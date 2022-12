ЕС осознал истощение военных запасов после передачи оружия Украине Италия заявила о почти достигнутом соглашении по лимиту цен на газ в ЕС Глава МИД Италии Таяни заявил о почти достигнутом соглашении по лимиту цен на газ в ЕС 12 декабря 2022, 03:19

Страны ЕС почти договорились по вопросу введения лимита цен на газ, сообщил вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни. Таяни рассказал, что итальянский министр по вопросам окружающей среды и энергетической безопасности Джильберто Пикетто-Фратин в Брюсселе пытается добиться соглашения между странами ЕС по данному вопросу. Как заверил Таяни, Пикетто-Фратин «почти достиг этого», передает ТАСС со ссылкой на ANSA. Напомним, западные СМИ сообщают, что 12 стран ЕС призывают снизить обсуждаемый потолок цен на газ. С соответствующей инициативой выступили Бельгия, Греция, Италия и Польша. Еврокомиссия предлагает вводит ограничения, если стоимость газа на Амстердамской бирже как минимум две недели будет держаться выше 275 евро за 1 МВт·ч (около 3 тыс. долларов за тысячу кубометров). При этом разница с ценой на СПГ должна превышать 58 евро как минимум десять дней.

Дело, в рамках которого задержана замглавы Европарламента Ева Кайли, может касаться не только Чемпионата мира, но и энергетического перехода Евросоюза к «зеленой экономике», сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее в Брюсселе была проведена спецоперация по задержанию фигурантов дела о коррупции. «Катар всегда достаточно цинично подходил к Европарламенту, исходя и понимания, что свои интересы надо продвигать любыми способами. Кстати, у Дохи серьезные лоббистские возможности и в США», – напомнил гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. По его словам, несмотря на то, что основные вопросы и решения Евросоюза находятся в компетенции Еврокомиссии, а не Европарламента, понятно, что депутаты имеют возможность оказывать влияние на еврокомиссаров, чем и мог пользоваться Катар. «Что касается конкретной сферы потенциального коррупционного сотрудничества, то это могло быть не только лоббирование каких-то вопросов, связанных с Чемпионатом мира по футболу, но и относиться к энергетическому переходу ЕС к «зеленой экономике» – учитывая, что Катар поставляет газ в Европу», – предположил собеседник. «К тому же, – продолжил эксперт – всегда надо помнить о том, что среди монархий Залива ведется конкуренция за сотрудничество с ЕС и вообще происходит пикировка между собой. Например, еще до пандемии Саудовская Аравия планировала объявить транспортную блокаду Катару, а катарские самолеты строили маршруты, которые бы не пролагали над Саудовской Аравией. И это все происходит по сей день, несмотря на то, что в обоих государствах правит одна королевская семья», – заметил он. Аналитик подчеркнул: для Дохи важно на чьей стороне Брюссель – на их, или на стороне Эр-Рияда. «Собственно, финансовые вливания Катара могли быть направлены и на склонение ЕС на свою сторону, что называется, на перспективу, а не обязательно по каким-то текущим вопросам. Или даже не склонение на свою сторону, а просьба ЕС принять решения, ущемляющие интересы саудитов», – добавил политолог. «Кстати, речь может идти и не о прямых взятках – за коррупционные связи могли посчитать и отправку евродепутатов бизнес-джетами в какую-либо страну за счет Катара, и просто дорогие подарки», – резюмировал Кортунов. При этом, заметил он, сама Кайли может оказаться не главным фигурантом этого дела, поскольку основными выгодноприобретателями катарской помощи могли выступать более высокопоставленные чиновники руководящих органов ЕС. «Это распространенная практика: брать на «расстрельную» должность представителя Греции или стран Прибалтики, которых не так жалко, и при раскрытии дела отдавать их под следствие, чтобы дело не коснулось более высоких чинов», – указал политолог. Ранее сообщалось, что зампредседателя Европарламента Ева Кайли задержана в Брюсселе по делу о коррупции в связи с организацией Чемпионата мира по футболу в Катаре. Прокуратура Бельгии проинформировала о проведении полицией крупной спецоперации, в ходе которой были задержаны четыре человека, включая экс-евродепутата и президента Международной конфедерации профсоюзов. В течение нескольких месяцев следователи Федеральной судебной полиции Бельгии вели расследования в связи с имеющимися подозрениями в том, что одна из стран Персидского залива оказывает влияние на экономические и политические решения Европарламента путем выплаты крупных денежных сумм или дорогих подарков третьим лицам, занимающим значительное политическое или даже стратегическое положение в Европейском парламенте, пишет Euronews. В публикации говорится, что арестованы четыре человека 1955, 1969, 1971 и 1987 годов рождения, «активно работающие в Европейском парламенте». Как утверждается, расследование касается помощников Европарламента и одного бывшего депутата ЕП. В ходе рейда были изъяты 600 тыс. евро наличными, компьютеры и мобильные телефоны. Дело ведет Федеральная прокуратура Бельгии.

Евросоюз собрался остановить вещание российских СМИ на Ближнем Востоке и в Африке при помощи санкций против спутниковых технологий, сообщили в Европарламенте. По словам депутата Европарламента от Германии Гуннара Бека, французская Eutelsat и люксембургская SES, входящие в число крупнейших мировых спутниковых провайдеров, имеют контракты с российскими СМИ на вещание в Африке, Индии и на Ближнем Востоке. В данный момент ЕК ищет законные способы помешать поставщикам спутниковой связи продавать свои услуги российским клиентам, передают «Известия». Бек подчеркнул, что «Репортеры без границ» уже подали в суд на французского регулятора СМИ Arcom из-за его решения разрешить Eutelsat транслировать «Россию», Первый канал и НТВ. Однако Франции принадлежит 22% акций Eutelsat, потребуется политическое, а не судебное давление, чтобы заставить компанию расторгнуть соглашение с российскими вещателями. Также депутат отметил, что на санкциях в спутниковой системе больше всех настаивают Польша и страны Прибалтики. Напомним, в девятый пакет антироссийских санкций Евросоюза входит запрет на транзакции с еще тремя банками, а также запрет на вещание четырех российских телеканалов. Также в нем предлагается ввести дополнительные меры против энергетического сектора РФ, в том числе запрет на инвестиции в горнодобывающую отрасль, «закрыть доступ РФ к беспилотникам». В список физических лиц, для которых хотят ввести персональные санкции, войдут 200 человек.

Заместитель председателя Европарламента Ева Кайли задержана в столице Бельгии по делу о коррупции в связи с организацией чемпионата мира по футболу в Катаре, сообщило Agence France-Presse. Прокуратура Бельгии проинформировала о проведении полицией крупной спецоперации, в ходе которой были задержаны четыре человека, включая экс-евродепутата и президента Международной конфедерации профсоюзов, передает ТАСС. Как сообщает Agence France-Presse, в течение нескольких месяцев следователи Федеральной судебной полиции Бельгии вели расследования в связи с имеющимися подозрениями в том, что одна из стран Персидского залива оказывает влияние на экономические и политические решения Европарламента путем выплаты крупных денежных сумм или дорогих подарков третьим лицам, занимающим значительное политическое или даже стратегическое положение в Европейском парламенте. В публикации говорится, что арестованы четыре человека 1955, 1969, 1971 и 1987 годов рождения, «активно работающие в Европейском парламенте», их подозревают в коррупционных связях с одной из стран Персидского залива. Как утверждается в статье, расследование касается помощников Европарламента и одного бывшего депутата ЕП. В ходе пятничного рейда были изъяты 600 тыс. евро наличными, компьютеры и мобильные телефоны. Дело ведет Федеральная прокуратура Бельгии. Напомним в июне 2017 года стали известны результаты внутреннего расследования Международной федерации футбола (ФИФА) по делу о коррупции касательно получения Катаром права провести чемпионат мира 2022 года.

Группа из 12 государств – членов Евросоюза призвала значительно снизить обсуждаемый потолок цен на газ, пишут западные СМИ. По информации источников Bloomberg, с инициативой выступили Бельгия, Греция, Италия и Польша. Они пытаются снизить влияние беспрецедентного энергетического кризиса на потребителей и бизнес в ЕС, передает RT. Согласно плану Еврокомиссии, ограничение вступает в силу, если цена на газ на протяжении не менее двух недель будет превышать на Амстердамской бирже 275 евро за 1 МВт·ч (около 3 тыс. долларов за тысячу кубометров). Разница с ценой на СПГ должна превышать 58 евро на протяжении не менее десяти дней, пишет «Коммерсант». Чехия, председательствующая в Евросоюзе, предлагала снизить предельную цену до 220 евро, а разницу – до 35 евро. Группа из 12 стран заявила чешскому правительству о неприемлемости таких лимитов и потребовала значительно снизить их. По словам одного из европейских дипломатов, у коалиции достаточно голосов, чтобы заблокировать соглашение, если ее требования не будут выполнены. В Кремле ранее подчеркивали, что Россия руководствуется собственными интересами и не будет «стрелять себе в ногу» в случае введения на Западе потолка цен на энергоресурсы.

Евросоюз обеспокоен тем фактом, что с начала спецоперации на Украине Турция только расширила торговлю с Россией, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля шокировали и возмутили плакаты в поддержку России и президента Владимира Путина в Африке и на Балканах. По словам главы Евросоюза, Россия перекладывает вину, искажает реальность и находит аудиторию в определенных частях света. «Я видел по телевизору этих африканских молодых людей на улицах Бамако (Мали) с плакатами, которые гласили: «Путин, спасибо! Ты спас Донбасс и теперь спасешь нас! Это шокирует!» – возмутился глава европейской дипломатии, передает Ura.ru. Он связывает положительную оценку действий Путина этими странами с тем, что они не вошли в Евросоюз, при этом дипломат считает, что поддерживающие Россию жители Африки не знают, где находится Донбасс и кто такой президент Владимир Путин. Боррель также возмутился, что политику России поддерживают в некоторых странах Евросоюза. «Достаточно отправиться на Балканы, и вы увидите там: «Спасибо! С днем рождения, мистер Путин», – подчеркнул европейский чиновник. Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что выход из конфликтной ситуации вокруг Украины должен осуществляться путем предоставления гарантий безопасности Киеву, а о России предлагает поговорить позже. Также Боррель указал: чем большим разрушениям подвергается Украина, тем выше ее шансы на вступление в Евросоюз. Новости СМИ2 Лавров рассказал о планах Запада поссорить Россию с соседними странами Глава МИД Лавров заявил, что на Западе хотят поссорить Россию с соседями 10 декабря 2022, 18:10

Иностранные партнеры вынашивают стратегические замыслы, как использовать свои отношения с другими странами, чтобы поссорить соседние государства с Россией, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью казахстанскому каналу «Хабар-24». Лавров отметил, что Запада не должен использовать отношения с третьими государствами для того, чтобы пытаться поссорить Россию со своими соседями, но тем не менее они вынашивают такие стратегические замыслы. Кроме того, по словам министра, США и ЕС не скрывают свои замыслы в доктрине. Так, по словам Лаврова, ЕС указывает в своих документах, что нужно «снижать влияние России, интенсивность ее взаимодействия с соседями, не только в Центральной Азии, а по всему миру», передает ТАСС со ссылкой на «Хабар-24». Между тем, Россия убеждена, что соседи и союзники России понимают, что отношения должны быть должны быть равноправными, взаимовыгодными и отвечать национальным интересам каждого государства. Лавров считает, что попытки использовать те или иные медийные поводы для того, чтобы осложнить отношения, создать искаженное впечатление о русских в Казахстане и казахстанцах в России не прекратятся. «Все это – часть большой политики, нестерильного процесса в современном мире, да и раньше политика была не вполне стерильной, а уж сейчас подавно. Западные коллеги пытаются всеми правдами и неправдами, ложью, запрещенными приемами в нарушение собственных норм и правил судорожно не допустить формирования многополярного мира», – отметил глава российского МИД. По словам Лаврова, Запад не хочет равноправно взаимодействовать с Россией и фактически решил отомстить РФ лишь за то, что Москва долгие годы терпела его безразличие к саботажу Украиной минских договоренностей. Он напомнил про слова Меркель, что Минские соглашения «никто, включая Германию, Францию и весь остальной Запад, и не собирался выполнять». «Такая реакция абсолютно отчетливо показывает, что планы Запада были сорваны», – подчеркнул Лавров. Напомним, в МИД России заявили, что слова Меркель о Минских соглашениях являются заявкой на разбирательства в рамках трибунала. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель в интервью газете «Цайт» признала, что подписание Минских соглашений было попыткой «дать Украине время», чтобы сделать страну сильнее. Более того, экс-канцлер заявила, в те годы страны НАТО не смогли бы оказать Украине поддержку в таком объеме, в котором они оказывают сейчас. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД На Западе назвали выигравшую от потолка цен на российскую нефть страну Epoch Times: Ограничение цен на нефть не навредит России 11 декабря 2022, 08:42 Текст: Антон Никитин

Инициированное странами «Большой семерки» ограничение цен на нефть из России пошло на пользу Китаю, пишут американские СМИ. Специалист хедж-фонда Tressis Даниэль Лакалль пишет в статье для американского издания The Epoch Times, что в соглашении G7 о введении ограничений на российскую нефть есть много ошибок. Введенный потолок цен не навредит России, считает эксперт. По его словам, страны, покупающие сырую нефть, смогут делать это по более выгодным ценам. Например, у Китая теперь есть возможность приобретать еще больше российского сырья с хорошей скидкой, что не помешает России хорошо зарабатывать на экспорте энергоносителей, передает РИА «Новости» содержание статьи. Автор публикации считает, что действительный ущерб российским финансам и экспорту могли принести инвестиции G7 в альтернативные и более конкурентоспособные источники энергии, однако в настоящее время происходит обратное. Правительства стран «семерки» продолжают создавать барьеры для инвестиций в энергетику, а также нормативные и ошибочно называемые экологическими ограничения, которые еще больше затрудняют обеспечение диверсификации и надежности поставок, заключает автор статьи. В пятницу президент России Владимир Путин сообщил, что конкретные шаги по ответу на введение потолка цен на нефть появятся в указе, который выйдет в ближайшие дни. Новости СМИ2 Эксперт объяснил соперничество за Африку между Россией и Европой 9 декабря 2022, 23:45

«России стоит биться за позиции в Африке и за умы местных жителей, если такая борьба будет навязана Европой. Сражение за Африку – одно из главных на сегодня для великих держав», – сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Кирилл Бабаев. Так он прокомментировал заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что искренность африканцев, участвующих в демонстрациях в поддержку России, вызывает сомнения. «Сам по себе ЕС слабо представлен в Африке, там работают некоторые европейские страны, прежде всего – Франция и Великобритания, а также частично Германия. При этом, мы видим, что Франция, имеющая сильное влияние в Центральной и Западной Африке, теряет позиции и практически ушла из региона. А российские интересы там берут верх как минимум в двух странах – Мали и ЦАР», – пояснил директор Института Китая и современной Азии РАН, декан Финансового университета Кирилл Бабаев. По его словам, африканские государства предпочитают иметь дело не с ЕС, который выдвигает довольно много политических требований, а с Россией и Китаем, которые готовы инвестировать в экономику африканских государств и поддерживать их политические режимы. «Так что, я думаю, предпочтение большинства государств Африки сегодня отдается России и Китаю, нежели Европе. Может ли ЕС попытаться нарушить ситуацию? Для этого ему нужно поменять подход к африканским странам. Но на сегодняшний день у Евросоюза нет достаточно воли, чтобы это сделать», – подчеркнул собеседник. Эксперт уверен: России стоит биться за позиции в Африке и за «умы местных жителей», если такая борьба будет навязана Европой. «Сражение за Африку – одно из главных на сегодня для великих держав. Африка – это быстрорастущее население и рынки, гигантские возможности в добывающей отрасли, в логистике, в транспортной сфере. Не зря в следующем году пройдет второй саммит Россия – Африка, в ходе которого ожидается усиление российских позиций на континенте. Искренность африканцев, участвующих в демонстрациях в поддержку России, вызывает сомнения, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на заседании комитета Европарламента по борьбе с иностранным вмешательством. По его мнению, поддерживающие позицию Москвы жители Африки «не знают, где находится Донбасс, и кто такой президент Владимир Путин», передает РИА «Новости». «Россия перекладывает вину, искажает реальность и находит свою аудиторию в определенных частях света. <...> Я говорю, к примеру, о молодых людях на улицах Бамако, которых показывали телеканалы с плакатом: «Путин, ты спас Донбасс и теперь спасешь нас!». Это шокирует!» – высказался Боррель. Президент РФ Владимир Путин отверг заявления главы евро-дипломатии. «Боррель – большой крупный политический деятель современности, так о Брежневе когда-то говорили. Но в Африке знают, что такое Россия, где находится Россия, в Африке знают ту роль, которую сыграла Россия в ходе освобождения от колониализма. Нет практически ни одной африканской страны, которая не получила бы в свое время нашу поддержку политическую, информационную, экономическую, а иногда и военную. У нас очень устойчивые добрые, дружеские отношения с африканскими странами и они продолжаются», – сказал российский лидер. По его словам, если бы на Западе знали, где находится Африка и в каком состоянии находятся народы Африки, то «не препятствовали бы поставке на африканский континент российского продовольствия и российских удобрений, от которых зависит в конечном итоге и урожай в африканских странах и спасение сотен тысяч людей в Африке от голодной смерти». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, посоветовала европейскому политику не мерить по себе людей. По ее словам, деградация коллективного Запада не означает таких же процессов у других народов. В Польше назвали «ножом в спину» блокировку финансирования со стороны ЕС Экс-глава польского Минфина Косьчиньский: ЕС «вонзил нож в спину» Польше блокировкой финансирования 10 декабря 2022, 12:14 Текст: Александра Юдина

Евросоюз «вонзил нож в спину» Польше, заблокировав выделение средств для восстановления экономики после окончания пандемии коронавируса, заявил газете The Daily Express экс-министр финансов страны Тадеуш Косьчиньский. По его словам, подобный шаг со стороны ЕС можно расценивать как предательство. Более того, Косьчиньский подчеркнул, что такой «нож с спину» Польше был нанесен не вовремя, пока страна помогает соседу (Украине, – прим. ВЗГЛЯД), передает радио Sputnik. Кроме того, бывший министр обвинил ЕС в отсутствии гибкости при решении таких проблем во время массового притока украинских беженцев и роста цен на энергоносители. Тем не менее стало известно, что Варшава ведет подготовку к аннексии Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей Украины. Новости СМИ2 Москва обвинила США и ЕС в стремлении выдавить Россию из Закавказья Директор департамента стран СНГ МИД Денис Гончар заявил о стремлении США и ЕС выдавить Россию из Закавказья 10 декабря 2022, 03:55 Текст: Антон Никитин

МИД фиксирует настойчивое стремление Запада вклиниться в форматы взаимодействия Москвы с Баку и Ереваном, США и Евросоюз хотят выдавить Россию из Закавказья, заявил директор департамента стран СНГ внешнеполитического ведомства РФ Денис Гончар. Дипломат отметил в интервью ТАСС, что Москва продолжает фиксировать настойчивое стремление стран Запада вклиниться в трехсторонние форматы взаимодействия России с Азербайджаном и Арменией. Он подчеркнул, что, сколько бы ни пытались в Брюсселе и Вашингтоне представить иное, за этим стоит желание выдавить Россию из Закавказья, а не реально и искренне помочь в установлении мира и стабильности в регионе. Он также обратил внимание, что в Вашингтоне и Брюсселе боятся даже упоминать Россию в позитивном ключе и признавать ключевую значимость трехсторонних договоренностей для нормализации армяно-азербайджанских отношений. Дипломат сообщил, что в русле именно таких оценок Россия воспринимает деятельность временной мониторинговой миссии ЕС в Армении, а также попытки организовать направление в регион миссии ОБСЕ в обход правила консенсуса. При этом Гончар напомнил, что именно благодаря взаимодействию командования российских миротворцев с обеими сторонами конфликта удалось остановить сентябрьскую эскалацию напряженности в районе армяно-азербайджанской границы. Кроме того, директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ сообщил, что по просьбе армянской стороны по линии ОДКБ был оперативно сделан ряд шагов, включая созыв внеочередной сессии Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ, направление генерального секретаря организации и начальника Объединенного штаба для оценки ситуации на месте, проработку отправки мониторинговой миссии ОДКБ в приграничные районы Армении. Он также отметил, что ситуация в приграничье Армении предметно обсуждалась на ежегодном заседании СКБ ОДКБ в Ереване 23 ноября. Гончар заверил, что в случае заинтересованности армянской стороны необходимые решения по направлению в регион мониторинговой миссии ОДКБ будут приняты оперативно. При этом российский дипломат уточнил, что большинство стран-членов ОДКБ видит долгосрочное урегулирование пограничных проблем между Баку и Ереваном через реализацию трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении, включая запуск практической и ритмичной работы комиссии по делимитации границы. Накануне президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян на переговорах в Бишкеке обсудили вопросы региональной безопасности. В тот же день министр обороны России Сергей Шойгу провел рабочую встречу с министром обороны Армении Суреном Папикяном, назвав Армению ключевым стратегическим партнером России. ЕС нашел повод для конфискации активов российского бизнеса ЕС намерен конфисковывать активы российского бизнеса на базе обвинений в обходе санкций 9 декабря 2022, 11:51 Текст: Дмитрий Зубарев

Конфискация активов российских олигархов в ЕС будет происходить на основании уголовных обвинений в обходе санкций, заявил еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс по прибытии на встречу Совета ЕС на уровне министров внутренних дел. Рейндерс пообещал предоставить министрам информацию о прогрессе в вопросе санкций, в результате которого станет возможно криминализировать обход санкций и на этой основе получать приговоры суда и конфисковывать активы физических лиц и компаний, передает ТАСС. Ранее замглавы Совета Безопасности Дмитрий Медведев пригрозил: если замороженные активы России будут конфискованы, Москве придется изымать имущество компаний из недружественных стран. Новости СМИ2 Песков прокомментировал отказ Ташкента от газового союза В Кремле назвали отказ Ташкента от газового союза попыткой «помазать политикой процессы» 9 декабря 2022, 14:28 Текст: Александра Юдина

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал сообщения о якобы отказе Узбекистана от идеи созданий газового союза с Россией и Казахстаном попыткой «помазать политикой происходящие процессы». По словам представителя Кремля, регулирование таких процессов требует координации, но не с политикой, как пишет агентство Reuters, а с точки зрения коммерческой выгоды и интересов всех трех стран, передает РИА «Новости». Песков заверил, что заявление вице-премьера Узбекистана было намеренно искажено, чтобы «попытаться помазать политикой все происходящие процессы». Кроме того, пресс-секретарь президента прокомментировал ситуацию у берегов Турции, где выстроились в очередь нефтяные танкеры. Он отметил, что не стоит происходящее называть попыткой шантажа, так как это может привести к дестабилизации на мировых энергетических рынках, от которых зависит Турция. Ранее вице-премьер Узбекистана Журабек Мирзамахмудов заявил, что страна не станет соглашаться на политические условия в обмен на газ, а предполагаемый договор с Россией о газовых поставках не означает союза. Глава МИД Венгрии обвинил ЕС в шантаже Глава МИД Венгрии Сийярто обвинил власти Евросоюза в использовании всех видов шантажа против Будапешта 9 декабря 2022, 06:30 Текст: Антон Никитин

Брюссель и международная либеральная машина пропаганды неразборчивы в средствах и используют против Будапешта все виды шантажа, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По словам Сийярто, практически нет такого вида шантажа, к которому Брюссель бы не прибегал в отношении Венгрии. Глава дипломатического ведомства выразил уверенность, что Брюссель и международная либеральная машина пропаганды и в дальнейшем будут неразборчивы в средствах – последует денежный шантаж, политический шантаж, распространение фейков и лжи. Он призвал готовиться к будущим серьезным нападениям, передает РИА «Новости». Сийярто заявил, что за прошедшие 12 лет антикризисная политика Будапешта никогда не была в мейнстриме Евросоюза, но всегда была успешной. По его словам, Венгрия построила на южной границе забор, когда от нее требовали принять мигрантов, закупила вакцины от COVID-19 в России и Китае, когда Евросоюз ждал препараты западного производства, а в настоящее время выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине. Сийярто повторил, что цель Венгрии – избежать рецессии, в то время как в Европе возник энергетический кризис ранее не виданных масштабов. Накануне Венгрия выступила против нового пакета антироссийских санкций. Новости СМИ2 Эрдоган захотел наладить поставки туркменского газа в Европу Bloomberg: Президенты Турции, Туркмении и Азербайджана Эрдоган, Бердымухамедов и Алиев обсудят поставки газа в Европу 9 декабря 2022, 23:32

Президент Турции Тайип Эрдоган на следующей неделе обсудит с лидерами Туркмении и Азербайджана Сердаром Бердымухамедовым и Ильхамом Алиевым организацию поставок туркменского газа в Европу, заявили высокопоставленные турецкие чиновники Bloomberg. По словам осведомленных источников, идея заключается в том, чтобы доставлять газ из Туркмении в Азербайджан на судах, а затем закачивать его в сеть трубопроводов Южного газового коридора, соединяющих Азербайджан с Европой через Грузию и Турцию. На организацию таких поставок, вероятно, уйдут годы, так как не ясно, насколько технически осуществима такая идея в краткосрочной перспективе, говорится в статье Bloomberg. В материале отмечается, что обсуждения поставок туркменского газа в Европу в обход России шли и ранее, но без особого успеха, однако спецоперация России на Украине и возникший волновой эффект на энергетических рынках актуализировали тему поиска альтернативных маршрутов транспортировки энергоносителей, считает автор статьи. В публикации утверждается, что огромные ресурсы Туркмении остаются в значительной степени неиспользованными, так как Ашхабад не смог отправить их в Европу из-за отсутствия соглашений о транспортировке через Каспийское море по трубопроводу. При этом, по данным BP Plc, Туркмения поставляет почти треть добываемого газа в Китай, а остальная часть потребляется внутри страны и поставляется в Россию. По данным BP, на конец 2020 года запасы газа Туркмении составляли 13,6 трлн кубометров, достигая трети от запасов РФ. В статье говорится, что Турция работает над тем, чтобы стать ключевым маршрутом транзита энергоносителей благодаря своему стратегическому расположению на границе Европы и Азии. В материале утверждается, что уже принято решение удвоить пропускную способность Трансанатолийского газопровода (TANAP) до 32 млрд кубометров. Министр энергетики Турции Фатих Донмез в четверг заявил, что цель Анкары заключается в том, чтобы стать центром торговли газом, где устанавливается базовая цена на «голубое топливо». В статье отмечается, что Анкара хочет использовать энергетические проекты для укрепления экономических и дипломатических связей. Как ожидается, Эрдоган встретится с лидерами Туркмении и Азербайджана в каспийском курортном городе Аваза 14 декабря. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, чего ждет Россия от нового «вождя» Туркмении.