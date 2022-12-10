В Кузбассе начались памятные мероприятия к 100-летию героя ВОВ Николая Масалова

В Кузбассе проходят мероприятия, посвященные памяти участника Великой Отечественной войны Николая Масалова.

Подвиг мужчины увековечен в Мемориале Воину-Освободителю, а инициатива по созданию мемориала принадлежит губернатору Кузбасса Сергея Цивилева. Ее поддержал в июле 2021 года президент России Владимир Путин.

Губернатор возложил цветы на могилу Николая Масалова в поселке Тяжинский и принял участие в торжественном митинге на площади Победы. К мемориалу также пришли жители Тяжинского и Тисульского округов, ветераны, а также юнармейцы и кадеты. Они почтили память прославленного земляка минутой молчания.

Цивилев поблагодарил жителей, которые чтят память Николая Масалова и на его примере воспитывают детей.

«Он служит примером того, как в самые лютые и страшные времена человек проявил милосердие и мужество. Его подвиг – яркое свидетельство того, что для русского воина главное – не захват территорий, а спасение жизни, справедливость и мир. На таких поступках надо воспитывать молодежь», – подчеркнул Сергей Цивилев.

Памятные мероприятия, посвященные 100-летию Николая Масалова проходят по всему Кузбассу. Он добавил, что к знаковой дате в регионе сняли документальный фильм «Возвращение Героя».

В Кемерове у Мемориала Воину-Освободителю сегодня дежурит почетный караул. В городе также состоялся торжественный митинг.