Полянский назвал постпреда Украины при ООН паяцем

Полянский назвал украинского постпреда при ООН Кислицу паяцем и «клиническим случаем»

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал украинского постпреда Сергея Кислицу паяцем, которого никто давно не воспринимает всерьез.

Полянский в Telegram «поделился впечатлениями» от заседания Совбеза ООН по поставкам оружия на Украину. Он считает, что «западники выглядели откровенно бледно», тема оказалась для них неудобной. Поскольку им было «нечего сказать по сути», представители стран Запада принялись обвинять Россию «во всех грехах».

По словам Полянского, их нападки «выглядели ну совсем неуместно» на фоне тех фактов, которые представила российская сторона, эксперт Дэн Ковалик и «отчасти» высокий представитель ООН по вопросам разоружения Изуми Накамицу.

Полянский поблагодарил «нашего докладчика» Ковалика, который, будучи американцем, проявил «огромное мужество и персональный риск», решившись «сказать нелицеприятную для соотечественников правду». Полянский подчеркнул, что «американцы очень разные, среди них очень много честных, порядочных, хотя порой и весьма наивных и идеалистичных людей». Он призвал не путать их с американским истэблишментом, который «безнадежен в своей русофобии».

При этом представители США утверждали, что при американской системе контроля «расползание» поставленного оружия «по всему миру» невозможно, а все случаи контрабанды якобы касаются захваченного Россией западного оружия. Как отметил Полянский, «одно дело, когда подобные сказки рассказывает паяц Кислица, которого никто давно не воспринимает всерьез (сам виноват), а другое – постоянный член СБ ООН». По словам Полянского, «удивлены были даже западные коллеги». «Кислицу комментировать не буду. Тут все ясно - клинический случай», – заявил он.

Полянский сказал, что видит ценность таких обсуждений в возможности «прорывать информационную блокаду», ведь СБ ООН является «ключевой и едва ли не единственной площадкой», где позицию России Запад не может «цензурировать и искажать».

Напомним, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации указал, что контрабанда поставляемого Украине оружия в третьи страны растет.

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