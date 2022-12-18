«Лига героев» проведет десятки новогодних елок в Донбассе

Крупнейший организатор массовых спортивных мероприятий России «Лига героев» с 19 по 27 декабря в городах ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях проведет 35 театрализованных представлений для детей. На городских площадях, в местных школах и Домах культуры выступят профессиональные артисты в роли Деда Мороза и Снегурочки, а также любимых героев русских мультфильмов и сказок.

Спектакли будут сопровождаться интерактивно-игровой программой и яркими декорациями. Представления посетят 5,5 тыс. детей, которые получат новогодние подарки от организаторов, говорится в сообщении «Лиги героев», поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Ожидается, что праздничное представление станет одной из самых масштабных новогодних детских акций в России. За 9 дней артисты выступят в 12 населенных пунктах. В качестве специальных гостей новогодние площадки посетят блогеры и артисты.

«Лига героев также отправит в Донбасс 110 тыс. подарков, собранных при поддержке меценатов. Их получат, в том числе: дети-инвалиды, сироты и дети, потерявшие члена семьи, дети, проживающие в труднодоступных населенных пунктах, а также беженцы в разных регионах России.

Часть подарков была собрана благодаря благотворительной акции «Соверши поступок!», во время которой каждый житель России мог передать подарок детям Донбасса (совместная акция «Лиги героев» и АНО «Остров фортов» проводилась с 28 ноября по 15 декабря».

Напомним, в ноябре «Лига героев» доставила в ДНР пять тонн гуманитарной помощи.