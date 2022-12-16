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ЕС выделил Украине почти 20 млрд евро финансовой помощи в 2022 году
Фон дер Ляйен сообщила о выделении Евросоюзом почти 20 млрд евро финансовой помощи Украине в 2022 году
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ЕС в 2022 году выделил Украине финансовую помощь в 19,7 млрд евро и продолжит поддерживать Киев столько, сколько потребуется, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что руководители стран и правительств ЕС утвердили макрофинансовую программу для Украины на 2023 год в размере 18 млрд евро, передает ТАСС.
В итоговом заявлении саммита ЕС также сообщается о планах продолжить оказывать Киеву политическую и военную поддержку. В частности, планируется наращивание поставок «средств ПВО и разминирования».
При этом итоговое заявление саммита ЕС не содержит упоминаний об инициативе Еврокомиссии создать специальный суд по военным преступлениям на Украине, но выражает поддержку деятельности Международного уголовного суда в Гааге, которая упоминается в контексте созданий условий для конфискации российских замороженных активов.
Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что планируется на 2 млрд евро увеличить Европейский фонд мира для военной поддержки Украины. Шольц также заверил, что ЕС не станет мешать экспорту российских зерна и удобрений.
Шольц сообщил, что ЕС принял решение и о введении минимальной налоговой ставки для крупных компаний. Он назвал инициативу «близкой сердцу» и заявил, что данный шаг дает ему «редкий момент удовлетворения».
Напомним, что Польша выступала резко против минимальной ставки налога в 15%. При этом данный проект шел в «пакете» инициатив, частью которых были и 18 млрд евро для Украины. Вето на один из пунктов вело к блокировке всего «пакета».
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Донецк подвергся самому мощному обстрелу за всю историю конфликта в Донбассе
Замглавы представительства ДНР в СЦКК Шуткина сообщила о самом мощном с 2014 года украинском обстреле Донецка
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Донецк подвергся самому мощному обстрелу с начала конфликта в Донбассе (в 2014 году), украинские военные выпустили по городу 40 ракет из РСЗО «Град», сообщила замглавы представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, Наталья Шуткина.
«Сейчас работаем над уточнением повреждений, их уже на эту минуту немало, поскольку густая застройка», – приводит слова Шуткиной ТАСС.
Украинские военные обстреляли Ворошиловский и Киевский районы Донецка, под ударом оказались улицы Университетская, Щорса, проспект Богдана Хмельницкого, рынок. В местной администрации сообщили, что снаряды попали в два многоквартирных дома, в одном из них начался пожар. Кроме того, сообщалось о попадании снарядов в район гостиницы «Виктория».
Напомним, что при обстрелах города со стороны украинских войск российские войска вычисляют и уничтожают РСЗО Украины, а также склады с боеприпасами. Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова обратилась в ООН из-за гуманитарной катастрофы, нарастающей в Донбассе в связи с украинскими обстрелами.
Эксперт оценил возможность модернизации украинских авиабомб в управляемые боеприпасы
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«Вообще, JDAM – это комплект, устанавливаемый на неуправляемые бомбы и превращающий их в корректируемые. Если мы говорим о стандартных западных бомбах, то процесс апгрейда происходит крайне просто: поверх заряда просто надевается JDAM», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт Центра анализа стратегий и технологий Василий Кашин, комментируя сообщение о готовности США передать Украине средства для модернизации советских авиабомб.
«Большая часть боезарядов Украины состоит из советских ракет. Вопрос заключается в том, как успешно пройдет совмещение технологии JDAM (Joint Direct Attack Munition – присоединяемое снаряжение прямого поражения ) с советскими образцами. Такие работы ранее не проводились. Скорее всего, они будут проводиться на Западе, а оттуда бомбы будут поставляться на Украину уже собранными комплектами», – считает Кашин.
По его словам, Запад еще не занимался поставкой Киеву никаких корректируемых бомб. «Если технологию JDAM удастся интегрировать с боеприпасами украинской авиации, то Киев сможет получить большое количество «умных» бомб. Производство JDAM очень дешево», – отмечает эксперт.
Ранее издание The Washington Post сообщило, что администрация Байдена планирует отправить Украине электронное оборудование, которое способно модернизировать неуправляемые авиационные боеприпасы в «умные бомбы». Комплекты включают в себя устройства геопозиционирования для повышения точности и могут быть прикреплены к различным видам оружия. Американские военные использовали эту технологию для бомб весом до 2 тыс. фунтов (около 900 кг), обычно применяя ее на бомбардировщиках и истребителях.
Как сообщает издание The Atlas News, JDAM намного дешевле, чем другие высокоточные боеприпасы в арсенале США, как, например, ракеты Tomahawk. В 2022 году средняя цена одного JDAM, прикрепленного к бомбе серии Mk80, составляла 27 тыс. долларов США, тогда как стоимость Tomahawk составляет около 730 тыс. долларов США (перевод газеты ВЗГЛЯД).
Однако у боеприпаса, оснащенного JDAM, есть один существенный недостаток по сравнению с другими высокоточными ракетами – дальность полета. Заявленная дальность стрельбы JDAM – около 15 морских миль (примерно 28 км).
Напомним, согласно заявлению американских чиновников высокого ранга, администрация США хочет передать Украине продвинутое оборудование, которое позволит переделывать неуправляемые авиационные боеприпасы в «умные бомбы».
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Воздушную тревогу объявили в шести областях Украины
Сирены воздушной тревоги прозвучали в Днепропетровском, Полтавском, Черкасском, Кировоградском, Сумском и Харьковском регионах, следует из данных официального ресурса для оповещения.
Согласно данным сервиса, тревогу в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины объявили примерно одновременно – в 7.09 (8.09 по Москве), в Кировоградской – в 7.10 (8.10), в Харьковской – в 7.11 (8.11) и в Сумской – в 7.11 (8.11), передает ТАСС.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что военное поражение Киева становится реальнее благодаря российским ударам по энергообъектам.
ЕС согласовал новый пакет санкций против России
Постпреды стран ЕС согласовали девятый пакет санкций против России
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Постоянные представители стран ЕС достигли договоренности по девятому пакету санкций в отношении России, сообщило представительство председательствующей в Совете ЕС Чехии.
По словам европейских дипломатов, санкции оформят «по письменной процедуре к полудню» 16 декабря, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Чехия отметила, что за время ее председательства в Совете ЕС согласован уже третий пакет санкций.
Санкции также должны утвердить на министерском уровне, после чего решения опубликуют в официальном журнале Евросоюза, передает РИА «Новости».
ЕС в итоговом заявлении подчеркнул готовность продолжать санкционную политику против России.
Позднее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что «индивидуальные санкции охватили около 200 человек». Кроме того, по его словам, санкции расширены на продукцию двойного назначения. В частности, речь идет о производстве дронов. Вводится запрет инвестиций в горнодобывающий сектор России.
Моравецкий также сообщил, что Польша и Литва предложили ЕС рассматривать вопрос о продлении антироссийских санкций не каждые полгода, а раз в год. По его словам, «это усиление санкций».
Глава Евросовета Шарль Мишель объяснил задержку согласования санкций «на час-два» стремлением гарантировать мировую продовольственную безопасность.
Напомним, США ожидают, что девятый пакет санкций ЕС против России позволит «бить по некоторым гражданским технологиям».
Лукьянов: Гарантии безопасности были последним шансом для Запада предотвратить СВО
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Москва пыталась избежать необходимости проводить СВО на Украине. Но гарантии безопасности, которые США и НАТО отвергли, показали, что многое уже предрешено. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Федор Лукьянов, комментируя годовщину начала переговорного процесса между Москвой, Брюсселем и Вашингтоном по гарантиям безопасности, который провалился из-за позиции США и НАТО.
«Россия до последнего пыталась избежать военного развития событий. Вероятно, президент Путин рассуждал примерно так: после стольких лет игнорирования наших пожеланий и убеждений дадим им последний шанс. Выдвинем максимальный набор ранее озвученных требований, но в комплексе, и посмотрим. И если Запад осознает серьезность нашей позиции, то мы будем открыты к переговорам», – сказал Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор клуба «Валдай».
«Реакция Запада Москву не удовлетворила, поэтому и началась спецоперация на Украине. Теоретически ее можно было избежать, однако на практике все было почти что предрешено. Более того, логика необходимости операции была изложена летом 2021 года в большой статье Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев», – считает эксперт.
«Была ли острая необходимость выдвигать требования и начинать СВО именно в тот момент? Исходя из того, что мы знаем сейчас, пространство для маневра оставалось. Была возможность лучше подготовиться. Но стратегически избежать столкновения из-за Украины, вероятно, было невозможно. Лишь конкретные обстоятельства и график могли быть иными», – допускает собеседник.
Практически сразу стало понятно, что Запад не пойдет на подписание гарантий безопасности, добавляет Лукьянов. «Вместе с тем консультации, которые проводились в январе 2022 года, показали, что Вашингтон готов на небольшие уступки в сфере военной безопасности. Причем более серьезные, нежели до выдвижения требований Москвы. Однако на фоне общего массива предложений они были недостаточными», – обратил внимание эксперт.
«Основная проблема в том, что НАТО и США тогда не стали обсуждать отказ от расширения альянса. Для них это неприемлемо, поскольку расширение НАТО – основа всей философии международной безопасности, как ее понимают на Западе после конца холодной войны», – сказал политолог.
«Но вопрос о новой системе безопасности рано или поздно вновь будет поднят. Кроме того, «реалии на земле» изменились не только в вопросе границ Украины. Позиционирование США и НАТО в Европе сегодня и год назад сложно сравнивать. Поэтому не исключаю, что из-за этого исходные предложения Москвы остались в прошлом», – заключил Лукьянов.
Напомним, ровно год назад Москва направила проекты договоров о взаимных гарантиях безопасности в Вашингтон и Брюссель. В документах, которые спустя два дня были официально опубликованы, содержались следующие предложения: Запад обязуется исключить дальнейшее расширение альянса в восточном направлении, а также исключить присоединение Украины к НАТО; США обязуются не создавать военные базы на территории государств, ранее входивших в состав СССР, и не использовать их военную инфраструктуру.
Также НАТО должно отказаться от любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии; НАТО и Россия не размещают свои вооруженные силы и вооружения на территории всех других государств Европы в дополнение к силам, размещенным на этой территории по состоянию на 27 мая 1997 года.
Кроме того, Москва предложила Вашингтону закрепить принципы невозможности развязывания ядерной войны и сократить ядерную инфраструктуру вне своих национальных территорий. При этом Россия на взаимной основе соглашалась не размещать свои войска и вооружения на территории союзников в районах, где такое развертывание воспринималось бы другой стороной как угроза своей национальной безопасности.
Это же касалось полетов тяжелых бомбардировщиков и нахождения надводных боевых кораблей всех классов в соответствующих районах. Также подразумевалось согласование предельной дистанции сближения боевых кораблей и самолетов. Отдельное внимание было уделено отказу от развертывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в тех районах, из которых такие вооружения способны поражать цели на территории другой договаривающейся стороны.
В ответ на это в НАТО заявили, что решение Украины о присоединении к альянсу не является предметом для компромисса или обсуждения. США в свою очередь решили представить свой «перечень озабоченностей» российскими действиями, однако Вашингтон отказывался «просто взять и подписать» переданные российской стороной проекты документов по гарантиям безопасности.
По итогам серии переговоров в январе 2022 года стало понятно, что Запад не намерен всерьез договариваться с Россией. Также не было продвижений в вопросе реализации Минских соглашений, что осложняло положение жителей Донбасса.
В результате 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Как заявил глава государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Позже экс-канцлер Германии Ангела Меркель признала, что Минские соглашения использовались странами НАТО для подготовки Украины к вооруженному конфликту с Россией. В ответ на это Владимир Путин подчеркнул, что заявление Меркель разочаровывает и лишь подтверждает правильность начала спецоперации.
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Донецкие власти назвали массированный обстрел города со стороны ВСУ терактом
Донецкий депутат Бердичевский: ВСУ расценивают мирное население Донбасса как военную цель
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Украинские военные неоднократно наносили серьезные удары по Донбассу. На этот раз противник перешел все границы разумного, ударив по домам, школе и детскому саду, рассказал газете ВЗГЛЯД донецкий депутат Владислав Бердичевский, комментируя сообщения о самом мощном с 2014 года ударе по городу.
«Подобные прилеты ранее фиксировались в Горловке, в 2014 году били по Донецку по улице Стратонавтов возле аэропорта. Но вот такого мощного нападения на мирное население Донецка еще не было», – сказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«В общей сложности противник выпустил порядка 40 ракет. И это можно расценивать исключительно как террористический акт, поскольку практически все прилеты пришлись по жилым домам. Пострадали также спортивная и детские площадки, детские сады и школа», – перечислил собеседник.
«Там нет абсолютно никаких военных объектов. Враг вновь перешел все границы разумного. Складывается ощущение, что боевики Зеленского расценивают население Донбасса как военную цель», – замечает депутат.
«В целом на Донецком направлении складывается довольно сложная обстановка. На сегодняшнее утро известно, что наша группировка зашла в Артемовск, четыре квартала уже наши», – рассказывает собеседник.
«Есть данные, что сейчас на Угледарском участке фронта мы медленно продвигаемся вперед. Также все непросто в Авдеевке и Марьинке, где ВСУ настроили серьезные укрепрайоны. Мы бережем живую силу, поэтому если и идем на штурм, то небольшими диверсионно-разведывательными группами, которые проводят зачистку после артиллеристских ударов», – подчеркнул Бердичевский.
«В результате самого массового обстрела Донецка с 2014 года погибли пять горожан, в том числе один ребенок. Один из снарядов попал в купол Свято-Преображенского собора, поврежден иконостас», – написал в своем Telegram-канале военкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин.
«По ряду признаков, в том числе по радиоперехватам, по Донецку била чешская РСЗО РМ-70, по-натовски «Вампир». Чехи обещали передать ее ВСУ в апреле, но чего-то выжидали. И вот «Вампиры» пришли под город», – предполагает эксперт.
Он также отмечает, что «подарок чехов – 20 таких РСЗО». «Ход боевых действий они не переломят, но могут «нагадить». «Вампиры» мало чем отличаются от БМП-21 «Град». Это восемь осей на платформе «Татры», которые позволили втиснуть между кабиной и пусковой установкой аппарат перезаряжания на гидравлике», – продолжает военкор.
«То есть до перекатывания «Вампир» может быстро сделать два залпа с одной позиции. Сами боеприпасы не модернизировались. В 2000-х годах «Вампиры» совместили со стандартами НАТО. Калибр увеличился, но пакет уменьшился до 28 штук (калибр 128 мм) или шести штук (калибр 270 мм). Судя по количеству прилетов, по Донецку били из старых машин», – заключил Стешин.
Ранее Донецк подвергся самому мощному обстрелу с начала конфликта в Донбассе в 2014 году. Об этом сообщила Наталья Щуткина, замглавы представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦЦК). В Telegram-канале СЦЦК также указано, что ВСУ использовали три натовских снаряда калибра 155 мм.
В общей сложности по городу было выпущено 40 ракет из РСЗО. Прилеты пришлись по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка. Под ударом оказались улицы Университетская, Щорса, проспект Богдана Хмельницкого, рынок.
В местной администрации сообщили, что снаряды попали в два многоквартирных дома, в одном из них начался пожар. Кроме того, сообщалось о попадании снарядов в район гостиницы «Виктория».
Кроме того, мэр города Алексей Кулемзин рассказал, что снаряды ВСУ попали в купол Преображенского собора и корпусы Донецкого национального технического университета (ДонНТУ).
Ранее уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова обратилась в ООН из-за гуманитарной катастрофы, нарастающей в Донбассе в связи с украинскими обстрелами.
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Главком ВСУ заявил о недосягаемости ВС России для HIMARS
Главком ВСУ Залужный заявил, что с помощью HIMARS не может достать ВС России
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Россия отвела свои силы на расстояние, до которого HIMARS достать не могут, других ракет у Украины нет, заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью журналу Economist.
Главком украинских войск Валерий Залужный пожаловался, что Киев не может достать российские силы с помощью HIMARS, потому что они отошли на безопасное для этих ракет расстояние. По словам генерала, у Украины нет ничего с большей дальностью полета, передает РИА «Новости».
Напомним, Запад не предоставлял Украине оружие большой дальности полета, чтобы не провоцировать эскалацию.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов до 80 километров.
Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес не исключил поставки Украине крылатых ракет Storm Shadow.
До этого председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские военные рекордными темпами уничтожают украинские ракетные системы залпового огня в Запорожской области.
Арестович раскритиковал МИД Украины
Арестович подверг МИД Украины критике за поддержку Киевом пропалестинских резолюций
Поддержка Украиной пропалестинских резолюций в ООН является ошибкой, заявил советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович.
Арестович принял участие в украино-израильском инновационном саммите, который состоялся в Варшаве. По его словам, Украине необходимо исправить ошибку, вызванную инертностью украинского МИДа, передает ТАСС со ссылкой на Times of Israel.
В свою очередь посол Украины Евгений Корнейчук подчеркнул, что руководство МИДа не имеет отношения к словам Арестовича. Корнейчук также заявил, что о позиции Киева по другим резолюциям, касающимся Израиля, говорить рано.
Напомним, комитет ГА ООН по специальным политическим вопросам и вопросам деколонизации проголосовал за палестинский проект резолюции «Действия Израиля, затрагивающие права человека палестинского народа на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим». В числе 98 стран, поддержавших документ, была и Украина. Еще 17 стран выступили против, 52 воздержались.
Украина добивается от Израиля расширения помощи. Однако в середине ноября посол Израиля на Украине Михаэль Бродский подверг критике решение Киева поддержать в ООН резолюцию, направленную против Израиля. Также украинские дипломаты в ООН проголосовали за резолюцию «Риск распространения ядерного оружия на Ближнем Востоке», которая также негативно сказывается на интересах Израиля.
США порадовались возможности «бить по гражданским технологиям» в России
Координатор США по санкциям О'Брайен выразил заинтересованность в рестрикциях ЕС против гражданских технологий в России
Белый дом ожидает, что девятый пакет санкций ЕС против России затронет технологии гражданского назначения, заявил координатор санкционной политики США Джеймс О'Брайен.
О'Брайен выразил заинтересованность в новом пакете санкций ЕС. В США ожидают, что санкции «позволят бить по некоторым гражданским технологиям и устаревшим технологиям, на которые полагалась Россия», передает ТАСС.
Он заявил, что по состоянию на сентябрь объем импорта Россией полупроводников снизился из-за санкций Запада на 70%. Как заявил О'Брайен, «из-за санкций у России гораздо меньше денег», он предсказал сокращение российской экономики в течение нескольких лет. По версии США, экономика России окажется «как минимум на 16% меньше», а «к 2030 году – на 20% меньше», чем в том случае, если бы Москва не проводила спецоперацию на Украине.
О'Брайен заявил, что Россия импортирует «чуть более устаревшие технологии, которые могут быть адаптированы для применения в военных целях, или элементы, извлеченные из гражданской техники и других потребительских товаров, затем адаптирующиеся» для целей военных.
Напомним, президент России Владимир Путин указывал, что против России устроили беспрецедентную агрессию, чтобы сломать экономику, но Западу не удалось воплотить эти планы. США и прежде пытались утверждать, что их политика санкций грозит крахом российской экономики. Еще в 2015 году президент США Барак Обама говорил, что благодаря действиям США и их союзников экономика России «в клочьях». Почти сразу после начала Россией спецоперации на Украине Джен Псаки, занимавшая пост пресс-секретаря Белого дома, утверждала, что США с союзниками «сокрушили» экономику России.
Премьер Венгрии призвал осушить «коррупционное болото» в руководстве ЕС
Премьер Венгрии Орбан заявил, что верхушка ЕС может быть замешана в коррупционном скандале
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Нити от скандала с задержанием зампредседателя Европарламента Евы Кайли могут вести на самый верх, необходимо осушить коррупционное болото в Евросоюзе, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Орбан иронично прокомментировал задержание Евы Кайли, напомнив, что Венгрии не выплачивают средства из фондов ЕС якобы из-за обвинений в коррупции.
«Все знали, что в Брюсселе полно коррупционных дел, но сейчас дошло до такого уровня, что полиции пришлось принять меры... Время осушить болото в Брюсселе», – заявил Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсетях, передает РИА «Новости».
По словам премьера Венгрии, обыски домов чиновников продолжаются, полиция изымает миллионы евро, все гадают, какие еще брюссельские политики могут быть замешаны.
«По мнению многих, нити могут вести на самый высокий уровень», – считает Орбан.
Он также заявил, что участники саммита ЕС призвали к глубокому и всестороннему расследованию коррупционного скандала.
Напомним, зампредседателя Европарламента Ева Кайли была задержана в Брюсселе по делу о коррупции в связи с организацией ЧМ по футболу в Катаре. Фигурантами дела стали еще три человека.
По мнению правоохранительных органов, коррумпированные чиновники ЕС распространяли в столице Бельгии позитивные оценки Катара и старались улучшить имидж этой страны, замалчивая случаи нарушения там прав человека.
Также бельгийская полиция провела обыск в здании Европейского парламента (ЕП) в Брюсселе по делу Евы Кайли.
Украинская администрация: Херсон полностью обесточен
Глава администрации Херсона Янушевич заявил о полном отключении электроэнергии города
Херсон полностью остался без электроэнергии, сообщил назначенный Киевом начальник областной администрации региона Ярослав Янушевич.
В своем Telegram-канале он заверил, что при первой возможности энергетики начнут восстанавливать электросети.
Ранее жители Херсона пожаловались на ухудшение жизни после прихода ВСУ. Часть жителей решили уехать из города из-за ухудшения ситуации, в Херсоне есть перебои с подачей электроэнергии, водоснабжение отсутствует.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как украинские войска принесли в Херсон голод и репрессии.
Пушков: Запад сделал все возможное, чтобы мирный вариант урегулирования конфликта на Украине не был найден
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Год назад Запад проигнорировал предложенные Москвой взаимные гарантии безопасности и тем самым сделал все возможное, чтобы мирный вариант урегулирования на Украине не был найден. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя годовщину начала переговорного процесса между Москвой, Брюсселем и Вашингтоном по гарантиям безопасности, который провалился из-за позиции США.
«Главное, чего добивалось руководство России, – прекращение военного освоения территории Украины, а также отказа Запада от политики втягивания страны в альянс. И если бы гарантии безопасности были России предоставлены, ситуация развивалась бы совершенно иначе. Но Запад таких обязательств давать не захотел», – сказал председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
«Сейчас в мире активно обсуждается вопрос, действительно ли у России не оставалось другого варианта, кроме как проведение СВО. И многие политики в незападных странах признают, что именно Запад несет главную ответственность за развязывание этого вооруженного конфликта. Они сделали все возможное, чтобы мирный вариант урегулирования не был найден», – подчеркнул парламентарий.
«И когда сегодня в Европе и США возмущаются действиями России, то почему-то забывают, что могли с легкостью избежать такого развития событий. Надо было лишь дать обязательства, юридически закрепленные на бумаге. Их возмущенные возгласы – не что иное, как лицемерие», – добавил собеседник.
«Москва предложила совершенно адекватные формулировки для того, чтобы и Россия, и Украина, и Запад были в безопасности. Но Запад не захотел всерьез рассматривать наши предложения, поскольку его цель – расширение своего влияния, безостановочная экспансия, «смена режима» в неугодных странах и поддержание своего господства», – отметил он.
Пушков напомнил, что НАТО мотивировало свой отказ давать гарантии по Украине положением устава, где в 10-й статье сказано, что к альянсу может присоединиться любое европейское государство. «В НАТО говорили, что это чуть ли не Священное Писание, из которого не может быть исключений. При этом интересы безопасности России на Западе не хотели принимать во внимание», – сказал сенатор.
«Правда же заключается в том, что НАТО уже осуществило две волны расширения на Восток и собиралось провести третью за счет Украины и Грузии, подчинив себе все пространство к западу и югу от Российской Федерации. В свете этой политики, проводившейся Западом с середины 1990-х годов, становится понятно, почему в прошлом году они отказались подписывать гарантии безопасности», – подчеркивает собеседник.
«Тем не менее Москва по-прежнему не дезавуировала те предложения, которые изначально были отправлены Вашингтону и Брюсселю. Есть три главных момента: мораторий на размещение ракет малой и средней дальности в Европе, возвращение военной конфигурации НАТО к 1997 году за счет отвода военных контингентов, размещенных у границ России или поблизости от них, и нерасширение НАТО», – отметил сенатор.
«В противном случае нарушается принцип неделимости безопасности в Европе. Да, каждая страна имеет право защищать себя, но не в ущерб безопасности другого государства. И если Россия с полным на то основанием считает, что Украина в НАТО будет представлять угрозу, то это должно восприниматься на Западе не как пожелание, а как условие безопасности в Европе», – заключил Пушков.
Напомним, ровно год назад Москва направила проекты договоров о взаимных гарантиях безопасности в Вашингтон и Брюссель. В документах, которые спустя два дня были официально опубликованы, содержались следующие предложения: Запад обязуется исключить дальнейшее расширение альянса в восточном направлении, а также исключить присоединение Украины к НАТО; США обязуются не создавать военные базы на территории государств, ранее входивших в состав СССР, и не использовать их военную инфраструктуру.
Также НАТО должно отказаться от любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии; НАТО и Россия не размещают свои вооруженные силы и вооружения на территории всех других государств Европы в дополнение к силам, размещенным на этой территории по состоянию на 27 мая 1997 года.
Кроме того, Москва предложила Вашингтону закрепить принципы невозможности развязывания ядерной войны и сократить ядерную инфраструктуру вне своих национальных территорий. При этом Россия на взаимной основе соглашалась не размещать свои войска и вооружения на территории союзников в районах, где такое развертывание воспринималось бы другой стороной как угроза своей национальной безопасности.
Это же касалось полетов тяжелых бомбардировщиков и нахождения надводных боевых кораблей всех классов в соответствующих районах. Также подразумевалось согласование предельной дистанции сближения боевых кораблей и самолетов. Отдельное внимание было уделено отказу от развертывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в тех районах, из которых такие вооружения способны поражать цели на территории другой договаривающейся стороны.
В ответ на это в НАТО заявили, что решение Украины о присоединении к альянсу не является предметом для компромисса или обсуждения. США в свою очередь решили представить свой «перечень озабоченностей» российскими действиями, однако Вашингтон отказывался «просто взять и подписать» переданные российской стороной проекты документов по гарантиям безопасности.
По итогам серии переговоров в январе 2022 года стало понятно, что Запад не намерен всерьез договариваться с Россией. Также не было продвижений в вопросе реализации Минских соглашений, что осложняло положение жителей Донбасса.
В результате 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Как заявил глава государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Позже экс-канцлер Германии Ангела Меркель признала, что Минские соглашения использовались странами НАТО для подготовки Украины к вооруженному конфликту с Россией. В ответ на это Владимир Путин подчеркнул, что заявление Меркель разочаровывает и лишь подтверждает правильность начала спецоперации.
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ЕС и НАТО потребовалось более года на утверждение декларации о ситуации вокруг Украины
Politico сообщила о намерении ЕС и НАТО представить декларацию о ситуации вокруг Украины
ЕС и НАТО в ближайшее время представят декларацию, в которой призовут Россию вывести войска с территории Украины, а Киеву пообещают полную поддержку, документ разрабатывался более года, сообщают СМИ.
Работу над декларацией прерывали из-за конфликта между Кипром и Турцией. Отмечается, что по требованию Германии в декларацию внесли раздел, посвященный Китаю, передает ТАСС со ссылкой на Politico.
Издание заявило, что ничего примечательного в тексте не ожидается, но из-за сроков, которые потребовались на утверждение, его могут расценивать как значительное дипломатическое достижение. Подписать документ собирались еще в июне прошлого года на саммите НАТО в Мадриде. Как пишет Politico, из-за постоянных задержек при подготовке документа растет разочарование.
Напомним, 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации на Украине с требованием признать Крым российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Также Киев должен был выполнить ряд политических условий. Позднее географические задачи специальной военной операции изменились. Поскольку население ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей звысказались за воссоединение с Россией, президент Владимир Путин утвердил принятие этих регионов в состав нашей страны.
В Кривом Роге на Украине прогремели взрывы
Серия взрывов прошла в четверг в городе Кривой Рог Днепропетровского региона, сообщают СМИ.
Ожидаются подробности после серии взрывов на востоке Украины, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Клименко тайм».
В четверг сирены воздушной тревоги прозвучали в Днепропетровском, Полтавском, Черкасском, Кировоградском, Сумском и Харьковском регионах Украины.
В Британии не исключили поставки Украине крылатых ракет Storm Shadow
Глава Минобороны Британии Уоллес заявил о возможной поставке крылатых ракет Storm Shadow
Необходимо пополнить британские запасы боеприпасов и противотанковых ракетных комплексов, но и поставки различных видов вооружений обсуждаются с Украиной на основе ее нужд и технических возможностей, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес Radio Times.
Уоллес подчеркнул, что не собирается заниматься предположениями о поставках видов вооружений, поскольку Россия хотела бы знать, какие виды оружия Британия может передать Украине, передает ТАСС.
«Мы будем обсуждать это с украинцами на основе их нужд и технических возможностей», – заявил глава британского военного ведомства.
Он отметил, что Британия не собирается нападать на Россию, но речь идет о том, чтобы Украина смогла защитить себя, поэтому помощь ей будет продолжаться. При этом, по словам министра обороны, необходимо пополнить собственные запасы боеприпасов и противотанковых ракетных комплексов на фоне активных поставок техники и вооружения на Украину.
Также глава британского Минобороны оценил возможные поставки США ракетных комплексов Patriot Украине как значимый момент в ходе конфликта на Украине, если, конечно, Вашингтон на это решится.
Ранее телекомпания CNN со ссылкой на источники сообщила, что США завершают консультации по вопросу отправки Украине систем Patriot, о планах отправки может быть объявлено на текущей неделе.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, как возможные поставки Вашингтона комплексов Patriot скажутся на ходе СВО и что американским ЗРК могут противопоставить ВКС России.