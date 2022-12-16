ЕС выделил Украине почти 20 млрд евро финансовой помощи в 2022 году

Лукьянов: Гарантии безопасности были последним шансом для Запада предотвратить СВО

Москва пыталась избежать необходимости проводить СВО на Украине. Но гарантии безопасности, которые США и НАТО отвергли, показали, что многое уже предрешено. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Федор Лукьянов, комментируя годовщину начала переговорного процесса между Москвой, Брюсселем и Вашингтоном по гарантиям безопасности, который провалился из-за позиции США и НАТО.

«Россия до последнего пыталась избежать военного развития событий. Вероятно, президент Путин рассуждал примерно так: после стольких лет игнорирования наших пожеланий и убеждений дадим им последний шанс. Выдвинем максимальный набор ранее озвученных требований, но в комплексе, и посмотрим. И если Запад осознает серьезность нашей позиции, то мы будем открыты к переговорам», – сказал Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор клуба «Валдай».

«Реакция Запада Москву не удовлетворила, поэтому и началась спецоперация на Украине. Теоретически ее можно было избежать, однако на практике все было почти что предрешено. Более того, логика необходимости операции была изложена летом 2021 года в большой статье Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев», – считает эксперт.

«Была ли острая необходимость выдвигать требования и начинать СВО именно в тот момент? Исходя из того, что мы знаем сейчас, пространство для маневра оставалось. Была возможность лучше подготовиться. Но стратегически избежать столкновения из-за Украины, вероятно, было невозможно. Лишь конкретные обстоятельства и график могли быть иными», – допускает собеседник.

Практически сразу стало понятно, что Запад не пойдет на подписание гарантий безопасности, добавляет Лукьянов. «Вместе с тем консультации, которые проводились в январе 2022 года, показали, что Вашингтон готов на небольшие уступки в сфере военной безопасности. Причем более серьезные, нежели до выдвижения требований Москвы. Однако на фоне общего массива предложений они были недостаточными», – обратил внимание эксперт.

«Основная проблема в том, что НАТО и США тогда не стали обсуждать отказ от расширения альянса. Для них это неприемлемо, поскольку расширение НАТО – основа всей философии международной безопасности, как ее понимают на Западе после конца холодной войны», – сказал политолог.

«Но вопрос о новой системе безопасности рано или поздно вновь будет поднят. Кроме того, «реалии на земле» изменились не только в вопросе границ Украины. Позиционирование США и НАТО в Европе сегодня и год назад сложно сравнивать. Поэтому не исключаю, что из-за этого исходные предложения Москвы остались в прошлом», – заключил Лукьянов.

Напомним, ровно год назад Москва направила проекты договоров о взаимных гарантиях безопасности в Вашингтон и Брюссель. В документах, которые спустя два дня были официально опубликованы, содержались следующие предложения: Запад обязуется исключить дальнейшее расширение альянса в восточном направлении, а также исключить присоединение Украины к НАТО; США обязуются не создавать военные базы на территории государств, ранее входивших в состав СССР, и не использовать их военную инфраструктуру.

Также НАТО должно отказаться от любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии; НАТО и Россия не размещают свои вооруженные силы и вооружения на территории всех других государств Европы в дополнение к силам, размещенным на этой территории по состоянию на 27 мая 1997 года.

Кроме того, Москва предложила Вашингтону закрепить принципы невозможности развязывания ядерной войны и сократить ядерную инфраструктуру вне своих национальных территорий. При этом Россия на взаимной основе соглашалась не размещать свои войска и вооружения на территории союзников в районах, где такое развертывание воспринималось бы другой стороной как угроза своей национальной безопасности.

Это же касалось полетов тяжелых бомбардировщиков и нахождения надводных боевых кораблей всех классов в соответствующих районах. Также подразумевалось согласование предельной дистанции сближения боевых кораблей и самолетов. Отдельное внимание было уделено отказу от развертывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в тех районах, из которых такие вооружения способны поражать цели на территории другой договаривающейся стороны.

В ответ на это в НАТО заявили, что решение Украины о присоединении к альянсу не является предметом для компромисса или обсуждения. США в свою очередь решили представить свой «перечень озабоченностей» российскими действиями, однако Вашингтон отказывался «просто взять и подписать» переданные российской стороной проекты документов по гарантиям безопасности.

По итогам серии переговоров в январе 2022 года стало понятно, что Запад не намерен всерьез договариваться с Россией. Также не было продвижений в вопросе реализации Минских соглашений, что осложняло положение жителей Донбасса.

В результате 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Как заявил глава государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.

Позже экс-канцлер Германии Ангела Меркель признала, что Минские соглашения использовались странами НАТО для подготовки Украины к вооруженному конфликту с Россией. В ответ на это Владимир Путин подчеркнул, что заявление Меркель разочаровывает и лишь подтверждает правильность начала спецоперации.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД