных целей», – рассказал военный эксперт, генерал-лейтенант Айтеч Бижев.
«При помощи ложных целей можно определить дислокацию средств ПВО противника для последующего поражения. У них есть две основные задачи: обеспечить беспрепятственное прохождение своих ракет к цели и истратить ракетный потенциал противника», – отметил собеседник.
«В качестве ложной цели могут быть использованы крылатые ракеты, постановщики помех, отстрелы сигнальных ракет, беспилотники, дроны и так далее. По сути, фантазия ничем не ограничивается», – добавил он.
«Применение ложных целей очень простое и логичное: при пуске ракеты впереди и позади нее запускаются беспилотники или ракеты, выступающие в качестве ложных целей. Система ПВО противника на них реагирует и меняет траекторию полета своих ракет», – рассказал эксперт.
«Активно использовать ложные цели начали еще во время нахождения ограниченного контингента советских войск в Афганистане. Это было вызвано тем, что у талибов появились ПЗРК Stinger, которыми они сбивали нашу авиацию. Тогда параллельно с вылетом самолета или вертолета запускали ракеты, на которые перенацеливался противник. Это позволяло авиации спокойно выполнить свои задачи», – напомнил Бижев.
«В зоне спецоперации ложные цели используются не впервые. Они позволяют нам сократить свои потери и нанести серьезный урон ВСУ, учитывая, что противник и так испытывает недостаток зенитных управляемых ракет», – заключил собеседник.
Ранее Минобороны заявило об истощении ресурсов ПВО Украины с помощью ложных целей. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале ведомства. При этом получилось вскрыть позиции и уничтожить четыре радиолокационных станции украинских ЗРК С-300 у населенных пунктов Андрусовка, Приднепровское (Днепропетровская область), Новотаврическая и Николай-Поле (Запорожская область).
Во вторник телекомпания CNN со ссылкой на источники сообщила, что Вашингтон намеревается отправить Киеву системы ПРО Patriot. Незадолго до этого сообщалось, что власти Соединенных Штатов заключили контракт на 1,2 млрд долларов с американской компанией Raytheon на поставку систем противовоздушной обороны NASAMS в интересах Вооруженных сил Украины.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что возможные поставки Киеву комплексов противоракетной обороны Patriot повышают риск вовлечения США в украинский конфликт. Она также подчеркнула, что все поставленные Западом вооружения являются для ВС России законной военной целью.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как подобные действия Вашингтона могут сказаться на ходе СВО, а также что могут противопоставить ВКС России американским ЗРК.
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СМИ: Польша выбрала дату захвата Западной Украины
NDP: Глава правящей партии Качиньский разработал план по возвращению «исторических земель» Польши
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Польское руководство намерено захватить Западную Украину и провести там референдум в мае, Варшава уже политически и финансово контролирует киевское правительство, пишет обозреватель Niezalezny Dziennik Polityczny Ханна Крамер.
«Качиньский давно готовился к часу W, то есть дню, когда можно будет вернуть восточные окраины. Результатом первого этапа стало то, что Варшава теперь полностью – политически и финансово – контролирует киевское правительство», – пишет польское издание Niezalezny Dziennik Polityczny.
Крамер считает, что теперь нужно подговтить поляков к боевым действиям, уже созданы различные программы и специальные «тренировочные лагеря» для поляков, в которых под контролем министерства национальной обороны каждый «доброволец» будет приобретать знания и базовые военные навыки, сообщает издание.
Как уточнила колумнист, будущие маневры Вооруженных сил будут носить не оборонительный, а наступательный характер. Все эти мероприятия, а также ускоренные закупки новейших видов боевой техники косвенно подтверждают захватнические намерения Варшавы, отметила журналистка.
«Качиньский уже выбрал дату начала «Марша освобождения» на Киев – 4 мая. Это выглядит реальным, потому что с 23 по 27 марта всех призывают на учения, которые продлятся 33 дня», – предположила автор статьи.
После захвата части Украины Варшава объявит о референдуме 11 июля, прогнозирует колумнист. Дата носит символический характер, поскольку в этот день в 1943 году резня польского населения Волыни, организованная украинскими националистами, достигла своего апогея, заключила Крамер.
Газета ВЗГЛЯД ранее писала, что план Польши по возврату Львова получил новое подтверждение.
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Власти Львовской области назвали критической ситуацию с электроснабжением
Глава администрации Львовской области заявил о критической ситуации со светом
Ситуация с электроснабжением во Львовской области на западе Украины оценивается как критическая, мощности на область доведены в два раза меньше, чем положено, заявил глава местной областной военной администрации Максим Козицкий в эфире телемарафона «Рада».
По словам Козицкого, ситуация во Львовской области критическая, света нет по восемь часов в день, мощности на область доведены в два раза меньше, чем должны быть в этот период года, передает РИА «Новости».
Он добавил, что действуют стабилизационные и аварийные отключения света, но работает электротранспорт.
Премьер Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что на Украине повреждены все ТЭС и ГЭС, а также 40% объектов высоковольтной сети.
Ранее власти Киевской области заявили, что в регионе продолжаются экстренные отключения света, без электроснабжения остается 50% области.
Воздушную тревогу объявили в четырех областях Украины
Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской областях Украины, а также подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского минцифры.
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Оповещения также распространяются на подконтрольные Киеву части Запорожской и Донецкой областей. Согласно данным тревога была объявлена в указанных областях практически одновременно, передает ТАСС со ссылкой на данные официального ресурса по оповещению.
Ранее воздушная тревога была объявлена в cубботу, 17 декабря, по всей украинской территории.
В СПЧ осудили слова немецкого посла о российской спецоперации
Правозащитник Брод: Посол ФРГ нарушил основы дипломатического этикета
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Посол не должен осуществлять вмешательство в политику государства, в котором он находится. А политические высказывания дипломата в храме вообще немыслимы. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил член СПЧ Александр Брод. Ранее посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр во время рождественского концерта раскритиковал Россию за действия на Украине.
«После начала СВО мы видим недружественную политику ФРГ в отношении России и усиленную поддержку Украины в политическом, финансовом и военном планах. Мы знаем много фактов дискриминации русских в Германии. Вместе с тем, были и антифашистское заявления, выступления отдельных чиновников, которые не хотели мириться с волной русофобии в ФРГ», – рассказал член президентского Совета по правам человека Александр Брод.
«Чрезвычайный и полномочный посол Германии в России, на мой взгляд, нарушил нормы профессионального этикета. Находясь в стране, он должен быть политически нейтральным и не осуществлять вмешательства в политику государства», – отметил собеседник.
«Я считаю, что господин фон Гайр проявил политическую ангажированность и тенденциозность, поскольку стал давать оценку нашей спецоперации, кроме того, необъективную, без понимания ее причин и сути. Мы неоднократно говорили о том, что после государственного переворота в Киеве Германия закрывала глаза на обстрелы Донбасса, пытки в отношении его жителей, несоблюдение Минских соглашений. По моему мнению, невмешательство ФРГ во многом развязало руки украинской власти и привело к эскалации конфликта», – возмутился он.
«Особенно неприятно, что этот демарш произошел в храме, на рождественском концерте. Такое действие является еще и проявлением неуважения к чувствам верующих», – подчеркнул Брод.
«Очевидно, что МИД Германии должен сделать выводы и принять соответствующие меры в отношении своего дипломата. А МИД России, в свою очередь, я думаю, выскажет критическую позицию в отношении этого недружественного шага», – полагает правозащитник.
«Российская ассоциация защиты религиозной свободы, членом которой я являюсь, уже опубликовала несколько критических отзывов в отношении немецкого дипломата. Я надеюсь, что подобные досадные инциденты не будут иметь своего продолжения», – заключил Брод.
Ранее, 10 декабря, посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр вовремя рождественского концерта раскритиковал Россию за действия на Украине. Об этом стало известно из стенограммы выступления дипломата, опубликованной на сайте представительства Германии в России.
В Российской ассоциации защиты религиозной свободы призвали российский МИД не оставлять этот инцидент без внимания. Соответствующее заявление на сайте организации опубликовано от имени председателя ассоциации Сергея Мельникова.
В субботу канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что европейские страны вполне могут вновь наладить взаимодействие с российской стороной после окончания конфликта на Украине. Он добавил, что нельзя дать оборваться нити переговоров с Россией, несмотря на серьезные расхождения во мнениях. При этом Шольц прямо не ответил на вопрос о том, может ли он себе представить визит в российскую столицу в следующем году.
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Стали известны обстоятельства смерти российского хоккеиста в Канаде
CTV: Хоккеист Казбеков погиб, предположительно, в результате падения из окна многоэтажного дома в канадском Лондоне
Причиной гибели российского хоккеиста Абакара Казбекова, который выступал за клуб юниорской Хоккейной лиги Онтарио (ОХЛ) «Лондон Найтс», предположительно, стало падение из окна многоквартирного дома, сообщил телеканал CTV.
По имеющимся у телеканала данным, тело спортсмена было найдено в субботу утром под окнами одного из многоквартирных домов канадского города Лондон в провинции Онтарио. По факту случившегося проводится расследование, передает ТАСС.
Российское посольство в Оттаве и генеральное консульство РФ в Торонто выразили готовность оказать всю необходимую помощь родным умершего. Как сообщили в российской дипмисси, пока такие просьбы от родственников погибшего спортсмена не поступали.
Накануне российский форвард канадской команды «Лондон Найтс» Абакар Казбеков, который был воспитанником подольского «Витязя», внезапно умер в возрасте 18 лет.
Температура воздуха в Крыму побила рекорд 1937 года
Температура воздуха в Симферополе побила абсолютный рекорд 1937 года для 17 декабря
Воздух в предгорных районах Крыма в субботу прогрелся до 20 градусов тепла, в Симферополе побит документально зафиксированный в 1937 году абсолютный рекорд температуры воздуха для 17 декабря, сообщили в гидрометцентре полуострова.
В гидрометцентре сообщили, что максимальная температура воздуха на метеостанции Симферополя в субботу составила 19,3 градуса. До этого абсолютный максимум температуры воздуха 17 декабря был документально зафиксирован в Симферополе в 1937 году – тогда воздух прогрелся до отметки 17,8 градуса, передает РИА «Новости».
При этом на южном берегу Крыма воздух прогрелся лишь до 12-13 градусов – сказывается влияние остывшего моря. Температура плюс 20 отмечена в субботу в Севастополе, что также является рекордом, в Белогорске, в некоторых местах Симферопольского района. По прогнозу синоптиков, теплая погода в Крыму не задержится – уже в начале недели на полуострове ожидается привычное календарю похолодание.
Напомним, 26 августа температура воздуха в Москве побила 70-летний рекорд.
В Молдавии решили переименовать госязык в конституции в румынский
Спикер парламента Молдавии заявил о поиске возможности переименовании госязыка в конституции в румынский
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Правящая в Молдавии партия «Действие и солидарность» (ПДС) изучает возможность замены словосочетания «молдавский язык» на выражение «румынский язык» в конституции страны к весне следующего года, заявил в эфире общественного телеканала «Молдова-1» Игорь Гросу.
По словам Гросу, румынский язык заменит молдавский язык в законодательстве, в Конституции уже к весне 2023 года, до конца года сделать это не получится. «Такое событие должно происходить в историческом значимом контексте», – приводит слова молдавского спикера РИА «Новости».
Конституционный суд (КС) Молдавии в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский, но в конституции страны отмечено, что государственным является молдавский язык.
По мнению КС, текст декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией страны. Ранее парламенту не удалось внести поправку в конституции, в которой значится, что государственным языком является молдавский.
Споры о названии государственного языка ведутся в Молдавии уже больше 30 лет. Прозападные политики, выступающие за вхождение Молдавии в состав Румынии, считают молдавский язык наследием советского периода, такого же мнения придерживается президент Майя Санду и члены правящей партии «Действие и солидарность».
Ранее в Молдавии призвали перевести русские школы на румынский язык.
Стали известны примерные сроки отправки корабля-спасателя к МКС
Источник: На отправку к МКС корабля-спасателя «Союза МС-23» взамен поврежденного «Союза МС-22» потребуется около месяца
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Роскосмосу потребуется около месяца на ускоренную отправку к МКС корабля-спасателя «Союз» взамен поврежденного «Союза МС-22», но решение на этот счет пока не принято, сообщил информированный источник.
По словам источника, решений по ускоренной подготовке к отправке на Международную космическую станцию «Союза МС-23» в связи с аварией на «Союзе МС-22» пока не принималось. По имеющимся у источника данным, в случае принятия соответствующего решения сроки подготовки корабля можно будет сократить до одного месяца. Он уточнил, что сейчас на Байконуре находятся два корабля: «Союз МС-23» и «Союз МС-24», передает РИА «Новости».
В пресс-службе «Роскосмоса» отметили, что на Байконуре продолжается подготовка к запуску «Союза МС-23», его старт по графику запланирован на 16 марта 2023 года. При этом в госкорпорации уточнили, что в случае необходимости подготовка может быть ускорена для отправки корабля на МКС в более ранние сроки.
Накануне Роскосмос допустил отправку корабля «Союз МС-23» к МКС раньше плана.
Пушилин заявил о модернизации спецами из США украинских беспилотников в Харькове
Специалисты из Соединенных Штатов помогли украинским военным усовершенствовать беспилотные летательные аппараты, которые нанесли удары по российским аэродромам, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Модернизация беспилотников проходила на Харьковском авиазаводе, одна из американских компаний помогла ВСУ оборудовать аппараты системами GPS, сказал Пушилин в беседе с RT.
Он уточнил, что были улучшены те модели, которые наносили удары по аэродромам на территории России.
В начале декабря украинские БПЛА совершили налет на военные аэродромы в Саратовской области и в Рязани, погибли три человека.
Минобороны России сообщило, что российские ПВО сбили беспилотники, украинские военные пытались нанести удар пытались реактивными беспилотниками советского производства.
Шойгу проинспектировал российские войска в зоне спецоперации
Министр обороны Шойгу проинспектировал российские войска в зоне спецоперации и пообщался с военнослужащими на передовой
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Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал группировку войск в районах проведения спецоперации и пообщался с военнослужащими на передовой, сообщили в Минобороны.
В ведомстве сообщили, что министр обороны совершил рабочую поездку в Южный военный округ, в рамках которой проинспектировал группировку войск в районах проведения специальной военной операции. Глава Минобороны облетел районы дислокации российских войск, пообщался на передовой с военнослужащими и поблагодарил личный состав за образцовое выполнение боевых задач, передает ТАСС.
На пункте управления группировкой Шойгу заслушал доклады командующих о сложившейся обстановке и действиях российских войск. Особое внимание министр обратил на организацию всестороннего обеспечения войск, условий размещения личного состава в полевых условиях, а также работу медицинских и тыловых подразделений.
В пятницу президент России Владимир Путин заслушал предложения военачальников по дальнейшим действиям в ходе специальной военной операции.
Шольц объяснил отказ Германии передавать Украине немецкие танки
Канцлер ФРГ Шольц: Германия не планирует передавать Украине танки во избежание эскалации противостояния с Россией
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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин не планирует передавать Украине танки, чтобы избежать эскалации противостояния с Россией.
Шольц заявил в интервью Süddeutsche Zeitung, что Берлин поддерживает Киев и поэтому поставляет современное оружие, такое как системы ПВО IRIS-T и гаубицы, но в то же время придерживается трех принципов в этом вопросе, передает РИА «Новости».
По словам главы немецкого правительства, первый принцип заключается в поддержке Украины в рамках имеющихся возможностей. Во-вторых, Германия, по словам Шольца, якобы старается предотвратить прямую конфронтацию между НАТО и Россией. И, в-третьих, подчеркнул канцлер, Германия не будет действовать в одиночку. Такую позицию он назвал решительной, но взвешенной, и предположил, что немцев она устраивает.
В прошлое воскресенье глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев якобы не смог убедить Берлин передать Украине танки, но продолжает «работать над этим».
Минобороны опровергло планы по увеличению срока службы по призыву до двух лет
Сообщения о том, что срок срочной службы в Вооруженных силах России якобы увеличат до двух лет, не соответствуют действительности, сообщили в Министерстве обороны.
Министерство не предлагает на данный момент никаких изменений законодательства в части, касающейся изменения сроков военной службы по призыву, говорится в заявлении военкома Московской области Алексея Астахова, опубликованного в Telegram-канале ведомства.
Он напомнил, что правовое регулирование воинской обязанности и военной службы осуществляется ФЗ от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
Статья 38 ФЗ устанавливает, что срок военной службы для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, составляет 12 месяцев.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов предположил, что срок службы в армии по призыву должен составлять два года.
Самолет с россиянами застрял в аэропорту Хельсинки
Посольство России в Финляндии в курсе ситуации с россиянами, застрявшими на борту самолета в Хельсинки, несколько туристов уже обращались в диппредставительство, заявил сотрудник посольства. Ранее сообщалось, что пассажиры находятся в самолете уже более 10 часов и их не выпускают.
Как сообщил источник РИА «Новости», посольство России в курсе ситуации, поступили звонки от российских туристов.
Ранее REN-TV со ссылкой на размещенные в соцсетях видео сообщало, что российские туристы застряли на борту самолета турецкой авиакомпании Pegasus, который совершил посадку в Хельсинки из-за сильного снегопада в Москве. Пассажиры жалуются, что их держат в самолете уже 10 часов, не выпуская. Им не предоставляют еду. Некоторые из них жалуются на плохое самочувствие из-за того, что нечем дышать.
Ранее власти Турции создали авиакомпанию Southwind для перевозок жителей России на курорты страны.