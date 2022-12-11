|
|
Европа нарастила импорт российского СПГ
ZDF: Европа, вопреки заявлениям об отказе от российского газа, нарастила импорт российского СПГ
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Германия и другие европейские страны, несмотря на заявления об отказе от российского газа, продолжают активно закупать российский СПГ, пишут немецкие СМИ со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики (IfW). Согласно подсчетам, закупки российского СПГ даже увеличились в сравнении с 2021 годом.
Правительство Германии официально объявило о намерении отказаться от российского газа, однако российский СПГ продолжает поступать на немецкий рынок, сообщает ZDF.
По словам вице-президента института Стефана Коотса, СПГ из России прибывает в Бельгию, откуда его потом перевозят в Германию. В итоговой статистике, по его словам, газ приписывается Бельгии, хотя по факту использует его Германия. При этом объемы поставок не очень большие: около 5 млрд кубометров в год, что составляет около 5% от всей потребности ФРГ в газе, передает RT.
А вот общие поставки российского СПГ в Европу достигли рекордных значений. В сравнении с прошлым годом ЕС и Великобритания закупили на одну пятую больше российского СПГ, нарастив ее до 13% от общего европейского потребления. Основными покупателями стали Франция, Бельгия и Нидерланды.
Также в исследования IfW говорится, что дефицита газа предстоящей зимой в Германии получится избежать, если экономия составит 20%.
Ранее сообщалось, что колебания цен на газ, а также снижение поставок обойдутся экономике Германии в 2022 году в 100 млрд евро.
Володин объяснил признание Меркель о «попытке дать Украине время»
Спикер Госдумы Володин обвинил Германию и Францию в лживой политике и геноциде в Донбассе
|
|
Сложившаяся ситуация на Украине, Донбассе и во всем мире – результат лживой политики лидеров Германии и Франции, которые этого уже и не скрывают, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В своем Telegram-канале он подчеркнул, что заранее спланированное неисполнение обязательств, прописанных в Минских соглашениях, несет за собой не просто потерю доверия, это – преступление, за которое «подписанты Меркель, Олланд и Порошенко» должны ответить.
Также политик отметил, что недавнее «признание Меркель» показывает жителям Европы, почему у них в данный момент отсутствиет тепло, электричество, в странах огромная инфляция и повсеместно закрываются предприятия.
Володин добавил, что после этого признания становится ясно, что Германия и Франция должны нести моральную и материальную ответственность за происходящее на Украине. Более того, им же придется выплатить компенсации жителям Донбасса за восемь лет геноцида.
Напомним, в МИД заявили, что слова Меркель о Минских соглашениях являются заявкой на разбирательства в рамках трибунала. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Путин также говорил, что Киев тянет время.
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель в интервью газете «Цайт» признала, что подписание Минских соглашений было попыткой «дать Украине время», чтобы сделать страну сильнее. Более того, экс-канцлер заявила, в те годы страны НАТО не смогли бы оказать Украине поддержку в таком объеме, в котором они оказывают сейчас.
В Совфеде отвергли условия Шольца для диалога с Россией
Сенатор Долгов назвал безумными условия Шольца о прекращении конфликта на Украине
|
|
Прежде чем выдвигать какие-либо условия в адрес России, Олафу Шольцу следует разобраться в двойных стандартах политики своей страны. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее канцлер ФРГ заявил, что вывод войск России с Украины должен предварять переговоры о контроле над вооружениями в Европе.
«Не совсем понятно, на какую аудиторию рассчитаны заявления немецкого канцлера Олафа Шольца. Найти поддержку они могут разве что в Киеве или в Вашингтоне, в Москве их точно не станут воспринимать всерьез. Кроме того, подобные условия мы ни раз уже слышали из уст Зеленского и других европейских политиков», – рассказал сенатор Константин Долгов.
«Но мы не считаем нужным обращать внимание на них, а продолжаем планомерно выполнять задачи СВО. Решение этих задач будет нашим вкладом в безопасность Европы», – уверен собеседник.
«При этом сам Шольц выдвигает абсолютно неконструктивные условия в вопросе о контроле над вооружением в Европе. У России есть свое видение в этом вопросе, и оно известно всем мировым лидерам. Однако под давлением Вашингтона наши предложения отвергнуты коллективным Западом и в том числе Шольцем», – отметил он.
«Позиция России исходит из обеспечения не только собственной безопасности, но и всей Европы, а окончательный отказ от наших предложений стал одной из причин начала СВО. Вместе с тем мы до сих пор считаем, что к тем предложениям необходимо вернуться. Россия готова к адекватному разговору о гарантиях безопасности, но они должны быть железными, особенно в вопросах нашего суверенитета и защиты российских граждан», – отмечает парламентарий.
«В частности, обсуждению не подлежит вхождение в состав России четырех новых субъектов. Люди сделали свой выбор в пользу будущего с нашей страной, и никто не вправе на это посягать», – убежден Долгов.
«В то же время Шольцу для укрепления европейской безопасности следовало бы прекратить поставки вооружения Украине. Напомню, в ФРГ нацизм законодательно запрещен. При этом немецкие власти оказывают военную помощь стране, в которой откровенно экспонируется нацистская символика и идеология, а права отдельных групп населения жесточайшим образом нарушаются», – акцентирует сенатор.
Отвечая на вопрос о причинах уверенности Шольца и всего коллективного Запада в том, что Россию можно постоянно обманывать и не нести за это ответственности, Долгов отметил: «Они решили, что Россия слаба и на нее можно надавить». «Однако это абсолютно не так. У нашей страны есть все необходимы средства для обеспечения национальной безопасности, и мы будем их использовать. В частности, в этом всех заверил наш президент», – резюмировал он.
Напомним, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что считает нужным говорить о контроле над вооружениями в Европе с Россией, но сначала, по его мнению, важно прекратить боевые действия на Украине. Об этом сообщает издание ТАСС со ссылкой на интервью политика медиагруппе Funke.
Шольц отметил, что Германия всегда была готова к обсуждению вопроса контроля над вооружениями в Европе. Несмотря на то что начало спецоперации осложнило ситуацию, намерения Берлина, согласно заявлению канцлера, не изменились.
Ранее Шольц заявил, что правительство Германии через несколько месяцев примет новую стратегию национальной безопасности, которая будет учитывать «угрозы со стороны России».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украинских беженцев в Германии решили поселить в контейнеры с буквами Z
Украинских беженцев в немецком Гамбурге поселят в контейнеры с буквами Z на стенах
В немецком Гамбурге контейнеры, куда решили поселить украинских беженцев, украсили буквами Z, это обозначает место для сна.
По данным украинских СМИ, в жилье в Гамбурге нуждаются около 20 тыс. украинских беженцев, мест в приютах и общежитиях нет. Власти города решили поселить их в контейнеры, один из них украсили буквой Z, так обозначается место для сна, передает радио Sputnik.Ближнее зарубежье.
Ранее занимавшаяся изучением темы торговли оружием с Украиной в ЕС журналистка сбежала из Германии из-за использования буквы Z в социальных сетях в одном посте.
Напомним, лидер группы ХДС в муниципальном совете Фредерик Пауль федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия заявил, что растущий поток беженцев с Украины приближает общество Германии к «критической точке».
Захарова сыронизировала по поводу заявления Германии о попытке путча
Спикер МИД Захарова едко прокомментировала заявления Германии о предотвращении госпереворота
|
|
Официальный представитель МИД Мария Захарова иронично прокомментировала заявления Германии о том, что задержанная россиянка участвовала в попытке свергнуть бундестаг, предложив вспомнить фрагменты немецкой истории с предшествующими Олафу Шольцу политиками.
В своем Telegram-канале она подметила, что 25 исторических реконструкторов могли свергнуть демократию в центре Европы, однако республика выстояла.
«Словами не передать, как мы переживаем за основы конституционного строя в ФРГ, едва не павшей жертвой путча. Подумать только: «Опасные террористы», которые называют себя «гражданами Рейха» (включая, прости Господи, принца Рейсса) повержены», – написала она.
При этом Захарова задалась вопросом, к ответу на который призвала немецкое правительство. Так, она напомнила, что Йошка Фишер поддержал якобы «мирную смену власти» в результате «оранжевой революции» в 2005 году, Гидо Вестервелле встречался на Майдане с лидерами украинской оппозиции в 2013 году, а Франк-Вальтер Штайнмайер «вел переговоры с путчистами и узурпаторами» в те месяцы Евромайдана.
Дипломат рассуждает, были ли эти шаги прямой поддержкой того самого госпереворота, который недавно власти Германии «стремительно и жестко подавили».
При этом она добавила, что в Германии не наблюдалась смена политической парадигмы, так как люди у власти остались те же. В пример она привела Франк-Вальтера Штайнмайера, который сегодня говорит о «германской либеральной демократии, которая защитила себя», а сам поддерживал путчистов на Майдане.
«Если только его, как и Меркель, сейчас не подменили на дублеров», – сыронизировала Захарова.
В заключение, спикер МИД отметила, что в случае, если захват конституционных органов власти является попыткой переворота, то как минимум «три министра иностранных дел Германии прямо и политически поддерживали это», когда речь идет об Украине.
«Если нет, то о какой вообще попытке coup d'état (восстание, – прим. ВЗГЛЯД) можно говорить сейчас с этими...«рейхсбюргерами»? Это прямой вопрос, на который Берлин обязан ответить», – резюмировала она.
Накануне стало известно, что суд Германии выдал 23 ордера на арест подозреваемых в подготовке госпереворота, включая россиянку.
Напомним, в среду полиция Германии провела крупную операцию против правых экстремистов, планирующих штурмовать немецкий парламент.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Узбекистан приостановил экспорт газа из-за морозов
Узбекистан приостановил экспорт газа в связи с возросшим потреблением в морозы
В связи с ростом потребления газа в холодное время года Узбекистан приостановил его экспорт, заявил на телеканале «Севимли» председатель правления АО «Узтрансгаз» Бехзод Нарматов.
По его словам, приостановлен весь экспорт газа, в том числе в Китай, 100% объема направлено населению», передает ТАСС.
Также Нарматов отметил, что в этом году объемы экспорта газа в три раза меньше, чем в прошлом году, что отчасти связано с тем, что в последние годы в республике было построено несколько новых теплоэлектростанций.
Ранее вице-премьер Узбекистана Журабек Мирзамахмудов заявил, что страна не станет соглашаться на политические условия в обмен на газ, а предполагаемый договор с Россией о газовых поставках не означает союза.
Среди арестованных за подготовку госпереворота в ФРГ есть россиянка
Федеральный верховный суд Германии выдал 23 ордера на арест подозреваемых в подготовке госпереворота, включая россиянку, сообщается в заявлении генпрокуратуры Германии.
Из заявления следует, что 7–8 декабря в соответствиии с ордерами арестовали 22 гражданина Германии, а также гражданку России, передает ТАСС.
В Генпрокуратуре напомнили, что они были задержаны в минувшую среду. Еще в отношении двух немцев, задержанных в рамках дела о подготовке госпереворота в Италии и Австрии, «начата процедура экстрадиции», уточнили в ведомстве.
Газета ВЗГЛЯД писала, как в организации германского переворота искали русский след.
Напомним, в среду полиция Германии провела крупную операцию против правых экстремистов, планирующих штурмовать немецкий парламент.
СМИ сообщили, что в Германии задержана бывший депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии», которая после переворота должна была получить должность министра юстиции.
Сенатор Пушков: Условия, выдвигаемые Шольцем, не свидетельствуют о заметных сдвигах в позициях западного альянса
|
|
«Главное в заявлении Шольца о готовности вести переговоры по контролю над вооружением в Европе, заключается во фразе, что «позиция Запада после начала российской СВО не изменилась», – рассказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Ранее канцлер ФРГ заявил, что вывод войск РФ с Украины должен предварять диалог о контроле над вооружениями.
«Напомню, до нашей спецоперации вся суть позиции Запада заключалась в том, что Россия должна смириться с военным освоением территории Украины и с тем, что в дальнейшем ее будут использовать против России. А в обмен Запад обещал лишь какие-то невнятные переговоры. Вместе с тем, наше требование о гарантиях безопасности России было проигнорировано тем же канцлером ФРГ и руководителями других стран НАТО», – отметил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
«Оценивая нынешнее заявление Шольца, мы понимаем, что на данный момент речь о конструктивных переговорах не идет», – сказал собеседник.
«Полагаю, немецкий лидер решил сопроводить курс на продолжение войны некоторой дипломатической риторикой. Мол, Запад не отвергает переговоры с Россией как таковые. На днях, кстати, президент Франции Эммануэль Макрон тоже рассуждал об абстрактных будущих гарантиях безопасности России», – отметил он.
«Однако, непонятно, что мешало тем же Макрону и Шольцу выступить за гарантии безопасности России со стороны НАТО до того, как начались военные действия? Если бы нам тогда были предоставлены такие гарантии, то вся история пошла бы по другому пути», – убежден сенатор.
«Надо, конечно, отметить, что за последние 30-40 лет были заключены и действовали многие важные международные договоры, причем отдельные из них действуют до сих пор. Речь идет о договоре «Об ограничении стратегических наступательных вооружений» – СНВ-3, который в 2020 году был продлен еще на пять лет», – отметил Пушков.
«Другое дело, что всякий раз договоренности достигались тогда, когда была серьезная политическая воля со стороны Запада. Однако, условия, выдвигаемые сейчас Шольцем, не свидетельствуют о заметных сдвигах в позициях западного альянса. А, значит, его слова будут восприниматься лишь как риторика, очередной элемент информационного шума вокруг украинского кризиса», – заключил сенатор.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью медиагруппе Funke заявил, что считает нужным говорить о контроле над вооружениями в Европе с Россией, но сначала, по его мнению, важно прекратить боевые действия на Украине. Шольц также отметил, что Германия всегда была готова к обсуждению вопроса контроля над вооружениями в Европе. Несмотря на то, что начало спецоперации осложнило ситуацию, намерения Берлина, согласно заявлению канцлера, не изменились.
Напомним, ранее Шольц заявлял, что правительство Германии через несколько месяцев примет новую стратегию национальной безопасности, которая будет учитывать «угрозы со стороны России».
Несколькими днями ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал включить в будущую архитектуру безопасности в Европе гарантии для России. Французский лидер добавил, что в момент, когда стороны вернутся за стол переговоров, необходимо будет думать о том, как можно защитить союзников и дать России гарантии безопасности.
Немецкие СМИ: Лидер заговорщиков в Германии уже заявлял о смене власти в стране
Задержанный в Германии Генрих XIII Рейсс уже заявлял о необходимости смены власти
Генрих XIII Рейсс, который якобы планировал возглавить Германию в случае успеха заговора против государства, уже заявлял публично о своей приверженности теориям заговора, а также считал, что нужно сменить власть в стране, сообщила немецкая газета Frankfurter Rundschau.
По данным издания Frankfurter Rundschau, Генрих XIII – предприниматель и дворянин, проживает в элитном районе Франкфурта-на-Майне Вестенд. По данным генпрокуратуры ФРГ, он является предполагаемым главой террористической сети «Рейхсбюргер», который должен был возглавить правительство страны после госпереворота, передает РИА «Новости».
Газета пишет, что Генрих приобрел пустующий замок близ Тюрингского района Германии Заале-Орла за 100 тыс. евро, а с княжеской семьей Рейсс он разорвал связи 14 лет назад и больше не общался. Представитель семьи назвал своего старика частично запутавшимся, который разделял заблуждения о теориях заговора.
Сообщается, что Генрих уже заявлял публично о своей приверженности идеологии заговора перед большой аудиторией на мероприятии Worldwebforum, прошедшем в 2019 в Цюрихе. Он отметил, что его семья была очень влиятельной тысячу лет, но затем ее лишили прав и собственности. Однако теперь, спустя 30 лет после произошедшего, по его словам, он нашел причину событий и войн, которые обременяли общество.
В своей речи он упомянул имя Ротшильда, который, как считает «принц», контролировал поток британских денег и империю. Также, по его словам, Первая мировая война была спровоцирована иностранными масонами, а Германия не является суверенным государством с 8 мая 1945 года, и в этой связи требуется подписание мирного договора со стороны США.
Сам Генрих Рейсс называет себя принцем и причисляет к прямым потомкам владетельного дома, правившего на территории немецкой земли Тюрингия. Фамилия Рейсс восходит к прозвищу, которое носил в XIV веке родоначальник Генрих I Русский, совершивший путешествие в Карпатскую Русь за своей невестой и будущей женой, Юттой Шварцбург-Бланкенбургской, внучкой Даниила Галицкого.
Ранее генпрокуратура Германии сообщала, что Генрих XIII выходил на контакт с представителями РФ, однако, по данным следствия, на данный момент нет признаков того, что контактные лица положительно отреагировали на его попытки с ними связаться.
Газета ВЗГЛЯД писала, как в организации германского переворота искали русский след.
Напомним, в среду полиция Германии провела крупную операцию против правых экстремистов, планирующих штурмовать немецкий парламент.
СМИ сообщили, что в Германии задержана бывший депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии», которая после переворота должна была получить должность министра юстиции.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Песков прокомментировал отказ Ташкента от газового союза
В Кремле назвали отказ Ташкента от газового союза попыткой «помазать политикой процессы»
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал сообщения о якобы отказе Узбекистана от идеи созданий газового союза с Россией и Казахстаном попыткой «помазать политикой происходящие процессы».
По словам представителя Кремля, регулирование таких процессов требует координации, но не с политикой, как пишет агентство Reuters, а с точки зрения коммерческой выгоды и интересов всех трех стран, передает РИА «Новости».
Песков заверил, что заявление вице-премьера Узбекистана было намеренно искажено, чтобы «попытаться помазать политикой все происходящие процессы».
Кроме того, пресс-секретарь президента прокомментировал ситуацию у берегов Турции, где выстроились в очередь нефтяные танкеры. Он отметил, что не стоит происходящее называть попыткой шантажа, так как это может привести к дестабилизации на мировых энергетических рынках, от которых зависит Турция.
Ранее вице-премьер Узбекистана Журабек Мирзамахмудов заявил, что страна не станет соглашаться на политические условия в обмен на газ, а предполагаемый договор с Россией о газовых поставках не означает союза.
Газпром рекордно увеличил поставки газа в Китай
Газпром увеличил суточные поставки газа в Китай, зафиксировал новый максимум
Газпром поставил рекорд по суточным поставкам газа в Китай по «Силе Сибири», превысив обязательства на 16%, сообщила компания. Об увеличении поставок в декабре попросила китайская сторона.
По сообщению Газпрома, 7 декабря обеспечен новый максимум суточных поставок российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в 2022 году, превышение предусмотренных договором суточных контрактных обязательств составило 16,1%, передает ТАСС. Сообщается также, что российская сторона пошла навстречу запросу Китая по увеличению суточных поставок газа в декабре.
Напомним, в начале февраля российский Газпром и китайская компания CNPC подписали долгосрочный договор на крупную поставку газа в Китай.
В январе Газпром установил новый абсолютный суточный рекорд поставок газа в Китай в рамках контракта с китайской компанией CNPC.
Эрдоган захотел наладить поставки туркменского газа в Европу
Bloomberg: Президенты Турции, Туркмении и Азербайджана Эрдоган, Бердымухамедов и Алиев обсудят поставки газа в Европу
|
|
Президент Турции Тайип Эрдоган на следующей неделе обсудит с лидерами Туркмении и Азербайджана Сердаром Бердымухамедовым и Ильхамом Алиевым организацию поставок туркменского газа в Европу, заявили высокопоставленные турецкие чиновники Bloomberg.
По словам осведомленных источников, идея заключается в том, чтобы доставлять газ из Туркмении в Азербайджан на судах, а затем закачивать его в сеть трубопроводов Южного газового коридора, соединяющих Азербайджан с Европой через Грузию и Турцию. На организацию таких поставок, вероятно, уйдут годы, так как не ясно, насколько технически осуществима такая идея в краткосрочной перспективе, говорится в статье Bloomberg.
В материале отмечается, что обсуждения поставок туркменского газа в Европу в обход России шли и ранее, но без особого успеха, однако спецоперация России на Украине и возникший волновой эффект на энергетических рынках актуализировали тему поиска альтернативных маршрутов транспортировки энергоносителей, считает автор статьи.
В публикации утверждается, что огромные ресурсы Туркмении остаются в значительной степени неиспользованными, так как Ашхабад не смог отправить их в Европу из-за отсутствия соглашений о транспортировке через Каспийское море по трубопроводу. При этом, по данным BP Plc, Туркмения поставляет почти треть добываемого газа в Китай, а остальная часть потребляется внутри страны и поставляется в Россию. По данным BP, на конец 2020 года запасы газа Туркмении составляли 13,6 трлн кубометров, достигая трети от запасов РФ.
В статье говорится, что Турция работает над тем, чтобы стать ключевым маршрутом транзита энергоносителей благодаря своему стратегическому расположению на границе Европы и Азии. В материале утверждается, что уже принято решение удвоить пропускную способность Трансанатолийского газопровода (TANAP) до 32 млрд кубометров.
Министр энергетики Турции Фатих Донмез в четверг заявил, что цель Анкары заключается в том, чтобы стать центром торговли газом, где устанавливается базовая цена на «голубое топливо». В статье отмечается, что Анкара хочет использовать энергетические проекты для укрепления экономических и дипломатических связей. Как ожидается, Эрдоган встретится с лидерами Туркмении и Азербайджана в каспийском курортном городе Аваза 14 декабря.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, чего ждет Россия от нового «вождя» Туркмении.
В Кремле рассказали о работе над созданием газового союза России, Казахстана и Узбекистана
Работа по созданию «тройственного газового союза» России с Казахстаном и Узбекистаном в интересах государств продолжается, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
На фоне сообщений о якобы отказе от инициативы Узбекистана Песков заявил, что союз – инициатива в коммерческих интересах стран, работа по которой продолжается, передает РИА «Новости».
Песков пояснил, что в рамках «тройственного газового союза» каждая из стран будет ориентироваться на коммерческую выгоду и продолжит продавать свои энергоресурсы своим контрагентам. Он подчеркнул, что речи о «газе в обмен на политические условия» не идет.
Ранее вице-премьер Журабек Мирзамахмудов Узбекистана заявил, что страна не станет соглашаться на политические условия в обмен на газ, а предполагаемый договор с Россией о газовых поставках не означает союза.
Стрелка из Дрездена задержали
Мать стрелка из Дрездена нашли убитой, мужчину задержали
Стрелявший в центре Дрездена мужчина задержан, в многоквартирном доме найден труп его матери, сообщают СМИ, ссылаясь на полицию.
«Взятие в заложники закончено, подозреваемый взят под стражу и ранен», – передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Focus.
Ранее СМИ писали о перекрытом центре города, где вооруженный мужчина, которого разыскивает полиция Дрездена, мог взять заложников, а также сообщалось о гибели женщины.
В Россотрудничестве отреагировали на заявления Германии о попытке госпереворота
В Россотрудничестве заявления Германии о подготовке россиянкой госпереворота сочли провокацией
Арест Германией гражданки России якобы за участие в подготовке госпереворота является провокацией и частью антироссийской риторики, заявил заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов.
По его словам, следователи должны проанализировать ситуацию и понять, было ли это подготовкой госпереворота или частью антироссийского психоза, передает РИА «Новости».
Шевцов добавил, что подобных провокаций будет еще больше, а Москве нужно быть к этому готовой.
Также представитель Россотрудничества отметил, что история с задержанием россиянки является только частью «проработанной антироссийской позиции», которая «вселятся в умы людей».
«Есть такой информационный мейнстримный навал, когда в одну кучу начали смешивать все подряд и многие вещи, которые кажутся нереальными и не соответствующими действительности, люди начинают за рубежом воспринимать как нормальные», – подчеркнул он.
Резюмируя, Шевцов добавил, что Россотрудничество не подтверждает информацию об аресте россиянки и продолжает следить за ситуацией.
Накануне стало известно, что суд Германии выдал 23 ордера на арест подозреваемых в подготовке госпереворота, включая россиянку.
Напомним, в среду полиция Германии провела крупную операцию против правых экстремистов, планирующих штурмовать немецкий парламент.
СМИ: Заговорщики в Германии включили Бербок в список потенциальных «врагов»
СМИ: У подозреваемых в подготовке госпереворота в ФРГ найден список с потенциальными «врагами»
Полиция в Германии обнаружила у подозреваемых в подготовке государственного переворота список с потенциальными «врагами», в котором значится МИД Анналена Бербок, сообщило издание «Тагесцайтунг».
Всего в списке фигурируют 18 человек, в том числе лидеры Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Саскиа Эскен и Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц, а также журналисты и политические деятели. Сообщается, что он был найден еще до начала операции по задержанию подозреваемых, передает ТАСС.
В том числе в списке значатся имена семерых членов Бундестага. Лидер СДПГ Эскен заявила, что нельзя недооценивать опасность, исходящую от агрессивно настроенных «граждан рейха» (националистическое движение «Рейхсбюргеры» – прим. ВЗГЛЯД).
По ее словам, участники движения бредят теориями заговора и готовы их реализовать. В генпрокуратуре сообщали, что заговорщики собирались штурмовать Бундестаг и задержать там членов правительства и парламентариев.
Издание пишет, что в списке были также имена минимум трех известных журналистов, работающих на общественно-правовом телевидении Германии. Между тем информацию издания о существовании списка в МВД отказались комментировать, сославшись на продолжающееся расследование.
Напомним, в среду полиция ФРГ провела масштабную операцию против правых экстремистов, планирующих штурмовать немецкий парламент. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как в организации переворота искали русский след.
Немецкие СМИ отмечали, что Генрих XIII Рейсс, который якобы планировал возглавить Германию в случае переворота, уже заявлял о своей приверженности теории заговора и призывал к смене власти.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД