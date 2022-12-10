Медведев процитировал Булгакова в связи со сносом памятников на Украине

Зампред Совбеза России Медведев прокомментировал снос на Украине памятников Пушкину и Суворову

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал снос памятников Александру Пушкину и Александру Суворову, процитировав слова Михаила Булгакова в «Белой гвардии».

В своем Telegram-канале он предположил, что другие памятники будут ставить «разнообразным гетманам».

«Я б вашего гетмана, – кричал старший Турбин, – за устройство этой миленькой Украины повесил бы первым! Хай живе вильна Украина вид Киева до Берлина! Полгода он издевался над русскими офицерами, издевался над всеми нами. Кто запретил формирование русской армии? Гетман. Кто терроризировал русское население этим гнусным языком, которого и на свете не существует? Гетман. Кто развел эту мразь с хвостами на головах? Гетман», – написал Медведев.

Тем временем в городе Тульчин Винницкой области снесли памятники Пушкину и Суворову, о чем сообщила депутат Верховной рады Лариса Белозир в своем Facebook* (запрещен в России), передает ТАСС.

Ранее в Полтаве вандалы изрисовали памятник Пушкину. Памятник поэту оскверняли и в Одессе. Монументы в честь поэта также демонтировали в городах Кременчуг и Черновцы.