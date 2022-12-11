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В ЕС образовалась коалиция из 12 стран за снижение потолка цен на газ
Bloomberg: Коалиция из 12 стран – членов ЕС выступила за снижение потолка цен на газ
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Группа из 12 государств – членов Евросоюза призвала значительно снизить обсуждаемый потолок цен на газ, пишут западные СМИ.
По информации источников Bloomberg, с инициативой выступили Бельгия, Греция, Италия и Польша. Они пытаются снизить влияние беспрецедентного энергетического кризиса на потребителей и бизнес в ЕС, передает RT.
Согласно плану Еврокомиссии, ограничение вступает в силу, если цена на газ на протяжении не менее двух недель будет превышать на Амстердамской бирже 275 евро за 1 МВт/ч (около 3 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров). Разница с ценой на СПГ должна превышать 58 евро на протяжении не менее десяти дней, пишет «Коммерсант».
Чехия, председательствующая в Евросоюзе, предлагала снизить предельную цену до 220 евро, а разницу – до 35 евро. Группа из 12 стран заявила чешскому правительству о неприемлемости таких лимитов и потребовала значительно снизить их.
По словам одного из европейских дипломатов, у коалиции достаточно голосов, чтобы заблокировать соглашение, если ее требования не будут выполнены.
В Кремле ранее подчеркивали, что Россия руководствуется собственными интересами и не будет «стрелять себе в ногу» в случае введения на Западе потолка цен на энергоресурсы.
Эксперт разъяснил подоплеку задержания замглавы Европарламента Кайли
Эксперт назвал сферы, которых может касаться расследование с участием замглавы Европарламента
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Дело, в рамках которого задержана замглавы Европарламента Ева Кайли, может касаться не только Чемпионата мира, но и энергетического перехода Евросоюза к «зеленой экономике», сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее в Брюсселе была проведена спецоперация по задержанию фигурантов дела о коррупции.
«Катар всегда достаточно цинично подходил к Европарламенту, исходя и понимания, что свои интересы надо продвигать любыми способами. Кстати, у Дохи серьезные лоббистские возможности и в США», – напомнил гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
По его словам, несмотря на то, что основные вопросы и решения Евросоюза находятся в компетенции Еврокомиссии, а не Европарламента, понятно, что депутаты имеют возможность оказывать влияние на еврокомиссаров, чем и мог пользоваться Катар.
«Что касается конкретной сферы потенциального коррупционного сотрудничества, то это могло быть не только лоббирование каких-то вопросов, связанных с Чемпионатом мира по футболу, но и относиться к энергетическому переходу ЕС к «зеленой экономике» – учитывая, что Катар поставляет газ в Европу», – предположил собеседник.
«К тому же, – продолжил эксперт – всегда надо помнить о том, что среди монархий Залива ведется конкуренция за сотрудничество с ЕС и вообще происходит пикировка между собой. Например, еще до пандемии Саудовская Аравия планировала объявить транспортную блокаду Катару, а катарские самолеты строили маршруты, которые бы не пролагали над Саудовской Аравией. И это все происходит по сей день, несмотря на то, что в обоих государствах правит одна королевская семья», – заметил он.
Аналитик подчеркнул: для Дохи важно на чьей стороне Брюссель – на их, или на стороне Эр-Рияда. «Собственно, финансовые вливания Катара могли быть направлены и на склонение ЕС на свою стороны, что называется, на перспективу, а не обязательно по каким-то текущим вопросам. Или даже не склонение на свою сторону, а просьба ЕС принять решения, ущемляющие интересы саудитов», – добавил политолог.
«Кстати, речь может идти и не о прямых взятках – за коррупционные связи могли посчитать и отправку евродепутатов бизнес-джетами в какую-либо страну за счет Катара, и просто дорогие подарки», – резюмировал Кортунов.
При этом, заметил он, сама Кайли может оказаться не главным фигурантом этого дела, поскольку основными выгодноприобретателями катарской помощи могли выступать более высокопоставленные чиновники руководящих органов ЕС. «Это распространенная практика: брать на «расстрельную» должность представителя Греции или стран Прибалтики, которых не так жалко, и при раскрытии дела отдавать их под следствие, чтобы дело не коснулось более высоких чинов», – указал политолог.
Ранее сообщалось, что зампредседателя Европарламента Ева Кайли задержана в Брюсселе по делу о коррупции в связи с организацией Чемпионата мира по футболу в Катаре. Прокуратура Бельгии проинформировала о проведении полицией крупной спецоперации, в ходе которой были задержаны четыре человека, включая экс-евродепутата и президента Международной конфедерации профсоюзов.
В течение нескольких месяцев следователи Федеральной судебной полиции Бельгии вели расследования в связи с имеющимися подозрениями в том, что одна из стран Персидского залива оказывает влияние на экономические и политические решения Европарламента путем выплаты крупных денежных сумм или дорогих подарков третьим лицам, занимающим значительное политическое или даже стратегическое положение в Европейском парламенте, пишет Euronews.
В публикации говорится, что арестованы четыре человека 1955, 1969, 1971 и 1987 годов рождения, «активно работающие в Европейском парламенте». Как утверждается, расследование касается помощников Европарламента и одного бывшего депутата ЕП. В ходе рейда были изъяты 600 тыс. евро наличными, компьютеры и мобильные телефоны. Дело ведет Федеральная прокуратура Бельгии.
ЕС решил закрыть вещание российских СМИ на Ближнем Востоке и в Африке
Евросоюз в рамках разработки нового пакета санкций решил перекрыть вещание российских СМИ на Ближнем Востоке и в Африке
Евросоюз собрался остановить вещание российских СМИ на Ближнем Востоке и в Африке при помощи санкций против спутниковых технологий, сообщили в Европарламенте.
По словам депутата Европарламента от Германии Гуннара Бека, французская Eutelsat и люксембургская SES, входящие в число крупнейших мировых спутниковых провайдеров, имеют контракты с российскими СМИ на вещание в Африке, Индии и на Ближнем Востоке. В данный момент ЕК ищет законные способы помешать поставщикам спутниковой связи продавать свои услуги российским клиентам, передают «Известия».
Бек подчеркнул, что «Репортеры без границ» уже подали в суд на французского регулятора СМИ Arcom из-за его решения разрешить Eutelsat транслировать «Россию», Первый канал и НТВ. Однако Франции принадлежит 22% акций Eutelsat, потребуется политическое, а не судебное давление, чтобы заставить компанию расторгнуть соглашение с российскими вещателями.
Также депутат отметил, что на санкциях в спутниковой системе больше всех настаивают Польша и страны Прибалтики.
Напомним, в девятый пакет антироссийских санкций Евросоюза входит запрет на транзакции с еще тремя банками, а также запрет на вещание четырех российских телеканалов. Также в нем предлагается ввести дополнительные меры против энергетического сектора РФ, в том числе запрет на инвестиции в горнодобывающую отрасль, «закрыть доступ РФ к беспилотникам». В список физических лиц, для которых хотят ввести персональные санкции, войдут 200 человек.
В Совфеде отвергли условия Шольца для диалога с Россией
Сенатор Долгов назвал безумными условия Шольца о прекращении конфликта на Украине
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Прежде чем выдвигать какие-либо условия в адрес России, Олафу Шольцу следует разобраться в двойных стандартах политики своей страны. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее канцлер ФРГ заявил, что вывод войск России с Украины должен предварять переговоры о контроле над вооружениями в Европе.
«Не совсем понятно, на какую аудиторию рассчитаны заявления немецкого канцлера Олафа Шольца. Найти поддержку они могут разве что в Киеве или в Вашингтоне, в Москве их точно не станут воспринимать всерьез. Кроме того, подобные условия мы ни раз уже слышали из уст Зеленского и других европейских политиков», – рассказал сенатор Константин Долгов.
«Но мы не считаем нужным обращать внимание на них, а продолжаем планомерно выполнять задачи СВО. Решение этих задач будет нашим вкладом в безопасность Европы», – уверен собеседник.
«При этом сам Шольц выдвигает абсолютно неконструктивные условия в вопросе о контроле над вооружением в Европе. У России есть свое видение в этом вопросе, и оно известно всем мировым лидерам. Однако под давлением Вашингтона наши предложения отвергнуты коллективным Западом и в том числе Шольцем», – отметил он.
«Позиция России исходит из обеспечения не только собственной безопасности, но и всей Европы, а окончательный отказ от наших предложений стал одной из причин начала СВО. Вместе с тем мы до сих пор считаем, что к тем предложениям необходимо вернуться. Россия готова к адекватному разговору о гарантиях безопасности, но они должны быть железными, особенно в вопросах нашего суверенитета и защиты российских граждан», – отмечает парламентарий.
«В частности, обсуждению не подлежит вхождение в состав России четырех новых субъектов. Люди сделали свой выбор в пользу будущего с нашей страной, и никто не вправе на это посягать», – убежден Долгов.
«В то же время Шольцу для укрепления европейской безопасности следовало бы прекратить поставки вооружения Украине. Напомню, в ФРГ нацизм законодательно запрещен. При этом немецкие власти оказывают военную помощь стране, в которой откровенно экспонируется нацистская символика и идеология, а права отдельных групп населения жесточайшим образом нарушаются», – акцентирует сенатор.
Отвечая на вопрос о причинах уверенности Шольца и всего коллективного Запада в том, что Россию можно постоянно обманывать и не нести за это ответственности, Долгов отметил: «Они решили, что Россия слаба и на нее можно надавить». «Однако это абсолютно не так. У нашей страны есть все необходимы средства для обеспечения национальной безопасности, и мы будем их использовать. В частности, в этом всех заверил наш президент», – резюмировал он.
Напомним, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что считает нужным говорить о контроле над вооружениями в Европе с Россией, но сначала, по его мнению, важно прекратить боевые действия на Украине. Об этом сообщает издание ТАСС со ссылкой на интервью политика медиагруппе Funke.
Шольц отметил, что Германия всегда была готова к обсуждению вопроса контроля над вооружениями в Европе. Несмотря на то что начало спецоперации осложнило ситуацию, намерения Берлина, согласно заявлению канцлера, не изменились.
Ранее Шольц заявил, что правительство Германии через несколько месяцев примет новую стратегию национальной безопасности, которая будет учитывать «угрозы со стороны России».
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Замглавы ЕП задержана в Бельгии по делу о коррупции
Agence France-Presse: Замглавы Европарламента Кайли задержана в Бельгии по делу о коррупции в связи с ЧМ-2022 в Катаре
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Заместитель председателя Европарламента Ева Кайли задержана в столице Бельгии по делу о коррупции в связи с организацией чемпионата мира по футболу в Катаре, сообщило Agence France-Presse.
Прокуратура Бельгии проинформировала о проведении полицией крупной спецоперации, в ходе которой были задержаны четыре человека, включая экс-евродепутата и президента Международной конфедерации профсоюзов, передает ТАСС.
Как сообщает Agence France-Presse, в течение нескольких месяцев следователи Федеральной судебной полиции Бельгии вели расследования в связи с имеющимися подозрениями в том, что одна из стран Персидского залива оказывает влияние на экономические и политические решения Европарламента путем выплаты крупных денежных сумм или дорогих подарков третьим лицам, занимающим значительное политическое или даже стратегическое положение в Европейском парламенте.
В публикации говорится, что арестованы четыре человека 1955, 1969, 1971 и 1987 годов рождения, «активно работающие в Европейском парламенте», их подозревают в коррупционных связях с одной из стран Персидского залива. Как утверждается в статье, расследование касается помощников Европарламента и одного бывшего депутата ЕП. В ходе пятничного рейда были изъяты 600 тыс. евро наличными, компьютеры и мобильные телефоны. Дело ведет Федеральная прокуратура Бельгии.
Напомним в июне 2017 года стали известны результаты внутреннего расследования Международной федерации футбола (ФИФА) по делу о коррупции касательно получения Катаром права провести чемпионат мира 2022 года.
Названы выгоды Турции от пробки нефтетанкеров в Босфоре
Эксперт Юшков: Турецкие ограничения в Черном море могут привести к падению экспорта российской нефти
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Турция умышленно придумала новые условия прохода нефтетанкерами проливов. Это позволит ей заработать на экспорте нефти, в том числе российской, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее западные чиновники обвинили Турцию в нарушении поставок нефти по Черному морю.
«Во-первых, зимой время прохода через проливы традиционно увеличивается. Во-вторых, эта история с потолком цен на российскую нефть не связана. И если Турция будет говорить обратное, то это притягивание за уши», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Мы видим результат новых требований к судовладельцам, которые Анкара ввела с начала декабря. Примечательно, что первые сообщения о пробке появились 6 декабря. Соответственно, в Черном море стоят суда, загруженные до 5 декабря, они не подпадают под санкции», – подчеркивает собеседник.
Юшков также указал, что большая часть застрявших танкеров – с казахстанской нефтью, на которую требование о потолке цен вообще не распространяется. Однако для того, чтобы со стороны Запада к Тайипу Эрдогану не было претензий, он решил затормозить проход всех танкеров. Наличие в пробке казахской нефти – это, скорее, случайность.
«Можно предположить, что Турция изменила правила, ожидая, что будут введены новые санкции, которые запретят предоставлять страховку, если цена нефти будет ниже потолка. К слову, в проливах нет ни одного танкера с подсанкционной нефтью», – отметил эксперт.
«При этом с точки зрения международных конвенций Турция не имеет права запретить проход судну, даже если у него нет страховки. А тут речь о том, что страховка есть, но они все равно требуют каких-то дополнительных документов», – напоминает он.
Турции выгодно искусственное создание пробки. «Она понимает, что Россия в условиях санкций и нехватки танкеров будет вынуждена ускорять процессы погрузки, выгрузки и отправки нефти. А проволочки сбивают темп, что приведет к снижению объема экспорта российской нефти», – пояснил Юшков.
«И тогда Анкара может предложить отгружать наше сырье в Турции. Это будет самое короткое транспортное плечо. То есть, преследуется сразу две цели: получить большую скидку и большие объемы российского топлива», – прогнозирует собеседник.
«В санкциях ЕС прописано, что просто так продать нефть из РФ нельзя. Но при малейшей переработке ограничения отменяются. И Турции выгодно максимально загрузить свои нефтеперерабатывающие заводы нашим сырьем, а затем продать углеводороды в Европу по рыночной цене», – заключил Юшков.
В четверг западные чиновники обвинили Турцию в незаконном нарушении поставок сырой нефти через Черное море, сообщает Financial Times. По их мнению, транспортным средствам необходимо разрешить проход, так как они были загружены топливом из Казахстана, а не из России.
«Похоже, что 19 из примерно 20 загруженных танкеров, ожидающих пересечения проливов, везут нефть казахстанского происхождения. Очевидно, что на данные грузы ценовой потолок не может быть распространен ни при каких обстоятельствах», – приводит слова одного из авторов данного запрета издание.
В свою очередь председатель правления национальной казахстанской компании «Казмунайгаз» Магзум Мирзагалиев заявил, что лишь 10 танкеров, находящихся в Турции, имеют отношение к Астане, передает ТАСС.
Накануне издание Bloomberg сообщило, что 26 танкеров, перевозящих около 23 млн баррелей сырой нефти, застряли в акватории Черного моря на подходе к проливам Босфор и Дарданеллы. Причиной непредвиденной «стоянки» стало требование правительства Турции предоставить Анкаре гарантии страховок указанных транспортных средств.
Как сообщает Forbes, проблема возникла из-за недопонимания сторонами правовой стороны недавно введенного Евросоюзом ценового потолка на поставки российской нефти. Согласно решению ЕС, вводится запрет на страхование судов, перевозящих нефть дороже 60 долларов за баррель.
Ранее газета ВЗГЛЯД оценила последствия пробки из нефтетанкеров в Турции.
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Боррель позавидовал популярности Путина в Африке и на Балканах
Глава дипломатии Евросоюза Боррель возмутился поддержкой африканцев Путина
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Главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля шокировали и возмутили плакаты в поддержку России и президента Владимира Путина в Африке и на Балканах.
По словам главы Евросоюза, Россия перекладывает вину, искажает реальность и находит аудиторию в определенных частях света.
«Я видел по телевизору этих африканских молодых людей на улицах Бамако (Мали) с плакатами, которые гласили: «Путин, спасибо! Ты спас Донбасс и теперь спасешь нас! Это шокирует!» – возмутился глава европейской дипломатии, передает Ura.ru.
Он связывает положительную оценку действий Путина этими странами с тем, что они не вошли в Евросоюз, при этом дипломат считает, что поддерживающие Россию жители Африки не знают, где находится Донбасс и кто такой президент Владимир Путин.
Боррель также возмутился, что политику России поддерживают в некоторых странах Евросоюза.
«Достаточно отправиться на Балканы, и вы увидите там: «Спасибо! С днем рождения, мистер Путин», – подчеркнул европейский чиновник.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что выход из конфликтной ситуации вокруг Украины должен осуществляться путем предоставления гарантий безопасности Киеву, а о России предлагает поговорить позже. Также Боррель указал: чем большим разрушениям подвергается Украина, тем выше ее шансы на вступление в Евросоюз.
Санкции ЕС против России коснутся 169 организаций оборонного сектора
Новые санкции Европейского союза против России могут затронуть 169 организаций, предоставляющих товары, способствующие развитию оборонного сектора России и области безопасности.
Цель пакета – подавление «развития российских промышленных возможностей», передает РИА «Новости» со ссылкой на материал.
Ранее сообщалось, что в девятый пакет антироссийских санкций Евросоюза входит запрет на транзакции с еще тремя банками, а также запрет на вещание четырех российских телеканалов. Также в нем предлагается ввести дополнительные меры против энергетического сектора РФ, в том числе запрет на инвестиции в горнодобывающую отрасль, «закрыть доступ РФ к беспилотникам». В список физических лиц, для которых хотят ввести персональные санкции, войдут 200 человек.
Лавров рассказал о планах Запада поссорить Россию с соседними странами
Глава МИД Лавров заявил, что на Западе хотят поссорить Россию с соседями
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Иностранные партнеры вынашивают стратегические замыслы, как использовать свои отношения с другими странами, чтобы поссорить соседние государства с Россией, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью казахстанскому каналу «Хабар-24».
Лавров отметил, что Запада не должен использовать отношения с третьими государствами для того, чтобы пытаться поссорить Россию со своими соседями, но тем не менее они вынашивают такие стратегические замыслы. Кроме того, по словам министра, США и ЕС не скрывают свои замыслы в доктрине.
Так, по словам Лаврова, ЕС указывает в своих документах, что нужно «снижать влияние России, интенсивность ее взаимодействия с соседями, не только в Центральной Азии, а по всему миру», передает ТАСС со ссылкой на «Хабар-24».
Между тем, Россия убеждена, что соседи и союзники России понимают, что отношения должны быть должны быть равноправными, взаимовыгодными и отвечать национальным интересам каждого государства.
Лавров считает, что попытки использовать те или иные медийные поводы для того, чтобы осложнить отношения, создать искаженное впечатление о русских в Казахстане и казахстанцах в России не прекратятся.
«Все это – часть большой политики, нестерильного процесса в современном мире, да и раньше политика была не вполне стерильной, а уж сейчас подавно. Западные коллеги пытаются всеми правдами и неправдами, ложью, запрещенными приемами в нарушение собственных норм и правил судорожно не допустить формирования многополярного мира», – отметил глава российского МИД.
По словам Лаврова, Запад не хочет равноправно взаимодействовать с Россией и фактически решил отомстить РФ лишь за то, что Москва долгие годы терпела его безразличие к саботажу Украиной минских договоренностей.
Он напомнил про слова Меркель, что Минские соглашения «никто, включая Германию, Францию и весь остальной Запад, и не собирался выполнять».
«Такая реакция абсолютно отчетливо показывает, что планы Запада были сорваны», – подчеркнул Лавров.
Напомним, в МИД России заявили, что слова Меркель о Минских соглашениях являются заявкой на разбирательства в рамках трибунала.
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель в интервью газете «Цайт» признала, что подписание Минских соглашений было попыткой «дать Украине время», чтобы сделать страну сильнее. Более того, экс-канцлер заявила, в те годы страны НАТО не смогли бы оказать Украине поддержку в таком объеме, в котором они оказывают сейчас.
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Узбекистан приостановил экспорт газа из-за морозов
Узбекистан приостановил экспорт газа в связи с возросшим потреблением в морозы
В связи с ростом потребления газа в холодное время года Узбекистан приостановил его экспорт, заявил на телеканале «Севимли» председатель правления АО «Узтрансгаз» Бехзод Нарматов.
По его словам, приостановлен весь экспорт газа, в том числе в Китай, 100% объема направлено населению», передает ТАСС.
Также Нарматов отметил, что в этом году объемы экспорта газа в три раза меньше, чем в прошлом году, что отчасти связано с тем, что в последние годы в республике было построено несколько новых теплоэлектростанций.
Ранее вице-премьер Узбекистана Журабек Мирзамахмудов заявил, что страна не станет соглашаться на политические условия в обмен на газ, а предполагаемый договор с Россией о газовых поставках не означает союза.
На Западе назвали выигравшую от потолка цен на российскую нефть страну
Epoch Times: Ограничение цен на нефть не навредит России
Инициированное странами «Большой семерки» ограничение цен на нефть из России пошло на пользу Китаю, пишут американские СМИ.
Специалист хедж-фонда Tressis Даниэль Лакалль пишет в статье для американского издания The Epoch Times, что в соглашении G7 о введении ограничений на российскую нефть есть много ошибок. Введенный потолок цен не навредит России, считает эксперт.
По его словам, страны, покупающие сырую нефть, смогут делать это по более выгодным ценам. Например, у Китая теперь есть возможность приобретать еще больше российского сырья с хорошей скидкой, что не помешает России хорошо зарабатывать на экспорте энергоносителей, передает РИА «Новости» содержание статьи.
Автор публикации считает, что действительный ущерб российским финансам и экспорту могли принести инвестиции G7 в альтернативные и более конкурентоспособные источники энергии, однако в настоящее время происходит обратное. Правительства стран «семерки» продолжают создавать барьеры для инвестиций в энергетику, а также нормативные и ошибочно называемые экологическими ограничения, которые еще больше затрудняют обеспечение диверсификации и надежности поставок, заключает автор статьи.
В пятницу президент России Владимир Путин сообщил, что конкретные шаги по ответу на введение потолка цен на нефть появятся в указе, который выйдет в ближайшие дни.
Эксперт объяснил соперничество за Африку между Россией и Европой
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«России стоит биться за позиции в Африке и за умы местных жителей, если такая борьба будет навязана Европой. Сражение за Африку – одно из главных на сегодня для великих держав», – сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Кирилл Бабаев. Так он прокомментировал заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что искренность африканцев, участвующих в демонстрациях в поддержку России, вызывает сомнения.
«Сам по себе ЕС слабо представлен в Африке, там работают некоторые европейские страны, прежде всего – Франция и Великобритания, а также частично Германия. При этом, мы видим, что Франция, имеющая сильное влияние в Центральной и Западной Африке, теряет позиции и практически ушла из региона. А российские интересы там берут верх как минимум в двух странах – Мали и ЦАР», – пояснил директор Института Китая и современной Азии РАН, декан Финансового университета Кирилл Бабаев.
По его словам, африканские государства предпочитают иметь дело не с ЕС, который выдвигает довольно много политических требований, а с Россией и Китаем, которые готовы инвестировать в экономику африканских государств и поддерживать их политические режимы. «Так что, я думаю, предпочтение большинства государств Африки сегодня отдается России и Китаю, нежели Европе. Может ли ЕС попытаться нарушить ситуацию? Для этого ему нужно поменять подход к африканским странам. Но на сегодняшний день у Евросоюза нет достаточно воли, чтобы это сделать», – подчеркнул собеседник.
Эксперт уверен: России стоит биться за позиции в Африке и за «умы местных жителей», если такая борьба будет навязана Европой. «Сражение за Африку – одно из главных на сегодня для великих держав. Африка – это быстрорастущее население и рынки, гигантские возможности в добывающей отрасли, в логистике, в транспортной сфере. Не зря в следующем году пройдет второй саммит Россия – Африка, в ходе которого ожидается усиление российских позиций на континенте.
Искренность африканцев, участвующих в демонстрациях в поддержку России, вызывает сомнения, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на заседании комитета Европарламента по борьбе с иностранным вмешательством. По его мнению, поддерживающие позицию Москвы жители Африки «не знают, где находится Донбасс, и кто такой президент Владимир Путин», передает РИА «Новости».
«Россия перекладывает вину, искажает реальность и находит свою аудиторию в определенных частях света. <...> Я говорю, к примеру, о молодых людях на улицах Бамако, которых показывали телеканалы с плакатом: «Путин, ты спас Донбасс и теперь спасешь нас!». Это шокирует!» – высказался Боррель.
Президент РФ Владимир Путин отверг заявления главы евро-дипломатии. «Боррель – большой крупный политический деятель современности, так о Брежневе когда-то говорили. Но в Африке знают, что такое Россия, где находится Россия, в Африке знают ту роль, которую сыграла Россия в ходе освобождения от колониализма. Нет практически ни одной африканской страны, которая не получила бы в свое время нашу поддержку политическую, информационную, экономическую, а иногда и военную. У нас очень устойчивые добрые, дружеские отношения с африканскими странами и они продолжаются», – сказал российский лидер.
По его словам, если бы на Западе знали, где находится Африка и в каком состоянии находятся народы Африки, то «не препятствовали бы поставке на африканский континент российского продовольствия и российских удобрений, от которых зависит в конечном итоге и урожай в африканских странах и спасение сотен тысяч людей в Африке от голодной смерти».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, посоветовала европейскому политику не мерить по себе людей. По ее словам, деградация коллективного Запада не означает таких же процессов у других народов.
Боррель потребовал от Турции соблюдать санкции против России
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Евросоюз обеспокоен тем фактом, что с начала спецоперации на Украине Турция только расширила торговлю с Россией, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Боррель в интервью изданиям группы Funke призвал Анкару изменить торговую политику и соблюдать западные санкции в отношении России. По его словам, нынешняя политика Турции «все чаще служит поводом для беспокойства».
Глава европейской дипломатии напомнил, что Европейский союз и Турция заключили таможенный союз, обеспечивающий свободное передвижение товаров, в том числе товары двойного назначения. Он подчеркнул, что Турция как кандидат в члены ЕС не должна помогать России обходить санкции, пишет Deutsche Welle* (внесено в список СМИ-иноагентов).
Боррель добавил, что Евросоюз уже неоднократно доводил до сведения турецких партнеров свои сомнения по поводу расширения двусторонних экономических связей между Россией и Турцией.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что цена попыток изолировать Россию будет «бесконечной».
ЕС нашел повод для конфискации активов российского бизнеса
ЕС намерен конфисковывать активы российского бизнеса на базе обвинений в обходе санкций
Конфискация активов российских олигархов в ЕС будет происходить на основании уголовных обвинений в обходе санкций, заявил еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс по прибытии на встречу Совета ЕС на уровне министров внутренних дел.
Рейндерс пообещал предоставить министрам информацию о прогрессе в вопросе санкций, в результате которого станет возможно криминализировать обход санкций и на этой основе получать приговоры суда и конфисковывать активы физических лиц и компаний, передает ТАСС.
Ранее замглавы Совета Безопасности Дмитрий Медведев пригрозил: если замороженные активы России будут конфискованы, Москве придется изымать имущество компаний из недружественных стран.
В Польше назвали «ножом в спину» блокировку финансирования со стороны ЕС
Экс-глава польского Минфина Косьчиньский: ЕС «вонзил нож в спину» Польше блокировкой финансирования
Евросоюз «вонзил нож в спину» Польше, заблокировав выделение средств для восстановления экономики после окончания пандемии коронавируса, заявил газете The Daily Express экс-министр финансов страны Тадеуш Косьчиньский.
По его словам, подобный шаг со стороны ЕС можно расценивать как предательство. Более того, Косьчиньский подчеркнул, что такой «нож с спину» Польше был нанесен не вовремя, пока страна помогает соседу (Украине, – прим. ВЗГЛЯД), передает радио Sputnik.
Кроме того, бывший министр обвинил ЕС в отсутствии гибкости при решении таких проблем во время массового притока украинских беженцев и роста цен на энергоносители.
Тем не менее стало известно, что Варшава ведет подготовку к аннексии Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей Украины.
Москва обвинила США и ЕС в стремлении выдавить Россию из Закавказья
Директор департамента стран СНГ МИД Денис Гончар заявил о стремлении США и ЕС выдавить Россию из Закавказья
МИД фиксирует настойчивое стремление Запада вклиниться в форматы взаимодействия Москвы с Баку и Ереваном, США и Евросоюз хотят выдавить Россию из Закавказья, заявил директор департамента стран СНГ внешнеполитического ведомства РФ Денис Гончар.
Дипломат отметил в интервью ТАСС, что Москва продолжает фиксировать настойчивое стремление стран Запада вклиниться в трехсторонние форматы взаимодействия России с Азербайджаном и Арменией. Он подчеркнул, что, сколько бы ни пытались в Брюсселе и Вашингтоне представить иное, за этим стоит желание выдавить Россию из Закавказья, а не реально и искренне помочь в установлении мира и стабильности в регионе.
Он также обратил внимание, что в Вашингтоне и Брюсселе боятся даже упоминать Россию в позитивном ключе и признавать ключевую значимость трехсторонних договоренностей для нормализации армяно-азербайджанских отношений.
Дипломат сообщил, что в русле именно таких оценок Россия воспринимает деятельность временной мониторинговой миссии ЕС в Армении, а также попытки организовать направление в регион миссии ОБСЕ в обход правила консенсуса.
При этом Гончар напомнил, что именно благодаря взаимодействию командования российских миротворцев с обеими сторонами конфликта удалось остановить сентябрьскую эскалацию напряженности в районе армяно-азербайджанской границы.
Кроме того, директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ сообщил, что по просьбе армянской стороны по линии ОДКБ был оперативно сделан ряд шагов, включая созыв внеочередной сессии Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ, направление генерального секретаря организации и начальника Объединенного штаба для оценки ситуации на месте, проработку отправки мониторинговой миссии ОДКБ в приграничные районы Армении. Он также отметил, что ситуация в приграничье Армении предметно обсуждалась на ежегодном заседании СКБ ОДКБ в Ереване 23 ноября.
Гончар заверил, что в случае заинтересованности армянской стороны необходимые решения по направлению в регион мониторинговой миссии ОДКБ будут приняты оперативно. При этом российский дипломат уточнил, что большинство стран-членов ОДКБ видит долгосрочное урегулирование пограничных проблем между Баку и Ереваном через реализацию трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении, включая запуск практической и ритмичной работы комиссии по делимитации границы.
Накануне президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян на переговорах в Бишкеке обсудили вопросы региональной безопасности. В тот же день министр обороны России Сергей Шойгу провел рабочую встречу с министром обороны Армении Суреном Папикяном, назвав Армению ключевым стратегическим партнером России.