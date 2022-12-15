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Боррель анонсировал расширение финансирования поставляющего оружие Киеву «Еврофонда мира»
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Саммит Евросоюза утвердит расширение Европейского фонда мира, финансирующего поставки оружия Киеву, на 2 млрд евро, сообщил глава внешнеполитической службы сообщества Жозеп Боррель.
Между тем Боррель усомнился, что на саммите ЕС будет утвержден девятый пакет санкций против России, так как не достигнуто согласие между странами, передает ТАСС.
Еврокомиссия в рамках девятого пакета санкций предлагает внести в черный список в рамках девятого пакета санкций до 200 физлиц, компаний и организаций, включая три банка, предприятия ВПК, энергетического комплекса и горнодобывающей промышленности, а также запретить вещание на территории Евросоюза четырех российских телеканалов.
Эксперт оценил отказ стран Восточной Европы обсуждать гарантии безопасности России
Политолог Межевич: Страны Восточной Европы грезят о тотальном поражении России
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Польша, Прибалтика и Чехия не готовы к компромиссу и неспособны рационально мыслить. Однако радикальность «младоевропейцев» не возобладает в ЕС. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил политолог Николай Межевич. Ранее дипломаты Чехии, Прибалтики, Польши и Словакии предприняли демарш в связи с заявлениями Эммануэля Макрона о гарантиях безопасности России.
«Поведение стран Восточной Европы напоминает школьные хулиганства двоечника с задней парты: влияния у него немного, но шума создается столько, что работа учителей и класса попросту замирает. Ситуация один в один: при всем безумии французской или немецкой политики, совершенно понятно, что на определенном этапе они будут выступать за компромисс. В то же время Эстония, Чехия, Литва, Польша настаивают на войне с Россией до победного конца», – считает Николай Межевич, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований.
«Они возвели агрессивную риторику в абсолют. Что может их удовлетворить? Подход европейских войск к Магадану? Бескомпромиссность делает невозможным диалог с этими странами. Общаться предметно с ними крайне трудно даже лидерам ЕС. Тот же Макрон не может поставить их на место, он вынужден играть в европейскую солидарность», – акцентирует эксперт.
«То есть они не готовы к компромиссу. Их дипломаты и политики полностью потеряли психическое равновесие. Однако реальность такова, что эти страны нам не нужны», – подчеркивает собеседник.
«При этом столь бескомпромиссная точка зрения «младоевропейцев» не сможет возобладать во всей Европе. Но и полностью исчезнуть у нее не получится. Кроме того, страны Восточной Европы поставили буквально все на победу ВСУ. Поражение украинской армии для них станет личной катастрофой. Вариант мира они не рассматривают даже гипотетически», – уточняет собеседник.
«В то же время Макрон представляет Францию. Эта страна существует с давних веков, в то время как Эстония появилась лишь в 1920 году. Париж помнит, что даже Наполеон выходил на переговоры. Берлин помнит, что Бисмарк предпочитал договариваться. Это совершенно разные подходы», – уточняет эксперт.
«С другой стороны, текущие события развиваются в условиях формирования многополярного мира. Сейчас страны Восточной Европы зависят от Вашингтона. Но если он покачнется и баланс сил в мире изменится – восточные европейцы резко потеряют свою значимость, и прислушиваться к ним в Европе будут гораздо реже. Такой видится их дальнейшая судьба», – резюмирует Межевич.
Ранее издание Reuters сообщило о том, что дипломаты Чехии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Эстонии в понедельник предприняли демарш в связи с недавними заявлениями президента Франции Эммануэля Макрона о гарантиях безопасности для России в новой европейской архитектуре безопасности.
Как сообщается, черновик документа еще на прошлой неделе был передан представителями Чехии в столицы других стран ЕС. В переданном документе подвергалась критике идея переговоров с РФ по вопросам европейской безопасности, так как ранее Москва якобы продемонстрировала, что ее цель в этом диалоге – раскол и ослабление Европы.
В начале декабря Макрон заявил, что будущая европейская архитектура безопасности должна предусматривать предоставление гарантий безопасности России. В свою очередь глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал не спешить с предоставлением гарантий России, предложив для начала предоставить гарантии безопасности Украине.
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СМИ: ЕС планирует ввести ограничения в горнодобывающем и банковском секторе России
Евросоюз в рамках новых антироссийских санкций решил ввести ограничения в горнодобывающем и банковском секторах
Ограничения в горнодобывающем и банковском секторах могут войти в пакет санкций Евросоюза против России.
В рамках санкций предполагается введение запрета на инвестиции в горнодобывающий сектор и продажу технологий двойного назначения для 169 российский компаний. Кроме того, предполагается, что активы Московского кредитного банка и Дальневосточного банка будут заморожены, передает ТАСС со ссылкой на портал «Еврообсервер».
Ранее сообщалось, что страны Евросоюза не смогли согласовать девятый пакет антироссийских санкций к встрече глав МИД в Брюсселе.
В США допустили превращение России в ключевого поставщика газа в ЕС
Колумнист Bloomberg Блас: Россия имеет шанс вновь стать ключевым поставщиком газа в ЕС
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Россия имеет шанс вернуть лидерство в поставках газа в Европу и снова стать ключевым поставщиком топлива в ЕС, выразил мнение обозреватель Bloomberg Хавьер Блас.
Автор публикации выразил мнение, что неизбежные географические и рыночные реалии могут переубедить даже самых решительных политиков, как бы европейские лидеры ни клялись, что после завершения украинского кризиса они не вернутся к привычному порядку вещей, передает ТАСС.
Колумнист привел в пример слова немецкого политика, премьер-министра федеральной земли Саксония Михаэля Кречмера, который в прошлом месяце заявил, что навсегда отказаться от российского газа – исторически невежественно и геополитически неверно.
Автор публикации отметил, что сейчас Берлин платит за импорт газа 140 евро (около 180 долларов) за мегаватт-час, что примерно в семь раз больше, чем среднее значение за период с 2010 по 2020 год. При этом, как подчеркнул эксперт, если ЕС хочет сохранить конкурентоспособность в сфере химической, пищевой и тяжелой промышленности, то объединению необходим дешевый газ, а для Европы нет более дешевого газа, чем российский.
Накануне в Международном энергетическом агентстве заявили, что Евросоюзу в 2023 году придется потратить дополнительно 100 млрд евро, чтобы обойтись следующей зимой без российского газа.
Глава МИД Венгрии назвал дату принятия решения о потолке цен на газ
Глава МИД Венгрии рассказал, когда может быть принято решение о потолке цен на газ
Решение о потолке цен на российский газ вероятно будет принято не раньше понедельника, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Он пояснил, что решение будет рассматриваться в ходе заседания министров энергетики стран ЕС, которое пройдет 19 декабря.
«Сейчас по наилучшему сценарию кажется, что, возможно, в понедельник», – сказал Сийярто венгерским журналистам, передает РИА «Новости».
Ранее Сийярто сообщил, что на заседании во вторник согласовать потолок цен на газ не удалось. Группа из 12 государств – членов Евросоюза призвала значительно снизить обсуждаемый потолок цен на газ.
С 5 декабря вступило в силу решение о потолке цен на российскую нефть.
В ЕС назвали объем роста расходов на энергетику без газа из России
Евросоюз (ЕС) должен потратить дополнительно 100 млрд евро в 2023 году, чтобы обеспечить свою энергобезопасность следующей зимой без российского газа, заявил на пресс-конференции в Брюсселе исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол.
Он рассказал, что грядущий год будет намного сложнее, чем этот, относительно обеспечения энергетической безопасности ЕС. Бирол пояснил, что, возможно, сообщество не будет больше получать российский газ. Он подчеркнул, что ЕС рискует недополучить в 2023 году необходимые для компенсации российского газа объемы СПГ, передает ТАСС.
В связи с этим, по его словам, необходимо принять срочные меры, которые «будут небесплатными».
«За них нужно будет заплатить, они не будут бесплатными. Они будут стоить 100 млрд евро за один год. Мы должны заплатить 100 млрд евро, чтобы реализовать их», – сказал он.
Ранее сообщалось, что колебания цен на газ, а также снижение поставок обойдутся экономике Германии в 2022 году в 100 млрд евро.
Власти Украины решили покрыть дефицит электроэнергии поставками из ЕС
Министр энергетики Украины Галущенко заявил о планах компенсировать нехватку электроэнергии в стране поставками из ЕС
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Украина рассчитывает максимально покрыть дефицит электроэнергии за счет импорта из Европы, заявил министр энергетики Герман Галущенко.
Галущенко заявил в эфире платформы «Мы – Украина» на полях конференции по поддержке Украины в Париже, что электроэнергия «на сегодня» в Европе есть, она доступна, а в украинской энергосистеме есть дефицит, который Киев хотел бы максимально покрыть за счет возможного импорта, передает РИА «Новости».
При этом Галущенко отметил, что один из ключевых вопросов импорта электроэнергии –финансирование. Он также выразил мнение, что еще одним решением может быть ENTSO-E (Европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии), которое бы позволило Украине увеличить возможности по импорту. Он отметил, что сейчас Украина ограничена в доступных объемах электроэнергии, которые значительно меньше технической способности.
Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления на конференции доноров в Париже объявила, что для стабилизации энергосистемы Украины ЕС предоставит Киеву 800 генераторов, 40 из которых большой мощности, и 30 млн светодиодных ламп.
Тем временем Франция начала импортировать электроэнергию из соседних стран.
IT-специалистам начали отказывать в немецкой визе из-за работы в компаниях под санкциями
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Поводом для отказа в выдаче немецкой визы может стать факт работы в компании, попавшей под санкции Евросоюза.
С такой проблемой столкнулись работники IT-сферы, которые до этого работали в российских банках, сообщает «Фонтанка».
Сообщения об отказе активно обсуждают на форумах, посвященных релокации. Один из работников сообщил, что ему пришел отказ в немецкой визе, так как он работает в санкционном банке.
«Получил отказ по blue card (объединяет в себе разрешение на работу и вид на жительство на территории ЕС для граждан не из стран Евросоюза. – прим. ВЗГЛЯД). Причина – работал в санкционном банке «Альфа банк». Может, кто сталкивался, имеет ли смысл подавать на апелляцию?» – передает слова другого специалиста издание.
На таком же основании отказ получают и работники Сбербанка.
Как рассказал консультант по вопросам миграции в Германию Евгений Лебедев, отказывают в визе по причине работы в санкционных компаниях даже тем, кто хочет воссоединиться с родственником в Европе.
Издание приводит письма посольства Германии, в которых говорится, что выдача ВНЖ по немецким законам предполагает «отсутствие заинтересованности в депортации». Но фактом для высылки иностранца может стать работа в компании, попавшей под санкции, введенные против РФ из-за спецоперации на Украине.
Получатели отказов подают апелляции, но данных об итогах из рассмотрения нет. Также из форумов следует, что отказы приходят и в туристических визах.
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Сенатор Климов: Слова Меркель являются прямым доказательством превращения Запада в «империю лжи»
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Каким бы серьезным политиком ни была экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, желание сохранить свое влияние в правящих кругах Запада вынуждало ее играть по правилам «империи лжи». Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал сенатор Андрей Климов. Ранее в Австрии предрекли утрату доверия политикам ЕС из-за слов Меркель о Минских соглашениях.
«Меркель представила всему миру прямые доказательства срыва Западом Минских соглашений. Многие это и так понимали, но теперь есть возможность сослаться на первоисточник, поскольку Меркель была соучастником этого срыва», – рассказал сенатор Андрей Климов.
«Сейчас она, конечно, объясняет все тем, что ей не дали довести до конца процесс мирного урегулирования украинского кризиса. По факту же Меркель, уйдя в отставку, призналась, что в целом соглашения рассматривались как ширма для подготовки Украины к войне с Россией», – отметил собеседник.
«Поэтому уже практически никто не верит в то, что на Западе действующие политики говорят правду. Я неслучайно употребляю термин «империя лжи» как описание того, во что превратились правящие круги на Западе. Действия и слова Меркель являются прямым доказательством этого», – полагает парламентарий.
«Вместе с тем такое определение не относится к одному конкретному человеку. Наивно думать, что только Меркель такая, а остальные западные руководители лучше и честнее. Она, кстати, довольно серьезный политик. Но даже такие люди, будучи частью «империи лжи», вынуждены поступать так, как от них требуется», – заключил Климов.
Ранее бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что высказывание экс-канцлера Германии Ангелы Меркель об истинных целях Минских соглашений пугает и подрывает веру в силу слова европейских политиков.
В свою очередь китайское издание Global Times отмечает, что высказывание экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях продемонстрировало лицемерное отношение коллективного Запада к России.
В публикации отмечается, что Запад всегда рассматривал Россию в качестве соперника, разжигая конфликт на Украине, Вашингтон и его союзники хотели втянуть Москву в конфликт с Киевом, а урегулирование кризиса никогда не отвечало интересам Запада. Автор статьи выразил уверенность, что для многих партнеров Соединенных Штатов Россия всегда оставалась потенциальным врагом с момента распада Советского Союза из-за огромной военной мощи.
Президент России Владимир Путин отметил, что заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны, чтобы Украина «стала сильнее», разочаровывает и лишь подтверждает правильность начала спецоперации.
Напомним, что Ангела Меркель признала, что подписание Минских соглашений было попыткой «дать Украине время», чтобы сделать страну сильнее. Более того, экс-канцлер заявила, в те годы страны НАТО не смогли бы оказать Украине поддержку в таком объеме, в котором они оказывают сейчас. В ответ на это в МИД России заявили, что слова Меркель являются заявкой на разбирательство в рамках трибунала.
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В Совфеде оценили отсутствие единства в ЕС по вопросу трибунала по Украине
Сенатор Долгов: Попытки создания антироссийского трибунала по Украине – это очередной блеф
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Власти отдельных стран ЕС начинают осознавать, что слепое следование диктату Вашингтона вредит европейцам и их бизнесу. Именно поэтому они все чаще вспоминают о национальных интересах своих государств. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал сенатор Константин Долгов. Ранее Жозеп Боррель заявил об отсутствии среди глав МИД ЕС поддержки антироссийского трибунала.
«Отсутствие среди глав МИД ЕС поддержки инициативы об антироссийском трибунале говорит о том, что не все страны Евросоюза готовы полностью разделить и подписаться под антироссийской линией, которую Вашингтон навязывает Евросоюзу», – рассказал сенатор Константин Долгов.
«За последний год США очень серьезно продвинулись в деле разрушения самостоятельности ЕС в международных делах. Боррель им активно в этом помогал. По моему личному убеждению, он давно утратил всякую связь как с дипломатией, так и с Европой, и не способен отстаивать интересы ЕС. Чем больше он погружает европейскую политику в американский фарватер, тем меньше исторических перспектив становится у Европы, она лишается субъектности», – отметил он.
«Но среди стран ЕС есть те, кто пытается обеспечить свои национальные интересы, например, Венгрия. Вместе с тем я считаю, что долгосрочные интересы ни одной страны ЕС не связаны с продолжением антироссийской риторики и политики», – убежден парламентарий.
«Прямое следование диктату Вашингтона, очевидно, вредит интересам населения и бизнеса европейских стран. Отдельные правительства начинают это понимать. Мы уже видели подобное в ходе обсуждения бесконечных пакетов антироссийских санкций, теперь получили новое подтверждение», – рассуждает собеседник.
«Внутри Европы есть определенное сопротивление, оно нарастает и будет продолжать это делать. Там есть общественные и политические силы, которые не заинтересованы в долгосрочном противостоянии с Россией, а наоборот, приветствовали бы взаимодействие. Кроме того, очень многие бизнесмены хотят вернуться на российский рынок, но пока не могут продавить запреты властей ЕС», – добавил он.
«Вместе с тем попытки создания антироссийского трибунала – это очередной блеф. Адекватные люди понимают, кто на самом деле совершает преступления на Украине. Это военнослужащие ВСУ, нацбаты и западные наемники. Доказательств тому очень много», – акцентировал сенатор.
«Трибунал обязательно произойдет, только не над Россией, а над реальными преступниками, и они понесут заслуженное наказание, я в этом не сомневаюсь. Кто-то будет уничтожен еще на поле боя, остальных догоним, поймаем и отправим под суд. Их точно не спасут ни американские, ни канадские паспорта, в этом не должно быть никаких сомнений», – полагает Долгов.
«Именно в этих целях мы работаем. Доносим нашу информацию, доказательства преступлений и бесчинств до международного сообщества настолько, насколько это возможно. И мы продолжим делать все от нас зависящее, даже несмотря на полную деградацию международных организаций, в том числе правозащитных», – заключил парламентарий.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что предложение Еврокомиссии о создании международного трибунала по Украине не получило единой поддержки министров иностранных стран Евросоюза на недавнем заседании в Брюсселе. Дипломат не исключил возможности создать еще некий инструмент для борьбы с безнаказанностью, однако не конкретизировал планы.
Напомним, в МИД Франции сообщили о начале работы по созданию специального трибунала для расследования действий России на Украине. Также сообщалось, что Париж поддерживает расследования Украины и Международного уголовного суда (МУС) в Гааге «для привлечения к ответственности виновных».
В российском МИД заявили, что возмущены решением Франции.
Газета ВЗГЛЯД пришла к выводу, что Европа, создавая трибунал по Украине, пытается скрыть свои собственные преступления.
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В Германии заявили о прогрессе ЕС по введению потолка цен на газ
Вице-канцлер Германии Хабек: Страны ЕС добились прогресса по техническим вопросам механизма введения потолка цен на газ
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Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявил, что министры энергетики Евросоюза на встрече Брюсселе добились прогресса по техническим вопросам в связи с планируемым введением потолка цен на газ, однако для достижения соглашения требуется больше времени.
Хабек по итогам прошедшей в Брюсселе встречи министров энергетики входящих в ЕС стран заявил, что государства сообщества добились больших успехов по всем техническим вопросам механизма введения потолка цен и структуре предельной цены, но некоторые вопросы не удалось прояснить и пришлось оставить открытыми, передает ТАСС.
По его словам, обсуждаемый вопрос введения потолка цен на газ чрезвычайно деликатный. Вице-канцлер Германии предложил потратить еще немного времени, чтобы сделать шаг назад и подумать, не совершают ли страны сообщества каких-либо ошибок. Он сообщил, что министры энергетики продолжат обсуждение вопроса в следующий понедельник, 19 декабря. В заключение Хабек указал, что министры согласовали детали механизма введения потолка цен на газ на 90-95%, но большие, значимые вопросы, по его словам, еще не решены.
Ранее во вторник глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что министры энергетики стран Евросоюза на встрече в Брюсселе не смогли договориться о введении предельной цены на газ, переговоры продолжатся на двустороннем уровне. В минувшее воскресенье стало известно сообщалось, что в ЕС образовалась коалиция из 12 стран, выступающих за значительное снижение обсуждаемой предельной цены на газ.
ЕС предсказали высокие цены на газ в течение 20 лет
Гендиректор Energie AG Штайнекер предсказал сохранение высоких цен на газ в ЕС в течение 20 лет из-за контрактов с США
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Поскольку ЕС заключил с США долгосрочные контракты по схеме «бери или плати», высокие цены на газ в Европе сохранятся в течение 20 лет, заявил уходящий гендиректор австрийского энергетического концерна Energie AG Вернер Штайнекер.
Штайнекер призвал не питать иллюзий и заявил, что даже после окончания спецоперации России на Украине не следует ожидать сильного снижения цен. По его словам, «даже в мирной Европе газ уже не будет такой дешевый, как раньше». Он указал, что ЕС в долгосрочной перспективе будет импортировать СПГ из США – «дорого и по принципу «бери или плати» на 20 лет». По его словам, «в любом случае за это придется заплатить».
По мнению гендиректора Energie AG, в интересах Вашингтона затягивать украинский конфликт, поскольку это позволяет США зарабатывать на СПГ и вооружениях, а также «ослаблять Россию» и мешать ее сближению с ЕС, передает РИА «Новости» со ссылкой на OONachrichten.
Напомним, Германия и другие европейские страны, несмотря на заявления об отказе от российского газа, активно импортируют российский СПГ. Колебания цен на газ, а также снижение поставок будут стоить экономике Германии в 2022 году в 100 млрд евро.
МИД Венгрии возмутили планы ЕС контролировать соблюдение санкций
Дипломат МИД Венгрии выразил возмущение в связи с планами ЕС назначить уполномоченного для контроля соблюдения санкций
Руководство ЕС планирует назначить уполномоченного для ужесточения контроля за соблюдением санкций, в Будапеште сыты по горло неудачными рестрикциями, сообщил госсекретарь по вопросам двустороннего сотрудничества в Министерстве иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Тамаш Менцер.
Венгерский дипломат сообщил на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta*, признанной в РФ экстремистской), что Брюссель планирует назначить уполномоченного по санкциям. Он выразил возмущение, что в ЕС хотят санкций, подчеркнув, что в Будапеште сыты по горло неудачными рестрикциями, передает ТАСС.
В понедельник глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель сообщил, что девятый пакет санкций против России, возможно, будет принят до конца недели.
Страны Евросоюза заморозили выплаты Венгрии из Фонда ЕС
dpa: Большинство стран ЕС согласились заморозить средства из Фонда ЕС для Венгрии
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Подавляющее большинство входящих в Евросоюз стран согласились заморозить причитающиеся Венгрии средства из Фонда сбалансированного развития ЕС, сообщило Deutsche Presse-Agentur GmbH (dpa) со ссылкой на дипломатические источники.
Как сообщается, Еврокомиссия рекомендовала правительствам входящих в Евросоюз стран заморозить Венгрии доступ к части субсидий, выплачиваемым из Фонда сбалансированного развития ЕС. Как ожидается, сумма должна составить порядка 6,3 млрд евро вместо планировавшихся ранее 7,5 млрд евро. Как утверждается, причиной заморозки выплат якобы стали опасения, что средства ЕС используются в Венгрии не по назначению из-за «неадекватных» мер по борьбе с коррупцией. При этом в материале отмечается, что правительство Германии поддержало жесткие меры в отношении Венгрии и выступило за замораживание примерно 7,5 млрд евро, передает ТАСС.
Для окончательного одобрения предложения, напоминает автор статьи, требуется согласие как минимум 15 из 27 стран ЕС. Предложение удалось согласовать в Комитете постоянных представителей Евросоюза и теперь оно должно быть официально закреплено в письменной форме перед саммитом ЕС, запланированным на четверг.
Кроме того, на встрече представителей входящих в Евросоюз стран, как сообщается, было одобрено предложение ЕК обусловить выплаты Венгрии в размере до 5,8 млрд евро в рамках плана реконструкции экономики после пандемии выполнением 27 предварительных условий.
В минувшее воскресенье госсекретарь кабинета премьера Венгрии Чаба Деметер заявил, что ЕС возмущен отказом Будапешта «прогибаться» в некоторых вопросах. Он уточнил, речь идет о вопросах глобального минимального налога, санкций и новых кредитов Украине.
В прошлую пятницу глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил ЕС и международную либеральную машину пропаганды в использовании против Будапешта всех видов шантажа.
Польша призвала ФРГ вместе обратиться за помощью в ЕС из-за украинских беженцев
Президент Польши Дуда заявил, что стране нужна помощь ЕС из-за роста числа украинских беженцев
Число украинских беженцев в Польше выросло до 3 млн человек, вместе с Германией стране необходимо обратиться за финансовой поддержкой в Евросоюз, заявил польский президент Анджей Дуда после встречи с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.
По словам Дуды, в Польше сейчас около 3 млн украинских беженцев, следует ожидать увеличения числа мигрантов в Германии и соседних странах, поскольку некоторые беженцы считают Польшу транзитной страной, передает РИА «Новости».
Польский президент считает, что Германия и Польша должны обратиться к ЕС с просьбой о специальной финансовой поддержке как страны, которые берут на себя основной груз в связи с принятием беженцев.
Ранее британская газета The Financial Times сообщила, что Европа начинает принимать законодательные меры для борьбы с незаконными мигрантами.
До этого власти немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг призвали власти Германии срочно выступить за справедливое распределение вновь прибывающих людей среди стран ЕС.
Марина Ким прокомментировала попадание в санкционный список ЕС
Журналист Марина Ким отреагировала на попадание в санкционный список ЕС
Журналист Марина Ким сочла честью свое попадание в санкционный список Евросоюза за участие в создании фильма про «Азов» (террористическая организация, запрещена на территории России).
В Telegram-канале «Соловьев Live» опубликован комментарий журналистки Марины Ким, где она выражает радость, что одну из ее работ «посмотрел или Боррель, или Урсула».
«В общем, санкционные списки нам всем, в том числе вашему прекрасному каналу, как раз за это», – отметила она.
Ким предположила, что это может быть связано с фильмом про «Азов» (террористическая организация, запрещена на территории России). При этом она добавила, что фильм «с подачи МИД, а точнее, Марии Владимировны Захаровой» был переведен на несколько иностранных языков – на французский, на английский.
«Мы показываем нацизм с его современным лицом, и, я думаю, что это лицо не понравилось сегодняшним еврочиновникам. Попадание в такие списки, такую почетную компанию, я не могла об этом мечтать всю свою жизнь», – резюмировала Ким.