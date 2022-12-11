Зеленский сообщил о телефонном разговоре с Макроном

Президент Украины Зеленский: Синхронизировали с Макроном позиции в преддверии онлайн-саммита G7

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в воскресенье, что поговорил по телефону со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

По словам Зеленского, в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном стороны «синхронизировали позиции в преддверии онлайн-саммита G7 и конференции по поддержке Украины в Париже», не уточнив, о каком мероприятии идет речь, передает ТАСС.

Он добавил, что также обсудил с Макроном сотрудничество «по обороне и энергетической стабильности Украины».

Ранее Читатели французской газеты Le Figaro выразили возмущение словам президента Франции Эммануэля Макрона, который поздравил главу Украины Владимира Зеленского с выводом российских военных из Херсона. Один из комментаторов в недоумении, как «президент Франции публично выражает на английском языке свое подчинение США, ведущим войну против России на Украине»