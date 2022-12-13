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Блогер Некоглай захотел создать ОНК в Молдавии
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Блогер Николай Лебедев (Некоглай), выдворенный с российской территории, объявил о планах стать политиком в Молдавии и о создании Общественной наблюдательной комиссии по защите прав человека в местах принудительного содержания.
Некоглай заявил, что хочет встретиться с президентом Молдавии Майей Санду, чтобы создать ОНК в стране, передает РИА «Новости» со ссылкой на высказывание блогера.
Он объяснил, что российская ОНК помогла ему после задержания, и создание подобной структуры в собственной стране – это его «карма».
Лебедев опубликовал свою пародию на ролик с отбивающимся в окопе от гранат российском солдате, это вызвало критику в Сети.
После этого блогера задержали в Москве, суд решил принудительно выдворить его из России, так как блогер является гражданином Молдавии и нарушил миграционное законодательство.
В конце ноября Лебедева выдворили из России.
Кадыров пообещал наступление тяжелого периода для ВСУ
Российская армия постепенно двигает перед собой линию фронта, для украинских войск наступил самый тяжелый период, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
По всей линии фронта прошла перегруппировка войск, имеющиеся силы переведены на более удачные позиции, налажено тыловое обеспечение армии, ВС России сейчас находятся в более выигрышной позиции, написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он добавил, что прогнозы по ведению боевых действий «весьма и весьма благоприятные», линия фронта постепенно продвигается вперед, и ВС России выполняют задачу по денацификации Украины.
По его мнению, «для украинских националистов наступил самый тяжелый период».
Ранее он сообщал, что чеченские подразделения в ходе СВО регулярно пользуются беспилотниками, обучение бойцов может проводиться также прямо в зоне операции.
В Австрии предрекли утрату доверия политикам ЕС из-за слов Меркель
Бывший вице-канцлер Австрии Штрахе: Слова экс-канцлера ФРГ Меркель о Минских соглашениях подрывают доверие политикам ЕС
Высказывание экс-канцлера Германии Ангелы Меркель об истинных целях Минских соглашений пугает и подрывает веру в силу слова европейских политиков, заявил бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе.
Бывший вице-канцлер Австрии отметил, что признание Меркель о принятии Минских соглашений для предоставления времени Украине на подготовку к военному развитию событий пугает. Он выразил уверенность, что таким образом Европа уничтожает любое основание для доверия словам собственных политиков, передает РИА «Новости».
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны, чтобы Украина «стала сильнее», разочаровывает и лишь подтверждает правильность начала спецоперации.
Экс-посол ЛНР Мирошник: ВСУ ослабли и готовы сдать Купянск
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ВСУ либо готовятся оставить Купянск, либо пытаются выпросить у Запада очередной финансовый и военный транш под рассказы о рисках для Купянска, сказали в разговоре с газетой ВЗГЛЯД экс-посол ЛНР Родион Мирошник и военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя сообщения о наращивании российской группировки на Купянском направлении.
«Купянское и Краснолиманское направления являются главным в этом районе. Именно там ВСУ пытались получить преимущество. Однако у них ничего не вышло и теперь они вынуждены констатировать, что мы нарастили там оборонительную группировку. Противнику также приходится признать, что наши войска ежедневно наносят по ним серьезные удары, ВСУ стремительно теряют живую силу и технику», – рассказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
Собеседник также отметил, что ВС России продвигаются на Кременском направлении. Там уже заняты стратегические высоты. «Поэтому «добровольную эвакуацию» из Купянска стоит рассматривать как демонстрацию того, что украинские войска ослабли и готовы, вероятно, с меньшими потерями просто сдать эти территории», – уверен он.
«Вместе с тем я не исключаю, что это может быть своего рода демонстрация «заботы» Киева. Но надо понимать, что украинские власти никакой реальной поддержки проживающим там людям оказывать не станут. Также Киев может пытаться «выдавить финансовую слезу» Британии или ЕС для получения новых траншей», – рассуждает дипломат.
«Основные цели ВС России сейчас – ликвидация угроз для наших территорий. Причем речь идет не только о новых территориях, но, например, и о Белгородской области. ВСУ наносят удары с оккупированной части ДНР, со стороны Харьковского, Изюмского, Купянского направлений. И до тех пор, пока мы не ликвидируем силы противника на этих участках фронта, российские территории будут под ударом», – подчеркнул Мирошник.
«Тему наступления ВС России на Купянском направлении сперва публично озвучил Сергей Гайдай, которого на Украине называют «губернатором Луганской области». По его словам, «русские накопили колоссальное количество сил» для атаки от Сватово на Купянск. Эту же тему подхватили западные СМИ и британская разведка MI6», – добавляет военный эксперт Михаил Онуфриенко.
«То есть в рядах противника нагнетается паника. Но логичнее предположить, что наступление, если оно будет реализовано, пойдет вдоль реки Оскол с целью предотвращения встречных боев. Возможная цель здесь – ударом во фланг вынудить противника оставить левый береги реки под угрозой окружения. Насколько это будет масштабная операция – судить сложно», – считает эксперт.
«Теоретически она может продлиться на всем протяжении аж до Серебрянки, которая находится на правом берегу Северского Донца, чуть севернее Северска. Сомнений в том, что операция будет проведена – нет. Однако судить о ее масштабах и сроках пока не представляется возможным», – указывает собеседник.
«Что касается Славянска и Краматорска, то здесь важно принимать во внимание вопросы стратегического планирования. Брать в лоб эти города-форты достаточно тяжело. Их судьба, вероятно, будет решаться после Артемовской операции, потому что взятие этого города нашими силами разрывает единую цепь укреплений ВСУ. Эти населенные пункты фактически представляют собой единое оборонительное кольцо противника», – подчеркивает Онуфриенко.
«При этом в ДНР практически везде продолжаются позиционные бои: в Авдеевке, в городской черте Первомайского, в Марьинке, под Невельским, под Новомихайловкой. На Угледарском направлении бои, начавшиеся в районе Новоселки, могут свидетельствовать о том, что наши войска попытаются прорвать оборону противника. Если аналогичная операция будет проведена в районе Красногоровки, то противник может оставить и Угледар, Марьинку и Новомихайловку из-за сложившейся угрозы окружения и возможного выхода наших войск к Курахово», – подчеркивает собеседник.
«Также на данный момент видно, что Артемовск мы пытаемся обойти с юга, отрезав пути снабжения, из которых у противника осталась только дорога в Константиновку через Часов Яр. Это может позволить приступить непосредственно к штурму города», – заключил Онуфриенко.
Ранее стало известно, что заместитель председателя Харьковской областной военной администрации Украины Роман Семенуха заявил о наращивании Россией группировки войск возле Купянска. В связи с этим в городе объявлена «добровольная эвакуация».
Согласно сообщению Минобороны России, на Купянском направлении огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка и Крахмальное Харьковской области.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин в видеообращении в Telegram сообщил, что вдоль всей линии соприкосновения в ДНР наблюдается продвижение вперед российских подразделений. В свою очередь, украинские военные продолжают обстреливать гражданские цели в Донецке.
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Стала известна причина признания судом Макаревича иностранным агентом
Решение Замоскворецкого суда: Музыкант Макаревич признан иноагентом из-за отождествления России с нацистской Германией
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Причиной признания основателя группы «Машина времени» Андрея Макаревича иноагентом стали его высказывания, отождествляющие Россию и нацистскую Германию, говорится в решении Замоскворецкого суда.
В решении суда сообщается, что 2 сентября 2022 года в Минюст России из Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ поступили материалы политической направленности, участие в распространении которых принимал Макаревич; полицейскими были зафиксированы факты осуществления истцом политической деятельности на территории России в интересах иностранного источника, передает ТАСС.
В документе отмечается, что большая часть публикуемых Макаревичем материалов непосредственно связана с тематикой специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины, в которых он систематически распространяет негативные мнения о принимаемых органами государственной власти России и их представителями решениях, в том числе обвиняя в совершении военных преступлений, а также отождествляя Российскую Федерацию и нацистскую Германию.
Кроме этого в решении суда сказано, что Макаревич в разное время давал интервью такими СМИ, как телеканал «Настоящее время**», «Радио Свободная Европа** / Радио Свобода (РСЕ/РС)», Meduza**, телеканал «Дождь» (все признаны в России иноагентами), в которых негативно высказывался о СВО на Украине. Также там отмечается, что Макаревич дал интервью ведущему Дмитрию Гордону (признан экстремистом и объявлен в розыск), в котором открыто поддерживает заявления антироссийской направленности, затрагивающие тему специальной военной операции.
Также суд пришел к выводу, что Макаревич распространял материалы СМИ, признанных ранее иноагентами, через свой Telegram-канал, страницу в Facebook* (принадлежит корпорации Meta*, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) и ряд других соцсетей. На основании этого Замоскворецкий суд принял решение признать законным включение Макаревича в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
Напомним, 2 сентября Минюст внес Макаревича в реестр иноагентов. 25 ноября Замоскворецкий суд Москвы отказался снять статус иноагента с Макаревича.
Выступающая в России украинская певица Ани Лорак ответила критикам
Выступающая в России украинская певица Ани Лорак: Хотелось бы, чтобы однажды мы все могли спокойно дышать одним воздухом
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Выступающая в России украинская певица Ани Лорак ответила на гневные сообщения соотечественников, выразив надежду, что однажды мы все сможем спокойно дышать одним воздухом.
Лорак ответила в личном блоге на критику в свой адрес со стороны украинцев из-за выступлений в России, заверив, что при каждом вдохе и выдохе испытывает глубокую боль и скорбь по отношению к семьям, которые сейчас страдают. При этом она выразила надежду, что однажды мы все сможем спокойно дышать одним воздухом, сообщило сетевое издание «СтарХит».
Как отмечается в публикации, россияне подбадривают Ани Лорак, а украинцы тем временем пишут ей гневные сообщения и угрожают. При этом артистка не вступает в словесную перепалку, а лишь призывает подписчиков к благоразумию, говорится в статье.
После начала специальной военной операции Лорак «ушла в затишье»: почти полгода она хранила молчание и не вела соцсети. На днях певица вернулась из Испании в Россию, где посетила съемки новогоднего концерта, сообщает издание.
Напомним, 20 октября президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против певиц Таисии Повалий, Ани Лорак, Анны Седоковой и телеведущей Регины Тодоренко.
Поляки вытеснили истощенных беженцев в Белоруссию через калитку «для животных»
Польские пограничники вытеснили силой на белорусскую территорию беженцев через калитку «для пропуска животных», сообщил государственный погранкомитет Белоруссии.
Инцидент произошел 11 декабря, пограничный наряд зафиксировал попытку вытеснения группы беженцев с польской стороны, сообщается на сайте ведомства.
Большая часть изгнанных находились в обессиленном и истощенном состоянии, их проталкивали через калитку «для пропуска животных», около которой находили трупы в октябре и ноябре 2022 года.
Людей оставили в критических погодных условиях, которые угрожали их здоровью и даже жизни, заключили в комитете.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявлял, что фиксируется рост провокаций в районе границы Белоруссии.
США собрались пересмотреть уровень военного присутствия на Украине
Представитель Пентагона: Соединенные Штаты продолжат пересмотр американского военного присутствия на Украине
Соединенные Штаты продолжат пересматривать уровень американского военного присутствия на Украине, заявил высокопоставленный представитель Пентагона.
Высокопоставленный представитель Пентагона на фоне публикаций о возможных планах Вашингтона нарастить численность войск на Украине сообщил, что США продолжат пересматривать уровень присутствия в этой стране, передает РИА «Новости».
Представитель Пентагона не уточнил, означает ли это, что США в будущем могут нарастить или, наоборот, сократить численность своего контингента на Украине.
Ранее в понедельник президент США Джо Байден выступил с утверждением, что Соединенные Штаты якобы не отправляют американские войска на Украину.
СМИ: ЕС планирует ввести ограничения в горнодобывающем и банковском секторе России
Евросоюз в рамках новых антироссийских санкций решил ввести ограничения в горнодобывающем и банковском секторах
Ограничения в горнодобывающем и банковском секторах могут войти в пакет санкций Евросоюза против России.
В рамках санкций предполагается введение запрета на инвестиции в горнодобывающий сектор и продажу технологий двойного назначения для 169 российский компаний. Кроме того, предполагается, что активы Московского кредитного банка и Дальневосточного банка будут заморожены, передает ТАСС со ссылкой на портал «Еврообсервер».
Ранее сообщалось, что страны Евросоюза не смогли согласовать девятый пакет антироссийских санкций к встрече глав МИД в Брюсселе.
В Запорожской области назвали рекордными темпы уничтожения украинских РСЗО
Рогов: В Запорожской области уничтожено порядка полутора десятков реактивных систем залпового огня
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Российские военные рекордными темпами уничтожают украинские ракетные системы залпового огня в Запорожской области, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
По его словам, за последние дни уничтожено порядка полутора десятков MLRS, MARS-II, HIMARS, а также РЛС, нанесены удары по складам вооружений, передает РИА «Новости». По словам Рогова, это рекордные показатели по уничтожению украинских РСЗО с начала СВО.
Он подчеркнул, что российские военные перехватывают инициативу на Запорожском направлении, что связано с упреждающими ударами по скоплению живой силы противника, бронетехнике и складам с ракетами и артиллерийскими снарядами.
Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 83 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 156 районах. Возле населенного пункта Гуляйполе Запорожской области взорван склад боеприпасов 102-й бригады терробороны ВСУ.
Политолог объяснила мотивы Виктора Бута вступить в ЛДПР
Политолог Август объяснила вступление Виктора Бута в ЛДПР поиском «новых героев»
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Виктору Буту сейчас необходимо заново строить свой имидж, чтобы получить другие позиции и статус. Вероятно, именно поэтому он решил вступить в политическую партию и сделал свой выбор в пользу ЛДПР. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказала политолог Алена Август.
«Сейчас мы наглядно видим, что происходит, когда в «партии одного человека» лидер уходит из жизни. ЛДПР находится в поисках своей новой стратегии и новых героев. Поэтому ее нынешний руководитель Леонид Слуцкий, решая эти задачи, обращается к разным персонам. Некоторые ему отказывают даже публично», – рассказала политолог Алена Август.
«Выбор Виктора Бута был скорее ситуативным, он буквально из застенков отправился сразу в партию. Это случилось так быстро, что вряд ли у человека было время и возможность, чтобы что-то взвесить», – полагает она.
«Безусловно, Бут понимает, что ему сейчас нужно заново строить свой имидж после стольких лет отсутствия. Кроме того, его образ в целом сегодня довольно неоднозначно воспринимается. Это отчасти связано и с тем, что оружейный бизнес не всем понятная сфера», – отметила Август.
«Возможно, ЛДПР поможет Буту получить другие позиции и статус. Вместе с тем я полагаю, что и в любой другой партии он мог бы на это рассчитывать и, если бы решение было не таким быстрым, оно вероятно стало бы другим», – рассуждает собеседница.
«Можно предположить, что Леонид Слуцкий, как председатель комитета Госдумы по международным делам, чем-то помогал Виктору Буту, и вступление в партию – это жест благодарности. Мы понимаем, что в ситуациях такого рода не все предается огласке, поскольку может помешать процессу», – отметила политолог.
«При этом некоторое сходство биографии Бута с биографией другого депутата от ЛДПР – речь идет об Андрее Луговом – в части претензий Запада к ним, это скорее случайность. К Марии Бутиной у Запада тоже были претензии, она находилась в американской тюрьме, но в результате она стала депутатом от «Единой России». А Анна Чапман, допустим, вообще не связывала свою судьбу с политическими партиями. Поэтому я бы не стала связывать биографии людей с выбором ими политических партий», – резюмировала Август.
Ранее стало известно, что освобожденный из американской тюрьмы и вернувшийся в Россию Виктор Бут стал членом ЛДПР. Партийный билет ему вручил лидер партии Леонид Слуцкий на всероссийском слете партии, приуроченном к годовщине со дня создания политической силы.
Слуцкий заявил, что Бут – сильный духом и мужественный человек, и выразил уверенность, что он найдет достойное место в партии.
Напомним, россиянин Виктор Бут был освобожден после почти 12 лет заключения в американской тюрьме в обмен на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала реакции западной прессы на этот обмен.
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Зеленский назвал условия наступления мира на Украине
Президент Украины Зеленский в обращении к G7 назвал условия для наступления мира
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Президент Украины Зеленский в качестве необходимых условий для наступления мира в регионе в обращении к G7 назвал предоставление Киеву современного оружия, оказание поддержки в финансовой, энергетической и социальной сферах, а также выполнение предложенной им ранее «формулы мира».
Зеленский заявил в обращении к G7, что поддержка Украины в следующем году должна быть продолжена. В частности, он призвал сделать следующие «давно ожидаемые» шаги, которые, по его словам, якобы ускорят наступление мира, передает РИА «Новости».
Во-первых, он призвал предоставить Украине современные танки, артиллерию, снаряды и более дальнобойные ракеты. Во-вторых – оказать Киеву в следующем году поддержку в финансовой, энергетической и социальной стабильности, обеспечить надежную защиту украинской энергетики от ударов. Третьим шагом он назвал выполнение предложенной им ранее «формулы мира», а также созыв саммита Global Peace Formula Summit, чтобы определиться, как и когда будут реализованы пункты украинской «формулы мира».
В середине ноября Зеленский в ходе онлайн-выступления в рамках саммита G20 заявил, что никакого «Минска–3» больше не будет. После этого в Кремле заявили о продолжении спецоперации на фоне отказа Украины от переговоров.
МВД ЛНР: Российские войска ведут бои в центре Марьинки
Помощник главы МВД ЛНР Киселев заявил, что Марьинка в ДНР оказалась в плотном кольце ВС России
Марьинка в Донецкой народной республике оказалась в плотном окружении российских военных, в центре города идут бои, сообщил помощник главы МВД Луганской народной республики Виталий Киселев.
В своем Telegram-канале он отметил, что в бою противник все еще оказывает сопротивление, однако город в плотном кольце ВС России.
Киселев также сообщил, что российские военные взяли под контроль трассу в направлении Красногоровки, по которой шло снабжение ВСУ.
Ранее экс-посол ЛНР Родион Мирошник заявил, что ВСУ либо готовятся оставить Купянск, либо пытаются выпросить у Запада очередной финансовый и военный транш под рассказы о рисках для Купянска.
ВКС перехватили самолет-разведчик Норвегии над Баренцевым морем
ВКС России перехватили самолет-разведчик Норвегии над Баренцевым морем
Над Баренцевым морем пролетел норвежский самолет-разведчик Р-3С Orion, его сопроводил МиГ-31 ВКС России, сообщили в российском Национальном центре управления обороной (НЦУО).
Цель зафиксировали российские средства контроля воздушного пространства, она двигалась к госгранице России над нейтральными водами Баренцева моря, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Центра.
Для определения цели в воздух поднялся МиГ-31 из состава дежурных сил противовоздушной обороны Северного флота.
Экипаж истребителя установил цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion Норвегии и сопроводил его над акваторией моря. Нарушения границы не допущено.
Журова: Призыв США допустить к участию в ОИ-2024 россиян может содержать изуверские условия
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Половина российской олимпийской сборной рискует не пройти квалификацию на Игры-2024. А второй предстоит решить – а стоит ли выступать в Париже под нейтральным флагом и выполнять прочие условия США, заявила газете ВЗГЛЯД олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова, комментируя сообщение Олимпийского комитета США о том, что россиян следует допустить на Олимпиаду-2024 в Париже.
Глава Олимпийского комитета США (USOPC) Сюзанна Лайонс заявила, что россияне должны принять участие в Олимпийских играх 2024 в Париже. Она подчеркнула, что недопуск спортсменов из России в соревнованиях «отбрасывает их назад». Тем не менее она категорически против того, чтобы россияне вернулись под национальным флагом.
«Причины такого решения могут быть разные. Как совершенно искренние и позитивные, например, чтобы это были полноценные честные соревнования с полным представительством, что, в общем-то, должно быть, особенно на Олимпийских играх, так и негативные с какими-либо условиями», – говорит Журова.
Однако, продолжает депутат, если причины такого решения позитивные, то россияне в ряде видов спорта, к примеру, в игровых, просто не пройдут квалификационные отборы, даже если России вернут флаг и разрешат выступать на ОИ. И это примерно половина всех зимних олимпийских дисциплин. Причина – в правилах квалификации, согласно которым часть стран ее уже прошла. А занимать место страны, которая уже отобралась, даже если она слабее России, несправедливо, считает Журова.
«Россиянам же дополнительную квоту никто точно не введет, потому что есть определенные нормы, по которым проходит отбор. Да, наверное, это не имеет отношения ко многим индивидуальным видам спорта. Но к игровым – да, многие окажутся в такой неприятной ситуации», – говорит собеседница.
Негативная причина такого решения США, по мнению эксперта, заключается в том, что страна намерена предъявить России ряд условий, при которых будет разрешено участие российских спортсменов на ОИ-2024. «Если они специально изуверски озвучивают, что хотят видеть русских, но только если мы должны будем встать на колено перед афроамериканцами, принять ЛГБТ, разрешить трансгендеров, извиниться перед Украиной, не признать успехи спецоперации, отдать Крым и дальше по списку, то, конечно, даже если нам флаг предложат, мы не пойдем на такие вещи», – полагает Журова.
Более того, она напоминает, что такая ситуация неоднократно происходила со Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА), когда спортсменов из России допускали на соревнования, но страна была обязана выполнить ряд неприятных для нее условий.
Если же у США добрые намерения и они данным высказыванием действительно хотят честной конкуренции, то это большой вопрос, должна ли Россия соглашаться, считает депутат. «У нас есть патриотические люди, которые скажут, что категорически нет – или с флагом, или никак. И может получиться так, что полкоманды на Олимпиаду не поедет, потому что прислушается к мнению людей, которые сердцем болеют за то, что наша команда не должна выступать без флага. Эти спортсмены просто не станут проходить отбор в нейтральном статусе», – заключила собеседница.
Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал, что, по мнению президента Франции Эммануэля Макрона, в Олимпиаде в Париже, которая пройдет с 26 июня по 11 августа 2024 года, должны участвовать представители всех стран, в том числе и тех, которые находятся в состоянии конфликта.
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Украинские террористы подорвали мост в пригороде Мелитополя
Член администрации Запорожской области Рогов: Украинскими террористами поврежден мост в пригороде Мелитополя
Украинские террористы повредили мост в восточном пригороде Мелитополя, сообщил председатель движения Запорожской области «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Представитель администрации Запорожской области сообщил в своем Telegram-канале, что в селе Константиновка – восточном пригороде Мелитополя – был поврежден мост. Он уточнил, что, по предварительным данным, у опоры была заложена взрывчатка.
Рогов выразил уверенность, что за подрывом сооружения стоят украинские террористы, которые стремятся нарушить поставки на освобожденные территории Запорожской и Херсонской областей жизненно важных грузов – продуктов, лекарств и стройматериалов.
Напомним, в минувшую субботу украинские войска нанесли удар по Мелитополю из американской РСЗО HIMARS, в результате погибли и пострадали мирные жители города.