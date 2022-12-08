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Санкции ЕС против России коснутся 169 организаций оборонного сектора
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Новые санкции Европейского союза против России могут затронуть 169 организаций, предоставляющих товары, способствующие развитию оборонного сектора России и области безопасности.
Цель пакета – подавление «развития российских промышленных возможностей», передает РИА «Новости» со ссылкой на материал.
Ранее сообщалось, что в девятый пакет антироссийских санкций Евросоюза входит запрет на транзакции с еще тремя банками, а также запрет на вещание четырех российских телеканалов. Также в нем предлагается ввести дополнительные меры против энергетического сектора РФ, в том числе запрет на инвестиции в горнодобывающую отрасль, «закрыть доступ РФ к беспилотникам». В список физических лиц, для которых хотят ввести персональные санкции, войдут 200 человек.
В России оценили последствия пробки из нефтетанкеров в Турции
Эксперт Юшков: Эрдоган создает пробки из танкеров, чтобы заработать на российской нефти
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Анкара неоднократно искусственно создавала пробки в проливах Босфор и Дарданеллы, чтобы оказывать влияние на Москву. Теперь Эрдоган, прикрываясь санкциями, пытается заработать на российской нефти, сказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее издание Financial Times сообщило об очередях из танкеров с нефтью у берегов Турции.
«Это не самая большая пробка у Турции, которую нам приходилось наблюдать. Бывали случаи, когда одномоментно в очереди стояло до 1 млн баррелей топлива. И тогда Анкара делала это умышленно, чтобы подтолкнуть Россию к совместному строительству альтернативного канала», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Дело в том, что Анкара не может брать деньги за проход судов через пролив, а через канал – пожалуйста. Сейчас, вероятно, Тайип Эрдоган пытается сделать так, чтобы Москва продавала больше энергоресурсов Турции. Она, в свою очередь, могла бы перегружать нефть на свои танкеры и реэкспортировать ее дальше», – предполагает собеседник.
«Все ограничения, в том числе на цены на нефть и страховка, действуют только до первой перегрузки топлива. То есть Турция просто пытается заработать на посреднических услугах. Россию, судя по всему, это пока устраивает», – рассуждает эксперт.
При этом все танкеры, стоящие в проливах, уже застрахованы. «Страховка действовала до вступления в силу санкций. Согласно условиям рестрикций, танкеры, которые были загружены до 5 декабря, могут спокойно перемещаться до 19 января. Поэтому все сообщения о якобы необходимости дополнительных проверок – выдумка Турции», – отмечает он.
«Но эта пробка явно создаст проблемы. Для нас это означает, что придется ускорить все процессы по загрузке, выгрузке и доставке нефти, поскольку у России наблюдается нехватка танкеров. Для мирового сообщества остановка судов чревата сокращением экспорта, росту дефицита топлива и стоимости ресурсов», – заключил Юшков.
Ранее британская Financial Times сообщила, что в территориальных водах Турции после введения ограничений на морские перевозки российской нефти образовался затор из танкеров. По данным источников издания, это связано с требованием Анкары предоставить дополнительное подтверждение страховки судов. Всего в очереди находятся 19 кораблей.
Кроме того, отмечается, что возле Босфора находятся в пробке шесть российских танкеров. Об этом свидетельствуют данные портала по отслеживанию судов marinetraffic. Согласно онлайн-картам, около 80% стоящих на якоре танкеров – турецкие. Российские суда «Леди Мария», «Леди Ария», «Капитан Бармин», «Генерал Скобелев», Caminero, Roschem 2 находятся на якоре возле пролива. «Механик Ерохин» и «Река Волга» движутся к Босфору со стороны Дарданелл.
Напомним, с понедельника вступило в силу эмбарго Евросоюза на перевозимую танкерами российскую нефть и начал действовать ценовой потолок на морские поставки этого ресурса. В ответ на это вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия прорабатывает механизмы запрета на применение инструментов искусственного ограничения цен на российскую нефть, так как это может привести к еще большей дестабилизации рынка и дефициту энергетических ресурсов.
Ранее в «Официальном журнале ЕС» было опубликовано решение Евросоюза ввести лимит цен на российскую нефть, перевозимую морским путем, на уровне 60 долларов за баррель.
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СМИ: Запрет на российскую нефть обернулся для Евросоюза энергетической «бомбой»
Politico: Евросоюз заложил энергетическую «бомбу»
Запретив продавать на европейском рынке российскую нефть, Европейский союз заложил энергетическую «бомбу», пишет обозреватель Чарли Купер для издания Politico.
«Если ближайшие недели мир проживет без серьезной волатильности на нефтяных рынках, следующая крупная санкционная «бомба» может нанести удар как по поставкам энергоресурсов в Европу, так и по мировым ценам», – передает РИА «Новости» со ссылкой на статью.
Отмечается, что самой Москве введение потолка цен на нефть сильно не повредит. Россия сможет найти новых покупателей на свою нефть, а вот риски ответа недооценивать нельзя, отметил Купер.
При этом Европа очень сильно зависит от Москвы в плане импорта дизельного топлива, 60% поставок этого нефтепродукта приходится на нее и легких альтернатив нет.
Напомним, с 5 декабря вступило в силу эмбарго Евросоюза на перевозимую танкерами российскую нефть и начал действовать ценовой потолок на морские поставки этого ресурса.
В России оценили версию о «русском следе» в подготовке госпереворота в Германии
Эксперт назвал разоблачение госпереворота в Германии зачисткой толерантных к России активистов
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Власти Германии используют известный своим гражданам сценарий по аналогии с «азефовщиной», чтобы запугать общество и снизить риск возникновения акций протеста. Об этом рассказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Камкин. Ранее полиция Германии начала крупную операцию против правых экстремистов, которые планировали штурм Бундестага и госпереворот.
«Происходящее сегодня в Германии похоже на превентивную акцию против оппозиции. Еще несколько месяцев назад представители немецких правоохранительных структур предупреждали о возможных массовых акциях протеста, во главе которых, по их мнению, должны были стоять правые радикалы», – рассказал старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин.
«По информации различных источников, среди задержанных и подозреваемых есть даже представители старой немецкой аристократии, чуть ли не отставные генералы бундесвера и действующие офицеры. Соответственно, все это вызывает больше вопросов, чем ответов», – отметил собеседник.
«Сейчас основными подозреваемыми в организации данных акций немецкие правоохранители считают несистемных правых радикалов, а также ищут связи между ними и партией «Альтернатива для Германии». Кроме того, активно муссируется «российский след», сообщается о задержании гражданки России, фамилию которой не раскрывают», – добавил он.
«Отмечу, что проникновение правых радикалов в бундесвер всячески пресекается правоохранительными органами и военной разведкой. Да, в этих структурах есть правые, но в основном в среде унтер-офицерского состава. Это носит скорее формат «кухонных разговоров» и обмена мемами* в соцсетях, не более», – полагает эксперт.
«Самое большее, что сегодня позволяет себе оппозиция, в том числе отставные генералы бундесвера – это критика отдельных аспектов политики немецких властей, но не свержение действующего строя», – подчеркнул Камкин.
«Все это похоже на такую «азефовщину», когда правоохранители были очень глубоко вовлечены в подпольные структуры и фактически их контролировали. Но сегодня такое сходство намеренно воссоздается, чтобы использовать его как инструмент воздействия на общество и запугивания, поскольку антиправительственные настроения среди немецких граждан сейчас растут и нельзя исключать, что рано или поздно люди выйдут на улицы. Особенно остро дела обстоят в Восточной Германии», – отметил собеседник.
«Поэтому власти пытаются создать такой прецедент и под него ужесточить законодательство о массовых мероприятиях. Вместе с тем пока мы не владеем всей полнотой информации и непонятно, будут ли опубликованы материалы допросов подозреваемых», – рассуждает политолог.
«Лично мне кажется наиболее убедительной версия о том, что это провокация, устроенная при участии немецких спецслужб для дискредитации партии «Альтернатива для Германии», несистемной оппозиции в целом и протестных движений, которые будут активизироваться этой зимой», – полагает он.
«Кроме того, я бы не исключал, что одна из целей провокации – это зачистка толерантных к России политиков и политических движений с помощью группы каких-то маргиналов. Немецким политикам и мейнстримовым СМИ выгодно выставить определенным пугалом Россию, которая, по их мнению, вмешивается буквально во всё в Германии и вообще в мире», – отметил Камкин.
«Говоря о параллелях, сразу на ум приходит поджог рейхстага нацистами в 1933 году. Хоть и сценарий не совсем аналогичен, но суть провокации очень похожа», – напомнил собеседник.
Напомним, правоохранительные органы Германии проводят обыски и задержания граждан, заподозренных в подготовке госпереворота и нападения на Бундестаг с захватом депутатов в заложники. Под стражей уже находятся 25 человек, сообщается на сайте генерального прокурора при Верховном суде ФРГ.
По данным правоохранительных органов, задержанные могут быть последователями неонацистского движения рейхсбюргеров – сторонников концепции нелегитимности существования ФРГ.
По информации генпрокуратуры Германии, арестованные принадлежат к террористической организации, созданной не позднее конца ноября 2021 года, которая поставила перед собой цель свергнуть существующий в Германии государственный строй и заменить его собственной формой государства.
Участники организации связывались с представителями России, но не получили поддержки. В ведомстве подчеркнули, что подозреваемые планировали совершить госпереворот в качестве промежуточного шага. Следующим шагом стало бы создание переходного (военного) правительства, которое затем согласовало бы новый государственный порядок в Германии с державами – победительницами во Второй мировой войне, основным контактным лицом при этом является Россия.
Уточняется, что обвиняемый Генрих XIII П. Р. уже связался с представителями России в Германии, однако следствие подчеркивает, что нет признаков положительного отклика со стороны Москвы. Известно, что среди задержанных оказалась россиянка Виталия Б. Следствие также отмечает, что члены группировки верят в теории заговора, схожие со взглядами американского движения QAnon.
Они якобы убеждены, что в настоящее время Германией управляют члены так называемого тайного государства. Само движение рейхсбюргеров считает, что современная Германия – незаконное государство, созданное оккупационными войсками на месте Германской империи.
В Совфеде отвергли условия Шольца для диалога с Россией
Сенатор Долгов назвал безумными условия Шольца о прекращении конфликта на Украине
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Прежде чем выдвигать какие-либо условия в адрес России, Олафу Шольцу следует разобраться в двойных стандартах политики своей страны. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее канцлер ФРГ заявил, что вывод войск России с Украины должен предварять переговоры о контроле над вооружениями в Европе.
«Не совсем понятно, на какую аудиторию рассчитаны заявления немецкого канцлера Олафа Шольца. Найти поддержку они могут разве что в Киеве или в Вашингтоне, в Москве их точно не станут воспринимать всерьез. Кроме того, подобные условия мы ни раз уже слышали из уст Зеленского и других европейских политиков», – рассказал сенатор Константин Долгов.
«Но мы не считаем нужным обращать внимание на них, а продолжаем планомерно выполнять задачи СВО. Решение этих задач будет нашим вкладом в безопасность Европы», – уверен собеседник.
«При этом сам Шольц выдвигает абсолютно неконструктивные условия в вопросе о контроле над вооружением в Европе. У России есть свое видение в этом вопросе, и оно известно всем мировым лидерам. Однако под давлением Вашингтона наши предложения отвергнуты коллективным Западом и в том числе Шольцем», – отметил он.
«Позиция России исходит из обеспечения не только собственной безопасности, но и всей Европы, а окончательный отказ от наших предложений стал одной из причин начала СВО. Вместе с тем мы до сих пор считаем, что к тем предложениям необходимо вернуться. Россия готова к адекватному разговору о гарантиях безопасности, но они должны быть железными, особенно в вопросах нашего суверенитета и защиты российских граждан», – отмечает парламентарий.
«В частности, обсуждению не подлежит вхождение в состав России четырех новых субъектов. Люди сделали свой выбор в пользу будущего с нашей страной, и никто не вправе на это посягать», – убежден Долгов.
«В то же время Шольцу для укрепления европейской безопасности следовало бы прекратить поставки вооружения Украине. Напомню, в ФРГ нацизм законодательно запрещен. При этом немецкие власти оказывают военную помощь стране, в которой откровенно экспонируется нацистская символика и идеология, а права отдельных групп населения жесточайшим образом нарушаются», – акцентирует сенатор.
Отвечая на вопрос о причинах уверенности Шольца и всего коллективного Запада в том, что Россию можно постоянно обманывать и не нести за это ответственности, Долгов отметил: «Они решили, что Россия слаба и на нее можно надавить». «Однако это абсолютно не так. У нашей страны есть все необходимы средства для обеспечения национальной безопасности, и мы будем их использовать. В частности, в этом всех заверил наш президент», – резюмировал он.
Напомним, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что считает нужным говорить о контроле над вооружениями в Европе с Россией, но сначала, по его мнению, важно прекратить боевые действия на Украине. Об этом сообщает издание ТАСС со ссылкой на интервью политика медиагруппе Funke.
Шольц отметил, что Германия всегда была готова к обсуждению вопроса контроля над вооружениями в Европе. Несмотря на то что начало спецоперации осложнило ситуацию, намерения Берлина, согласно заявлению канцлера, не изменились.
Ранее Шольц заявил, что правительство Германии через несколько месяцев примет новую стратегию национальной безопасности, которая будет учитывать «угрозы со стороны России».
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Боррель призвал не спешить с гарантиями безопасности России
Глава дипломатии Евросоюза Боррель предложил не спешить с предоставлением гарантий безопасности России
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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что выход из конфликтной ситуации вокруг Украины должен осуществляться путем предоставления гарантий безопасности Киеву, а о России предлагает поговорить позже, сообщило Agence France-Presse.
Выступая на симпозиуме, организованном парижским Институтом Жака Делора, Боррель выразил мнение, что выход из конфликтной ситуации вокруг Украины должен осуществляться в соответствии с нормами международного права путем предоставления Киеву гарантий безопасности. Комментируя необходимость предоставления гарантий безопасности России, глава дипломатии Евросоюза предложил поговорить об этом «позже», передает ТАСС.
Боррель также заявил, что чем большим разрушениям подвергается Украина, тем выше ее шансы на вступление в ЕС.
В минувшую субботу президент Франции Эммануэль Макрон по итогам визита в США заявил, что будущая европейская архитектура безопасности должна предусматривать предоставление гарантий безопасности России. Напомним, в сентябре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что украинские власти для гарантий безопасности своей стране должны ликвидировать исходящие из Украины угрозы для России.
Bloomberg: От отключения электроэнергии Европу отделяет несколько градусов Цельсия
Колумнист Bloomberg описал «страшный сценарий» зимы для европейцев с отключением электроэнергии
До отключения электроэнергии Европе осталось несколько градусов Цельсия, выразил мнение обозреватель Bloomberg Хавьер Блас.
По мнению журналиста, энергетические рынки сегодня настолько напряжены, что от отключений электроэнергии Европу могут отделять несколько градусов Цельсия или пара безветренных дней, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.
Блас поясняет, что цены на энергоносители остаются очень высокими, а сам континент полностью зависит от погоды. По его мнению, перед Европой открывается «страшный сценарий», который немецкие эксперты в энергетике называют Dunkelflaute («темный кризис» – прим. ВЗГЛЯД), то есть период с малым количеством солнечной и ветряной электроэнергии и высоким спросом из-за низких температур.
По словам колумниста, в случае, если в Европе начнется так называемый Dunkelflaute, что многие специалисты усердно прогнозируют уже в ближайшие пару недель, то регион окажется в большой беде.
Журналист пояснил, что отключение электроэнергии наиболее вероятно в случае такого сценария, при том, что холодный сезон только начался.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что цена конфликта России и Украины не одинакова по разные стороны Атлантики, и посоветовал Европе задуматься о пересмотре санкций против Москвы, чтобы быстро разрешить энергетический кризис и спасти европейскую промышленность.
Венгрия заблокировала новый пакет помощи ЕС Украине
Евросоюз не смог согласовать новый пакет помощи Украине в 18 млрд евро на 2023 год
Министры экономики и финансов стран Евросоюза не смогли достичь согласия по новому пакету макрофинансовой кредитной поддержки для Украины в размере до 18 млрд евро на 2023 год, сообщил министр финансов председательствующей в Совете ЕС Чехии Збынек Станюра.
По данным издания Politico, возможность договоренности заблокировала Венгрия. При этом Станюра добавил, что «цель остается прежней – начать перечислять помощь Украине в начале января». Он подчеркнул, что ЕС будет искать решения сложившейся ситуации.
«К сожалению, мы не смогли принять пакет целиком», – заявил он в ходе открытой части заседания, которая транслировалась на сайте Совета.
Напомним, ранее пакет помощи Украине одобрил Европарламент.
СМИ: Страны ЕС попросили ЕК ослабить антироссийские санкции
Financial Times: Страны ЕС призвали Еврокомиссию скорректировать санкции для экспорта продовольствия из России
Некоторые страны Евросоюза, в том числе Германия и Франция, призвали Еврокомиссию скорректировать антироссийские санкции, чтобы наладить экспорт продовольствия из России.
Власти европейских стран пояснили, что существующие санкции задерживают жизненно важные поставки зерновых и удобрений из России в нуждающиеся страны, передает Lenta.ru со ссылкой на Financial Times.
Против санкций также выступил ряд африканских стран, которые столкнулись с продовольственным кризисом.
Ранее в МИД заявили, что страны Европы заблокировали большую часть – 80% удобрений, которые Россия была готова безвозмездно передать беднейшим странам.
Стали известны детали девятого пакета антироссийских санкций Евросоюза
Financial Times: В девятый пакет санкций ЕС входит запрет на транзакции с еще тремя российскими банками
В девятый пакет антироссийских санкций Евросоюза входит запрет на транзакции с еще тремя банками, а также запрет на вещание четырех российских телеканалов.
Кроме того, новый пакет санкций включает в себя запрет на новые инвестиции в горнодобывающую промышленность, однако для некоторых типов сырья могут быть сделаны исключения, передает Financial Times.
Вводится экспортный контроль в отношении товаров двойного назначения на сумму более 2,3 млрд евро. Помимо запрета на вещание четырех российских телеканалов, ограничения распространяются на сделки с российскими маркетинговыми компаниями и компаниями по исследованию рынка.
Помимо этого, персональные санкции могут быть введены против 180 физлиц.
Напомним, источники ранее сообщали, что новые меры могут быть довольно быстро согласованы, вероятно, до заседания Совета ЕС по иностранным делам и саммита ЕС на следующей неделе.
В Совфеде сочли абсурдом слова Борреля о гарантиях безопасности России
Сенатор Долгов: Боррель перепутал последовательность предоставления гарантий безопасности для России и Украины
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Заявление Жозепа Борреля противоречит дипломатическим принципам и здравому смыслу, потому что отсутствие гарантий безопасности для России и Донбасса стало причиной начала СВО. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал не спешить с гарантиями безопасности России.
«Заявления Борреля о гарантиях безопасности Украине абсурдны. В текущей ситуации их невозможно предоставить ни с точки зрения дипломатии, ни с точки зрения политических и военных реалий», – заявил зампред комитета Совета Федерации по экономической политике, экс-заместитель постпреда России в ООН Константин Долгов.
«Невозможно дать гарантии безопасности Украине без соответствующих гарантий для России, поскольку именно отсутствие гарантий безопасности для России и (на тот момент) Донбасса послужило причиной начала СВО», – отметил собеседник.
«Кроме того, когда он заявляет, что чем большим разрушениям подвергнется Украина, тем выше ее шансы на вступление в ЕС – это что получается, он такую рекламу делает Евросоюзу? В него могут вступить только разрушенные страны? Или это план Брюсселя по Украине?» – задается вопросами Долгов.
«Очевидно, что господин Боррель давно утратил всякое чувство реальности и практическую ценность в качестве главы дипломатии Евросоюза. Полагаю, идеальным местом работы для него была бы должность советника Зеленского. Если, конечно, последний сохранится на своем президентском посту», – заключил парламентарий.
В свою очередь политолог Алексей Чеснаков, оценивая слова главы дипломатии ЕС, в авторском Telegram-канале отметил, что «Боррель либо действительно чего-то существенного не понимает, либо демонстративно играет в какую-то свою игру».
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что выход из конфликтной ситуации вокруг Украины должен осуществляться путем предоставления гарантий безопасности Киеву, а о России предлагает поговорить позже. Также Боррель указал: чем большим разрушениям подвергается Украина, тем выше ее шансы на вступление в Евросоюз.
В минувшую субботу президент Франции Эммануэль Макрон по итогам визита в США заявил, что будущая европейская архитектура безопасности должна предусматривать предоставление гарантий безопасности России.
Напомним, в сентябре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что украинские власти для гарантий безопасности своей стране должны ликвидировать исходящие с Украины угрозы для России.
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Названы выгоды Турции от пробки нефтетанкеров в Босфоре
Эксперт Юшков: Турецкие ограничения в Черном море могут привести к падению экспорта российской нефти
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Турция умышленно придумала новые условия прохода нефтетанкерами проливов. Это позволит ей заработать на экспорте нефти, в том числе российской, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее западные чиновники обвинили Турцию в нарушении поставок нефти по Черному морю.
«Во-первых, зимой время прохода через проливы традиционно увеличивается. Во-вторых, эта история с потолком цен на российскую нефть не связана. И если Турция будет говорить обратное, то это притягивание за уши», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Мы видим результат новых требований к судовладельцам, которые Анкара ввела с начала декабря. Примечательно, что первые сообщения о пробке появились 6 декабря. Соответственно, в Черном море стоят суда, загруженные до 5 декабря, они не подпадают под санкции», – подчеркивает собеседник.
Юшков также указал, что большая часть застрявших танкеров – с казахстанской нефтью, на которую требование о потолке цен вообще не распространяется. Однако для того, чтобы со стороны Запада к Тайипу Эрдогану не было претензий, он решил затормозить проход всех танкеров. Наличие в пробке казахской нефти – это, скорее, случайность.
«Можно предположить, что Турция изменила правила, ожидая, что будут введены новые санкции, которые запретят предоставлять страховку, если цена нефти будет ниже потолка. К слову, в проливах нет ни одного танкера с подсанкционной нефтью», – отметил эксперт.
«При этом с точки зрения международных конвенций Турция не имеет права запретить проход судну, даже если у него нет страховки. А тут речь о том, что страховка есть, но они все равно требуют каких-то дополнительных документов», – напоминает он.
Турции выгодно искусственное создание пробки. «Она понимает, что Россия в условиях санкций и нехватки танкеров будет вынуждена ускорять процессы погрузки, выгрузки и отправки нефти. А проволочки сбивают темп, что приведет к снижению объема экспорта российской нефти», – пояснил Юшков.
«И тогда Анкара может предложить отгружать наше сырье в Турции. Это будет самое короткое транспортное плечо. То есть, преследуется сразу две цели: получить большую скидку и большие объемы российского топлива», – прогнозирует собеседник.
«В санкциях ЕС прописано, что просто так продать нефть из РФ нельзя. Но при малейшей переработке ограничения отменяются. И Турции выгодно максимально загрузить свои нефтеперерабатывающие заводы нашим сырьем, а затем продать углеводороды в Европу по рыночной цене», – заключил Юшков.
В четверг западные чиновники обвинили Турцию в незаконном нарушении поставок сырой нефти через Черное море, сообщает Financial Times. По их мнению, транспортным средствам необходимо разрешить проход, так как они были загружены топливом из Казахстана, а не из России.
«Похоже, что 19 из примерно 20 загруженных танкеров, ожидающих пересечения проливов, везут нефть казахстанского происхождения. Очевидно, что на данные грузы ценовой потолок не может быть распространен ни при каких обстоятельствах», – приводит слова одного из авторов данного запрета издание.
В свою очередь председатель правления национальной казахстанской компании «Казмунайгаз» Магзум Мирзагалиев заявил, что лишь 10 танкеров, находящихся в Турции, имеют отношение к Астане, передает ТАСС.
Накануне издание Bloomberg сообщило, что 26 танкеров, перевозящих около 23 млн баррелей сырой нефти, застряли в акватории Черного моря на подходе к проливам Босфор и Дарданеллы. Причиной непредвиденной «стоянки» стало требование правительства Турции предоставить Анкаре гарантии страховок указанных транспортных средств.
Как сообщает Forbes, проблема возникла из-за недопонимания сторонами правовой стороны недавно введенного Евросоюзом ценового потолка на поставки российской нефти. Согласно решению ЕС, вводится запрет на страхование судов, перевозящих нефть дороже 60 долларов за баррель.
Ранее газета ВЗГЛЯД оценила последствия пробки из нефтетанкеров в Турции.
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Экс-сотрудник ФБК Серуканов: Власти Латвии в очередной раз доказали, что для них нет «хороших русских»
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Сбежавшие из России иноагенты считают, что в Европе они станут «хорошими русскими», но как только они оказываются не нужны властям, их безжалостно выгоняют. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал экс-юрист ФБК* Виталий Серуканов. Ранее власти Латвии решили аннулировать лицензию канала «Дождь»**.
«Решение латвийских властей ярко иллюстрирует, что для них нет никаких «хороших русских». Сколько бы сбежавшие из России иноагенты не пытались выслуживаться, все равно итог будет один – как только они оказываются не нужны, их выставляют за дверь», – рассказал экс-сотрудник ФБК** Виталий Серуканов.
«Своим поступком в отношении сотрудника, на которого пытались свалить всю вину, руководство «Дождя» в очередной раз себя дискредитировало. Причем как с человеческой точки зрения, так и с профессиональной», – подчеркнул собеседник.
«Телеканал всегда позиционировал себя большой семьей, а не просто коллегами. Они неоднократно заявляли, что сильны в первую очередь духом коллектива. Однако на деле мы в очередной раз убедились, что это всего лишь слова и, выживая в своей «паучьей банке», они готовы сожрать друг друга при любой возможности», – отметил он.
«Я полагаю, что после этой ситуации телеканал не прекратит свою работу. Скорее всего, они попробуют переехать в другую страну или получить новые лицензии в Латвии для того, чтобы продолжить свое дело», – рассуждает юрист.
Ранее нацсовет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) принял решение аннулировать лицензию телеканала «Дождь» с 8 декабря. Об этом глава латвийского совета Иварс Аболиньш написал в Twitter. Отмечается, что решение принято «в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку».
Напомним, газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем не угодил властям Латвии телеканал с прозападной и проукраинской позицией.
* Организация ликвидирована или их деятельность запрещена в РФ
** Некоммерческая организация, включенная в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента
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В США предложили выделить 6 млрд долларов для сдерживания России в Европе
Комитеты обеих палат конгресса США включили в проект оборонного бюджета на 2023 финансовый год 6 млрд долларов, которые планируется потратить на сдерживание России.
Российская и китайская стороны якобы «угрожают безопасности, свободе и процветанию» людей во всем мире, потому в проект включены вложения в глобальную сеть альянсов и партнерств США, говорится в проекте, передает ТАСС.
Отмечается, что 6 млрд долларов планируется выделить для сдерживания России в Европе.
В октябре США обнародовали новую стратегию нацбезопасности, предполагающую сдерживание России.
Лавров заявил о возрождении в Германии специфической формы превосходства в контексте русофобии
В Германии появляется специфическая форма чувства превосходства в контексте русофобии, заявил глава МИД Сергей Лавров на форуме «Примаковские чтения».
Он подчеркнул, что такая тенденция настораживает, передает ТАСС. При этом усиление русофобии наблюдается практически во всей Европе, однако с Германии особый спрос, сказал министр.
Лавров добавил, что Россия хотела бы, чтобы Евросоюз являлся равноправной частью многополярного мира и участвовал во всех международных процессах, однако для этого сообщество не должно зависеть от Америки.
Министр подчеркнул, что у Индии, стран Персидского залива, Бразилии, региональных объединений в Африке и в Латинской Америке есть большие основания для того, чтобы быть равноправной частью многополярного мира, чем у ЕС.
Ранее Лавров заявил, что НАТО собирается держать американцев в Европе, а русских при этом не пускать.
Захарова назвала продолжением идей Третьего рейха украинский сервис доносов
Открытый львовской адвокатской конторой сервис доносов на российских граждан, живущих в Евросоюзе, – это пример идеологии фашистов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Сервис носит название «Сдай москаля», это похоже на апгрейд сайта «Миротворец», сказала Захарова на брифинге, передает ТАСС.
Целью ресурса является «очищение Европы» от «потенциальных захватчиков», отметила дипломат со ссылкой на описание сервиса.
По ее мнению, это воплощение идей Третьего рейха об очищении Европы как «лучшей части человечества» от «генетически несостоявшихся».
«Это же все было описано, это идеология фашистов как она есть, националистов, нацистов и так далее», – подчеркнула Захарова.
Сервис предлагает писать доносы на россиян, живущих в странах Европы, сведения о таких людях предлагается направлять в компетентные органы этих государств.
Она задала риторический вопрос о том, как может идти речь о демократии и свободе, если подобные практики в «традициях худших диктатур» узаконены на территории, подконтрольной киевским властям.
При этом подобные новости не являются чем-то новым, пояснила она. При существующем украинском режиме людей заживо сжигали в Доме профсоюзов в Одессе, при нем существует сайт «Миротворец», в самом Киеве расстреливают людей, публикующих свое мнение с отличным от мнения руководства страны.
Россия о подобных ситуациях регулярно в течение восьми лет рассказывала, и сейчас констатирует, что подобная логика закреплена на законодательном уровне «в целом ряде законов, подзаконных актов, которые штампует киевский режим».
Захарова также упомянула, что одна из клиник во Львове предлагает тест ДНК «на гены москалей».