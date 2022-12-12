Протестующие захватили и подожгли аэропорт в Перу

Компания Coprac сообщила о захвате протестующими аэропорта и его сотрудников в Перу

В Андауайласе демонстранты, которые требуют проведения в Перу новых выборов, захватили аэропорт с сотрудниками, часть терминалов подожгли, сообщила государственная управляющая компания Coprac.

В компании сообщили, что участники протестов «подожгли зал передатчиков, топливное хранилище». Демонстранты, как говорится в сообщении Coprac, «с актами насилия окружили аэровокзал». В аэропорту находятся 50 сотрудников компании и полиции. Coprac попросила правоохранителей защитить заложников.

Также акции протестов продолжаются в Лиме, Апуримаке, Кахамарке, Арекипе, Ламбаеке, Ике и других регионах. Их участники выступают против президентства Дины Болуарте, передает РИА «Новости».

Полиция Перу сообщила о гибели одного из участников акции протеста в аэропорту. По данным аппарата омбудсмена Перу, жертвой стал несовершеннолетний участник манифестаций. После известия о гибели подростка протестующие подожгли местный полицейский участок, передает ТАСС.