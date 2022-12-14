В Литве усложнили процедуру получения транзитной визы для калининградцев

Власти Литвы усложнили процедуру получения транзитных документов для жителей Калининграда

Литва усложнила процедуру получения упрощенных транзитных документов для жителей Калининградской области, лишив их возможности проехать через территорию Литвы на личном автомобиле, заявил глава области Антон Алиханов.

По его словам, УТД все еще не потерял свою силу, генконсульство Литвы в Калининграде по-прежнему его выдает, однако теперь получить визу стало сложнее – усилены требования по предоставляемым документам, установлен ограниченный список причин для обращения: семья, родственники, работа, учеба и некоторые другие. Помимо прочего, запись на подачу документов идет на месяц вперед, передает РИА «Новости».

Кроме того, Алиханов отметил, что транзит через Литву по упрощенному транзитному документу был для калининградцев единственным возможным способом передвижения на личном автотранспорте.

В данный момент власти региона ожидают, что федеральный центр инициирует переговоры с целью достижения договоренности об упрощении процедуры получения УТД.

Напомним, в августе Калининградская область исчерпала установленные Евросоюзом лимиты на перевозку в регион ряда товаров по железной дороге через Литву. Тогда же Россия потребовала от Литвы полного снятия рестрикций по транзиту в Калининград.

В данный момент калининградские власти пытаются добиться отмены квот, введенных Евросоюзом на транзит через Литву по железной дороге попавших под санкции товаров, но переговоры идут очень сложно.