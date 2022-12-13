Россиян призвали воздержаться от поездок по Перу на фоне беспорядков

Взгляд
13 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 23:59  |  vz.ru
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Энергетические страдания Европы выглядят все более бессмысленными

Российский уголь сдержал удар Европы Сергей Бобылев/ТАСС
Замыслы Евросоюза не оправдались – вынужденный уход российского угля с европейского рынка не смог навредить доходам России. Российские угольщики смогли перенаправить потоки в другие страны и зарабатывать больше, даже несмотря на необходимость предоставлять скидку. Почему европейские страдания оказались бессмысленны?  Подробности...
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США признали поражение в игре «отмени Россию»

Выступать «реабилитированные» сборные будут не под национальными флагами, а под флагами МОК Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Функционеры США обозначили некоторую «оттепель» в отношениях с Россией. Ее представителей приглашают туда, откуда еще недавно изгоняли или обещали изгнать. Речь идет как о политических мероприятиях вроде саммита АТЭС, так и об Олимпийских играх. С чем связаны эти неожиданные перемены? Подробности...
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Украина принесла в Херсон голод и репрессии

Жители Херсона испытывают проблемы с самым необходимым, включая питьевую воду REUTERS/Anna Voitenko
После того как российские военные приняли решение отвести войска из Херсона, в город приехал Владимир Зеленский. Он пообещал оставшимся там жителям возвращение к нормальной жизни в максимально возможные сроки. Сейчас в Херсоне нет продовольствия, питьевой воды, электричества и тепла. Но власти Украины занимаются не вопросами жизнеобеспечения, а исключительно репрессиями. Похожая обстановка и в соседнем Николаеве. Подробности...
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Меркель стала символом подлости и лжи Запада

Скандальное заявление Меркель о Минских соглашениях вызвало негативную реакцию в разных частях света Christian Thiel/Global Look Press
История с откровениями Ангелы Меркель о Минских соглашениях получила новое развитие. Масштаб критики в ее адрес распространился от Австрии до Китая. В чем заключается суть претензий к бывшему канцлеру Германии и почему ее заявление будет иметь далекоидущие последствия не только для Европы, но и для всего мира?  Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Почему я за Донбасс

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
В этой битве на той стороне зло, обман, разврат, ненависть. Западный по своему генезису нацизм и расизм. Доктрина, которая несовместима с нашей российской, кавказской, евразийской жизнью. Значит, наши, хоть и не ангелы, но с ангелами в одном строю. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Слабаки никогда не бывают счастливыми

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Страна меняется. Люди меняются. Вместо толпы неудовлетворенных плакальщиков – армия героев-воинов. Сильных людей, спасающих Родину, а значит, и семью, и душу свою. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Деньги на «оборонку» – это не затраты, а вложение

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
Забавно, что и сейчас есть граждане и даже профессиональные экономисты, которые полагают, что средства оборонного бюджета – это деньги, которые выброшены на ветер. Они забыли старую истину: кто не хочет кормить свою армию – будет кормить чужую. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
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Когда у НАТО закончится оружие для ВСУ

Олимпийцев России просят вернуться

Косово. Что происходит?

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В Белграде прошел митинг в поддержку косовских сербов и России

В Белграде прошел митинг в поддержку сербского населения Косова и Метохии. Участники акции исполнили патриотические песни и скандировали лозунги «Сербы и русские братья навек», «Косово – сердце Сербии», а также антинатовские кричалки
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Крупный пожар разрушил ТЦ «Мега Химки», погиб человек

В пятницу утром в здании ТЦ «Мега Химки» к северу от Москвы начался масштабный пожар. Позже в горящем здании произошло обрушение конструкций. Среди возможных причин пожара названы поджог и короткое замыкание. Известно как минимум об одном погибшем
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Владимир Путин проехал по отремонтированному Крымскому мосту

Владимир Путин посетил Крымский мост, где идут восстановительные работы после теракта, произошедшего в октябре. Глава государства выслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина и выразил надежду, что поврежденный железнодорожный путь на мосту окончательно восстановят к середине летнего сезона
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Употребляете ли вы алкоголь домашнего изготовления?
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Кто больше выиграл от обмена Виктора Бута на Бриттни Грайнер?
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    Меркель стала символом подлости и лжи Запада

    Олимпийские игры


    США признали поражение в игре «отмени Россию»

    обострение на Балканах


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    Зачем Илон Маск помогает России

    обнищавший запад


    Дмитрий Орехов: Русская культура способна развалить Запад

    помощь фронту


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    уступить дорогу молодым


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    Употребляете ли вы алкоголь домашнего изготовления?

    Россиян призвали воздержаться от поездок по Перу на фоне беспорядков

    Посольство РФ в Перу рекомендовало россиянам воздержаться от поездок по этой южноамериканской стране на фоне беспорядков

    13 декабря 2022, 22:56

    Текст: Антон Никитин

    Посольство РФ в Перу рекомендует гражданам России воздержаться от поездок по этой южноамериканской стране и посещения центральных районов Лимы на фоне проходящих в республике беспорядков, говорится в сообщении диппредставительства.

    В сообщении диппредставительства, опубликованном в Telegram-канале МИД РФ, отмечается, что в последние дни в восьми регионах Перу и столице республики проходят массовые протесты населения, сопровождаемые перекрытием дорог, нападением на транспортные и коммуникационные инфраструктурные объекты и ожесточенными столкновениями с полицией. Кроме того, сообщается о семи погибших, включая двоих несовершеннолетних, десятках раненых и пропавших без вести. Закрыты аэропорты в департаментах Апуримак, Куско и Арекипа. Посольство рекомендовало российским гражданам воздержаться от поездок по Перу и посещения центральных районов Лимы.

    Накануне требующие проведения в Перу новых выборов демонстранты захватили и подожгли аэропорт в Андауайласе. Акции протестов также прошли в Лиме, Апуримаке, Кахамарке, Арекипе, Ламбаеке, Ике и других регионах Перу.

    В Запорожской области назвали рекордными темпы уничтожения украинских РСЗО
    Рогов: В Запорожской области уничтожено порядка полутора десятков реактивных систем залпового огня
    		    13 декабря 2022, 09:31
    Фото: srž. Ēriks Kukutis, Aizsardzības ministrija/flickr.com
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные рекордными темпами уничтожают украинские ракетные системы залпового огня в Запорожской области, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

    По его словам, за последние дни уничтожено порядка полутора десятков MLRS, MARS-II, HIMARS, а также РЛС, нанесены удары по складам вооружений, передает РИА «Новости». По словам Рогова, это рекордные показатели по уничтожению украинских РСЗО с начала СВО.

    Он подчеркнул, что российские военные перехватывают инициативу на Запорожском направлении, что связано с упреждающими ударами по скоплению живой силы противника, бронетехнике и складам с ракетами и артиллерийскими снарядами.

    Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 83 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 156 районах. Возле населенного пункта Гуляйполе Запорожской области взорван склад боеприпасов 102-й бригады терробороны ВСУ.

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    В Австрии предрекли утрату доверия политикам ЕС из-за слов Меркель
    Бывший вице-канцлер Австрии Штрахе: Слова экс-канцлера ФРГ Меркель о Минских соглашениях подрывают доверие политикам ЕС
    		    13 декабря 2022, 05:58
    Фото: Sven Hoppe/dpa/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Высказывание экс-канцлера Германии Ангелы Меркель об истинных целях Минских соглашений пугает и подрывает веру в силу слова европейских политиков, заявил бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе.

    Бывший вице-канцлер Австрии отметил, что признание Меркель о принятии Минских соглашений для предоставления времени Украине на подготовку к военному развитию событий пугает. Он выразил уверенность, что таким образом Европа уничтожает любое основание для доверия словам собственных политиков, передает РИА «Новости».

    Ранее президент России Владимир Путин отметил, что заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны, чтобы Украина «стала сильнее», разочаровывает и лишь подтверждает правильность начала спецоперации.

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    Эксперт оценил отказ стран Восточной Европы обсуждать гарантии безопасности России
    Политолог Межевич: Страны Восточной Европы грезят о тотальном поражении России
    		    13 декабря 2022, 12:54
    Фото: Stefan Ertmann, Alexander Tsirlin/Wikipedia
    Текст: Евгений Поздняков

    Польша, Прибалтика и Чехия не готовы к компромиссу и неспособны рационально мыслить. Однако радикальность «младоевропейцев» не возобладает в ЕС. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил политолог Николай Межевич. Ранее дипломаты Чехии, Прибалтики, Польши и Словакии предприняли демарш в связи с заявлениями Эммануэля Макрона о гарантиях безопасности России.

    «Поведение стран Восточной Европы напоминает школьные хулиганства двоечника с задней парты: влияния у него немного, но шума создается столько, что работа учителей и класса попросту замирает. Ситуация один в один: при всем безумии французской или немецкой политики, совершенно понятно, что на определенном этапе они будут выступать за компромисс. В то же время Эстония, Чехия, Литва, Польша настаивают на войне с Россией до победного конца», – считает Николай Межевич, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований.

    «Они возвели агрессивную риторику в абсолют. Что может их удовлетворить? Подход европейских войск к Магадану? Бескомпромиссность делает невозможным диалог с этими странами. Общаться предметно с ними крайне трудно даже лидерам ЕС. Тот же Макрон не может поставить их на место, он вынужден играть в европейскую солидарность», – акцентирует эксперт.

    «То есть они не готовы к компромиссу. Их дипломаты и политики полностью потеряли психическое равновесие. Однако реальность такова, что эти страны нам не нужны», – подчеркивает собеседник.

    «При этом столь бескомпромиссная точка зрения «младоевропейцев» не сможет возобладать во всей Европе. Но и полностью исчезнуть у нее не получится. Кроме того, страны Восточной Европы поставили буквально все на победу ВСУ. Поражение украинской армии для них станет личной катастрофой. Вариант мира они не рассматривают даже гипотетически», – уточняет собеседник.

    «В то же время Макрон представляет Францию. Эта страна существует с давних веков, в то время как Эстония появилась лишь в 1920 году. Париж помнит, что даже Наполеон выходил на переговоры. Берлин помнит, что Бисмарк предпочитал договариваться. Это совершенно разные подходы», – уточняет эксперт.

    «С другой стороны, текущие события развиваются в условиях формирования многополярного мира. Сейчас страны Восточной Европы зависят от Вашингтона. Но если он покачнется и баланс сил в мире изменится – восточные европейцы резко потеряют свою значимость, и прислушиваться к ним в Европе будут гораздо реже. Такой видится их дальнейшая судьба», – резюмирует Межевич.

    Ранее издание Reuters сообщило о том, что дипломаты Чехии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Эстонии в понедельник предприняли демарш в связи с недавними заявлениями президента Франции Эммануэля Макрона о гарантиях безопасности для России в новой европейской архитектуре безопасности.

    Как сообщается, черновик документа еще на прошлой неделе был передан представителями Чехии в столицы других стран ЕС. В переданном документе подвергалась критике идея переговоров с РФ по вопросам европейской безопасности, так как ранее Москва якобы продемонстрировала, что ее цель в этом диалоге – раскол и ослабление Европы.

    В начале декабря Макрон заявил, что будущая европейская архитектура безопасности должна предусматривать предоставление гарантий безопасности России. В свою очередь глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал не спешить с предоставлением гарантий России, предложив для начала предоставить гарантии безопасности Украине.

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    Коментарии (26)
    Жители Херсона пожаловались на ухудшение жизни после прихода ВСУ
    Жители Херсона пожаловались британскому каналу на ухудшение жизни при киевских властях

    13 декабря 2022, 16:48

    Текст: Алексей Дегтярев

    В Херсоне жизнь ухудшилась с момента прихода украинских военных, об этом местные жители заявили в разговоре с британским телевидением.

    Жизнь стала хуже, часть людей получает помощь, но далеко не все, рассказала одна из жительниц на русском языке каналу Sky News, передает РИА «Новости».

    Часть жителей решили уехать из города из-за ухудшения ситуации, в Херсоне есть перебои с подачей электроэнергии, водоснабжение отсутствует. Многие из оставшихся полагаются лишь на раздачу продовольственной помощи, но ее дают не всем.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как украинские войска принесли в Херсон голод и репрессии.

    Коментарии (21)
    МВД ЛНР: Российские войска ведут бои в центре Марьинки
    Помощник главы МВД ЛНР Киселев заявил, что Марьинка в ДНР оказалась в плотном кольце ВС России
    		    13 декабря 2022, 09:27
    Фото: t.me/kommunist
    Текст: Александра Юдина

    Марьинка в Донецкой народной республике оказалась в плотном окружении российских военных, в центре города идут бои, сообщил помощник главы МВД Луганской народной республики Виталий Киселев.

    В своем Telegram-канале он отметил, что в бою противник все еще оказывает сопротивление, однако город в плотном кольце ВС России.

    Киселев также сообщил, что российские военные взяли под контроль трассу в направлении Красногоровки, по которой шло снабжение ВСУ.

    Ранее экс-посол ЛНР Родион Мирошник заявил, что ВСУ либо готовятся оставить Купянск, либо пытаются выпросить у Запада очередной финансовый и военный транш под рассказы о рисках для Купянска.

    Коментарии (9)
    Зеленский назвал условия наступления мира на Украине
    Президент Украины Зеленский в обращении к G7 назвал условия для наступления мира
    		    13 декабря 2022, 03:32
    Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
    Текст: Антон Никитин

    Президент Украины Зеленский в качестве необходимых условий для наступления мира в регионе в обращении к G7 назвал предоставление Киеву современного оружия, оказание поддержки в финансовой, энергетической и социальной сферах, а также выполнение предложенной им ранее «формулы мира».

    Зеленский заявил в обращении к G7, что поддержка Украины в следующем году должна быть продолжена. В частности, он призвал сделать следующие «давно ожидаемые» шаги, которые, по его словам, якобы ускорят наступление мира, передает РИА «Новости».

    Во-первых, он призвал предоставить Украине современные танки, артиллерию, снаряды и более дальнобойные ракеты. Во-вторых – оказать Киеву в следующем году поддержку в финансовой, энергетической и социальной стабильности, обеспечить надежную защиту украинской энергетики от ударов. Третьим шагом он назвал выполнение предложенной им ранее «формулы мира», а также созыв саммита Global Peace Formula Summit, чтобы определиться, как и когда будут реализованы пункты украинской «формулы мира».

    В середине ноября Зеленский в ходе онлайн-выступления в рамках саммита G20 заявил, что никакого «Минска–3» больше не будет. После этого в Кремле заявили о продолжении спецоперации на фоне отказа Украины от переговоров.

    Коментарии (18)
    Стало известно о задержании на границе России более 400 украинских националистов
    НАК: На госгранице России задержаны более 400 украинских националистов и военных преступников

    13 декабря 2022, 12:38

    Текст: Дмитрий Зубарев

    При попытке пересечения госграницы в пунктах пропуска задержаны более 400 украинских националистов и лиц, совершивших военные преступления, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета.

    Во вторник в Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось совместное заседание НАК и федерального оперативного штаба, на котором были подведены итоги работы в 2022 году и определены приоритетные направления деятельности на 2023 год, передает РИА «Новости».

    Как сообщил информационный центр НАК, при попытке пересечения государственной границы были задержаны более 400 украинских националистов и военных преступников, 1026 причастных к террористической деятельности лиц не были допущены на территорию Российской Федерации.

    Ранее ФСБ задержала при въезде в Крым мариупольца – участника незаконного вооруженного формирования Украины, воевавшего в городе против ВС России. Во вторник в Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось совместное заседание НАК и федерального оперативного штаба, на котором были подведены итоги работы в 2022 году и определены приоритетные направления деятельности на 2023 год, передает РИА «Новости».

    Как сообщил информационный центр НАК, при попытке пересечения государственной границы были задержаны более 400 украинских националистов и военных преступников, 1026 причастных к террористической деятельности лиц не были допущены на территорию Российской Федерации.

    Коментарии (18)
    Старшеклассник совратил третьеклассника в туалете петербургской школы

    13 декабря 2022, 10:47

    СК по Петербургу возбудил уголовное дело по факту инцидента в Кировском районе города: по версии следствия, старшеклассник совершил насилие над младшим школьником в туалете образовательного учреждения.

    С заявлением о совращении сына в полицию обратилась 30-летняя жительница Санкт-Петербурга, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР).

    Девятилетний сын рассказал ей о произошедшем в школе 24 ноября. Со слов ребенка, старшеклассник завел его в туалет и показал, «как делать оральные ласки».

    Накануне вечером на проспекте Декабристов был задержан 15-летний учащийся той же школы. СК возбудил дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

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    ВСУ обстреляли город Клинцы Брянской области
    Глава Брянской области Богомаз сообщил об обстреле ВСУ города Клинцы
    		    13 декабря 2022, 11:12
    Фото: Latin America News Agency/Reuters
    Текст: Александра Юдина

    Украинские военнослужащие ночью 13 декабря произвели обстрел города Клинцы Брянского региона, сообщил губернатор области Александр Богомаз.

    В своем Telegram-канале он отметил, что на территорию промзоны города попали обломки ракеты, которую сбила российская система ПВО. Обошлось без пострадавших и разрушений. В данный момент оперативные службы работают на месте происшествия.

    Напомним, в октябре президент России Владимир Путин поручил ввести в приграничных с Украиной и новыми территориями регионах средний уровень реагирования. Согласно указу президента, средний уровень реагирования касается Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя.

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    Роспотребнадзор предупредил о смертельной опасности употребления «кротовухи»
    Роспотребнадзор в ответ на мемы с «кротовухой» опубликовал предупреждение

    13 декабря 2022, 15:44

    Текст: Алексей Дегтярев

    Потребление спиртовой настойки, изготовленной на кроте, может нести смертельную опасность для человека, сообщил Роспотребнадзор, комментируя последние публикации в Сети на эту тему.

    Настойка под названием кротовуха может привести к инвалидизации потребившего и даже к его смерти, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Кроты нередко заражаются глистами во время поедания насекомых, в некоторых местностях около 70–80% поголовья этих животных поражены такими паразитами, обитающими в их желудках. В мышечных тканях кротов могут быть круглые черви – трихинеллы, в кишечниках – плоские черви (трематоды), иногда у них находят ленточных червей.

    Есть у этих животных блохи и клещи, на одном таком звере может быть порядка 15 и больше блох и около 20–25 клещей. Это делает кротов переносчиками туляремии, которая передается человеку.

    Туляремия вызывает головокружение, тошноту, боль в голове, бессонницу, вялость, температуру до 38–39 градусов.

    Спиртовая среда не уничтожает возбудителей зооантропонозных и глистных заболеваний, предупредили в ведомстве.

    Ранее один из пользователей Twitter рассказал, как употреблял спиртовую настойку на кроте. В доказательство он предъявил фотографию – прозрачную закрытую банку с желтоватой жидкостью, в которой плавала тушка крота. Публикация вызвала бурную реакцию, большинство реагировали шутками и мемами*, часть пользователей делилась своими историями об употреблении такого напитка. 

    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

    Коментарии (22)
    Власти Херсонской области анонсировали строительство нового города
    В Геническом районе Херсонской области решено построить новый город

    13 декабря 2022, 12:55

    Текст: Елизавета Шишкова

    В Геническом районе Херсонской области на Арабатской стрелке будет построен новый город, сообщил врио губернатора Владимир Сальдо в эфире канала «Россия 24».

    По его словам, предложение о строительстве нового города поступило от президента Владимира Путина, передает РИА «Новости».

    Сальдо отметил, что город будет небольшим. В районе Арабатской стрелки хорошие природные условия, есть железнодорожное и автомобильное сообщение.

    Сейчас разрабатывается проект застройки, в городе будут жилые кварталы с необходимой социальной инфраструктурой, школами, детскими садами и условиями для работы правительственных органов.

    Ранее Минстрой России предложил установить среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья в новых регионах страны.

    Коментарии (32)
    Волонтер ВСУ назвала жителей Артемовска «сепарней»
    Приехавшая в Артемовск волонтер ВСУ обозвала жителей «настоящей сепарней»

    13 декабря 2022, 17:04

    Текст: Вера Басилая

    Волонтер ВСУ Ольга Зайцева описала настроения мирных жителей в городе Артемовске (украинское название Бахмут), поселке Опытное и его окрестностях, она назвала горожан «сепарней», которой не нужно помогать.

    «Забахмутка, Опытное… [там] находятся люди – сепарня просто самая настоящая. Поэтому прошу не выносить мозги по поводу эвакуации. Либо вы ходите сами на сторону русни, туда. Либо не дергайте, пожалуйста, нас, чтоб мы туда ездили под обстрелами и доставали непонятно кого», – приводит RT видео с обращением волонтера ВСУ.

    Зайцева на русском языке пожаловалась, что жители Артемовска упрекнули ВСУ в обстрелах города.

    «При этом ты приезжаешь, а тебе начинают отвечать: «Если бы [вы] не стреляли, то все было бы хорошо», – заявила она.

    Ранее офицер народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко рассказал об ужасном положении ВСУ в «артемовской мясорубке».

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    Посольство России отреагировало на задержание журналиста «Звезды» в сербской Рашке
    		    13 декабря 2022, 13:03
    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Российское посольство в Сербии проясняет подробности задержания российского журналиста рядом с административной линией с Косово и Метохией в городе Рашка, сообщили в пресс-службе посольства России в Белграде.

    По информации дипмиссии, в данный момент МВД Сербии контактирует с ведомством, выясняя подробности происшествия, передает ТАСС.

    Корреспондент телеканала «Звезда» был задержан во время работы в указанном населенном пункте. Он сообщил об инциденте редакции, которая направила все необходимые запросы российскому консульству.

    Президент Сербии Александр Вучич назвал новый кризис «самым сложным днем в карьере», «поворотным моментом» и охарактеризовал ситуацию «мы приперты к стене, но сдачи не будет».

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что сейчас происходит в Косово.

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    Госдеп похвастался падением цены на российскую нефть
    Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Прайс: Цена российской нефти после введения лимита снизилась
    		    13 декабря 2022, 01:33
    Фото: кадр CNN
    Текст: Антон Никитин

    Введенный странами Запада лимит уже привел к снижению цен на российскую нефть, выступил с утверждением руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

    По словам Прайса, ряд стран согласились соблюдать потолок цен на российскую нефть, лимит способствует снижению цен на российскую нефть. Он выступил с утверждением, что цена российской нефти снизилась даже раньше, чем лимит вступил в силу, передает ТАСС.

    Он также заявил, что лимит был введен с целью ограничить доходы России, которые могли бы быть использованы в войне на Украине.

    Напомним, в понедельник нефть подорожала на вероятности сокращения добычи в России.

    В прошлую пятницу президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет продавать нефть установившим потолок цен недружественным странам. Он также пообещал скорый ответ на попытки стран Запада ограничить стоимость российской нефти.

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    Песков отверг возможность вывода российских войск с Украины до конца года
    		    13 декабря 2022, 13:49
    Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    О выходе ВС России с Украины до конца 2022 года не может быть и речи, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Об этом не может идти и речи», – сказал Песков, отвечая на вопрос, изучает ли Москва возможность начала вывода войск с Украины до конца 2022 года, передает ТАСС.

    Украинская сторона должна принять во внимание реалии, сложившиеся за последнее время, подчеркнул он.

    «Эти реалии говорят о том, что у России появились новые субъекты в результате референдумов, которые прошли на этих территориях», – сказал представитель Кремля.

    Без учета этих реалий продвижение по урегулированию невозможно, заключил он.

    Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что перед переговорами о контроле над вооружениями с Россией необходимо сначала прекратить боевые действия на Украине путем вывода оттуда российских войск.

    Сенатор Константин Долгов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Шольцу перед выдвижением условий в адрес Москвы нужно разобраться в двойных стандартах политики Берлина.

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