Футболист Соломатин призвал поддержать участников спецоперации

С открытым обращением ко всем спортсменам страны выступил футболист, выступавший за сборную России, команды ЦСКА и «Локомотив» Андрей Соломатин. Он недавно побывал с гуманитарной миссией в Донбассе и стал первым из известных футболистов, кто побывал на территории ДНР и ЛНР за все восемь лет развития конфликта.

Свое видеообращение спортсмен опубликовал через Telegram-канал добровольческого воинского подразделения «Эспаньола», созданного из числа футбольных фанатов. Он обратился ко всему футбольному сообществу, напомнил, что страна переживает не самые легкие времена.

Футболист призвал коллег «объединиться» и «поддержать военных, которые сейчас сражаются на Украине».

Он рассказал «Ридусу», что был рад поездке на территорию Донбасса.

«Очень рад, что получилось не только приехать, поддержать, увидеться, но и привезти туда необходимые вещи. Вообще я сейчас стал больше вникать в обсуждаемую тему, и это была не первая и не последняя поездка. Собираемся так же часто посещать ребят, и по мере необходимости передавать определенные вещи», – добавил он.

Спортсмен отметил, что сейчас надо не бояться, а наоборот, выражать свою поддержку. «И сейчас не только футболисты, но и все люди в нашей стране должны объединиться. И любыми способами помогать и поддерживать ребят, которые сейчас находятся на фронте. И по мере возможности каждый гражданин нашей страны должен вносить свою лепту в общую победу», – подчеркнул Соломатин.

Он напомнил, что те ребята, которые сейчас находятся там, поддерживали и «болели» за российских спортсменов. По его словам, там сейчас находятся представители всех клубов России.

«Хочу донести до тех ребят, которые играют в футбол, которые закончили с футболом. Сейчас та ситуация, когда мы должны поддерживать, мы должны болеть за них. Мы сейчас как болельщики, а они как игроки», – подчеркнул спортсмен.