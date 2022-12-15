Бут заявил о желании посетить Донбасс

Бут: Хотел бы посетить Донбасс, когда представится возможность

Вернувшийся из американской тюрьмы в Россию Виктор Бут отметил, что хотел бы посетить Донбасс.

«Хотелось бы, конечно, как представится возможность», – передает ТАСС ответ Бута на вопрос, планирует ли он съездить в Донбасс и посмотреть, что (в том числе при поддержке США) происходит в регионе.

Между тем лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не исключил, что Бут в скором времени отправится в Донбасс.

«В недалеком будущем, думаю, что (Бут) будет в Донбассе, где его знают, где его ждут», – сказал Слуцкий.

Бут заявил также, что пока не планирует баллотироваться в Госдуму.

Он ответил отрицательно на вопрос, есть ли у него такие планы. «Пока нет», – сказал Бут.

Ранее жена бизнесмена Алла Бут сообщила, что вернувшийся из американской тюрьмы Виктор Бут проходит обследование в медицинском центре Москвы, он может быть госпитализирован, нужна передышка.

Напомним, в прошлый четверг состоялся обмен Бута на гражданку США Бриттни Грайнер.